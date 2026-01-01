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Дагестанская сага (6 дней)

Шестидневный тур в Дагестан с посещением главных достопримечательностей и знаковых мест
Дагестанская сага (6 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестанская сага (6 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестанская сага (6 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Дагестан — это величественные пики Большого Кавказа, бурные горные реки, живописные аулы. В то же время Дагестан — это удивительное этническое и культурное разнообразие. Выбрав этот тур, вы отправитесь в удивительное путешествие по Дагестану с посещением самых главных достопримечательностей и знаковых мест.

Почему стоит выбрать именно нас:

  • Небольшие группы. Мы ездим небольшими группами максимум до 18 человек - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!

  • Сертифицированный гид. Сопровождать вас в туре будет сертифицированный гид, который не просто расскажет о родном крае, но и сможет погрузить вас в обычаи и культуру Дагестанского народа.

  • Комфортное размещение. Проживание по программе туре в номерах с удобствами: 1 ночь в гостинице в Махачкале, 2 ночи в гостевом доме в горах (в номерах с удобствами), 4 ночи в гостинице в Дербенте.

  • Транспорт и водители. Во время тура сопровождать вас по маршруту будут потрясающие водители, которые также обладают всеми должными знаниями о достопримечательностях Дагестана, а также аккуратен в вождении. Обслуживание групп от 8 человек осуществляется автобусами класса Mersedes Sprinter до 20 мест. При обслуживании мини-группы до 7 чел минивэн.

  • Сервис. Вы просто наши туристы, Вы - наши гости! А к гостям на Кавказе мы всегда относимся с особым уважением и почетом! Что это значит? Мы постараемся исполнить все Ваши пожелания в этом путешествии!

  • Дружелюбная атмосфера. Мы превращаем незнакомых людей в друзей. Юмор, песни, вечерние застолья и даже танцы будут сопровождать нас всю поездку. Скучно не будет!

  • Тайминг и логистика. Проработанный тайминг и логистика путешествия позволит посмотреть все лучшие локации. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать в Дагестан и наслаждаться отдыхом.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон - Прогулка на катере - Нохъо

Для комфортного начала путешествия просим вас прибыть в Махачкалу до 13:00. Встреча участников организуется двумя способами:

В аэропорту Махачкалы — напротив терминала А, у памятника Ахмет-Хану Султану

На железнодорожном вокзале — у центрального входа

Важные организационные условия:

  • Сбор всей группы проводится строго до 13:00

  • Предоставляется групповой трансфер от аэропорта/вокзала

  • Участники, опоздавшие к назначенному времени, должны самостоятельно присоединиться к группе

  • При отсутствии подходящих рейсов рекомендуем прибыть накануне тура, можем забронировать дополнительную ночь в гостинице, а также предоставить трансфер. (за дополнительную плату)

Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18-00 до 21-00. Для этого Обязательно указывайте номера туристов.

Наше путешествие начнётся со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. После полуторачасового переезда мы окажемся на смотровой площадке у Чиркейского водохранилища, расположенной на высоте 1 500 м над уровнем моря. Отсюда открываются захватывающие виды на реку Сулак и окружающие горные хребты.

Далее нас ждёт прогулка на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Это уникальная возможность увидеть скальные берега и отдалённые участки каньона с воды, сделать эффектные фото и зарядиться положительными эмоциями.

После водной прогулки мы отправимся в посёлок Дубки, откуда открывается один из лучших видов на Сулакский каньон. Здесь будет время насладиться пейзажами и запечатлеть их на фото.

Обед по маршруту тура (включён в стоимость) познакомит нас с местными вкусами.

Завершим день посещением пещерного комплекса Нохъо (оплата на месте) — настоящего лабиринта из скал с подвесными мостами и смотровыми площадками. Мы прогуляемся по тропам, откроем для себя скрытые ракурсы каньона и насладимся атмосферой горного чуда. Для любителей острых ощущений доступны дополнительные развлечения (оплачиваются на месте самостоятельно): зиплайн, тарзанка и качели над пропастью.

Прибытие в Махачкалу после 19:00.

