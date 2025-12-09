Программа тура по дням
Встреча. Сулакский каньон
Сбор группы в аэропорту Махачкалы. Рекомендуемое время прилета — до 12:00. Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- ж/д вокзал Махачкалы.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату от 700 руб.
Вас ждет самый глубокий каньон в Европе. Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные изгибы реки Сулак.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест — комплексе пещер «Нохъо»за дополнительную плату 500 руб. Штольни объединяются подвесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды.
Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату 7 000 руб.
Переезд в гостевой дом для заселения. Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана.
По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.
Хунзахский район, водопады
Завтрак в гостевом доме.
Хунзахский район — место рождения Хаджи-Мурата — героя повести Л. Н. Толстого. Памятник обоим установлен в живописном месте под названием Матлас.
Здесь, с высоты 1700 м, открывается дивный вид на долину, испещренную небольшими горными аулами, рядом с которыми мирно пасутся барашки.
Вдохновившись видами, вы отправитесь на обед, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.
Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане. Это родина великих воинов и поэтов.
Цолотлинский каньон, расположенный у подножия крепости 19 века, впечатляет размахом. Вы прогуляетесь по самому краю, под шум срывающихся на дно каньона водопадов Тобот и Итлятляр.
Размещение в гостевом доме.
Аул-призрак Гамсутль, село Гуниб. Краеведческий музей
Завтрак. Освобождение номеров. Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул, расположенный на высоте 1500 метров над уровнем моря. Полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в атмосферу уклада жизни горцев.
В Гамсутль мы будем спускаться с вершины села Согратль, старинного поселения в Гунибском районе, в истории оно известно как центр Андалала или Андалальского вольного общества.
Согратль раскинулся среди гор хребта Нукатль над долиной реки Цамтичай, во время подъема на вершину откроются виды на знаменитые горы Седло и Маяк.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
Далее мы посетим село Гуниб, прошлое которого неразрывно связана с именем имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного красотой природы Гунибского района дня, отправляемся в самый южный город России. Размещение в гостинице в Дербенте.
Экраноплан Лунь, село Хучни. Мастер-класс
Завтрак в отеле.
Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Далее вас ждёт переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого вы заглянете на обед в этнокомплекс. Здесь вы сможете поучаствовать в мастер-классе по приготовлению традиционного чуду и в ковроткачестве.
Возвращение в гостиницу.
Дербент, цитадель Нарын-Кала. Отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Последний день тура проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Нас ждет прогулка по улицам старого города и посещение Джума-мечети, построенной в 733 году. Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду. Рекомендуемое время вылета – после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|Период действия цены
|При 2-, 3-местном размещении
|40 000
|20.04.2026-05.10.2026
|При 1-местном размещении
|52 000
|Детям до 12 лет
|36 000
|При 2-, 3-местном размещении
|36 000
23.02.2026-13.04.2026
12.10.2026-20.11.2026
|При 1-местном размещении
|48 000
|Детям до 12 лет
|32 400
Доп. ночь в отеле при:
- двухместном размещении — 6 000 руб.;
- одноместном размещении — 5 500 руб.;
- трехместном размещении — 7 000 руб.
Варианты проживания
Хадиджа
Гостевой дом находится в центре горного Дагестана. Для размещения гостей представлены уютные, чистые номера. В них имеется все необходимое для комфортного отдыха. Есть бесплатный интернет Wi-Fi. По желанию гостей готовятся ужины и завтраки за дополнительную плату. Во дворе имеется беседка. Вечером идеально устроить чаепитие с друзьями и наслаждаться ароматным, травяным чаем из самовара. При желании можно загнать машину во двор.
Волна
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте
- Двухразовое питание: завтраки и обеды, указанные в программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Сувениры и другие личные покупки
- Прыжок с тарзанки - 7 000 руб
- Катание на катере по каньону - от 700 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Программа может измениться?
В связи с погодными условиями в целях безопасности организатор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.