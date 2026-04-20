Дагестанская сказка

Погрузитесь в богатую природу и древнюю культуру Дагестана за 4 дня.

Маршрут сочетает незабываемые впечатления от Сулакского каньона и прогулки на катере по реке до уникальных сел Гамсутль и Хучни, знакомство с горными крепостями Гуниба и Нарын-Калы, а завершение — исторический Дербент и побережье. Интересные рассказы, проживание в уютных местах, локальная кухня и яркие фото‑моменты.
Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон. Чиркейское водохранилище

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета – до 11:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт “Уйташ”;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала;

Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе.

Этот водоем образован нареке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу за дополнительную плату (от 700 рублей) зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплекс пещера “Нохъо” (за дополнительную плату 500 руб.), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Заселение в гостиницу.

2 день

Гамсутль и Гуниб

Завтрак в отеле.

Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.

Гамсутль – знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов “дагестанского Мачу-Пикчу” гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

В Гамсутль мы будем спускаться с вершины села Согратль, старинного поселения в Гунибском районе, в истории оно известно как центр Андалала или Андалальского вольного общества.

Согратль раскинулся среди гор хребта Нукатль над долиной реки Цамтичай, во время подъема на вершину откроются виды на знаменитые горы Седло и Маяк.

На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу.

3 день

Восточный колорит Дербента

Завтрак в гостинице.

Этот день нашего тура мы проведем в Дербенте – самом южном и самом древнем городе России.

Первая остановка будет у экраноплана "Лунь" – гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Возвращение в отель.

4 день

Хучни. Мастер-класс

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Сегодня мы исследуем Южный Дагестан, где познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.

Вас ждет переезд в Хучни – центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Это крепость “Семи братьев и одной сестры”, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

И каскадный живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.

После этого заглянем на обед в этно-комплекс, где примите участие в мастер-классе по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.

Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

Время вылета из Дагестана – после 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двух-трехместноеОдноместноеДети до 12 лет
27 00036 00024 300

Варианты проживания

Гостиница «Волна»

3 ночи

В гостинице вас ждут уютные номера с кондиционером, холодильником, телевизором, феном, утюгом, кухонной посудой, чайником и микроволновой печью. Предоставляется бесплатный интернет. Есть бесплатная парковка.

Можно заказать трансфер до аэропорта, ж/д вокзала и автовокзала.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 4 дня/3 ночи в Дербенте
  • Двухразовое питание: завтраки при отеле и обеды по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билет до Махачкалы и обратно
  • Катание на катере по каньону (от 500 рублей)
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (700 рублей)
  • Ужины
  • Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Поездка очень понравилась, было очень интересно, познавательно и с душой. У нас была замечательная гид Анна и аккуратный водитель Тимур. Единственный минус — это была большая слышимость в номерах, но и это не омрачило мою поездку. Ведь я получила массу положительных впечатлений.
