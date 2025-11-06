Мои заказы

Дагестан на максимум осенью. Вcё включено

Дагестан на максимум осенью
5-дневное приятное знакомство с живописным Дагестаном — роскошные виды с лучших смотровых площадок и таинственные уголки, в которых мало кто побывал.

Нас ожидает проживание в барн-хаусах — современных, удобных и уютных домиках с панорамными окнами на горы, комфортный транспорт и сопровождение гида, все входные билеты и активности, катание на катерах и джипинги, экскурсии и трёхразовое питание.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Бархан Сарыкум, Сулакский каньон

Встреча в аэропорту: в 7:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура, (рекомендую выбрать прилет до 6:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).

Встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Программа дня:

  • бархан Сарыкум — дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки;
  • обед в Главрыбе — экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак. В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Главрыбе мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы);
  • катера по каньону — с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака. Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Главрыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли;
  • Сулакский каньон — визитка республики Дагестан, глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м. протяженность более 53 км;
  • смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря. Поднявшись на самую высокую смотровую на каньон, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона;
  • смотровая «язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу, которая является самой большой арочной платиной в России. Данная смотровая подойдет для любителей экстрима и острых ощущений;
  • Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованное на реке Сулак, глубиной 220 м и площадью 42 т. кв. км.

После всех приключений и культурных наслаждениймы едем на размещение в легендарный барн-хаус — это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.

На территории есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса и бесплатный wi-fi.

Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, ужин из местных национальных блюд.

После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.

2 день

Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горах

Утром в 8:00 завтрак по-дагестански, и сразу в горы.

В этот день нас ждет много интересного и необычного.

Свои чемоданы можете оставить в номерах, а с собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы.

Аул-призрак Гамсутль — он же дагестанский Мачу Пикчу, одно из самых древних населений России, находится на высоте 1500 м и поражает своей уникальностью, архитектурой и местоположением.

Первым делом, пока еще не жарко, направимся к Гамсутлю, у подножья горы мы пересядем на УАЗики и подъедем максимально близко к аулу-призраку, оставшуюся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут), (можно и на лошадях 1000 руб.).

Обед — после того как спустимся, внизу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а также чай, нарезка и компот).

Чохские террасы — это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура, возделывания земли.

Это место прекрасно подходит для кофе, который гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.

Салтинская теснина – удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.

По узкой тропе мы с вами пройдемся по красивой теснине.

В начале ширина теснины около 40 метров, чем дальше идешь, тем теснее становится и замечаешь, как вокруг тебя вырастают стены до 15 метров, после чего неожиданно появляется сказочный подземный водопад.

Подземный водопад — настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-метровый водопад под землей.

Ужин в ресторане — после всех приключений мы поужинаем в ресторане «Лагуна Голхинг» который находится над красивым гунибским водохранилищем.

Послеужинасвободное время, желающие могут собраться так же у костра и продолжить теплый вечер играя в разные застольные игры во главе с гидом.

3 день

Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор

Завтракаем в 8:00 и выдвигаемся в путь.

Карадахская теснина — самая высокогорная теснина в России, его ширина от 2 до 4 метров, высота 170 метров и длина более 500 метров.

Мы с вами прогуляемся по канатным дорогам и красивым лестницам, очень живописные и красивые места ждут нас по дороге к теснине.

Сама теснина очень завораживает своими видами и изгибами которые постоянно меняют форму.

Кахиб и Гоор— они известны своими легендарными башнями и смотровыми площадками, это действующие аулы в Шамильском районе Дагестана, расположенные очень близко друг к другу.

В сопровождении местного гида — Аксакала, мы с вами прогуляемся по красивым смотровым местам этих аулов дойдем до башен и услышим легенды и истории их создания.

Язык тролля — пятиметровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу, одно из популярных мест притягивающая туристов в Дагестане.

На этой локации мы будем делать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах.

Есть несколько таких выступов, каждый красив по своему.

