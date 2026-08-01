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Большие молодёжные каникулы в Дагестане осенью и зимой: драйвовый максимум за 5 дней

Большие молодёжные каникулы в Дагестане осенью и зимой
Присоединяйтесь к незабываемому отдыху в самых красивых местах Дагестана! Это путешествие для тех, кто любит движение, яркие эмоции, вкусную еду и ежедневные открытия.

Посетим древний Дербент, увидим крепости и старинные башни,
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полюбуемся живописными водопадами, побываем на Сулакском каньоне, исследуем просторные горные плато, загадочные пещеры и атмосферные заброшенные аулы.

Нас ждут экстремальные катера, мастер-классы от местных жителей, а также возможность добавить в путешествие еще больше драйва: прыжки с тарзанки, поездки на багги или конные прогулки.

Национальная кухня, уютное размещение, комфортные переезды, вечера с музыкой, танцами и играми, невероятные локации для ярких фотографий — эти 5 дней запомнятся надолго!

Большие молодёжные каникулы в Дагестане осенью и зимой: драйвовый максимум за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большие молодёжные каникулы в Дагестане осенью и зимой: драйвовый максимум за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большие молодёжные каникулы в Дагестане осенью и зимой: драйвовый максимум за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Дербент. Цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаном

Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкалы «Уйташ». Время прилета – до 12:00.

Если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане, возможен сбор в других местах и городах (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) по договоренности.

Собираемся и веселой компанией едем в самый южный город России, который славится объектами всемирного наследия ЮНЕСКО!

Перед исследованиемдревнего Дербента обязательно отведаем сытные национальные блюда и наберемся сил.

Поднимемся в главный символ города – цитадель Нарын-Кала, построенную персами еще в V-VI веках! Монументальное сооружение до сих пор хранит тайны персидских шахов, а история протяженностью 1500 лет оставила свои следы на массивных укреплениях.

Объекты внутри крепости можно изучать часами. Кроме того, именно отсюда открываются лучшие виды на город.

Далее спустимся чуть ниже, к исторической дербентской застройке, известной как магалы. Оказавшись в лабиринте запутанных улочек, начинаешь ощущать себя путешественником во времени.

Атмосфера этого места может надолго захватить ваше внимание. Также здесь в центре старых кварталов расположилась самая древняя мечеть на территории СНГ – ее построили еще в VIII веке!

Тут же рядом находится крупнейший сувенирный магазин, куда мы заглянем. Здесь помогут подобрать подарки на любой вкус и кошелек: от брелоков и магнитиков до ковров, изделий из серебра от знаменитых кубачинских ювелиров, а также оружия кизлярских мастеров.

Не пропустим ужин – будем пробовать блюда южно-дагестанской кухни.

Когда потемнеет, посетим главный парк Дербента – парк имени Низами Гянджеви. Это место уникально тем, что здесь можно увидеть самый большой в стране мультимедийный фонтан. Посмотрим удивительное шоу с игрой света, музыки и водных струй высотой до 30 метров!

Насладимся потрясающим зрелищем, сделаем много отличных снимков и поедем заселяться в домики у моря или в номера гостиницы в центре города, где проведем две следующие ночи перед дорогой в горы.

Прибытие. Дербент. Цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаномПрибытие. Дербент. Цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаномПрибытие. Дербент. Цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаномПрибытие. Дербент. Цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаном
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экраноплан «Лунь». Селение Хучни, крепость, водопад и мастер-классы

Во второй день, позавтракав, мы отправимся покорять лесистые горы Южного Дагестана. Восхитимся красотой Табасаранского района, а именно – его центром в селении Хучни. Но сначала посмотрим на грандиозный памятник ушедшей эпохи.

Чуть южнее Дербента, прямо на побережье, находится тематический военный парк «Патриот». И главным объектом в нем является экраноплан «Лунь», чьи размеры поражают воображение – в длину он 74 м, а в высоту чуть больше 19 метров!

Долгое время он был скрыт от наших глаз, но сегодня каждый может им любоваться и делать яркие фото на его фоне.

По прибытии в селение Хучни рассмотрим поближе стены старинной крепости XVIII века.

Располагается укрепление на возвышенности – изначально оно контролировало подступы к сердцу Табасарана. А сегодня отсюда открывается отличный вид на ущелье, где уютно расположились дома, и зеленые горы. Также возле крепости находится небольшой музей.

Следующей точкой нашего маршрута является двухкаскадный водопад на реке Ханаг-чай. Здесь вода мощным потоком падает с высоты 30 метров на первую ступень и разлетается мириадами брызг во все стороны, даря живительную прохладу окружающим.

Один из самых живописных водопадов, который сам пробил свой путь в скале. Обязательно делаем кучу фоток на его фоне.

На обед попробуем блюда табасаранской кухни. Кроме того, научимся делать вкуснейшие чуду и познаем секреты ковроткачества на мастер-классах от местных жителей. Табасаран издревле славится своими коврами!

