Программа тура по дням
Сулакский каньон
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- ж/д вокзал, г. Махачкала.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 300).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплексе пещер «Нохъо» (за дополнительную плату). Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
Заселение в отель.
Дербент, Нарын-Кала, «Лунь» и Ханагский водопад
Завтрак в отеле.
Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии. Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Далее экскурсию мы продолжим в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее мы направимся на обед в этнодоме, где нас будут ждать блюда южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
После чего мы прогуляемся по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Возвращение в отель.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:
- Хунзах
- Гамсутль, Чох
- Гуниб, Салта
- Кахиб. Гоор
- Кубачи
Либо провести этот день в отеле, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Самурский лес и село Ахты
Завтрак в отеле.
Лиановый лес в республике Дагестан является обладателем богатой флоры и фауны. Это единственная субтропическая роща, которая произрастает на территории РФ. На базе Самурского леса создан Национальный парк, который открыт для посещения туристами, желающими насладиться красотой Южного Кавказа.
Село Ахты известно своими уникальными горячими источниками, несущими исцеление от целого ряда серьезных заболеваний. Расположенное недалеко от границы с Азербайджаном, селение Ахты особенно популярно среди жителей северных регионов нашей страны. Приезжая сюда за лечением, туристы бывают очарованы великолепием горных пейзажей, щедростью садов, старинной архитектурой и бесконечным гостеприимством местных жителей.
Обед, национальная кухня.
По желанию можно посетить сероводородные и радоновые ванные с водой из источников за дополнительную плату.
Возвращение в отель.
Хучни и Ханагский водопад
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
Далее вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом. И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого вы заглянете на обед в этно-комплексе. Здесь вы сможете поучаствовать в мастер-классе себя по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Дербенте.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Доп. ночь
|2-3-местное
|26900
|6000/7000
|1-местное
|34900
|5500
|Детям до 12 лет
|24210
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Представлен ориентировочный вариант размещения.
Варианты проживания
Релакс
«Релакс» расположен в Дербенте. Этот бутик-отель находится в 5 км от центра города. В этом гостевом доме 5 номеров.
Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Сотрудники бутик-отеля по запросу организуют гостям трансфер. Персонал бутик-отеля говорит на английском и русском.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание: 4 ночи в Дербенте
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Катание на катере по каньону для групп на спринтере - от 500 руб., для джип-тура - от 1000 руб
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500 рублей)
- Дополнительные экскурсии
- Питание не указанное в программе тура: завтрак в первый день, обед в 3 день, ужины
- Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение в программе?
В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всю информацию преподносит интересно, доступно «новичкам» и не скучно. Хотелось слушать и слушать) С пониманием относилась к нашим просьбам где-то немножко задержаться, чтобы всё посмотреть и попробовать. С удовольствием взяли бы с ней ещё туры 💚