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Дербент и монструозный экраноплан

Сразу после сбора группы мчим на всех парах в один из древнейших городов мира, которому больше 2000 лет!

И перед изучением богатого исторического наследия обязательно пообедаем – нас так накормят сытными национальными блюдами, что жизнь заиграет новыми красками!

Дальше мы ненадолго покинем город и посмотрим вблизи на чудо советской инженерной мысли – на экраноплан Лунь. Монструозного размера полусамолет-полукорабль долгое время был скрыт от наших глаз. Но сегодня он, восстановленный, находится в центре экспозиции военной техники в парке «Патриот» чуть южнее Дербента. И у каждого есть возможность рассмотреть памятник ушедшей эпохи.

Следующий объект обязателен к посещению – цитадель Нарын-Кала, которая построена персами около 1500 лет назад. Большая территория цитадели, окруженная мощными стенами высотой до 25 метров, дает простор для огромного количество шикарных фотографий. Лучшие снимки с видом на город получаются здесь!

Под крепостью раскинулись магалы – древняя часть Дербента, которая своими запутанными и узкими улочками напоминает старинный лабиринт. Атмосферное и уютное место, где множество знаковых и исторических объектов. В центре 9 магалов расположена самая древняя мечеть на территории СНГ – Джума-мечеть VIII века!

Там же рядом расположился крупнейший в Дагестане сувенирный магазин, где можно найти буквально все. Здесь помогут подобрать подарочные изделия на любой вкус и кошелек: от брелоков и магнитиков на холодильник до ковров, изделий из серебра от знаменитых кубачинских ювелиров, а также оружия кизлярских мастеров.

Обязательно вкусно поужинаем, попробуем блюда южно-дагестанской кухни.

Вечером посетим знаменитый дербентский парк с крупнейшим мультимедийным фонтаном в России. Увидим уникальное шоу с игрой света, музыки и водных струй высотой до 30 метров. Невероятное представление длится больше часа, так что успеем насладиться зрелищем, сделать много красочных фото и прогуляться по парку.

Отдохнем после насыщенного дня в домиках у моря в новом коттеджном комплексе, либо в гостинице в центре города, где проведем одну ночь перед дорогой в горы.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086