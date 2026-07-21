Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида»
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Нас ждет знакомство с бытом и культурой табасаранского народа, вкуснейшая эко-кухня и адреналин на багги, покоряющих горные вершины»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида»
30 сен в 10:00
2 окт в 10:00
46 900 ₽ за человека
-
7%
Новогодний Дагестан на максимум. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
43 900 ₽
47 000 ₽ за человека
-
6%
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида»
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
46 900 ₽
50 000 ₽ за человека
Дагестанская сага (6 дней)
Шестидневный тур в Дагестан с посещением главных достопримечательностей и знаковых мест
«09:00 — отправление на обзорную экскурсию по Махачкале»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 42 900 ₽ за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Сулакский каньон – одна из главных достопримечательностей Дагестана»
34 500 ₽ за человека
-
24%
Знакомство с Дагестаном All Inclusive: классика за 5 дней
Яркие эмоции, душевная компания, перезагрузка и классные локации - всё это ваш отдых
«Хотите получить яркие эмоции, проведя отпуск в приятной компании и увидев главные достопримечательности Дагестана»
30 сен в 10:00
28 сен в 10:00
от 38 000 ₽
50 000 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Главное – это шикарный вид на два водопада, падающих с плато в ущелье»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽
29 500 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Знакомство с интересными людьми: совершенно не знакомые люди становятся крепкими друзьями»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
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46 500 ₽ за человека
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