Посетим древний Дербент, увидим крепости и старинные башни,
Программа тура по дням
Прибытие. Дербент. Цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаном
Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкалы «Уйташ». Время прилета – до 12:00.
Если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане, возможен сбор в других местах и городах (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) по договоренности.
Собираемся и веселой компанией едем в самый южный город России, который славится объектами всемирного наследия ЮНЕСКО!
Перед исследованиемдревнего Дербента обязательно отведаем сытные национальные блюда и наберемся сил.
Поднимемся в главный символ города – цитадель Нарын-Кала, построенную персами еще в V-VI веках! Монументальное сооружение до сих пор хранит тайны персидских шахов, а история протяженностью 1500 лет оставила свои следы на массивных укреплениях.
Объекты внутри крепости можно изучать часами. Кроме того, именно отсюда открываются лучшие виды на город.
Далее спустимся чуть ниже, к исторической дербентской застройке, известной как магалы. Оказавшись в лабиринте запутанных улочек, начинаешь ощущать себя путешественником во времени.
Атмосфера этого места может надолго захватить ваше внимание. Также здесь в центре старых кварталов расположилась самая древняя мечеть на территории СНГ – ее построили еще в VIII веке!
Тут же рядом находится крупнейший сувенирный магазин, куда мы заглянем. Здесь помогут подобрать подарки на любой вкус и кошелек: от брелоков и магнитиков до ковров, изделий из серебра от знаменитых кубачинских ювелиров, а также оружия кизлярских мастеров.
Не пропустим ужин – будем пробовать блюда южно-дагестанской кухни.
Когда потемнеет, посетим главный парк Дербента – парк имени Низами Гянджеви. Это место уникально тем, что здесь можно увидеть самый большой в стране мультимедийный фонтан. Посмотрим удивительное шоу с игрой света, музыки и водных струй высотой до 30 метров!
Насладимся потрясающим зрелищем, сделаем много отличных снимков и поедем заселяться в домики у моря или в номера гостиницы в центре города, где проведем две следующие ночи перед дорогой в горы.
Экраноплан «Лунь». Селение Хучни, крепость, водопад и мастер-классы
Во второй день, позавтракав, мы отправимся покорять лесистые горы Южного Дагестана. Восхитимся красотой Табасаранского района, а именно – его центром в селении Хучни. Но сначала посмотрим на грандиозный памятник ушедшей эпохи.
Чуть южнее Дербента, прямо на побережье, находится тематический военный парк «Патриот». И главным объектом в нем является экраноплан «Лунь», чьи размеры поражают воображение – в длину он 74 м, а в высоту чуть больше 19 метров!
Долгое время он был скрыт от наших глаз, но сегодня каждый может им любоваться и делать яркие фото на его фоне.
По прибытии в селение Хучни рассмотрим поближе стены старинной крепости XVIII века.
Располагается укрепление на возвышенности – изначально оно контролировало подступы к сердцу Табасарана. А сегодня отсюда открывается отличный вид на ущелье, где уютно расположились дома, и зеленые горы. Также возле крепости находится небольшой музей.
Следующей точкой нашего маршрута является двухкаскадный водопад на реке Ханаг-чай. Здесь вода мощным потоком падает с высоты 30 метров на первую ступень и разлетается мириадами брызг во все стороны, даря живительную прохладу окружающим.
Один из самых живописных водопадов, который сам пробил свой путь в скале. Обязательно делаем кучу фоток на его фоне.
На обед попробуем блюда табасаранской кухни. Кроме того, научимся делать вкуснейшие чуду и познаем секреты ковроткачества на мастер-классах от местных жителей. Табасаран издревле славится своими коврами!
Поскольку Хучни находится близко к Дербенту, свободного времени будет в избытке, и потратить его можно на катание на багги или квадроциклах!
Далее вернемся в наши номера/домики и хорошенько выспимся перед дорогой в горы, где будет ждать главная изюминка нашего тура.
Хунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопады
Освобождаем номера, завтракаем и едем покорятьсамые что ни на есть горы Дагестана, которые все еще хранят настоящий кавказский колорит.
