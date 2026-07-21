Обзорные и познавательные туры Дербента

Найдено 11 туров в категории «Обзорные» в Дербенте, цены от 26 550 ₽, скидки до 29%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Молодёжный тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
Канатная дорога
На багги
5 дней
32 отзыва
Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
На микроавтобусе
На багги
5 дней
7 отзывов
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Нас ждет знакомство с бытом и культурой табасаранского народа, вкуснейшая эко-кухня и адреналин на багги, покоряющих горные вершины»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
Канатная дорога
На багги
5 дней
9 отзывов
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Пешая
Джиппинг
На катере
Джип-туры
Канатная дорога
5 дней
-
7%
8 отзывов
Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
43 900 ₽47 000 ₽ за человека
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
Джип-туры
На багги
5 дней
-
6%
3 отзыва
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽50 000 ₽ за человека
Дагестанская сага (6 дней)
6 дней
Дагестанская сага (6 дней)
Шестидневный тур в Дагестан с посещением главных достопримечательностей и знаковых мест
«09:00 — отправление на обзорную экскурсию по Махачкале»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 42 900 ₽ за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Джиппинг
На автобусе
На катере
Джип-туры
5 дней
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Сулакский каньон – одна из главных достопримечательностей Дагестана»
34 500 ₽ за человека
Знакомство с Дагестаном All Inclusive: классика за 5 дней
5 дней
-
24%
Знакомство с Дагестаном All Inclusive: классика за 5 дней
Яркие эмоции, душевная компания, перезагрузка и классные локации - всё это ваш отдых
«Хотите получить яркие эмоции, проведя отпуск в приятной компании и увидев главные достопримечательности Дагестана»
30 сен в 10:00
28 сен в 10:00
от 38 000 ₽50 000 ₽ за человека
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
На автобусе
Конные прогулки
На катере
Сплавы и рафтинг
На поезде
На микроавтобусе
3 дня
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Главное – это шикарный вид на два водопада, падающих с плато в ущелье»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽29 500 ₽ за человека
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
На катере
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога
Туры на квадроциклах
На микроавтобусе
На багги
5 дней
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Знакомство с интересными людьми: совершенно не знакомые люди становятся крепкими друзьями»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽46 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10:
  1. Молодёжный тур в Дагестан;
  2. Джип-тур в Дагестан;
  3. Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан;
  4. Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено;
  5. Молодежный новогодний тур в Дагестан.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон;
  2. Джума-Мечеть;
  3. Набережная;
  4. Форелевое хозяйство;
  5. Хунзах;
  6. Старый город;
  7. Крепость Нарын-Кала;
  8. Бархан Сарыкум;
  9. Мосты;
  10. Парк Патриот.
Сколько стоит тур в Дербенте в августе 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Обзорные" можно забронировать 11 авторских туров от 26 550 до 61 200 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Изучение достопримечательностей города Дербента нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дербенте много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026