Описание тура
Дагестан — это величественные пики Большого Кавказа, бурные горные реки, живописные аулы. В то же время Дагестан — это удивительное этническое и культурное разнообразие. Выбрав этот тур, вы отправитесь в удивительное путешествие по Дагестану с посещением самых главных достопримечательностей и знаковых мест.
Почему стоит выбрать именно нас:
Небольшие группы. Мы ездим небольшими группами максимум до 18 человек - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!
Сертифицированный гид. Сопровождать вас в туре будет сертифицированный гид, который не просто расскажет о родном крае, но и сможет погрузить вас в обычаи и культуру Дагестанского народа.
Комфортное размещение. Проживание по программе туре в номерах с удобствами: 1 ночь в гостинице в Махачкале, 2 ночи в гостевом доме в горах (в номерах с удобствами), 4 ночи в гостинице в Дербенте.
Транспорт и водители. Во время тура сопровождать вас по маршруту будут потрясающие водители, которые также обладают всеми должными знаниями о достопримечательностях Дагестана, а также аккуратен в вождении. Обслуживание групп от 8 человек осуществляется автобусами класса Mersedes Sprinter до 20 мест. При обслуживании мини-группы до 7 чел минивэн.
Сервис. Вы просто наши туристы, Вы - наши гости! А к гостям на Кавказе мы всегда относимся с особым уважением и почетом! Что это значит? Мы постараемся исполнить все Ваши пожелания в этом путешествии!
Дружелюбная атмосфера. Мы превращаем незнакомых людей в друзей. Юмор, песни, вечерние застолья и даже танцы будут сопровождать нас всю поездку. Скучно не будет!
Тайминг и логистика. Проработанный тайминг и логистика путешествия позволит посмотреть все лучшие локации. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать в Дагестан и наслаждаться отдыхом.
Программа тура по дням
Сулакский каньон - Прогулка на катере - Нохъо
Для комфортного начала путешествия просим вас прибыть в Махачкалу до 13:00. Встреча участников организуется двумя способами:
В аэропорту Махачкалы — напротив терминала А, у памятника Ахмет-Хану Султану
На железнодорожном вокзале — у центрального входа
Важные организационные условия:
Сбор всей группы проводится строго до 13:00
Предоставляется групповой трансфер от аэропорта/вокзала
Участники, опоздавшие к назначенному времени, должны самостоятельно присоединиться к группе
При отсутствии подходящих рейсов рекомендуем прибыть накануне тура, можем забронировать дополнительную ночь в гостинице, а также предоставить трансфер. (за дополнительную плату)
Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18-00 до 21-00. Для этого Обязательно указывайте номера туристов.
Наше путешествие начнётся со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. После полуторачасового переезда мы окажемся на смотровой площадке у Чиркейского водохранилища, расположенной на высоте 1 500 м над уровнем моря. Отсюда открываются захватывающие виды на реку Сулак и окружающие горные хребты.
Далее нас ждёт прогулка на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Это уникальная возможность увидеть скальные берега и отдалённые участки каньона с воды, сделать эффектные фото и зарядиться положительными эмоциями.
После водной прогулки мы отправимся в посёлок Дубки, откуда открывается один из лучших видов на Сулакский каньон. Здесь будет время насладиться пейзажами и запечатлеть их на фото.
Обед по маршруту тура (включён в стоимость) познакомит нас с местными вкусами.
Завершим день посещением пещерного комплекса Нохъо (оплата на месте) — настоящего лабиринта из скал с подвесными мостами и смотровыми площадками. Мы прогуляемся по тропам, откроем для себя скрытые ракурсы каньона и насладимся атмосферой горного чуда. Для любителей острых ощущений доступны дополнительные развлечения (оплачиваются на месте самостоятельно): зиплайн, тарзанка и качели над пропастью.
Прибытие в Махачкалу после 19:00.
Размещение в отеле в Махачкале.
Гамсутль - Гуниб (или Кахиб - Гоор)
Завтрак в отеле
В 8:00 Мы отправимся в путешествие к селу Гамсутль — призраку горного Дагестана, расположенному в 150 км от Махачкалы. Дорога займёт около трёх часов и пройдёт через Гимринский тоннель (самый длинный автодорожный тоннель России, 4 км) с остановкой для фото у Ирганайского водохранилища.
В Гамсутле нас ждёт подъём на внедорожниках до старта пешеходного маршрута, а затем — полуторачасовая прогулка по лесной тропе к заброшенному аулу. Мы исследуем старинные улочки и дома, насладимся фантастическими видами на ущелье и узнаем историю последнего жителя села — Абдулжалила Абдулжалилова, покинувшего Гамсутль в 2015 году.
