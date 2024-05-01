Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Групповой тур в Дербенте

Большое путешествие по Дагестану

5
3 отзыва
Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану! Дагестан — это земля героев и легенд, земля Кавказских гор и Каспия седого! Это путешествие откроет для вас край глубоких каньонов и бурных водопадов, аулов-призраков и живописных теснин, вкусных угощений и добрых людей.

Маршрут: Сулакский каньон — катание на катере — Форелевое хозяйство — Хунзах — водопады Тобот и Итлятляр — Гамсутль — Гуниб — Хучни — Дербент — крепость Нарын-Кала.
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим чудо, которое сравнивают со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо, глубочайший каньон Европы
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости
Традиционная кухня Дагестана
Традиционная кухня Дагестана
Пообедаем вкусной форелью, оценим аварскую традиционную и южно-дагестанскую кухни

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала;
  • отель Кэпитал.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере (доп. плата) по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточкаСулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане комплекс пещера «Нохъо» (доп. плата),где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.

Размещение в гостевом доме.

Встреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеВстреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеВстреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеВстреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
2 день

Хунзахский район

Завтрак в гостевом доме.

Освобождение номеров.

Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана.

По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.

Хунзахский район — место рождения Хаджи-Мурата — героя повести Л. Н. Толстого.

Памятник им обоим установлен в живописном месте под названием Матлас.

Здесь с высоты 1700 м открывается дивный вид на долину, испещренную небольшими горными аулами, рядом с которыми мирно пасутся барашки.

Вдохновившись видами, вы отправитесь на обед, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.

Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане.

Это родина великих воинов и поэтов.

Цолотлинский каньон, расположенный у подножия крепости 19 века, впечатляет своим размахом.

Вы прогуляетесь по самому краю, под шум срывающихся на дно каньона рек Тобот и Итлятляр.

Размещение в гостевом доме.

Хунзахский районХунзахский районХунзахский районХунзахский район
3 день

Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий), село Гуниб

Завтрак.

Освобождение номеров.

Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.

Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы движемся в самый южный город России.

Размещение в гостинице в г. Дербент.

Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий), село ГунибГамсутль (посещение в зависимости от погодных условий), село ГунибГамсутль (посещение в зависимости от погодных условий), село ГунибГамсутль (посещение в зависимости от погодных условий), село Гуниб
4 день

Лунь, Хучни

Завтрак в отеле.

Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.

Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Далее вам предстоит недолгий переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

И небольшой, но очень живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.

После этого вы заглянете на обед в этно-комплекс.

Здесь вы сможете попробовать себя в приготовлении традиционного чуду и ковроткачестве.

Возвращение в гостиницу.

Лунь, ХучниЛунь, ХучниЛунь, ХучниЛунь, Хучни
5 день

Дербент, Цитадель Нарын-Кала

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

Рекомендуемое время вылета — после 18:00.

Дербент, Цитадель Нарын-КалаДербент, Цитадель Нарын-КалаДербент, Цитадель Нарын-КалаДербент, Цитадель Нарын-Кала

Проживание

Тур предусматривает проживание 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимостьПериод действия цены
При двух-трехместном размещении40 000

01.04.2024-26.07.2024

16.09.2024-25.10.2024

При одноместном размещении52 000
Детям до 12 лет36 000
При двух-трехместном размещении46 00029.07.2024-13.09.2024
При одноместном размещении58 000
Детям до 12 лет41 400
При двух-трехместном размещении36 000

26.02.2024-29.03.2024

28.10.2024-22.11.2024

При одноместном размещении48 000
Детям до 12 лет32 400
  • Доп. ночь в отеле при двухместном размещении — 6 000 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при одноместном размещении — 5 500 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при трехместном размещении — 7 000 руб.;

Проживание:

  • В горах: гостевые дома Хадиджа, Гоцатль Малый.
  • В Дербенте: отель Волна или аналогичные.

Варианты проживания

Гостевой дом Хадиджа

2 ночи

Гостевой дом Хадиджа находится в центре горного Дагестана.

Условия проживания:

Для размещения гостей представлены уютные, чистые номера. В номерах имеется все необходимое для комфортного отдыха. Есть бесплатный интернет Wi-Fi. По желанию гостей готовятся ужины и завтраки за дополнительную плату. Во дворе имеется беседка. Вечером идеально устроить чаепитие с друзьями и наслаждаться ароматным, травяным чаем из самовара. При желании можно загнать машину во двор.

Гостевой дом ХадиджаГостевой дом ХадиджаГостевой дом ХадиджаГостевой дом ХадиджаГостевой дом ХадиджаГостевой дом Хадиджа

«Волна» г. Дербент

2 ночи

Отель «Волна» расположен в городе Дербент.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

В каждом номере отеля установлен шкаф.

Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

Расстояние до города Набрань составляет 47 км.

«Волна» г. Дербент«Волна» г. Дербент«Волна» г. Дербент«Волна» г. Дербент«Волна» г. Дербент«Волна» г. Дербент

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание, указанное в программе (2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте)
  • Питание, указанное в программе тура (НВ), завтраки при отелях и обеды по программе:1 день - обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед4 день - завтрак, обед5 день - завтрак, обед
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед
  • 3 день - завтрак, обед
  • 4 день - завтрак, обед
  • 5 день - завтрак, обед
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Прыжок с тарзанки - от 300 руб
  • Катание на катере - от 500 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

Многие заведения будут закрыты, вечером будет сложно где-то поужинать, необходимо будет бронировать столики заранее. Так же нельзя будет приобрести алкоголь.
На своих маршрутах мы будем подбирать точки питания, которые будут работать в Рамадан.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 мая 2024
Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест. Очень вкусно кормили национальными блюдами. Дагестанцы очень приветливые и доброжелательные. Группа подобралась дружная и весёлая. Спасибо нашему гиду Елене и водителю Гасану. Всё было во время и без задержек. Всем рекомендую этот тур.
Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест.Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест.Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест.Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест.Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест.Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест.Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест.Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест.Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест.Большое путешествие по Дагестану прошло великолепно!!! Очень повезло с погодой. Посетили много красивых и колоритных мест.
Т
1 мая 2024
Хочу выразить искреннюю благодарность за тур, который прошёл с 22.04 по 26.04.2024. Восхищена красотой, природой, людьми и кухней! И, конечно, тур не получился бы таким волшебным без чудесного гида - Индиры!!! Умница, красавица и очень хороший человек!!! Она организовала поездку на самом лучшем уровне учитывая особенности и интересы всей группы. Под её чутким руководством мы успели все осмотреть, приобрести сувениры, познакомиться с культурой не волнуясь о времени и графике. Мои нервные клетки исцелились! Всем рекомендую посетить Дагестан!!!
Д
26 мар 2024
Не считая погоды, всё прошло замечательно ✨😍 Отличный гид Индира и прекрасный водитель. Спасибо за организацию

Тур входит в следующие категории Дербента

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаКрепость Нарын-Кала

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