Обед в Кахибе — мы с вами отправимся в один из этно-домов где попробуем местные блюда, а так же желающие могут научиться готовить по старому рецепту горцев.

Далее ужин в комплексе из новых национальных блюд и свободное время.

4 день

Водопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское плато. Прогулка на лошадях

Завтракаем в 8:00 и съезжаем с вещами и чемоданами.

Отправляемся в топовые места где можно сделать много интересных фото.

Хунзахское плато — с его обрывов стекают серебряные водопады и располагаются древние аулы. Высота — 1700 м, а длина — 29 километров.

Во время прогулки на этом плато виды кажутся картинками, мы пройдемся с вами до водопадов Тобот и Итлятляр.

Водопад Итлятляр — один из самых высоких водопадов в России, высота которого достигает до 100 метров.

Водопад Тобот — является самым красивым водопадом Дагестана, образованный от разных мелких рек впадающий в плато длиной до 70 метров.

На обед мы с вами попробуем 5 разных национальных блюд аварского народа, и обязательно попробуем всеми известную абрикосовую кашу на десерт.

Экстрим-парк Матлас — это место популярно своими видами на горы и водопадами.

Мы с вами прогуляемся под Ханским водопадом, обновим свой альбом интересными фотографиями.

После экстрим-парка прогулка на лошадях —мы прогуляемся с вами верхом на лошадях с красивыми видами на Матлаское плато в сопровождении опытных инструкторов.

Каменная чаша — это галерея внутри скал, огромные природные залы, где вместо потолков над вами синее небо Дагестана.

Чтобы попасть внутрь, мы с вами пройдем по крайне узкому коридорчику и зайдем в саму каменную чашу.

После чего мы прощаемся с аварскими землями.

Далее нас ждет древний город, музей под открытым небом — город Дербент — и заселение в отель.

После заселения нас ждет ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана «табасаранское чуду».

Свободное время в Дербенте.

5 день

Дербент. Отъезд

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину и направляемся знакомиться с каспийским монстром и историческим городом.

Каспийский монстр или экраноплан Лунь являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета.

Еще одна супер-локация для запоминающихся кадров.

Огромный гибрид на песку каспийского моря уверенно удивит вас и оставит массу впечатлений.

Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность Дербента.

Одна из крупнейших в мире и самая старая крепость в России.

Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума Мечеть — расскажу вам все тайны, историю и легенды Дербента.

Магалы — это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, Мечети и восточные бани.

Джума-мечеть — самая старая мечеть в России и на территории СНГ.

Базар и сувениры — пойдем гулять по рынку и сувенирным магазинам!

Обед в этнодоме.

Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках, где мы попробуем блюда Южного Дагестана.

Примерим национальную одежду горянки и джигита.

Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербент.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • в аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 19:00);
  • в Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Проживание

Проживание в барн-хаусах/турбазе и в отеле г. Дербента

Стоимость тура на одного человека — 42 600 руб. /чел.

Доплата за 1-местное размещение — 16 000 руб. /чел.

Скидок для детей нет.

Варианты проживания

Барн-хаус

3 ночи

Это современные, удобные и уютные домики со всеми удобствами. С панорамными окнами на прекрасные горы, где будем жить 3 ночи.

Барн-хаус — лучшее место для ночевки в горах; место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом, гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе!

Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.

Турбаза «Адамант» (тау-хаусы)

3 ночи

Расположена в тихом и спокойном месте, окруженном фруктовыми садами. Размещение возможно до 4 чел. максимум, все номера с удобствами.

Турбаза «Адамант» (фреймы)

3 ночи

Расположена в тихом и спокойном месте, окруженном фруктовыми садами. Гостям предлагаются комфортабельные номера с кондиционерами, собственными ванными комнатами с фенами и огромными кроватями.