Поскольку Хучни находится близко к Дербенту, свободного времени будет в избытке, и потратить его можно на катание на багги или квадроциклах!

Далее вернемся в наши номера/домики и хорошенько выспимся перед дорогой в горы, где будет ждать главная изюминка нашего тура.

Экраноплан «Лунь». Селение Хучни, крепость, водопад и мастер-классыЭкраноплан «Лунь». Селение Хучни, крепость, водопад и мастер-классыЭкраноплан «Лунь». Селение Хучни, крепость, водопад и мастер-классыЭкраноплан «Лунь». Селение Хучни, крепость, водопад и мастер-классы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Хунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопады

Освобождаем номера, завтракаем и едем покорятьсамые что ни на есть горы Дагестана, которые все еще хранят настоящий кавказский колорит.

Наш путь пройдет мимо головокружительных красот с долинами рек, отвесными скалами, мимо двух ГЭС: Гергебельской (старейшей в регионе) и Гоцатлинской.

А дальше поднимемся на самое обширное плато в Дагестане – Хунзахское. Оно находится на высоте более 1800 метров, известно своими видами, радующими глаз бесконечной зеленью, озерами, горными вершинами, водопадами, каньонами, ущельями и прочими красотами. Здесь много знаковых исторических мест.

Еще больше красоты скрывает Матласское плато, где находятся зиплайн, двойной памятник и где можно пройти под водопадом. Также здесь есть возможность насладиться великолепием природы, прогуливаясь на коне. За доп. плату в любое время гид организует конные прогулки.

Неподалеку от Матласа заглянем в таинственную пещеру, которая ведет к уникальному природному памятнику – к Каменной Чаше.

Только представьте: вы подходите к неприступным скалам, гордо возвышающимся над вами, и замечаете небольшую пещеру. У входа в нее вы чувствуете живительную прохладу и в тот момент даже не подозреваете, к какому чуду ведет этот путь.

И на выходе вы замираете от увиденного, поскольку оказываетесь в чашеобразной впадине невероятной красоты. Поднимая голову, вы видите лишь узкий кусочек неба. Вы понимаете, что оказались в сладостном плену дагестанской природы!

Одна из главных особенностей Хунзахского плато – это многочисленные водопады. Лучший вид на самые высокие из них открываются с двух смотровых площадок.

С одной стороны будет видна старая крепость Арани, с другой – Цолотлинский каньон. А между ними – водопады Тобот и Итлятляр с высотой свободного падения воды более 80 метров!

Пообедаем в одном из местных заведений, где подадут национальные блюда аварской кухни.

Заселимся в горную базу отдыха, где домики уютно разместились меж гор и ручейков с видом на старинную часть села. Именно там пройдет самый увлекательный вечер в приятной компании.

Шашлыки, танцы, игры и другие активности вызовут столько бурных эмоций, что вам захочется еще не раз вернуться в Дагестан.

Хунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопадыХунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопадыХунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопадыХунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопады
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Гоор и Кахиб, Язык Тролля, оборонительные башни

В четвертый день откроем для себя сразу два заброшенных аула в одном месте. Жизнь в высокогорных и неприступных землях стала обязательным условием для выживания горцев, и сегодня каждый гость может почувствовать себя частью многовековой истории.

В первую очередь поднимемся в заброшенное селение Гоор, которое буквально находится на огромном скальном выступе над ущельем.

Отдельные выступы, известные как Язык Тролля, стали идеальными фотозонами, и большая часть фотографий из Дагестана, которые вы видели в соцсетях, сделаны именно здесь!

Гоор также известен оборонительными башнями: старинные сооружения горцев продолжают возвышаться над ущельем, откуда раньше происходили набеги.

Напротив Гоора в совершенно ином архитектурном исполнении разместился заброшенный Кахиб. Он прямо вырос на скале, и по сей день выглядит как полноценная неприступная крепость.

Из нового Кахиба в старый доберемся на фуникулере, а затем пройдем по подвесному мосту. Отсюда открываются виды на ущелье и террасы. Сам заброшенный аул хранит истории и секреты языческого и христианского прошлого.

Не забудем пообедать у одного из местных жителей – накормят досыта.

Насыщенный экскурсионный день за доп. плату можно завершить незабываемым сплавом по одной из самых красивых рек Дагестана – по реке Аварское Койсу. Подходит даже для тех, кто впервые решился попробовать рафтинг.

Дальше ждет еще один незабываемый вечер с вкусным ужином в компании людей, которые станут вашими лучшими друзьями. Наши гиды и водители не дадут вам заскучать.

Гоор и Кахиб, Язык Тролля, оборонительные башниГоор и Кахиб, Язык Тролля, оборонительные башниГоор и Кахиб, Язык Тролля, оборонительные башниГоор и Кахиб, Язык Тролля, оборонительные башни
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Сулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. Отъезд

Оставляем нашу веселую базу отдыха позади и едем к туристической визитке Дагестана – к Сулакскому каньону.

