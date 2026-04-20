1 день

Сулакский каньон. Чиркейское водохранилище

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета – до 11:00.

Групповые трансферы:

аэропорт “Уйташ”;

ж/д вокзал, г. Махачкала;

Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе.

Этот водоем образован нареке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу за дополнительную плату (от 700 рублей) зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплекс пещера “Нохъо” (за дополнительную плату 500 руб.), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Заселение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160