Красоты Дагестана за 5 дней - всё включено

Вы всё ещё думаете, куда съездить, чтобы за короткое время увидеть множество удивительных мест?
4.84
297 отзывов
Описание тура

Вы всё ещё думаете, куда съездить, чтобы за короткое время увидеть сразу множество удивительных мест?

Приглашаем вас, вместе с нами окунуться в пятидневный джип-тур по Дагестану!
Дагестан, пожалуй, — самая радушная республика Северного Кавказа. Здесь даже одиночке-туристу с минимальным бюджетом, приехавшему автостопом, и с кровом помогут, и накормят от души. На постах Гибдд и дорогу подскажут, и посоветуют, какие достопримечательности посетить, и счастливого пути пожелают. А если что-то у вас будет нет так, только скажите волшебное слово: я — гость, и вам, почти наверняка, все погрешности простят и отпустят с миром.
Дагестан славится зазубренными скалами, причудливыми пластами земной коры, поднятыми немыслимой силой и поставленными на ребро, словно гигантские колоды карт, поражающие воображение водохранилища колоссальных размеров, реки невероятного цвета — сияющей лазури. Такого вы ни на Кавказе, ни во всей России больше не увидите. Зачем же лететь невесть куда, например, к популярному Гранд-каньону, если у нас есть свой, да еще и более грандиозный, — Сулакский?
Вы будете окутаны не только местным гостеприимством, но и отведаете немыслимое количество национальных блюд.
Вас ждет потрясающая команда, главная задача которой, показать Дагестан во всей его красе!
В течение всего тура, нам удастся посмотреть многие достопримечательности Дагестана, такие как:

Программа тура по дням

1 день

Дербент и Каспийский монстр

Древний Дербент, Нарын-Кала и экраноплан Лунь

В первый день тура, встречаемся в 08:30 в г. Махачкала и отправляемся в заветное путешествие! Нас ждет прогулка по окрестностям Дербента. Вы осмотрите главную достопримечательность города, включенную в список объектов Всемирного наследия Юнеско. Это древняя крепость Нарын-Кала, возраст которой насчитывает более 5000 лет. С крепостных стен открывается великолепная панорама старинного города и побережья Каспийского моря. Под защитой мощных стен цитадели сохранились древние храмы и мечети, средневековые бани и руины шахского дворца.

После, нас ждет поездка на вкуснейший обед. Далее, отправляемся к Каспийскому монстру - экраноплан Лунь, расположившийся на берегу Каспийского моря.

Вот и подошел первый день к его завершению, отправляемся в горы, где будем проживать и встретимся за ужином.

Возможно, организовать вместо ужина поход в ресторан, либо приготовление шашлыков на природе (за доп. плату)! Договоритесь с гидом и группой!

Завтрак - самостоятельно до начала тура.

Встреча группы в 08:30 утра в Махачкале.

Обед на маршруте в домах местных жителей, в столовых.

Ужин в нашем гостевом доме в горах.

Ночевка в гостевом доме в горах.

2 день

День водопадов

Гунибская крепость, водопад Тобот, Матлаские водопады, Каменная чаша
День будет насыщенным, интересным. Вы сможете спокойно насладиться просторами.
Наш путь будет лежать, через ворота Шамиля в сторону Гунибской крепости.

Мы насладимся невероятными видами, окунемся в историю. А по дороге, будем организовывать кофе-тайм, чтобы насладиться национальным чаем/кофе, сделать множество красивых фотографий.

После плотного обеда, отправимся с сторону самого известного водопада Тобот. Посетим Каменную чашу, водопады Матласа, где сможем испытать себя на прочность, прыгнув с веревкой в пропасть, или же, прокатиться на зиплайне.

Завтрак в гостевом доме в горах.

Обед на маршруте в домах местных жителей, в столовых.

Ужин в нашем гостевом доме в горах.

Ночевка в гостевом доме в горах.

3 день

Горный Дагестан

Высокогорный Аул Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина

Весь день, будет пролегать через горы. Поэтому, готовьте фотоаппараты, придется снимать немало!

Сегодня нас встретим Карадахская теснина - это красивое узкое ущелье с невероятным цветом скал.

Заедем на обед, очень плотный и вкусный!

Посетим старый высокогорный Аул Гоор - один из самых живописных аулов в стране синих гор. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.

Край башен, русский Язык тролля — негласное название этого места. Горные хребты, соседние высокогорные села, внизу течет Аварской койсу — вы смотрите на все это и сердце замирает от красоты.

Завтрак в гостевом доме в горах.

Обед на маршруте в деревенском доме, кофе и чай от гидов.

Ужин в нашем гостевом доме в горах.

Ночевка в гостевом доме в горах.