Сафари Чалда

3 ночи

Отличное место для размеренного отдыха в экологически чистой горной местности. Из окон номеров открываются потрясающие живописные пейзажи. Поблизости находится много красивых мест для прогулок на свежем воздухе. Отдых на базе позволит вам ощутить весь колорит
и неповторимость горного Дагестана!

Турбаза «Сорода»

3 ночи
Турбаза «Скала»

3 ночи
"У Камала" (новое название - "Шейх")

1 ночь

Один из лучших отелей города Дербент, который находится в спокойной части города, недалеко от городской набережной (5 минут езды на такси) и 15 минут пешком для ближайшего пляжа.

Бриз

1 ночь

Отель Бриз в старинном городе Дербент располагается в считанных метрах от побережья Каспийского моря и музея-заповедника. Роскошный вид и свой частный пляж позволит в полной мере насладиться отдыхом. Комфорт для постояльцев номера обеспечен наличием ресторана, Wi-fi, круглосуточной регистрации и доставкой еды прямо в номер. Гостям также предоставляются услуги консьержа, хранения багажа и экскурсии по древнему Дербенту. На территории оборудована детская площадка для маленьких постояльцев.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (завтраки, обеды и ужины)
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
  • Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки или более до начала тура, либо же задержаться после тура
  • Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
  • Кофе, сваренный на смотровых площадках + вкусности к нему
  • Проживание в барн-хаусе и в отеле Дербента (размещение 2-, 3-местное)
  • Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Тех. поддержка 24/7, в любое время готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • легкая куртка, кофта:
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
  • теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).

Обязательно прихватите с собой все принадлежности для того, чтобы искупаться в теплом каспийском море (1 ночь на берегу моря).

Где и как начинается тур и где нас заберут?

Перед началом тура за 2-3 дня создается группа в WhatsApp, где все участники могут познакомиться друг с другом и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.

Встреча в аэропорту Уйташ в 7:30, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура. Рекомендую выбрать прилет до 6:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура.

Встреча в Махачкале и начало тура в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Где и как заканчивается тур? Отвезут ли нас обратно в аэропорт?

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • В аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 19:00);
  • В Махачкалу на южную автостанцию.

Если вы планируете приехать за сутки (или более) до начала тура, либо остаться после его завершения, мы порекомендуем вам варианты размещения.

Что важно знать о питании в рамках тура?

Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, что вам подойдет.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли поехать в тур одной / одному?

Да можно приехать в тур одной / одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

До какого возраста можно участвовать в туре?

Рекомендуемый возраст до 55 лет, но в туре могут участвовать любой участник любого возраста без серьезных травм.

На каких условиях может участвовать несовершеннолетний ребенок?

Доверенность не нужна, дети любого возраста могут ездить с родственниками или близкими людьми.

На чем мы будем передвигать в туре?

Мерседес спринтер.

Какая мобильная связь не работает в Дагестане?

Некоторые особенности мобильной связи в Дагестане:

  • Теле2 чаще всего не работает в Дагестане.
  • Стабильнее всего в горной части республики работает МТС.
  • У «Мегафона» и «Билайна» связь может быть менее стабильной.
  • В сельских районах качество связи у мелких операторов может быть низким.
Нужно ли брать с собой наличные?

Да, рекомендуется брать с собой наличные. В горах чаще всего просят оплату наличкой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Марина
6 ноя 2025
Все очень понравилось!
О
Олеся
5 ноя 2025
Хорошая организация тура! Спасибо
Хорошая организация тура! СпасибоХорошая организация тура! СпасибоХорошая организация тура! СпасибоХорошая организация тура! СпасибоХорошая организация тура! Спасибо
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Организаторы хорошо разнообразили тур, было интересно! Мы посмотрели за эти дни много локаций!
Организаторы хорошо разнообразили тур, было интересно! Мы посмотрели за эти дни много локаций!Организаторы хорошо разнообразили тур, было интересно! Мы посмотрели за эти дни много локаций!Организаторы хорошо разнообразили тур, было интересно! Мы посмотрели за эти дни много локаций!

