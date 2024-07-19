Дагестанская Атлантида

Откройте для себя Дагестан – край вкусных угощений и добрых людей. Вас ждут горные каньоны и живописные водопады, аулы-призраки и древние крепости. Погрузитесь в колоритную красоту этого региона вместе с нами!
4.67
3 отзыва
Дагестанская Атлантида
Дагестанская Атлантида
Дагестанская Атлантида
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • отель Кэпитал;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплексе пещер «Нохъо» (за дополнительную плату).

Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.

Изюминка нашей программы – прогулка на катере по реке Сулак у села Зубутли (за дополнительную плату).

Спуск к пристани Сулакского каньона проходит на машинах УАЗ. Здесь вы сможете разглядеть всю красоту природы. Особенно впечатляет дивная лазурная вода.

Размещение в гостинице в г. Гоцатль Малый, Хадиджа.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
2 день

Старый Кахиб, Старый и Новый Гоор, Салтинский водопад

Завтрак в гостевом доме.

Старый Кахиб или же Дагестанская Атлантида спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних.

Вы прогуляетесь среди древних руин, любуясь архитектурой и ландшафтом древнего поселения.

Старый Гоор – настоящая жемчужина Дагестана.

Название села переводится как «ветреный», и будьте осторожны, здесь сносит с ног не только ветер, но и впечатления.

Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на «языке тролля», названном так кем-то из первых туристов, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и ни на йоту не уступает ей по красоте.

Вы увидите старинные сторожевые башни, которые охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.

После прогулки отправитесь в Новый Гоор, где вас ждёт сытный обед у гостеприимной аварской семьи.

Следующей нашей точкой будет знаменитый Салтинский водопад.

В Гунибском районе, рядом с селом Салта, расположился необычный Салтинский водопад – единственный подземный водопад в Дагестане.

Это уникальное место входит в ТОП-10 природных достопримечательностей республики. С 1983 года является памятником природы регионального значения.

Если позволит световой день, после водопада, мы посетим село Гуниб*.

Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.

С селением Гуниб связана история Кавказской войны. Именно здесь она закончилась в 1859 году. Окрестности рокового аула вдохновляли своими пейзажами Айвазовского и других художников.

Здесь же можно организовать ужин за дополнительную плату.

Возвращение в гостевой дом.

*Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы второго дня.

Старый Кахиб, Старый и Новый Гоор, Салтинский водопадСтарый Кахиб, Старый и Новый Гоор, Салтинский водопадСтарый Кахиб, Старый и Новый Гоор, Салтинский водопадСтарый Кахиб, Старый и Новый Гоор, Салтинский водопадСтарый Кахиб, Старый и Новый Гоор, Салтинский водопадСтарый Кахиб, Старый и Новый Гоор, Салтинский водопад
3 день

Гамсутль и Чох

Завтрак в гостевом доме.

Освобождение номеров.

Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.

Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте 1500 метров над уровнем моря.

Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.

После Гамсутля отправимся в ещё одно знаковое место Дагестана — удивительный по своей красоте Чох.

Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой, как правило, 2-3-х этажной застройкой крутых горных склонов.

Заселение в гостиницу в Дербенте.

Гамсутль и ЧохГамсутль и ЧохГамсутль и Чох
4 день

Свободный день

Завтрак в отеле.

Свободный день. На четвертый день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:

  • Хунзах;
  • Кубачи;
  • Ахты.

Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или любую другую активность.

5 день

Дербент, экраноплан «Лунь» и Нарын-Кала

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Первая остановка у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанного ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента

Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.

Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Дербент, экраноплан «Лунь» и Нарын-КалаДербент, экраноплан «Лунь» и Нарын-КалаДербент, экраноплан «Лунь» и Нарын-КалаДербент, экраноплан «Лунь» и Нарын-КалаДербент, экраноплан «Лунь» и Нарын-КалаДербент, экраноплан «Лунь» и Нарын-Кала

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме Хадиджа (2 ночи, удобства в номере), и в гостинице Волна в Дербенте (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Даты/размещение2-3-местное1-местноеДетям до 12 лет

30.03.2024-17.07.2024

28.09.2024-06.11.2024

370004900033300
Доп. ночь в отеле6000/70005500

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Гостевой дом «Хадиджа»

2 ночи
Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»Гостевой дом «Хадиджа»

«Волна» 4

2 ночи

Отель «Волна» расположен в городе Дербент.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

В каждом номере отеля установлен шкаф.

Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Катание на катере для групп на спринтере - от 500 руб., для джип-тура - от 1000 руб
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (700 рублей)
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание не указанное в программе тура
  • Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа?

Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы второго дня. В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор также оставляет за собой право изменить экскурсионную программу других дней.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Д
19 июл 2024
Тур интересный, путешествие понравилось. В целом все хорошо, за исключением пары моментов. Самое основное - нелогичная последовательность. Четвертый день - свободный, хотя можно было посетить ещё одно популярное место -
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Хунзах, которое находится всего в 25 км от гостиницы в горах а Гоцатле. Утомляет, конечно, дорога. Особенно из гор в Дербент - 5 часов. Но это не минус в сторону организаторов, а общее впечатление.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий! Спасибо за ваш отзыв. Мы рады, что путешествие в целом вам понравилось. Ваши замечания мы передали принимающей стороне, коллеги постараются учесть их в дальнейшей работе. Будем рады видеть вас вновь в других наших турах по России!
М
17 июн 2024
Очень понравился тур. Замечательные гид и водитель, отличная программа, насыщенная и разнообразная, чудеснейшие локации. И красота, и вкус и экстрим, всё в одном.
Очень понравился тур. Замечательные гид и водитель, отличная программа, насыщенная и разнообразная, чудеснейшие локации. И красота,Очень понравился тур. Замечательные гид и водитель, отличная программа, насыщенная и разнообразная, чудеснейшие локации. И красота,Очень понравился тур. Замечательные гид и водитель, отличная программа, насыщенная и разнообразная, чудеснейшие локации. И красота,Очень понравился тур. Замечательные гид и водитель, отличная программа, насыщенная и разнообразная, чудеснейшие локации. И красота,Очень понравился тур. Замечательные гид и водитель, отличная программа, насыщенная и разнообразная, чудеснейшие локации. И красота,Очень понравился тур. Замечательные гид и водитель, отличная программа, насыщенная и разнообразная, чудеснейшие локации. И красота,Очень понравился тур. Замечательные гид и водитель, отличная программа, насыщенная и разнообразная, чудеснейшие локации. И красота,
Е
4 авг 2024
Мне понравилось. Доступно. Ненавязчиво и деликатно.

Тур входит в следующие категории Дербента

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