Важно: Подъем в Гамсутль является несложным, но требует физической подготовки и хорошего самочувствия. Если Вы плохо себя чувствуете или имеете проблемы со здоровьем, то можно остаться на плато насладиться видами и перекусить в кафе. На данном маршруте необходимо надеть удобную непромокаемую спортивную обувь, которая фиксирует голеностоп и имеет протекторы на подошве, а также взять с собой солнцезащитный крем, воду и головной убор.
После Гамсутля мы направимся в Гуниб — горный музей под открытым небом с уникальным микроклиматом и богатой историей. Здесь нас ждёт обед с элементами национальной кухни (включён в стоимость), а также знакомство с местами, связанными с окончанием Кавказской войны (пленение Шамиля в 1859 году) и вдохновлявшими художника Айвазовского.
(Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Гамстуль - Гуниб на равнозначную экскурсию в древние аулы Кахиб - Гоор)
Возвращение в Махачкалу. Ориентировочное время прибытия 22:00. Ночь в отеле.
Дербент - Нарын-Кала - Экраноплан Лунь
Завтрак в отеле.
09:00 Переезд на экскурсию в Дербент
Наш путь лежит в Дербент — древнейший город России с пятитысячелетней историей, где переплелись культуры трёх религий. Мы окунёмся в атмосферу восточного города, прогулявшись по старинным кварталам и посетив ключевые достопримечательности:
Цитадель Нарынкала — доарабская крепость, сохранившаяся с древних времён. Её стены, подземные водохранилища и панорамные виды перенесут нас в прошлое, позволяя ощутить дух старинного Дербента.
Магалы — лабиринты узких улочек с двухэтажными домами из известняка. Здесь время словно остановилось: можно услышать звуки молитв, уловить аромат свежеиспечённого хлеба и заглянуть в ремесленные лавки.
Джумамечеть (733734 гг.) — древнейшая мечеть России, архитектурный ансамбль с медресе и жилыми помещениями. Её многовековая история отражена в надписях на стенах и элементах реконструкции.
После осмотра исторических памятников нас ждёт обед в городском кафе (включён в стоимость).
Завершим день поездкой к экраноплану Лунь — легендарной советской разработке, прозванной каспийским монстром. Мы узнаем о его уникальной судьбе, сделаем фото на фоне Каспийского моря и насладимся закатом над водой.
Возвращение в Махачкалу. Ориентировочное время прибытия 21:00 - 21:30. Ночь в отеле.
Бархан - Сарыкум - Махачкала - Тарки-тау
Завтрак в отеле.
09:00 Отправляемся на экскурсию к бархану Сарыкум
Утро начнётся с поездки к бархану Сарыкум — крупнейшему песчаному бархану Евразии, расположенному в предгорьях хребта Нараттюбе. Его масштабы поражают: длина — 12 км, ширина — 4 км, высота — до 250 м. Это единственный российский пустынный массив, занимающий второе место в мире по высоте. Здесь мы увидим уникальную флору и фауну, характерную для пустыни: ящериц, змей, грызунов, а также редкие растения. Бархан входит в состав заповедника Дагестанский, что подчёркивает его природную ценность.
После знакомства с уникальным Барханом нас ждёт обед в кафе города (включён в стоимость).
Затем мы отправимся на прогулку по Махачкале — колоритному и радушному городу, где современность переплетается с традициями. Мы посетим:
Джумамечеть — главный религиозный и архитектурный символ города. Величественное сооружение является духовным центром Махачкалы и образцом современной исламской архитектуры.
Родопский бульвар — живописная набережная очаровывает своими видами: здесь можно отдохнуть от городской суеты и насладиться морским бризом
гору Таркитау — природная смотровая площадка с панорамными видами на город и морское побережье.
Ориентировочное время прибытия в 20:00. Ночь в отеле в Махачкале.
Хунзах - Тобот - Матлас - Цада
Завтрак в отеле.
08:00 Отправляемся на экскурсию в аул Хунзах
Ранним утром мы отправимся в горный аул Хунзах, дорога займёт около трёх часов. Нас ждёт знакомство с Хунзахским плато — самым широким в Дагестане (29 км в длину и 10 км в ширину). Со смотровых площадок мы увидим:
водопад Тобот — самый высокий на Северном Кавказе
водопад Итляритляр
Аранинскую крепость (1867 г.), возведённую во времена Кавказской войны.
После осмотра природных красот мы посетим мастеркласс по изготовлению урбеча — традиционного дагестанского блюда из перетёртых семян или орехов. Мы увидим, как его готовят на старинных каменных жерновах, и попробуем разные виды: миндальный, кунжутный, из косточек абрикоса.
Затем нас ждёт обед (включён в стоимость) и полуторачасовая прогулка по Каменной чаше в Матласе — природному лабиринту из скал высотой в десятки метров. Узкие проходы ведут к залам с естественным освещением, создавая атмосферу затерянного мира.
