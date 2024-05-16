Дагестанские каникулы

Окунитесь в атмосферу кавказского гостеприимства! Вы увидите самые знаменитые и живописные места Дагестана: от величественных гор и чарующего Каспия до горных селений, затерянных аулов – призраков и древних крепостей. Вас вдохновит непростая история этой гордой республики!
4.67
3 отзыва
Дагестанские каникулы
Дагестанские каникулы
Дагестанские каникулы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Гастрономическое искусство Кавказа
Гастрономическое искусство Кавказа
Откроете для себя чудеса Кавказской кухни, наслаждаясь традиционными блюдами и местными деликатесами
Древний Дербент
Древний Дербент
Исследуете уголки древнего города и погрузитесь в историю
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Посетите идеальное место для создания потрясающих фотографий и полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак

Программа тура по дням

1 день

Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • отель Кэпитал;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала.

Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе. Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления (за дополнительную плату).

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплекс пещер «Нохъо» (за дополнительную плату), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Заселение в гостиницу.

Чиркейское водохранилище и Сулакский каньонЧиркейское водохранилище и Сулакский каньонЧиркейское водохранилище и Сулакский каньонЧиркейское водохранилище и Сулакский каньонЧиркейское водохранилище и Сулакский каньонЧиркейское водохранилище и Сулакский каньон
2 день

Гамсутль и Гуниб

Завтрак в отеле.

Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.

Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу.

Гамсутль и ГунибГамсутль и ГунибГамсутль и ГунибГамсутль и Гуниб
3 день

Дербент

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Махачкалы по отъезду. Рекомендуемое время вылета – после 18:00.

ДербентДербентДербентДербентДербентДербент

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Кэпитал в Махачкале, либо отель Волна в Дербенте (на выбор организатора).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Даты/размещение2-3-местное1-местноеДетям до 12 лет
15.03.2024-21.07.2024
27.09.2024-03.11.2024		225002850020250
26.07.2024-22.09.2024247503075022275
Доп. ночь в отеле6000/70005500

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Отель «Капитал»

2 ночи

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

Отель «Капитал»Отель «Капитал»Отель «Капитал»Отель «Капитал»Отель «Капитал»

Отель «Волна»

2 ночи

Отель «Волна» расположен в городе Дербент.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

В каждом номере отеля установлен шкаф.

Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

Расстояние до города Набрань составляет 47 км.

Отель «Волна»Отель «Волна»Отель «Волна»Отель «Волна»Отель «Волна»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание: 2 ночи
  • Двухразовое питание: 2 завтрака (в гостинице), 3 обеда
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Катание на катере по каньону (от 500 рублей)
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (700 рублей)
  • Ужины
  • Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение в программе?

В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
16 мая 2024
Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
L
15 мая 2024
От принимающей стороны была прекрасный и ответственный гид Евгения. Все было организовано и спланировано. Природа Дагестана неповторима. Хотелось бы более продолжительное путешествие.
А
8 мая 2024
Если хотите влюбится в Дагестан, обязательно отправляетесь туда туром. Очень красивая природа.

Тур входит в следующие категории Дербента

На автобусеМожно с детьмиВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные места3-дневные туры

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