Размещение в отеле в Махачкале.

Сулакский каньон - Прогулка на катере - НохъоСулакский каньон - Прогулка на катере - НохъоСулакский каньон - Прогулка на катере - Нохъо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Гамсутль - Гуниб (или Кахиб - Гоор)

Завтрак в отеле

В 8:00 Мы отправимся в путешествие к селу Гамсутль — призраку горного Дагестана, расположенному в 150 км от Махачкалы. Дорога займёт около трёх часов и пройдёт через Гимринский тоннель (самый длинный автодорожный тоннель России, 4 км) с остановкой для фото у Ирганайского водохранилища.

В Гамсутле нас ждёт подъём на внедорожниках до старта пешеходного маршрута, а затем — полуторачасовая прогулка по лесной тропе к заброшенному аулу. Мы исследуем старинные улочки и дома, насладимся фантастическими видами на ущелье и узнаем историю последнего жителя села — Абдулжалила Абдулжалилова, покинувшего Гамсутль в 2015 году.

Важно: Подъем в Гамсутль является несложным, но требует физической подготовки и хорошего самочувствия. Если Вы плохо себя чувствуете или имеете проблемы со здоровьем, то можно остаться на плато насладиться видами и перекусить в кафе. На данном маршруте необходимо надеть удобную непромокаемую спортивную обувь, которая фиксирует голеностоп и имеет протекторы на подошве, а также взять с собой солнцезащитный крем, воду и головной убор.

После Гамсутля мы направимся в Гуниб — горный музей под открытым небом с уникальным микроклиматом и богатой историей. Здесь нас ждёт обед с элементами национальной кухни (включён в стоимость), а также знакомство с местами, связанными с окончанием Кавказской войны (пленение Шамиля в 1859 году) и вдохновлявшими художника Айвазовского.

(Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Гамстуль - Гуниб на равнозначную экскурсию в древние аулы Кахиб - Гоор)

Возвращение в Махачкалу. Ориентировочное время прибытия 22:00. Ночь в отеле.

Гамсутль - Гуниб (или Кахиб - Гоор)Гамсутль - Гуниб (или Кахиб - Гоор)Гамсутль - Гуниб (или Кахиб - Гоор)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Дербент - Нарын-Кала - Экраноплан Лунь

Завтрак в отеле.

09:00 Переезд на экскурсию в Дербент

Наш путь лежит в Дербент — древнейший город России с пятитысячелетней историей, где переплелись культуры трёх религий. Мы окунёмся в атмосферу восточного города, прогулявшись по старинным кварталам и посетив ключевые достопримечательности:

Цитадель Нарынкала — доарабская крепость, сохранившаяся с древних времён. Её стены, подземные водохранилища и панорамные виды перенесут нас в прошлое, позволяя ощутить дух старинного Дербента.

Магалы — лабиринты узких улочек с двухэтажными домами из известняка. Здесь время словно остановилось: можно услышать звуки молитв, уловить аромат свежеиспечённого хлеба и заглянуть в ремесленные лавки.

Джумамечеть (733734 гг.) — древнейшая мечеть России, архитектурный ансамбль с медресе и жилыми помещениями. Её многовековая история отражена в надписях на стенах и элементах реконструкции.

После осмотра исторических памятников нас ждёт обед в городском кафе (включён в стоимость).

Завершим день поездкой к экраноплану Лунь — легендарной советской разработке, прозванной каспийским монстром. Мы узнаем о его уникальной судьбе, сделаем фото на фоне Каспийского моря и насладимся закатом над водой.

Возвращение в Махачкалу. Ориентировочное время прибытия 21:00 - 21:30. Ночь в отеле.

Дербент - Нарын-Кала - Экраноплан ЛуньДербент - Нарын-Кала - Экраноплан ЛуньДербент - Нарын-Кала - Экраноплан Лунь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Бархан - Сарыкум - Махачкала - Тарки-тау

Завтрак в отеле.

