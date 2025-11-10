Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Рекомендуемое время прилета — до 11:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- отель Кэпитал;
- ж/д вокзал, г. Махачкала.
Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе.
Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу за дополнительную плату (от 800 руб.) зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.
На обед (доп. плата) будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (доп. плата), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Заселение в гостиницу.
Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида.
Гамсутль и Гуниб
Завтрак в отеле.
Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
В Гамсутль мы будем спускаться с вершины села Согратль, старинного поселения в Гунибском районе, в истории оно известно как центр Андалала или Андалальского вольного общества.
Согратль раскинулся среди гор хребта Нукатль над долиной реки Цамтичай, во время подъема на вершину откроются виды на знаменитые горы Седло и Маяк.
На обеде (доп. плата) мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу.
Нарын-Кала и Дербент
Завтрак в гостинице.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме (доп. плата) с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Возвращение в отель.
Хучни, Ханагский водопад. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Сегодня мы исследуем Южный Дагестан, где познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.
Далее вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого вы заглянете на обед в этнокомплекс (доп. плата).
Примем участие в мастер-классе себя по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|При 2-, 3-местном размещении
|24 300
|При 1-местном размещении
|30 300
|Детям до 12 лет
|21 870
- Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Волна
Гостиница «Волна» расположена в историческом центре города Дербент, недалеко от пешеходной улицы «Счастливых людей» и парка с музыкальным фонтаном.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в Дербенте
- Питание: завтраки по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 600 руб
- Катание на катере - от 800 руб
- Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
- Сувениры и другие личные покупки
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли программа быть изменена?
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.