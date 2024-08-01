скидка
14%
5 дней
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Осень-зима
Начало: Г. Махачкала
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 3500030 000₽ за человека
5 дней
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней
Начало: Г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 30 000₽ за человека
3 дня
Тур выходного дня по Дагестану
Начало: Дербент, по согласованию с гидом
Расписание: По пятницам в 7:30
13 дек в 07:30
20 дек в 07:30
42 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРегина1 августа 2024Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥 Каждый день, мы посещали что-то новое и интересное. Организация была на высшем уровне, за
- ООльга31 июля 2024Очень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами и достопримечательностями республики. Времени хватает на всё, не устаёшь и даже успеваешь в свободное время прогуляться до пляжа или просто походить по улочкам городов ❤️
- ИИрина13 июня 2024Тур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположить И это учитывая то, что почти каждый
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Каспийский Монстр»
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