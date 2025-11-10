Мы познакомимся с жизнью и бытом местных жителей, с их уникальными традициями и культурой, узнаем о героическом прошлом Дагестана и воочию
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- отель Кэпитал;
- ж/д вокзал, г. Махачкала.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 800 руб.).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
На обед (доп. плата) будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату.
Заселение в отель.
Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент
Завтрак в отеле.
Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Далее экскурсию мы продолжим в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее мы направимся на обед в этнодоме (доп. плата), где нас будут ждать блюда южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
После чего мы прогуляемся по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Возвращение в отель.
Свободный день. Экскурсии по желанию
Завтрак в отеле.
Свободный день.
На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на свой выбор:
- Хунзах;
- Гамсутль, Чох;
- Гуниб, Салта;
- Кахиб, Гоор.
Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Самурский лес, село Ахты
Завтрак в отеле.
Лиановый лес в республике Дагестан является обладателем богатой флоры и фауны.
Это единственная субтропическая роща, которая произрастает на территории РФ.
На базе Самурского леса создан Национальный парк, который открыт для посещения туристами, желающими насладиться красотой Южного Кавказа.
Село Ахты известно своими уникальными горячими источниками, несущими исцеление от целого ряда серьезных заболеваний.
Расположенное недалеко от границы с Азербайджаном, селение Ахты особенно популярно среди жителей северных регионов нашей страны.
Приезжая сюда за лечением, гости бывают очарованы великолепием горных пейзажей, щедростью садов, старинной архитектурой и бесконечным гостеприимством местных жителей.
Обед, национальная кухня (доп. плата).
По желанию можно посетить сероводородные и радоновые ванные с водой из источников за дополнительную плату.
Возвращение в отель.
Хучни, Ханагский водопад. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
Далее вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого вы заглянете на обед в этнокомплекс (доп. плата).
Здесь вы сможете поучаствовать в мастер-классе себя по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|При 2-, 3-местном размещении
|26 800
|При 1-местном размещении
|34 800
|Детям до 12 лет
|24 120
- Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Релакс
«Релакс» расположен в Дербенте. Этот бутик-отель находится в 5 км от центра города. В этом гостевом доме 5 номеров.
Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Сотрудники бутик-отеля по запросу организуют гостям трансфер. Персонал бутик-отеля говорит на английском и русском.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в Дербенте
- Питание: завтраки по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 800 руб
- Катание на катере - от 800 руб
- Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
- Сувениры и другие личные покупки
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли программа быть изменена?
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая стоимость дополнительных экскурсий?
Бронирование экскурсий возможно как при оформлении тура, так и в самой поездке.
|№
|Экскурсия
|Стоимость
|Включено в стоимость
|Не включено в стоимость
|Программа
|1
|Сулакский каньон
Взрослый – 2900
Детский – 2600
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты пещера Нохъо
Стоимость катания на катерах
Чиркейское водохранилище
Смотровая в поселке Дубки с лучшим видом на Сулакский каньон
Пещера Нохъо и подвесные мосты
Туркомплекс "ГлавРыба" с парком и ресторанами
|2
|Ахты
Взрослый – 2800
Детский – 2500
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Ахтынский краеведческий музей
Прогулка по селу Ахты
Заброшенное село Филя
Термальные источники
|3
|Вечерний Дербент
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Не включено:
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Посещение экраноплана «Лунь»
Экскурсия по крепости Нарын-кала
Старый город
Джума-мечеть
Обед
Прогулка по Набережной
|4
|Дербент + Лунь
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Посещение локации
Экраноплан Лунь
Экскурсия по цитадели Нарын-Кала
Прогулка по магалам (Старый город)
Посещение Джума Мечети
Прогулка вдоль северной крепостной стены, через парк с самым большим фонтаном в России
Прогулка по улице «Счастливых людей»
Обед в этнодоме
|5
|Грозный
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Шали
Грозный
Аргун
|6
|Вечерний Грозный
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Шали
Грозный
Аргун
|7
|Хучни + Лунь
Взрослый – 2500
Детский – 2200
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Экраноплан «Лунь»
Посещение крепости «Семи братьев и одной сестры»
Посещение «Ханагского водопада»
Обед с мастер классом по ковроткачеству и приготовлению чуду