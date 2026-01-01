1 день

Сулакский каньон - Прогулка на катере - Нохъо

Для комфортного начала путешествия просим вас прибыть в Махачкалу до 13:00. Встреча участников организуется двумя способами:

В аэропорту Махачкалы — напротив терминала А, у памятника Ахмет-Хану Султану

На железнодорожном вокзале — у центрального входа

Важные организационные условия:

Сбор всей группы проводится строго до 13:00

Предоставляется групповой трансфер от аэропорта/вокзала

Участники, опоздавшие к назначенному времени, должны самостоятельно присоединиться к группе

При отсутствии подходящих рейсов рекомендуем прибыть накануне тура, можем забронировать дополнительную ночь в гостинице, а также предоставить трансфер. (за дополнительную плату)

Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18-00 до 21-00. Для этого Обязательно указывайте номера туристов.

Наше путешествие начнётся со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. После полуторачасового переезда мы окажемся на смотровой площадке у Чиркейского водохранилища, расположенной на высоте 1 500 м над уровнем моря. Отсюда открываются захватывающие виды на реку Сулак и окружающие горные хребты.

Далее нас ждёт прогулка на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Это уникальная возможность увидеть скальные берега и отдалённые участки каньона с воды, сделать эффектные фото и зарядиться положительными эмоциями.

После водной прогулки мы отправимся в посёлок Дубки, откуда открывается один из лучших видов на Сулакский каньон. Здесь будет время насладиться пейзажами и запечатлеть их на фото.

Обед по маршруту тура (включён в стоимость) познакомит нас с местными вкусами.

Завершим день посещением пещерного комплекса Нохъо (оплата на месте) — настоящего лабиринта из скал с подвесными мостами и смотровыми площадками. Мы прогуляемся по тропам, откроем для себя скрытые ракурсы каньона и насладимся атмосферой горного чуда. Для любителей острых ощущений доступны дополнительные развлечения (оплачиваются на месте самостоятельно): зиплайн, тарзанка и качели над пропастью.

Прибытие в Махачкалу после 19:00.

Размещение в отеле в Махачкале.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086