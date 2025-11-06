1 день

Прибытие. Бархан Сарыкум, Сулакский каньон

Встреча в аэропорту: в 7:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура, (рекомендую выбрать прилет до 6:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).

Встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Программа дня:

бархан Сарыкум — дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки;

После всех приключений и культурных наслаждениймы едем на размещение в легендарный барн-хаус — это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.

На территории есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса и бесплатный wi-fi.

Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, ужин из местных национальных блюд.

После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.

