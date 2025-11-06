Нас ожидает проживание в барн-хаусах — современных, удобных и уютных домиках с панорамными окнами на горы, комфортный транспорт и сопровождение гида, все входные билеты и активности, катание на катерах и джипинги, экскурсии и трёхразовое питание.
Программа тура по дням
Прибытие. Бархан Сарыкум, Сулакский каньон
Встреча в аэропорту: в 7:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура, (рекомендую выбрать прилет до 6:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
Встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Программа дня:
- бархан Сарыкум — дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки;
- обед в Главрыбе — экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак. В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Главрыбе мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы);
- катера по каньону — с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака. Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Главрыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли;
- Сулакский каньон — визитка республики Дагестан, глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м. протяженность более 53 км;
- смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря. Поднявшись на самую высокую смотровую на каньон, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона;
- смотровая «язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу, которая является самой большой арочной платиной в России. Данная смотровая подойдет для любителей экстрима и острых ощущений;
- Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованное на реке Сулак, глубиной 220 м и площадью 42 т. кв. км.
После всех приключений и культурных наслаждениймы едем на размещение в легендарный барн-хаус — это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.
На территории есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса и бесплатный wi-fi.
Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, ужин из местных национальных блюд.
После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.
Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горах
Утром в 8:00 завтрак по-дагестански, и сразу в горы.
В этот день нас ждет много интересного и необычного.
Свои чемоданы можете оставить в номерах, а с собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы.
Аул-призрак Гамсутль — он же дагестанский Мачу Пикчу, одно из самых древних населений России, находится на высоте 1500 м и поражает своей уникальностью, архитектурой и местоположением.
Первым делом, пока еще не жарко, направимся к Гамсутлю, у подножья горы мы пересядем на УАЗики и подъедем максимально близко к аулу-призраку, оставшуюся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут), (можно и на лошадях 1000 руб.).
Обед — после того как спустимся, внизу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а также чай, нарезка и компот).
Чохские террасы — это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура, возделывания земли.
Это место прекрасно подходит для кофе, который гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.
Салтинская теснина – удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.
По узкой тропе мы с вами пройдемся по красивой теснине.
В начале ширина теснины около 40 метров, чем дальше идешь, тем теснее становится и замечаешь, как вокруг тебя вырастают стены до 15 метров, после чего неожиданно появляется сказочный подземный водопад.
Подземный водопад — настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-метровый водопад под землей.
Ужин в ресторане — после всех приключений мы поужинаем в ресторане «Лагуна Голхинг» который находится над красивым гунибским водохранилищем.
Послеужинасвободное время, желающие могут собраться так же у костра и продолжить теплый вечер играя в разные застольные игры во главе с гидом.
Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор
Завтракаем в 8:00 и выдвигаемся в путь.
Карадахская теснина — самая высокогорная теснина в России, его ширина от 2 до 4 метров, высота 170 метров и длина более 500 метров.
Мы с вами прогуляемся по канатным дорогам и красивым лестницам, очень живописные и красивые места ждут нас по дороге к теснине.
Сама теснина очень завораживает своими видами и изгибами которые постоянно меняют форму.
Кахиб и Гоор— они известны своими легендарными башнями и смотровыми площадками, это действующие аулы в Шамильском районе Дагестана, расположенные очень близко друг к другу.
В сопровождении местного гида — Аксакала, мы с вами прогуляемся по красивым смотровым местам этих аулов дойдем до башен и услышим легенды и истории их создания.
Язык тролля — пятиметровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу, одно из популярных мест притягивающая туристов в Дагестане.
На этой локации мы будем делать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах.
Есть несколько таких выступов, каждый красив по своему.
Обед в Кахибе — мы с вами отправимся в один из этно-домов где попробуем местные блюда, а так же желающие могут научиться готовить по старому рецепту горцев.
Далее ужин в комплексе из новых национальных блюд и свободное время.
Водопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское плато. Прогулка на лошадях
Завтракаем в 8:00 и съезжаем с вещами и чемоданами.
Отправляемся в топовые места где можно сделать много интересных фото.
Хунзахское плато — с его обрывов стекают серебряные водопады и располагаются древние аулы. Высота — 1700 м, а длина — 29 километров.
Во время прогулки на этом плато виды кажутся картинками, мы пройдемся с вами до водопадов Тобот и Итлятляр.
Водопад Итлятляр — один из самых высоких водопадов в России, высота которого достигает до 100 метров.
Водопад Тобот — является самым красивым водопадом Дагестана, образованный от разных мелких рек впадающий в плато длиной до 70 метров.
На обед мы с вами попробуем 5 разных национальных блюд аварского народа, и обязательно попробуем всеми известную абрикосовую кашу на десерт.
Экстрим-парк Матлас — это место популярно своими видами на горы и водопадами.
Мы с вами прогуляемся под Ханским водопадом, обновим свой альбом интересными фотографиями.
После экстрим-парка прогулка на лошадях —мы прогуляемся с вами верхом на лошадях с красивыми видами на Матлаское плато в сопровождении опытных инструкторов.
Каменная чаша — это галерея внутри скал, огромные природные залы, где вместо потолков над вами синее небо Дагестана.
Чтобы попасть внутрь, мы с вами пройдем по крайне узкому коридорчику и зайдем в саму каменную чашу.
После чего мы прощаемся с аварскими землями.