4 день

Топ-места Дагестана

Кавказский Мачу-Пикчу Гамсутль, Салтинский подземный водопад, Салтинское ущелье, аул Чох, Горный Кегер, поляна Айвазовского

Аул Чох одно из древнейших поселений Северного Кавказа. Село расположено в живописной Андалалской долине и со всех сторон окружено горами. Это важнейший культурный центр Дагестана. Через это поселение проходили 6 дорог Великого шелкового пути.

Во время экскурсии по аулу вы увидите знаменитый дом Закари Нахибашева, построенный в 1872 году яркий образец народного зодчества Xix века в Чохе.

Также мы посетим старинный заброшенный аул Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Материалом для строительства здешних домов служили отвесные скалы, и подняться к аулу можно только пешком по узкой тропе. Местное население покинуло его несколько десятилетий назад, а вплоть до 2015 года здесь оставался один единственный житель. Сегодня этот аул-призрак является одной из самых колоритных достопримечательностей горного Дагестана.

В этот же день мы приятно прогуляемся по узкой Салтинской теснине. Если повезет - увидим уникальный гротовый водопад, который спадает ярусами со скал, которые веками обтачивала горная река.

Завтрак в гостевом доме в горах.

Обед на маршруте в домах местных жителей, в столовых.

Ужин в нашем гостевом доме в горах.

Ночевка в гостевом доме в горах.

5 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Чиркейское водохранилище и Ирганайское водохранилище. Бирюзовые горные реки и пустыня России

Сулакский каньон. Это самый большой каньон в России и один из глубочайших мире. Его протяжённость - 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 120 метров глубже знаменитого Гранд-каньона в Сша.

Чиркейское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Сулак в результате строительства Чиркейской Гэс, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. На берегах расположено село Чиркей, по которому оно и получило название, и посёлок Дубки. Высота над уровнем моря — 335 м.

Вас ждет прогулка на катерах по Чиркейскому водохранилищу (в зависимости от погодных условий и согласованию с гидом. Обратите внимание, что при катании на катере существует вероятность попадания брызг воды в салон катера и на Вашу одежду, поэтому стоит запастись сменным комплектом одежды)

Ирганайское водохранилище — водоём в Дагестане (Россия), образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской Гэс.

Бархан Сарыкум — это крупнейший песчаный массив Евразии. Его высота достигает 250 м, а температура поверхности летом нагревается до 55-60С. Так же как альтернативу мы предлагаем вместо бархана посетить пещеру Нохъо с невероятными подвесными мостами и захватывающими экстримальными развлечениями в виде зиплайна и тарзанки.

После Бархана выдвигаемся в сторону аэропорта Махачкалы, чтобы отвезти улетающих (все рейсы рассматриваем после 20:30). Те, кто остаются в Дагестане подольше, доставляются в Махачкалу.

Завтрак в гостевом доме в горах.

Выезд утром на маршрут уже с вещами.

Обед на маршруте в деревенском доме, кофе и чай от гидов.

Трансфер в аэропорт.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт (джипы) на все 5 дней между всеми достопримечательностями
  • Работа гидов, работа старшего координатора группы
  • Проживание в гостевых домах в горах все дни тура в комнатах на 2-3 человек
  • Питание полностью (завтраки и ужины в гостевых домах, пикники от гидов в горах и обеды (в обязательном порядке: первое, второе, третье - очень плотное и вкусное питание) от местных жителей в горах, угощение горным чаем и кофе на остановках по маршруту, перекусы). С собой брать ничего не нужно. (Если у вас специфическое, ограниченное врачом питание - пожалуйста, свяжитесь с нами до оплаты, мы обсудим, как вас накормить)
  • Экскурсии - Бесплатно
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Личные траты на сувениры
  • Проживание в гостинице до и после тура
  • Спиртное (будем по вечерам заезжать в магазин)
  • Дополнительные траты по вашему желанию: Прыжок с зиплайн (примерно, 1000 руб.) Прыжок с веревкой (примерно, 5000 руб.) Sup board (500 руб.) - сапсёрфинг: водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге Езда на лошадях (примерно, 500 руб.) Катание на катере (в зависимости от погодных условий и согласованию с гидом)
  • Для вашего удобства, можем помочь с поиском квартиры в Махачкале перед началом тура и после его окончания
Пожелания к путешественнику
  • Размещаемся в джипах по 4 человека;
  • Ждем самых классных гостей, которые желают покорить горы;
  • По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
  • Дагестан - мусульманская республика. Поэтому мы просим быть сдержанными в одежде (даже несмотря на летний зной). Девушек просим не одевать глубокие декольте и короткие шорты, прозрачную или вызывающую одежду. Мужчин также просим выбирать не короткие шорты, не прозрачные футболки;
  • Не иметь большого пристрастия к алкоголю;
  • Проявлять уважение к каждому человеку.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Шамиль
Шамиль — Тревел-эксперт
Здравствуй, путешественник! ☺ Меня зовут Шамиль. И я с радостью вам покажу красоту великого Кавказа! Познакомлю вас с кавказским менталитетом и раскрою его особенности.

Тур входит в следующие категории Дербента

