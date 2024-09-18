Увидим самые известные и живописные места Дагестана: жемчужину Дагестана — Сулакский каньон,
Программа тура по дням
Встреча. Сулакский каньон. Бархан Сарыкум
08:00-09:00 Встреча в аэропорту Махачкалы (рекомендуем прилететь до 09:00).
Знакомство с гидом и группой.
Бархан Сарыкум — пгрузитесь в сюрреалистичный мир песчаных дюн, окруженных горами.
Это крупнейшая дюна Европы — идеальное место для фотосессии.
Сулакский каньон — полюбуйтесь бирюзовой рекой с лучших смотровых площадок в поселке Дубки.
Чиркейское водохранилище — короткая остановка у крупнейшего водохранилища Северного Кавказа и катание на катере, чтобы почувствовать ветер свободы.
Обед — ароматный хинкал и свежий урбеч в форелевом хозяйстве Главрыба или уютном Персиковом Саду.
Гимринская башня и Ирганайское водохранилище: Короткие остановки (30 и 15 минут) для знакомства с историей и природой.
Вечер в гостевом доме с национальными блюдами — чуду и травяной чай, под рассказы гида о дагестанских традициях.
Заселение в уютный гостевой дом в Гунибе (комнаты на 23 человека, удобства на 23 комнаты).
Гуниб и Гамсутль
07:30-08:30 Завтрак в гостевом доме с домашними лепешками и местным медом.
Подъем к заброшенному аулу, прозванному дагестанским Мачу-Пикчу (4 часа, включая заброску на авто и пеший маршрут 1,8 км с перепадом высот 14501670 м).
Виды на горы Седло и Маяк заворожат вас.
Обед в кафе Адат в Гунибе — горячие блюда и свежие овощи от местных поваров.
Экскурсия по Верхнему Гунибу, посещение краеведческого музея, памятника Белые Журавли, Царской поляны, беседки Шамиля и Гунибской крепости.
Душевный вечер в гостевом доме с шах-пловом и рассказами о кавказских легендах у костра.
Ночевка в гостевом доме в Гунибе или в Дербенте (в зависимости от погоды).
Дербент. Отъезд
Завтрак в гостевом доме или гостинице с традиционными чуду и ароматным чаем.
Экраноплан Лунь — увидите уникальный советский экраноплан на берегу Каспийского моря — инженерный шедевр, который впечатляет своими масштабами.
Экскурсия по городу с 2000-летней историей.
Посетите крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть (8 век), колоритные магалы старого города и местный рынок для покупки сувениров.
Обед в ресторане Дербента с южно-дагестанскими деликатесами — долма и свежие овощи.
Прогулка по набережной.
Насладитесь видами Каспийского моря и сделайте финальные фото.
Прощальный вечер в этнодоме с шах-пловом, долмой и чаепитием под живую музыку.
17:00-18:00 Трансфер в аэропорт Махачкалы или в город.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе в Гунибе / Чалда и в гостинице в Дербенте/Махачкалы (отели 3* и сертифицированные гостевые дома) — в зависимости от погоды.
Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении в зависимости от даты заезда, руб:
|Заезд
|Стоимость
|Октябрь
|26990
|Сентябрь
|49990
Ниже указаны варианты размещения, которые были в 2024 году. Отели 3* и сертифицированные гостевые дома бронируются по запросу дат отдыха, поэтому наименование объекта размещения будет сообщено позднее.
Варианты проживания
Турбаза «Орлиное гнездо» (Гуниб)
Туристическая база «Орлиное гнездо» предлагает своим гостям комфортное проживание в уютных номерах с холодильником, телевизором и ванной комнатой.
Гостиница «Дуэт» или аналогичная
Гостевой комплекс «Дуэт» находится в Дербенте. Отель расположен в двух минутах от берега моря, в пешей доступности набережная, городской пляж, ресторан Озеро, большое количество кафе и магазинов. Рядом остановка маршрута №4. До железнодорожного вокзала около 5 км, до аэропорта Махачкала 114 км.
Все номера оборудованы кондиционерами и телевизорами, санузлы и душевые в номерах. Номера на втором этаже отеля имеют выход на балкон. Территория гостевого комплекса закрытая, имеются собственная парковка и беседки.
Гостевой дом у Исмаила (Чох)
Размещение в гостевом доме.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта г. Махачкала (в период с 16:00 до 18:00 по МСК) и обратно
- Проживание в комфортабельных отелях и гостевых домах в горах
- Комфортный транспорт: все экскурсии проходят на современных минивэнах и автобусах, в зависимости от размера группы
- Питание: завтраки, обеды, ужины
- Профессиональный гид
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Доплата за 1-местное размещение/гостиницу уровня выше
- Дополнительные услуги
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор (платок, кепка);
- верхняя одежда (толстовка, куртка) – зимой теплую одежду;
- портативная зарядное устройство;
- медикаменты личного назначения (если такие есть) и аптечка;
- удобная обувь (сменка) – в обуви должно быть удобно ходить по камням, песку. Не скользкая и не громоздкая;
- наличные (в городах есть банкоматы – можно снять. Просто предупредите гида и мы об этом позаботимся);
- крем от загара;
- бутылочка для воды (в горах чистая вода, можно пить прямо из под крана).
Обязательно соблюдение дресс-кода. Юбки и брюки ниже колена, закрытые плечи, живот и зона декольте. Одежда не должна быть прозрачной.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Безопасно ли ехать одной девушке?
Вполне. Ещё никто не оставался одиноким в туре. Вы будете всё время среди людей (если сами не пожелаете уединиться).
Гид всё время рядом или на связи. Местные жители славятся радушием, добротой и гостеприимством
С детьми какого возраста можно поехать в Дагестан?
Наши туры весьма интенсивные. Мы рекомендуем ехать с детьми старше 8 лет.
Но мы не отказываем родителям, которые уверены в силах своих детей.
Оплата по карте как часто встречается?
Встречается, но очень редко. Чаще всего оплата производится наличными, либо переводом на карту сбербанка. Лучше запастись наличными или снять их в крупных городах (оповестите гида, он об этом побеспокоится)
Какие мобильные операторы сотовой связи работают?
МТС, Мегафон, Билайн, Йота (нужно учитывать, что в горах, конечно, связь прерывается – предупредите об этом близких).
Можно ли употреблять спиртные напитки в туре?
Нет, употребление спиртных напитков является нежелательным.
Наша компания не поддерживает употребление спиртных напитков, в целом, и не допускает употребления во время тура.
Это возможно, только в свободное время (участник группы может быть исключен из неё, если находится в алкогольном опьянении или сильного похмелья).