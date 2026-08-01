1 день

Прибытие. Дербент. Цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаном

Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкалы «Уйташ». Время прилета – до 12:00.

Если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане, возможен сбор в других местах и городах (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) по договоренности.

Собираемся и веселой компанией едем в самый южный город России, который славится объектами всемирного наследия ЮНЕСКО!

Перед исследованиемдревнего Дербента обязательно отведаем сытные национальные блюда и наберемся сил.

Поднимемся в главный символ города – цитадель Нарын-Кала, построенную персами еще в V-VI веках! Монументальное сооружение до сих пор хранит тайны персидских шахов, а история протяженностью 1500 лет оставила свои следы на массивных укреплениях.

Объекты внутри крепости можно изучать часами. Кроме того, именно отсюда открываются лучшие виды на город.

Далее спустимся чуть ниже, к исторической дербентской застройке, известной как магалы. Оказавшись в лабиринте запутанных улочек, начинаешь ощущать себя путешественником во времени.

Атмосфера этого места может надолго захватить ваше внимание. Также здесь в центре старых кварталов расположилась самая древняя мечеть на территории СНГ – ее построили еще в VIII веке!

Тут же рядом находится крупнейший сувенирный магазин, куда мы заглянем. Здесь помогут подобрать подарки на любой вкус и кошелек: от брелоков и магнитиков до ковров, изделий из серебра от знаменитых кубачинских ювелиров, а также оружия кизлярских мастеров.

Не пропустим ужин – будем пробовать блюда южно-дагестанской кухни.

Когда потемнеет, посетим главный парк Дербента – парк имени Низами Гянджеви. Это место уникально тем, что здесь можно увидеть самый большой в стране мультимедийный фонтан. Посмотрим удивительное шоу с игрой света, музыки и водных струй высотой до 30 метров!

Насладимся потрясающим зрелищем, сделаем много отличных снимков и поедем заселяться в домики у моря или в номера гостиницы в центре города, где проведем две следующие ночи перед дорогой в горы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160