1 день

Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

отель Кэпитал;

ж/д вокзал, г. Махачкала.

Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе. Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления (за дополнительную плату).

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплекс пещер «Нохъо» (за дополнительную плату), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Заселение в гостиницу.