09:00 Отправляемся на экскурсию к бархану Сарыкум

Утро начнётся с поездки к бархану Сарыкум — крупнейшему песчаному бархану Евразии, расположенному в предгорьях хребта Нараттюбе. Его масштабы поражают: длина — 12 км, ширина — 4 км, высота — до 250 м. Это единственный российский пустынный массив, занимающий второе место в мире по высоте. Здесь мы увидим уникальную флору и фауну, характерную для пустыни: ящериц, змей, грызунов, а также редкие растения. Бархан входит в состав заповедника Дагестанский, что подчёркивает его природную ценность.

После знакомства с уникальным Барханом нас ждёт обед в кафе города (включён в стоимость).

Затем мы отправимся на прогулку по Махачкале — колоритному и радушному городу, где современность переплетается с традициями. Мы посетим:

Джумамечеть — главный религиозный и архитектурный символ города. Величественное сооружение является духовным центром Махачкалы и образцом современной исламской архитектуры.

Родопский бульвар — живописная набережная очаровывает своими видами: здесь можно отдохнуть от городской суеты и насладиться морским бризом

гору Таркитау — природная смотровая площадка с панорамными видами на город и морское побережье.

Ориентировочное время прибытия в 20:00. Ночь в отеле в Махачкале.

Бархан - Сарыкум - Махачкала - Тарки-тауБархан - Сарыкум - Махачкала - Тарки-тауБархан - Сарыкум - Махачкала - Тарки-тау
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Хунзах - Тобот - Матлас - Цада

Завтрак в отеле.

08:00 Отправляемся на экскурсию в аул Хунзах

Ранним утром мы отправимся в горный аул Хунзах, дорога займёт около трёх часов. Нас ждёт знакомство с Хунзахским плато — самым широким в Дагестане (29 км в длину и 10 км в ширину). Со смотровых площадок мы увидим:

водопад Тобот — самый высокий на Северном Кавказе

водопад Итляритляр

Аранинскую крепость (1867 г.), возведённую во времена Кавказской войны.

После осмотра природных красот мы посетим мастеркласс по изготовлению урбеча — традиционного дагестанского блюда из перетёртых семян или орехов. Мы увидим, как его готовят на старинных каменных жерновах, и попробуем разные виды: миндальный, кунжутный, из косточек абрикоса.

Затем нас ждёт обед (включён в стоимость) и полуторачасовая прогулка по Каменной чаше в Матласе — природному лабиринту из скал высотой в десятки метров. Узкие проходы ведут к залам с естественным освещением, создавая атмосферу затерянного мира.

Финальной точкой дня станет село Цада — родина великого дагестанского поэта Расула Гамзатова, чьи стихи известны далеко за пределами России. Здесь мы посетим мемориальный комплекс Белые журавли - величественный памятник, ставший символом вечной памяти. Белоснежные птицы, устремлённые в небо, олицетворяют души героев, павших в боях, и хранят память о подвигах защитников Отечества.

Возвращение в Махачкалу. Ориентировочное время прибытия в 22:00.

Ночь в отеле в Махачкале.

Хунзах - Тобот - Матлас - ЦадаХунзах - Тобот - Матлас - ЦадаХунзах - Тобот - Матлас - Цада
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Свободный день. Трансфер в Аэропорт

Завтрак в отеле.

Выезд из номеров по расчетному часу гостиницы (до 12:00).

Этот день мы специально оставили свободным, чтобы вы могли насладиться отдыхом по своему усмотрению. Можно отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие по ресторанам с традиционной кавказской кухней, где вас ждут неповторимые вкусовые открытия и аутентичные блюда. Любителей релакса ждет прекрасный пляжный отдых на побережье Каспийского моря с его живописными видами и умиротворяющей атмосферой. Желающие продолжить знакомство с регионом могут исследовать современный облик Махачкалы или отправиться в Каспийск, где каждый уголок хранит свою историю. Особого внимания заслуживает традиционный шоппинг — здесь можно найти уникальные изделия местных мастеров, особенно знаменитые серебряные украшения ручной работы, которые станут прекрасным напоминанием о путешествии.