Финальной точкой дня станет село Цада — родина великого дагестанского поэта Расула Гамзатова, чьи стихи известны далеко за пределами России. Здесь мы посетим мемориальный комплекс Белые журавли - величественный памятник, ставший символом вечной памяти. Белоснежные птицы, устремлённые в небо, олицетворяют души героев, павших в боях, и хранят память о подвигах защитников Отечества.
Возвращение в Махачкалу. Ориентировочное время прибытия в 22:00.
Ночь в отеле в Махачкале.
Свободный день. Трансфер в Аэропорт
Завтрак в отеле.
Выезд из номеров по расчетному часу гостиницы (до 12:00).
Этот день мы специально оставили свободным, чтобы вы могли насладиться отдыхом по своему усмотрению. Можно отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие по ресторанам с традиционной кавказской кухней, где вас ждут неповторимые вкусовые открытия и аутентичные блюда. Любителей релакса ждет прекрасный пляжный отдых на побережье Каспийского моря с его живописными видами и умиротворяющей атмосферой. Желающие продолжить знакомство с регионом могут исследовать современный облик Махачкалы или отправиться в Каспийск, где каждый уголок хранит свою историю. Особого внимания заслуживает традиционный шоппинг — здесь можно найти уникальные изделия местных мастеров, особенно знаменитые серебряные украшения ручной работы, которые станут прекрасным напоминанием о путешествии.
Групповой трансфер в аэропорт к Вашему рейсу
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание 5 ночей в гостинице в Махачкале в номерах с удобствами
- Завтраки
- 5 обедов по маршруту тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура с входными билетами и эко-сборами
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Что не входит в цену
- Дополнительное питание. Стоимость комплексного ужина - 1000 р. Заказ и оплата на месте
- Входные билеты в комплекс Нохъо (от 600р.)
- Туристический налог (от 100р. с 1 человека оплата на месте)
- Доп. ночь в отеле в Махачкале при двухместном/одноместном размещении - 6 500 руб. за Номер (завтрак и трансфер из/в аэропорт включен)
- Доп. ночь в отеле в Махачкале при трехместном размещении - 7 500 руб. за Номер (завтрак и трансфер из/в аэропорт включен)
- Доп. ночь в отеле в Дербенте при двухместном/одноместном размещении - 9000 руб. за Номер (завтрак входит, трансфер не входит в стоимость)
- Доп. ночь в отеле в Дербенте при трехместном размещении - 10000 руб. за Номер (завтрак входит, трансфер не входит в стоимость)
Пожелания к путешественнику
Правила посещения Республики Дагестан
Соблюдать технику безопасности при движении в автобусе, а также на пешеходных маршрутах, слушать рекомендации гида, не подходить к обрывам и не огороженным отвесным участкам маршрута.
- Рекомендации при выборе одежды как для девушек так и для мужчин: Лучше придерживаться более скромной одежды. Стоит отказаться от вызывающего макияжа. Не следует надевать мини-юбки, открытую, прозрачную и обтягивающую одежду. При себе обязательно иметь платок, если вы планируете посетить культовые религиозные объекты. Не следует надевать майки и шорты, а также недопустимо ходить с оголенным торсом. Допустимы футболки, бриджи и юбки ниже колен.
- Курение, алкоголь в публичных местах, громкий вызывающий смех также будет смотреться в глазах местных жителей вызывающе.
- Лучше отказаться от активных проявления чувств между мужчиной и женщиной в общественных местах (поцелуи/объятия).
- Девушкам стоит отказаться от поздних прогулок без мужчин. Не стоит сразу положительно реагировать на мимолетное знакомство и повышенное внимание к вам, оно не всегда означает симпатию.
- Не стоит бояться местных жителей, наоборот рекомендуется также здороваться с ними, отвечать на радушные приглашения выпить чаю или принять навязываемые угощения, это считается правилом хорошего тона.
- Уважительное отношение к девушкам. Мужчинам не стоит указывать пальцем на незнакомую девушку, громко обсуждать ее или оскорблять, это считается жестом не уважения и может вызвать негатив со стороны мужчин республики.
- При посещении мечети следует ограничиться скромными нарядами. Девушкам надеть платок.
В путешествии иметь с собой:
- удобную непромокаемую спортивную обувь, которая фиксирует голеностоп и имеет протекторы на подошве,
- теплые вещи (ветровка, свитер),
- солнцезащитный крем,
- очки,
- головные уборы,
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов)
- дождевик.
Рекомендации по прибытию:
- Время прибытия: до 13:00.
- Время отъезда: Трансфер в аэропорт к Вашему рейсу. Групповой трансфер провожает рейсы с 6:00 утра до 22:00 обратите пожалуйста, внимание при покупке авиабилетов.
- В случае прибытия накануне тура, встреча осуществляется в холле гостиницы, заявленной в ваучере. О более точном времени встречи сообщат отдельно наши координаторы.