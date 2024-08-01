Каспийский Монстр – туры в Дербенте

Найдено 3 тура в категории «Каспийский Монстр» в Дербенте, цены от 30 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Осень-зима
На автобусе
скидка
14%
3 отзыва
5 дней
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Осень-зима
Начало: Г. Махачкала
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 3500030 000 за человека
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней
Начало: Г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 30 000 за человека
Тур выходного дня по Дагестану
На автобусе
3 дня
Тур выходного дня по Дагестану
Начало: Дербент, по согласованию с гидом
Расписание: По пятницам в 7:30
13 дек в 07:30
20 дек в 07:30
42 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Регина
    1 августа 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней
    Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥 Каждый день, мы посещали что-то новое и интересное. Организация была на высшем уровне, за
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    5 дней я посмотрела Махачкалу, Дербент и Каспийск😍 Очень понравилась программа тура, у нас был прекрасный гид - Индира, которая была постоянно на связи и была готова решить любые наши проблемы. Беру тур от Большой Страны уже во второй раз, и уже присмотрела новые путешествия от этого туроператора! Место, куда я точно готова возвращаться 💝

    Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥
  • О
    Ольга
    31 июля 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней
    Очень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами и достопримечательностями республики. Времени хватает на всё, не устаёшь и даже успеваешь в свободное время прогуляться до пляжа или просто походить по улочкам городов ❤️
    Очень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами иОчень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами иОчень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами иОчень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами и
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней
    Тур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположить И это учитывая то, что почти каждый
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    день мы освобождались в 5-6 вечера Оставалось много свободного времени, когда можно было сходить на пляж или погулять по Махачкале или Дербенту Так же посещение пляжа входило в один из дней тура. Отели были что в Махачкале, что в Дербенте, просто потрясающие Хоть мы и приходили туда просто поспать, всё было на высоте Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Елене Рассказала все настолько подробно и в такой лёгкой форме, что информация не перемешивалась в голове, а легко усваивалась Елена кажется знает вообще всё и обо всём В общем, когда в следующий раз полечу в Дагестан, однозначно тур буду брать у вас.

    Тур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположить

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Каспийский Монстр»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  2. Экраноплан «Лунь»
  3. Бархан Сарыкум
  4. Крепость Нарын-Кала
  5. Водопад Тобот
Сколько стоит тур в Дербенте в декабре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Каспийский Монстр" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 42 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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