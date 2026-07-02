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Кайфаникулы в Дагестане: молодёжный тур на три улётных дня

Драйвовый тур для молодых и энергичных
Кайфаникулы в Дагестане: молодёжный тур на три улётных дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кайфаникулы в Дагестане: молодёжный тур на три улётных дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кайфаникулы в Дагестане: молодёжный тур на три улётных дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Драйвовый тур для молодых и энергичных: адреналиновые развлечения, веселые гиды, настроенные на позитив и максимальную самоотдачу, катание на экстремальных катерах в Сулакском каньоне, тарзанки и зиплайн, невероятное вечернее шоу в Дербенте, вечер в горах у костра с шашлыками и захватывающими играми.

Внимание! На наших турах установлено возрастное ограничение – строго от 18 лет!

  • Экстремальные катера: катание на скоростном катере с купанием на крупнейшем водохранилище Северного Кавказа!
  • Тарзанки и зиплайн: возможность прыгнуть с тарзанки и прокатиться на зиплайне на двух локациях!
  • Ночь в горах: встретим закат в одной из красивейших горных локаций под журчание речушки и с видом на старый аул!
  • Живые вечера: у костра, в теплой компании, ставшей почти семьей, организуем приятные беседы и интересные игры!
  • Фотографии на каждом шагу: посещаем места, которые станут идеальным фоном для самых удачных снимков!
  • Вкусная кухня: отведаем свежевыловленную форель и национальные блюда Дагестана!

Программа тура по дням

1 день

Дербент и монструозный экраноплан

Сразу после сбора группы мчим на всех парах в один из древнейших городов мира, которому больше 2000 лет!

И перед изучением богатого исторического наследия обязательно пообедаем – нас так накормят сытными национальными блюдами, что жизнь заиграет новыми красками!

Дальше мы ненадолго покинем город и посмотрим вблизи на чудо советской инженерной мысли – на экраноплан Лунь. Монструозного размера полусамолет-полукорабль долгое время был скрыт от наших глаз. Но сегодня он, восстановленный, находится в центре экспозиции военной техники в парке «Патриот» чуть южнее Дербента. И у каждого есть возможность рассмотреть памятник ушедшей эпохи.

Следующий объект обязателен к посещению – цитадель Нарын-Кала, которая построена персами около 1500 лет назад. Большая территория цитадели, окруженная мощными стенами высотой до 25 метров, дает простор для огромного количество шикарных фотографий. Лучшие снимки с видом на город получаются здесь!

Под крепостью раскинулись магалы – древняя часть Дербента, которая своими запутанными и узкими улочками напоминает старинный лабиринт. Атмосферное и уютное место, где множество знаковых и исторических объектов. В центре 9 магалов расположена самая древняя мечеть на территории СНГ – Джума-мечеть VIII века!

Там же рядом расположился крупнейший в Дагестане сувенирный магазин, где можно найти буквально все. Здесь помогут подобрать подарочные изделия на любой вкус и кошелек: от брелоков и магнитиков на холодильник до ковров, изделий из серебра от знаменитых кубачинских ювелиров, а также оружия кизлярских мастеров.

Обязательно вкусно поужинаем, попробуем блюда южно-дагестанской кухни.

Вечером посетим знаменитый дербентский парк с крупнейшим мультимедийным фонтаном в России. Увидим уникальное шоу с игрой света, музыки и водных струй высотой до 30 метров. Невероятное представление длится больше часа, так что успеем насладиться зрелищем, сделать много красочных фото и прогуляться по парку.

Отдохнем после насыщенного дня в домиках у моря в новом коттеджном комплексе, либо в гостинице в центре города, где проведем одну ночь перед дорогой в горы.

Дербент и монструозный экранопланДербент и монструозный экранопланДербент и монструозный экраноплан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Хунзахское плато и водопады

Освободим номера, позавтракаем и отправимся в горные районы Дагестана – в красивейшие места республики, где живет гостеприимный аварский народ.

Дорога не близкая, но она пройдет мимо завораживающих горных видов с долинами рек, отвесными скалами, мимо двух ГЭС: Гергебельской (старейшей в регионе) и Гоцатлинской.

Мы поднимемся на живописное Хунзахское плато, расположенное на высоте свыше 1800 метров над уровнем моря. Виды здесь головокружительные – всюду зелень, вокруг горные вершины, водопады, каньоны, атмосферные аулы, очень много истории и интересных рассказов.

Поедем в Матлас, где пройдем под водопадом, увидим двойной памятник, ущелья и, конечно, окунемся в развлечения. Здесь имеются зиплайн над ущельем и конные прогулки. Вам стоит только захотеть, и гид их оперативно организует.

Там же, рядом, расположен уникальный природный объект – Каменная чаша. Это знаковая достопримечательность, которая позволит ощутить непередаваемый спектр эмоций. Только представьте: вы подходите к неприступным скалам, гордо возвышающимся над вами, и замечаете небольшую пещеру. У входа в нее вы чувствуете живительную прохладу и в тот момент даже не подозреваете, к какому чуду ведет этот узенький проход. И на выходе вы замираете от увиденного, поскольку оказываетесь в чашеобразной впадине невероятной красоты. Поднимая голову, вы видите лишь узенький кусочек неба. И тут вы понимаете, что оказались в сладостном плену дагестанской природы!