Далее нас ждет древний город, музей под открытым небом — город Дербент — и заселение в отель.
После заселения нас ждет ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана «табасаранское чуду».
Свободное время в Дербенте.
Дербент. Отъезд
8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину и направляемся знакомиться с каспийским монстром и историческим городом.
Каспийский монстр или экраноплан Лунь являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета.
Еще одна супер-локация для запоминающихся кадров.
Огромный гибрид на песку каспийского моря уверенно удивит вас и оставит массу впечатлений.
Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность Дербента.
Одна из крупнейших в мире и самая старая крепость в России.
Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума Мечеть — расскажу вам все тайны, историю и легенды Дербента.
Магалы — это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, Мечети и восточные бани.
Джума-мечеть — самая старая мечеть в России и на территории СНГ.
Базар и сувениры — пойдем гулять по рынку и сувенирным магазинам!
Обед в этнодоме.
Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках, где мы попробуем блюда Южного Дагестана.
Примерим национальную одежду горянки и джигита.
Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербент.
Далее мы везем вас в 2 точки:
- в аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 19:00);
- в Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Проживание
Проживание в барн-хаусах/турбазе и в отеле г. Дербента
Стоимость тура на одного человека — 42 600 руб. /чел.
Доплата за 1-местное размещение — 16 000 руб. /чел.
Скидок для детей нет.
Варианты проживания
Барн-хаус
Это современные, удобные и уютные домики со всеми удобствами. С панорамными окнами на прекрасные горы, где будем жить 3 ночи.
Барн-хаус — лучшее место для ночевки в горах; место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом, гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе!
Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.
Турбаза «Адамант» (тау-хаусы)
Расположена в тихом и спокойном месте, окруженном фруктовыми садами. Размещение возможно до 4 чел. максимум, все номера с удобствами.
Турбаза «Адамант» (фреймы)
Расположена в тихом и спокойном месте, окруженном фруктовыми садами. Гостям предлагаются комфортабельные номера с кондиционерами, собственными ванными комнатами с фенами и огромными кроватями.
Сафари Чалда
Отличное место для размеренного отдыха в экологически чистой горной местности. Из окон номеров открываются потрясающие живописные пейзажи. Поблизости находится много красивых мест для прогулок на свежем воздухе. Отдых на базе позволит вам ощутить весь колорит
и неповторимость горного Дагестана!
Турбаза «Сорода»
Турбаза «Скала»
"У Камала" (новое название - "Шейх")
Один из лучших отелей города Дербент, который находится в спокойной части города, недалеко от городской набережной (5 минут езды на такси) и 15 минут пешком для ближайшего пляжа.
Бриз
Отель Бриз в старинном городе Дербент располагается в считанных метрах от побережья Каспийского моря и музея-заповедника. Роскошный вид и свой частный пляж позволит в полной мере насладиться отдыхом. Комфорт для постояльцев номера обеспечен наличием ресторана, Wi-fi, круглосуточной регистрации и доставкой еды прямо в номер. Гостям также предоставляются услуги консьержа, хранения багажа и экскурсии по древнему Дербенту. На территории оборудована детская площадка для маленьких постояльцев.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (завтраки, обеды и ужины)
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньону
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки или более до начала тура, либо же задержаться после тура
- Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
- Кофе, сваренный на смотровых площадках + вкусности к нему
- Проживание в барн-хаусе и в отеле Дербента (размещение 2-, 3-местное)
- Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
- Трансфер из/в аэропорт
- Тех. поддержка 24/7, в любое время готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- легкая куртка, кофта:
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
- теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).
Обязательно прихватите с собой все принадлежности для того, чтобы искупаться в теплом каспийском море (1 ночь на берегу моря).
Где и как начинается тур и где нас заберут?
Перед началом тура за 2-3 дня создается группа в WhatsApp, где все участники могут познакомиться друг с другом и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.
Встреча в аэропорту Уйташ в 7:30, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура. Рекомендую выбрать прилет до 6:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура.
Встреча в Махачкале и начало тура в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Где и как заканчивается тур? Отвезут ли нас обратно в аэропорт?
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.
Далее мы везем вас в 2 точки:
- В аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 19:00);
- В Махачкалу на южную автостанцию.
Если вы планируете приехать за сутки (или более) до начала тура, либо остаться после его завершения, мы порекомендуем вам варианты размещения.
Что важно знать о питании в рамках тура?
Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, что вам подойдет.
Какого размера брать чемодан?
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Можно ли поехать в тур одной / одному?
Да можно приехать в тур одной / одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
До какого возраста можно участвовать в туре?
Рекомендуемый возраст до 55 лет, но в туре могут участвовать любой участник любого возраста без серьезных травм.
На каких условиях может участвовать несовершеннолетний ребенок?
Доверенность не нужна, дети любого возраста могут ездить с родственниками или близкими людьми.
На чем мы будем передвигать в туре?
Мерседес спринтер.
Какая мобильная связь не работает в Дагестане?
Некоторые особенности мобильной связи в Дагестане:
- Теле2 чаще всего не работает в Дагестане.
- Стабильнее всего в горной части республики работает МТС.
- У «Мегафона» и «Билайна» связь может быть менее стабильной.
- В сельских районах качество связи у мелких операторов может быть низким.
Нужно ли брать с собой наличные?
Да, рекомендуется брать с собой наличные. В горах чаще всего просят оплату наличкой.