1 день

Встреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

ж/д вокзал, г. Махачкала;

отель Кэпитал.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере (доп. плата) по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточкаСулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещера «Нохъо» (доп. плата),где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.

Размещение в гостевом доме.