Далее проедем к смотровым площадкам Хунзаха, где с одной стороны расположилась старинная крепость «Арани», а с другой – Цолотлинский каньон. Главное – это шикарный вид на два водопада, падающих с плато в ущелье. Тобот – известный водопад Дагестана с высотой свободного падения воды около 80 м. На фоне Тобота можно прыгнуть с тарзанки. Другой водопад, известный как Итлятляр, высотой почти 100 метров также несет воды в Цолотлинский каньон.

Активный отдых можно продолжить рафтингом по реке Аварское Койсу, которая протекает неподалеку.

Заселимся в горную базу отдыха, где домики уютно разместились меж гор и ручейков с видом на старинную часть села. Именно там пройдет самый увлекательный вечер в приятной компании. Шашлыки, танцы, игры и другие активности вызовут столько бурных эмоций, что вам захочется еще не раз вернуться в Дагестан.

Хунзахское плато и водопадыХунзахское плато и водопадыХунзахское плато и водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Сулакский каньон, катера, пещеры и подвесные мосты

Оставляем нашу веселую базу отдыха позади и едем к главной природной достопримечательности Дагестана – к Сулакскому каньону.

Дорога пройдет по самому живописному горному маршруту, который вы когда-либо видели вживую. По пути увидите: Ирганайское водохранилище – потрясающее место, где бесконечно долго можно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале кристально чистой воды; Гимринское ущелье – серпантин ведет через перевал, где чувствуешь настоящее величие гор, также это место очень важной битвы времен Кавказской войны; Гимринский тоннель – самый длинный автомобильный тоннель в стране, его протяженность составляет 4.3 км!

Перед каньоном расположено другое водохранилище, образованное плотиной (второй по высоте арочной плотиной в России) Чиркейской ГЭС. Именно там, с отличными видами на ущелья и ГЭС, мы с ветерком прокатимся на катерах. Водитель катера выжмет из каждого максимум эмоций! Кроме того, он даст время на купание в чистейшей воде Чиркейского водохранилища.

Дальше поднимемся в поселок Дубки, где заедем на обустроенную смотровую площадку с лучшим видом на каньон с высоты около 1000 метров! Там же, кстати, находятся качели у обрыва. Так что это идеальная точка для фоток.

Следующие развлечения ждут в пещерах Нохъо – бывшие штольни Миатлинской ГЭС, пробитые через скалы с выходом к каньону. Здесь раскинулись подвесные мосты на высоте от 60 метров. Есть возможность пройти экстрим-тропу, покататься на зиплайне и прыгнуть с тарзанки прямо над каньоном!

После всего великолепия нас ждет обед в форелевом хозяйстве с видом на бирюзовую воду реки Сулак. Главное блюдо – запеченная на углях форель, приготовленная с максимальной любовью и нежностью.

Если останется свободное время, посетим еще знаменитый бархан Сарыкум. Это кусочек пустыни посреди гор и зеленых полей, где можно сделать кучу фоток для своих соцсетей.

Увы, но лучший отдых имеет тенденцию заканчиваться. И последний наш путь ведет к аэропорту. Рекомендуем брать билеты на рейсы с вылетом не ранее 18:00!

Если же вы готовы добраться до аэропорта отдельно от группы, то можете бронировать рейсы пораньше.

Сулакский каньон, катера, пещеры и подвесные мостыСулакский каньон, катера, пещеры и подвесные мостыСулакский каньон, катера, пещеры и подвесные мосты
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортный и безопасный транспорт: минивены и микроавтобусы
  • Опытные и веселые гиды и водители
  • Полное питание: завтраки, обеды и ужины
  • Проживание: первая ночь в домиках на берегу моря или в гостинице в центре города Дербента, вторая ночь - в домиках горной базы отдыха
  • Катание на катерах по водохранилищу с купанием
  • Организация полноценного отдыха: экскурсии, развлечения на локациях и вечернее веселье
  • Входные билеты в крепость «Нарын-Кала»
  • Входные билеты в пещеры «Нохъо»
  • Входные билеты на бархан «Сарыкум»
  • Увлекательные активности и игры
  • Трансфер из/в аэропорт, а также другие точки сбора по договоренности
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Некоторые развлечения на локациях: тарзанки, зиплайн, рафтинг и конные прогулки
О чём нужно знать до поездки

Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкала «Уйташ». Время прилета – до 12:00.

Также забираем из городов (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) и из разных точек сбора (по договоренности), если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане.

Пожелания к путешественнику
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Заур
Заур — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Вместе с командой я занимаюсь организацией групповых и индивидуальных авторских экскурсий и туров по Дагестану,предоставляю услуги проживания и питания, составляю культурные программы, организовываю корпоративный отдых, оказываю транспортные услуги, составляем
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водные маршруты и многое другое. Для меня важно оставить у вас, о путешествии с нами,теплые эмоции и желание еще не раз вернуться в наш любимый край. За годы работы я составила десятки интересных экскурсий, которые регулярно обновляются и совершенствуются! Только лучшие локации и события, продуманная программа, много веселья и приключений, а главное новые знакомства и яркие воспоминания! Буду рада знакомству с вами и подробнее расскажу о наших экскурсиях. Добро пожаловать:)

Тур входит в следующие категории Дербента

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