Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
43 900 ₽ за человека
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
48 200 ₽ за человека
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные осенью и зимой
Начало: Ставропольский край
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
19 900 ₽ за человека
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Зимой этот водопад превращается в сказочную ледяную нить или огромную новогоднюю глыбу, которая переливается всеми цветами радуги и солнечными бликами в ясный день, а в хмурый — напоминает посох Снежной Королевы»
2 янв в 10:00
от 69 800 ₽ за человека
Новогодний Дагестан
Начало: Г. Махачкала
«Приглашаем провести незабываемые зимние каникулы на Северном Кавказе»
29 дек в 10:00
65 200 ₽ за человека
