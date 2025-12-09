1 день

Встреча. Сулакский каньон

Сбор группы в аэропорту Махачкалы. Рекомендуемое время прилета — до 12:00. Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

ж/д вокзал Махачкалы.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату от 700 руб.

Вас ждет самый глубокий каньон в Европе. Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные изгибы реки Сулак.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест — комплексе пещер «Нохъо»за дополнительную плату 500 руб. Штольни объединяются подвесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды.

Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату 7 000 руб.

Переезд в гостевой дом для заселения. Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана.

По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160