Групповой трансфер в аэропорт к Вашему рейсу

Свободный день. Трансфер в АэропортСвободный день. Трансфер в АэропортСвободный день. Трансфер в Аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание 5 ночей в гостинице в Махачкале в номерах с удобствами
  • Завтраки
  • 5 обедов по маршруту тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура с входными билетами и эко-сборами
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Что не входит в цену
  • Дополнительное питание. Стоимость комплексного ужина - 1000 р. Заказ и оплата на месте
  • Входные билеты в комплекс Нохъо (от 600р.)
  • Туристический налог (от 100р. с 1 человека оплата на месте)
  • Доп. ночь в отеле в Махачкале при двухместном/одноместном размещении - 6 500 руб. за Номер (завтрак и трансфер из/в аэропорт включен)
  • Доп. ночь в отеле в Махачкале при трехместном размещении - 7 500 руб. за Номер (завтрак и трансфер из/в аэропорт включен)
  • Доп. ночь в отеле в Дербенте при двухместном/одноместном размещении - 9000 руб. за Номер (завтрак входит, трансфер не входит в стоимость)
  • Доп. ночь в отеле в Дербенте при трехместном размещении - 10000 руб. за Номер (завтрак входит, трансфер не входит в стоимость)
Пожелания к путешественнику

Правила посещения Республики Дагестан

Соблюдать технику безопасности при движении в автобусе, а также на пешеходных маршрутах, слушать рекомендации гида, не подходить к обрывам и не огороженным отвесным участкам маршрута.

  • Рекомендации при выборе одежды как для девушек так и для мужчин: Лучше придерживаться более скромной одежды. Стоит отказаться от вызывающего макияжа. Не следует надевать мини-юбки, открытую, прозрачную и обтягивающую одежду. При себе обязательно иметь платок, если вы планируете посетить культовые религиозные объекты. Не следует надевать майки и шорты, а также недопустимо ходить с оголенным торсом. Допустимы футболки, бриджи и юбки ниже колен.
  • Курение, алкоголь в публичных местах, громкий вызывающий смех также будет смотреться в глазах местных жителей вызывающе.
  • Лучше отказаться от активных проявления чувств между мужчиной и женщиной в общественных местах (поцелуи/объятия).
  • Девушкам стоит отказаться от поздних прогулок без мужчин. Не стоит сразу положительно реагировать на мимолетное знакомство и повышенное внимание к вам, оно не всегда означает симпатию.
  • Не стоит бояться местных жителей, наоборот рекомендуется также здороваться с ними, отвечать на радушные приглашения выпить чаю или принять навязываемые угощения, это считается правилом хорошего тона.
  • Уважительное отношение к девушкам. Мужчинам не стоит указывать пальцем на незнакомую девушку, громко обсуждать ее или оскорблять, это считается жестом не уважения и может вызвать негатив со стороны мужчин республики.
  • При посещении мечети следует ограничиться скромными нарядами. Девушкам надеть платок.

В путешествии иметь с собой:

  • удобную непромокаемую спортивную обувь, которая фиксирует голеностоп и имеет протекторы на подошве,
  • теплые вещи (ветровка, свитер),
  • солнцезащитный крем,
  • очки,
  • головные уборы,
  • индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов)
  • дождевик.

Рекомендации по прибытию:

  • Время прибытия: до 13:00.
  • Время отъезда: Трансфер в аэропорт к Вашему рейсу. Групповой трансфер провожает рейсы с 6:00 утра до 22:00 обратите пожалуйста, внимание при покупке авиабилетов.
  • В случае прибытия накануне тура, встреча осуществляется в холле гостиницы, заявленной в ваучере. О более точном времени встречи сообщат отдельно наши координаторы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Виталий
Виталий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Уже несколько лет создаю и провожу туры по Кавказу и Закавказью. Большой опыт в организации авторских путешествий по Грузии, Армении, Азербайджану. Северный Кавказ, особенно величие и красоты Дагестана, вдохновляют на оригинальные маршруты. Поехали с нами за новыми эмоциями - увидите все сами!

Тур входит в следующие категории Дербента

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