Описание тура

Вы всё ещё думаете, куда съездить, чтобы за короткое время увидеть сразу множество удивительных мест?

Приглашаем вас, вместе с нами окунуться в пятидневный джип-тур по Дагестану!

Дагестан, пожалуй, — самая радушная республика Северного Кавказа. Здесь даже одиночке-туристу с минимальным бюджетом, приехавшему автостопом, и с кровом помогут, и накормят от души. На постах Гибдд и дорогу подскажут, и посоветуют, какие достопримечательности посетить, и счастливого пути пожелают. А если что-то у вас будет нет так, только скажите волшебное слово: я — гость, и вам, почти наверняка, все погрешности простят и отпустят с миром.

Дагестан славится зазубренными скалами, причудливыми пластами земной коры, поднятыми немыслимой силой и поставленными на ребро, словно гигантские колоды карт, поражающие воображение водохранилища колоссальных размеров, реки невероятного цвета — сияющей лазури. Такого вы ни на Кавказе, ни во всей России больше не увидите. Зачем же лететь невесть куда, например, к популярному Гранд-каньону, если у нас есть свой, да еще и более грандиозный, — Сулакский?

Вы будете окутаны не только местным гостеприимством, но и отведаете немыслимое количество национальных блюд.

Вас ждет потрясающая команда, главная задача которой, показать Дагестан во всей его красе!

В течение всего тура, нам удастся посмотреть многие достопримечательности Дагестана, такие как: