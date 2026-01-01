Описание тура
Вы всё ещё думаете, куда съездить, чтобы за короткое время увидеть сразу множество удивительных мест?
Приглашаем вас, вместе с нами окунуться в пятидневный джип-тур по Дагестану!
Дагестан, пожалуй, — самая радушная республика Северного Кавказа. Здесь даже одиночке-туристу с минимальным бюджетом, приехавшему автостопом, и с кровом помогут, и накормят от души. На постах Гибдд и дорогу подскажут, и посоветуют, какие достопримечательности посетить, и счастливого пути пожелают. А если что-то у вас будет нет так, только скажите волшебное слово: я — гость, и вам, почти наверняка, все погрешности простят и отпустят с миром.
Дагестан славится зазубренными скалами, причудливыми пластами земной коры, поднятыми немыслимой силой и поставленными на ребро, словно гигантские колоды карт, поражающие воображение водохранилища колоссальных размеров, реки невероятного цвета — сияющей лазури. Такого вы ни на Кавказе, ни во всей России больше не увидите. Зачем же лететь невесть куда, например, к популярному Гранд-каньону, если у нас есть свой, да еще и более грандиозный, — Сулакский?
Вы будете окутаны не только местным гостеприимством, но и отведаете немыслимое количество национальных блюд.
Вас ждет потрясающая команда, главная задача которой, показать Дагестан во всей его красе!
В течение всего тура, нам удастся посмотреть многие достопримечательности Дагестана, такие как:
Программа тура по дням
Дербент и Каспийский монстр
Древний Дербент, Нарын-Кала и экраноплан Лунь
В первый день тура, встречаемся в 08:30 в г. Махачкала и отправляемся в заветное путешествие! Нас ждет прогулка по окрестностям Дербента. Вы осмотрите главную достопримечательность города, включенную в список объектов Всемирного наследия Юнеско. Это древняя крепость Нарын-Кала, возраст которой насчитывает более 5000 лет. С крепостных стен открывается великолепная панорама старинного города и побережья Каспийского моря. Под защитой мощных стен цитадели сохранились древние храмы и мечети, средневековые бани и руины шахского дворца.
После, нас ждет поездка на вкуснейший обед. Далее, отправляемся к Каспийскому монстру - экраноплан Лунь, расположившийся на берегу Каспийского моря.
Вот и подошел первый день к его завершению, отправляемся в горы, где будем проживать и встретимся за ужином.
Возможно, организовать вместо ужина поход в ресторан, либо приготовление шашлыков на природе (за доп. плату)! Договоритесь с гидом и группой!
Завтрак - самостоятельно до начала тура.
Встреча группы в 08:30 утра в Махачкале.
Обед на маршруте в домах местных жителей, в столовых.
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах.
День водопадов
Гунибская крепость, водопад Тобот, Матлаские водопады, Каменная чаша
День будет насыщенным, интересным. Вы сможете спокойно насладиться просторами.
Наш путь будет лежать, через ворота Шамиля в сторону Гунибской крепости.
Мы насладимся невероятными видами, окунемся в историю. А по дороге, будем организовывать кофе-тайм, чтобы насладиться национальным чаем/кофе, сделать множество красивых фотографий.
После плотного обеда, отправимся с сторону самого известного водопада Тобот. Посетим Каменную чашу, водопады Матласа, где сможем испытать себя на прочность, прыгнув с веревкой в пропасть, или же, прокатиться на зиплайне.
Завтрак в гостевом доме в горах.
Обед на маршруте в домах местных жителей, в столовых.
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах.
Горный Дагестан
Высокогорный Аул Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина
Весь день, будет пролегать через горы. Поэтому, готовьте фотоаппараты, придется снимать немало!
Сегодня нас встретим Карадахская теснина - это красивое узкое ущелье с невероятным цветом скал.
Заедем на обед, очень плотный и вкусный!
Посетим старый высокогорный Аул Гоор - один из самых живописных аулов в стране синих гор. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.
Край башен, русский Язык тролля — негласное название этого места. Горные хребты, соседние высокогорные села, внизу течет Аварской койсу — вы смотрите на все это и сердце замирает от красоты.
Завтрак в гостевом доме в горах.
Обед на маршруте в деревенском доме, кофе и чай от гидов.
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах.
Топ-места Дагестана
Кавказский Мачу-Пикчу Гамсутль, Салтинский подземный водопад, Салтинское ущелье, аул Чох, Горный Кегер, поляна Айвазовского
Аул Чох одно из древнейших поселений Северного Кавказа. Село расположено в живописной Андалалской долине и со всех сторон окружено горами. Это важнейший культурный центр Дагестана. Через это поселение проходили 6 дорог Великого шелкового пути.
Во время экскурсии по аулу вы увидите знаменитый дом Закари Нахибашева, построенный в 1872 году яркий образец народного зодчества Xix века в Чохе.
Также мы посетим старинный заброшенный аул Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Материалом для строительства здешних домов служили отвесные скалы, и подняться к аулу можно только пешком по узкой тропе. Местное население покинуло его несколько десятилетий назад, а вплоть до 2015 года здесь оставался один единственный житель. Сегодня этот аул-призрак является одной из самых колоритных достопримечательностей горного Дагестана.
В этот же день мы приятно прогуляемся по узкой Салтинской теснине. Если повезет - увидим уникальный гротовый водопад, который спадает ярусами со скал, которые веками обтачивала горная река.
Завтрак в гостевом доме в горах.
Обед на маршруте в домах местных жителей, в столовых.
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Чиркейское водохранилище и Ирганайское водохранилище. Бирюзовые горные реки и пустыня России
Сулакский каньон. Это самый большой каньон в России и один из глубочайших мире. Его протяжённость - 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 120 метров глубже знаменитого Гранд-каньона в Сша.
Чиркейское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Сулак в результате строительства Чиркейской Гэс, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. На берегах расположено село Чиркей, по которому оно и получило название, и посёлок Дубки. Высота над уровнем моря — 335 м.
Вас ждет прогулка на катерах по Чиркейскому водохранилищу (в зависимости от погодных условий и согласованию с гидом. Обратите внимание, что при катании на катере существует вероятность попадания брызг воды в салон катера и на Вашу одежду, поэтому стоит запастись сменным комплектом одежды)
Ирганайское водохранилище — водоём в Дагестане (Россия), образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской Гэс.
Бархан Сарыкум — это крупнейший песчаный массив Евразии. Его высота достигает 250 м, а температура поверхности летом нагревается до 55-60С. Так же как альтернативу мы предлагаем вместо бархана посетить пещеру Нохъо с невероятными подвесными мостами и захватывающими экстримальными развлечениями в виде зиплайна и тарзанки.
После Бархана выдвигаемся в сторону аэропорта Махачкалы, чтобы отвезти улетающих (все рейсы рассматриваем после 20:30). Те, кто остаются в Дагестане подольше, доставляются в Махачкалу.
Завтрак в гостевом доме в горах.
Выезд утром на маршрут уже с вещами.
Обед на маршруте в деревенском доме, кофе и чай от гидов.
Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт (джипы) на все 5 дней между всеми достопримечательностями
- Работа гидов, работа старшего координатора группы
- Проживание в гостевых домах в горах все дни тура в комнатах на 2-3 человек
- Питание полностью (завтраки и ужины в гостевых домах, пикники от гидов в горах и обеды (в обязательном порядке: первое, второе, третье - очень плотное и вкусное питание) от местных жителей в горах, угощение горным чаем и кофе на остановках по маршруту, перекусы). С собой брать ничего не нужно. (Если у вас специфическое, ограниченное врачом питание - пожалуйста, свяжитесь с нами до оплаты, мы обсудим, как вас накормить)
- Экскурсии - Бесплатно
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные траты на сувениры
- Проживание в гостинице до и после тура
- Спиртное (будем по вечерам заезжать в магазин)
- Дополнительные траты по вашему желанию: Прыжок с зиплайн (примерно, 1000 руб.) Прыжок с веревкой (примерно, 5000 руб.) Sup board (500 руб.) - сапсёрфинг: водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге Езда на лошадях (примерно, 500 руб.) Катание на катере (в зависимости от погодных условий и согласованию с гидом)
- Для вашего удобства, можем помочь с поиском квартиры в Махачкале перед началом тура и после его окончания
Пожелания к путешественнику
- Размещаемся в джипах по 4 человека;
- Ждем самых классных гостей, которые желают покорить горы;
- По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
- Дагестан - мусульманская республика. Поэтому мы просим быть сдержанными в одежде (даже несмотря на летний зной). Девушек просим не одевать глубокие декольте и короткие шорты, прозрачную или вызывающую одежду. Мужчин также просим выбирать не короткие шорты, не прозрачные футболки;
- Не иметь большого пристрастия к алкоголю;
- Проявлять уважение к каждому человеку.