Наш путь пройдет мимо головокружительных красот с долинами рек, отвесными скалами, мимо двух ГЭС: Гергебельской (старейшей в регионе) и Гоцатлинской.
А дальше поднимемся на самое обширное плато в Дагестане – Хунзахское. Оно находится на высоте более 1800 метров, известно своими видами, радующими глаз бесконечной зеленью, озерами, горными вершинами, водопадами, каньонами, ущельями и прочими красотами. Здесь много знаковых исторических мест.
Еще больше красоты скрывает Матласское плато, где находятся зиплайн, двойной памятник и где можно пройти под водопадом. Также здесь есть возможность насладиться великолепием природы, прогуливаясь на коне. За доп. плату в любое время гид организует конные прогулки.
Неподалеку от Матласа заглянем в таинственную пещеру, которая ведет к уникальному природному памятнику – к Каменной Чаше.
Только представьте: вы подходите к неприступным скалам, гордо возвышающимся над вами, и замечаете небольшую пещеру. У входа в нее вы чувствуете живительную прохладу и в тот момент даже не подозреваете, к какому чуду ведет этот путь.
И на выходе вы замираете от увиденного, поскольку оказываетесь в чашеобразной впадине невероятной красоты. Поднимая голову, вы видите лишь узкий кусочек неба. Вы понимаете, что оказались в сладостном плену дагестанской природы!
Одна из главных особенностей Хунзахского плато – это многочисленные водопады. Лучший вид на самые высокие из них открываются с двух смотровых площадок.
С одной стороны будет видна старая крепость Арани, с другой – Цолотлинский каньон. А между ними – водопады Тобот и Итлятляр с высотой свободного падения воды более 80 метров!
Пообедаем в одном из местных заведений, где подадут национальные блюда аварской кухни.
Заселимся в горную базу отдыха, где домики уютно разместились меж гор и ручейков с видом на старинную часть села. Именно там пройдет самый увлекательный вечер в приятной компании.
Шашлыки, танцы, игры и другие активности вызовут столько бурных эмоций, что вам захочется еще не раз вернуться в Дагестан.
Гоор и Кахиб, Язык Тролля, оборонительные башни
В четвертый день откроем для себя сразу два заброшенных аула в одном месте. Жизнь в высокогорных и неприступных землях стала обязательным условием для выживания горцев, и сегодня каждый гость может почувствовать себя частью многовековой истории.
В первую очередь поднимемся в заброшенное селение Гоор, которое буквально находится на огромном скальном выступе над ущельем.
Отдельные выступы, известные как Язык Тролля, стали идеальными фотозонами, и большая часть фотографий из Дагестана, которые вы видели в соцсетях, сделаны именно здесь!
Гоор также известен оборонительными башнями: старинные сооружения горцев продолжают возвышаться над ущельем, откуда раньше происходили набеги.
Напротив Гоора в совершенно ином архитектурном исполнении разместился заброшенный Кахиб. Он прямо вырос на скале, и по сей день выглядит как полноценная неприступная крепость.
Из нового Кахиба в старый доберемся на фуникулере, а затем пройдем по подвесному мосту. Отсюда открываются виды на ущелье и террасы. Сам заброшенный аул хранит истории и секреты языческого и христианского прошлого.
Не забудем пообедать у одного из местных жителей – накормят досыта.
Насыщенный экскурсионный день за доп. плату можно завершить незабываемым сплавом по одной из самых красивых рек Дагестана – по реке Аварское Койсу. Подходит даже для тех, кто впервые решился попробовать рафтинг.
Дальше ждет еще один незабываемый вечер с вкусным ужином в компании людей, которые станут вашими лучшими друзьями. Наши гиды и водители не дадут вам заскучать.
Сулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. Отъезд
Оставляем нашу веселую базу отдыха позади и едем к туристической визитке Дагестана – к Сулакскому каньону.
Путь к главной достопримечательности пролегает через самый живописный маршрут региона. По пути увидим:
- Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, в которой отражаются горы;
- Гимринское ущелье, где произошел важнейший бой в истории Кавказской войны;
- самый длинный автомобильный тоннель в России протяженностью более 4 км!
Поедем к самой мощной ГЭС на Северном Кавказе – к Чиркейской. Плотина ее образует огромное водохранилище с совокупной площадью более 42 квадратных км.
Именно здесь нам устроят экстремальное катание, а бонусом дадут время искупаться в кристально чистой воде водохранилища (обязательно в жилетах).
Поднимемся на смотровую площадку в поселке Дубки, построенном специально для строителей Чиркейской ГЭС. Отсюда, где каньон достигает глубины около 1 км, открывается неописуемый вид. Идеальное место для множества отличных снимков!
Зайдем в пещеры Нохъо, которые выведут нас к подвесным мостам над каньоном на высоте более 60 метров.
Здесь расположилась кафе в скале, за доп. плату вас покатают на зиплайне и проведут по экстрим-тропе. Кроме того, здесь находится знаменитая тарзанка над каньоном – эмоции на всю жизнь!
Изюминка Сулакского каньона – это форелевые хозяйства. Их здесь много, и всех их объединяет то, что они отлично готовят запеченную на углях форель.
Пообедав, поедем в сторону бархана Сарыкум – маленькая пустыня посреди гор и зеленых полей, где можно сделать кучу фоток для своих соцсетей. На сам бархан поднимаемся только в том случае, если останется свободное время.
К сожалению, все самое лучшее имеет тенденцию заканчиваться. И последний наш путь ведет к аэропорту (и к иным точкам по договоренности). Рекомендуем брать билеты на рейсы с вылетом не ранее 18:00.
Если же вы готовы добраться до аэропорта отдельно от группы, то можете бронировать рейсы пораньше.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Дербенте, в гостинице «Айва» или в «Жемчужине Юга» (2 ночи), далее — на базе отдыха «Сафари» в с. Чалде. Номера стандарт: двух- и трехместное размещение.
Стоимость тура на 1 человека — 43 500 рублей.
Доплата за одноместное размещение — 6 000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Айва»
Расположена в центре Дербента. Уютные номера, есть все необходимое для комфортного проживания. В каждом номере своя ванная комната. Горячая, холодная вода без перебоев.
База отдыха «Жемчужина юга»
Располагается в Приморском микрорайоне Дербента. До Каспийского моря — 0,2 км.
В каждом доме присутствует небольшая кухонная зона с чайным набором.
Недалеко расположен отличный пляж, набережная и «Дом Петра Первого». Расстояние до железнодорожного вокзала — 3,1 км, до аэропорта Махачкалы — 97,5 км.
Туристическая база «Сафари Чалда»
Туристическая база находится среди горного массива на берегу реки. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.
На территории базы есть кафе, где готовят блюда местной кухни. В саду растут абрикосы и персики, и в сезон гости могут угощаться фруктами прямо с дерева.
Во дворе гостиницы можно отдохнуть, наслаждаясь видами прекрасных гор и зелени, полежать на гамаке и расслабиться.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный и безопасный транспорт: минивены и микроавтобусы
- Опытные и веселые гиды и водители
- Полное питание: завтраки, обеды и ужины
- Проживание в домиках/гостинице и на базе отдыха
- Катание на катерах по водохранилищу с купанием
- Организация полноценного отдыха: экскурсии, развлечения на локациях и вечернее веселье
- Входные билеты в крепость «Нарын-Кала»
- Входные билеты в пещеры «Нохъо»
- Входные билеты на бархан «Сарыкум»
- Входные билеты в музей у крепости в Хучни
- Мастер-классы
- Фуникулер
- Джипинг
- Увлекательные активности и игры
- Трансфер из/в аэропорт, а также другие точки сбора по договоренности
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Некоторые развлечения на локациях: багги и квадроциклы, тарзанки, зиплайн, рафтинг, сапы и конные прогулки
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть места сбора в первый день?
Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкала «Уйташ». Время прилета – до 12:00. Также забираем из городов (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) и из разных точек сбора (по договоренности), если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане.
Можно ли в тур детям?
К сожалению, нет. На наших турах установлено возрастное ограничение – строго от 18 лет!
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять программу тура, в случае возникновения не зависящих от него обстоятельств (как правило, плохих погодных условий). На качество отдыха это никак не повлияет.