Вас ожидают величественные горные каньоны, очаровательные водопады, заброшенные аулы и вековые крепости. Погрузитесь в многоцветное очарование этого региона вместе с нами!
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- отель Кэпитал;
- ж/д вокзал, г. Махачкала.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплексе пещер «Нохъо» (за дополнительную плату). Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
Изюминка нашей программы – прогулка на катере по реке Сулак у села Зубутли (за дополнительную плату). Спуск к пристани Сулакского каньона проходит на машинах УАЗ. Здесь вы сможете разглядеть всю красоту природы. Особенно впечатляет дивная лазурная вода.
Размещение в гостинице в г. Гоцатль Малый, Хадиджа.
Старый Кахиб, Старый и Новый Гоор, Салтинский водопад
Завтрак в гостевом доме.
Дагестан не зря переводится как «страна гор», и в этом путешествии мы откроем для вас потаенные уголки нагорной части республики. Старый Кахиб или же Дагестанская Атлантида спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних. Вы прогуляетесь среди древних руин, любуясь архитектурой и ландшафтом древнего поселения.
Старый Гоор – настоящая жемчужина Дагестана. Название села переводится как «ветреный», и будьте осторожны, здесь сносит с ног не только ветер, но и впечатления. Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на «языке тролля», названном так кем-то из первых туристов, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и ни на йоту не уступает ей по красоте. Вы увидите старинные сторожевые башни, которые охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.
После прогулки отправитесь в Новый Гоор, где вас ждёт сытный обед у гостеприимной аварской семьи.
Следующей нашей точкой будет знаменитый Салтинский водопад. В Гунибском районе, рядом с селом Салта, расположился необычный Салтинский водопад – единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в ТОП-10 природных достопримечательностей республики. С 1983 года является памятником природы регионального значения. Перед вами откроется невероятная картина: сквозь камни, с 20-тиметровой высоты в ущелье мощным напором врывается водопад, образуя под собой водоем, в котором можно искупаться. Вид и атмосфера этого места непередаваемы!
Если позволит световой день, после водопада, мы посетим село Гуниб*. Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гуниб связана история Кавказской войны. Именно здесь она закончилась в 1859 году. Окрестности рокового аула вдохновляли своими пейзажами Айвазовского и других художников. Здесь же можно организовать ужин за дополнительную плату.
Возвращение в гостевой дом.
*Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы второго дня.
Гамсутль и Чох
Завтрак в гостевом доме. Освобождение номеров.
Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте 1500 метров над уровнем моря. Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
После Гамсутля отправимся в ещё одно знаковое место Дагестана — удивительный по своей красоте Чох. Аул является архитектурным музеем под открытым небом. Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой, как правило, 2-3-х этажной застройкой крутых горных склонов. Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность зданий, придают аулу Чох вид средневекового восточного города.
Заселение в гостиницу в Дербенте.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день. На четвертый день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:
- Хунзах;
- Кубачи;
- Ахты.
Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или любую другую активность.
Дербент, экраноплан «Лунь» и Нарын-Кала
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Первая остановка у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии. Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанного ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме Хадиджа (2 ночи, удобства в номере), и в гостинице Волна в Дербенте (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты/размещение
|2-3-местное
|1-местное
|Детям до 12 лет
30.03.2024-17.07.2024
28.09.2024-06.11.2024
|37000
|49000
|33300
|Доп. ночь в отеле
|6000/7000
|5500
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Гостевой дом «Хадиджа»
«Волна» 4
Отель «Волна» расположен в городе Дербент.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В каждом номере отеля установлен шкаф.
Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Катание на катере для групп на спринтере - от 500 руб., для джип-тура - от 1000 руб
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (700 рублей)
- Дополнительные экскурсии
- Питание не указанное в программе тура
- Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение в программе?
В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы второго дня. В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор также оставляет за собой право изменить экскурсионную программу других дней.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всю информацию преподносит интересно, доступно «новичкам» и не скучно. Хотелось слушать и слушать) С пониманием относилась к нашим просьбам где-то немножко задержаться, чтобы всё посмотреть и попробовать. С удовольствием взяли бы с ней ещё туры 💚