Путь к главной достопримечательности пролегает через самый живописный маршрут региона. По пути увидим:

  • Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, в которой отражаются горы;
  • Гимринское ущелье, где произошел важнейший бой в истории Кавказской войны;
  • самый длинный автомобильный тоннель в России протяженностью более 4 км!

Поедем к самой мощной ГЭС на Северном Кавказе – к Чиркейской. Плотина ее образует огромное водохранилище с совокупной площадью более 42 квадратных км.

Именно здесь нам устроят экстремальное катание, а бонусом дадут время искупаться в кристально чистой воде водохранилища (обязательно в жилетах).

Поднимемся на смотровую площадку в поселке Дубки, построенном специально для строителей Чиркейской ГЭС. Отсюда, где каньон достигает глубины около 1 км, открывается неописуемый вид. Идеальное место для множества отличных снимков!

Зайдем в пещеры Нохъо, которые выведут нас к подвесным мостам над каньоном на высоте более 60 метров.

Здесь расположилась кафе в скале, за доп. плату вас покатают на зиплайне и проведут по экстрим-тропе. Кроме того, здесь находится знаменитая тарзанка над каньоном – эмоции на всю жизнь!

Изюминка Сулакского каньона – это форелевые хозяйства. Их здесь много, и всех их объединяет то, что они отлично готовят запеченную на углях форель.

Пообедав, поедем в сторону бархана Сарыкум – маленькая пустыня посреди гор и зеленых полей, где можно сделать кучу фоток для своих соцсетей. На сам бархан поднимаемся только в том случае, если останется свободное время.

К сожалению, все самое лучшее имеет тенденцию заканчиваться. И последний наш путь ведет к аэропорту (и к иным точкам по договоренности). Рекомендуем брать билеты на рейсы с вылетом не ранее 18:00.

Если же вы готовы добраться до аэропорта отдельно от группы, то можете бронировать рейсы пораньше.

Сулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. ОтъездСулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. ОтъездСулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. ОтъездСулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. ОтъездСулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в Дербенте, в гостинице «Айва» или в «Жемчужине Юга» (2 ночи), далее — на базе отдыха «Сафари» в с. Чалде. Номера стандарт: двух- и трехместное размещение.

Стоимость тура на 1 человека43 500 рублей.

Доплата за одноместное размещение — 6 000 рублей.

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Варианты проживания

Гостиница «Айва»

2 ночи

Расположена в центре Дербента. Уютные номера, есть все необходимое для комфортного проживания. В каждом номере своя ванная комната. Горячая, холодная вода без перебоев.

Гостиница «Айва»Гостиница «Айва»Гостиница «Айва»Гостиница «Айва»Гостиница «Айва»Гостиница «Айва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Жемчужина юга»

2 ночи

Располагается в Приморском микрорайоне Дербента. До Каспийского моря — 0,2 км.

В каждом доме присутствует небольшая кухонная зона с чайным набором.

Недалеко расположен отличный пляж, набережная и «Дом Петра Первого». Расстояние до железнодорожного вокзала — 3,1 км, до аэропорта Махачкалы — 97,5 км.

База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Туристическая база «Сафари Чалда»

2 ночи

Туристическая база находится среди горного массива на берегу реки. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.

На территории базы есть кафе, где готовят блюда местной кухни. В саду растут абрикосы и персики, и в сезон гости могут угощаться фруктами прямо с дерева.

Во дворе гостиницы можно отдохнуть, наслаждаясь видами прекрасных гор и зелени, полежать на гамаке и расслабиться.

Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортный и безопасный транспорт: минивены и микроавтобусы
  • Опытные и веселые гиды и водители
  • Полное питание: завтраки, обеды и ужины
  • Проживание в домиках/гостинице и на базе отдыха
  • Катание на катерах по водохранилищу с купанием
  • Организация полноценного отдыха: экскурсии, развлечения на локациях и вечернее веселье
  • Входные билеты в крепость «Нарын-Кала»
  • Входные билеты в пещеры «Нохъо»
  • Входные билеты на бархан «Сарыкум»
  • Входные билеты в музей у крепости в Хучни
  • Мастер-классы
  • Фуникулер
  • Джипинг
  • Увлекательные активности и игры
  • Трансфер из/в аэропорт, а также другие точки сбора по договоренности
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Некоторые развлечения на локациях: багги и квадроциклы, тарзанки, зиплайн, рафтинг, сапы и конные прогулки
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть места сбора в первый день?

Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкала «Уйташ». Время прилета – до 12:00. Также забираем из городов (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) и из разных точек сбора (по договоренности), если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане.

Можно ли в тур детям?

К сожалению, нет. На наших турах установлено возрастное ограничение – строго от 18 лет!

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право менять программу тура, в случае возникновения не зависящих от него обстоятельств (как правило, плохих погодных условий). На качество отдыха это никак не повлияет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Дербента

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