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Дух Дагестана. Экскурсионный тур на 3 дня

Идеальное решение для тех, кто ограничен во времени, но хочет максимально эффективно познакомиться с природой, культурой и историей Дагестана.

Увидим самые известные и живописные места Дагестана: жемчужину Дагестана — Сулакский каньон,
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побродим по самому древнему городу Дербенту и посетим крупнейший песчаный бархан в Европе — бархан Сарыкум.

А также ночевки в гостевых домах в горах, что дает уникальную возможность прочувствовать ритм жизни горцев и познакомиться с их традициями изнутри — опыт, недоступный тем, кто возвращается каждый вечер в городской отель.

5
3 отзыва
Дух Дагестана. Экскурсионный тур на 3 дня
Дух Дагестана. Экскурсионный тур на 3 дня
Дух Дагестана. Экскурсионный тур на 3 дня
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день

Встреча. Сулакский каньон. Бархан Сарыкум

08:00-09:00 Встреча в аэропорту Махачкалы (рекомендуем прилететь до 09:00).

Знакомство с гидом и группой.

Бархан Сарыкум — пгрузитесь в сюрреалистичный мир песчаных дюн, окруженных горами.

Это крупнейшая дюна Европы — идеальное место для фотосессии.

Сулакский каньон — полюбуйтесь бирюзовой рекой с лучших смотровых площадок в поселке Дубки.

Чиркейское водохранилище — короткая остановка у крупнейшего водохранилища Северного Кавказа и катание на катере, чтобы почувствовать ветер свободы.

Обед — ароматный хинкал и свежий урбеч в форелевом хозяйстве Главрыба или уютном Персиковом Саду.

Гимринская башня и Ирганайское водохранилище: Короткие остановки (30 и 15 минут) для знакомства с историей и природой.

Вечер в гостевом доме с национальными блюдами — чуду и травяной чай, под рассказы гида о дагестанских традициях.

Заселение в уютный гостевой дом в Гунибе (комнаты на 23 человека, удобства на 23 комнаты).

Встреча. Сулакский каньон. Бархан СарыкумВстреча. Сулакский каньон. Бархан СарыкумВстреча. Сулакский каньон. Бархан СарыкумВстреча. Сулакский каньон. Бархан Сарыкум
2 день

Гуниб и Гамсутль

07:30-08:30 Завтрак в гостевом доме с домашними лепешками и местным медом.

Подъем к заброшенному аулу, прозванному дагестанским Мачу-Пикчу (4 часа, включая заброску на авто и пеший маршрут 1,8 км с перепадом высот 14501670 м).

Виды на горы Седло и Маяк заворожат вас.

Обед в кафе Адат в Гунибе — горячие блюда и свежие овощи от местных поваров.

Экскурсия по Верхнему Гунибу, посещение краеведческого музея, памятника Белые Журавли, Царской поляны, беседки Шамиля и Гунибской крепости.

Душевный вечер в гостевом доме с шах-пловом и рассказами о кавказских легендах у костра.

Ночевка в гостевом доме в Гунибе или в Дербенте (в зависимости от погоды).

Гуниб и ГамсутльГуниб и ГамсутльГуниб и ГамсутльГуниб и Гамсутль
3 день

Дербент. Отъезд

Завтрак в гостевом доме или гостинице с традиционными чуду и ароматным чаем.

Экраноплан Лунь — увидите уникальный советский экраноплан на берегу Каспийского моря — инженерный шедевр, который впечатляет своими масштабами.

Экскурсия по городу с 2000-летней историей.

Посетите крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть (8 век), колоритные магалы старого города и местный рынок для покупки сувениров.

Обед в ресторане Дербента с южно-дагестанскими деликатесами — долма и свежие овощи.

Прогулка по набережной.

Насладитесь видами Каспийского моря и сделайте финальные фото.

Прощальный вечер в этнодоме с шах-пловом, долмой и чаепитием под живую музыку.

17:00-18:00 Трансфер в аэропорт Махачкалы или в город.

Дербент. ОтъездДербент. ОтъездДербент. ОтъездДербент. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в Гунибе / Чалда и в гостинице в Дербенте/Махачкалы (отели 3* и сертифицированные гостевые дома) — в зависимости от погоды.

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении в зависимости от даты заезда, руб:

ЗаездСтоимость
Октябрь26990
Сентябрь49990

Ниже указаны варианты размещения, которые были в 2024 году. Отели 3* и сертифицированные гостевые дома бронируются по запросу дат отдыха, поэтому наименование объекта размещения будет сообщено позднее.

Варианты проживания

Турбаза «Орлиное гнездо» (Гуниб)

2 ночи

Туристическая база «Орлиное гнездо» предлагает своим гостям комфортное проживание в уютных номерах с холодильником, телевизором и ванной комнатой.

Турбаза «Орлиное гнездо» (Гуниб)Турбаза «Орлиное гнездо» (Гуниб)Турбаза «Орлиное гнездо» (Гуниб)

Гостиница «Дуэт» или аналогичная

2 ночи

Гостевой комплекс «Дуэт» находится в Дербенте. Отель расположен в двух минутах от берега моря, в пешей доступности набережная, городской пляж, ресторан Озеро, большое количество кафе и магазинов. Рядом остановка маршрута №4. До железнодорожного вокзала около 5 км, до аэропорта Махачкала 114 км.

Все номера оборудованы кондиционерами и телевизорами, санузлы и душевые в номерах. Номера на втором этаже отеля имеют выход на балкон. Территория гостевого комплекса закрытая, имеются собственная парковка и беседки.

Гостевой дом у Исмаила (Чох)

2 ночи

Размещение в гостевом доме.

Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)Гостевой дом у Исмаила (Чох)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта г. Махачкала (в период с 16:00 до 18:00 по МСК) и обратно
  • Проживание в комфортабельных отелях и гостевых домах в горах
  • Комфортный транспорт: все экскурсии проходят на современных минивэнах и автобусах, в зависимости от размера группы
  • Питание: завтраки, обеды, ужины
  • Профессиональный гид
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за 1-местное размещение/гостиницу уровня выше
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор (платок, кепка);
  • верхняя одежда (толстовка, куртка) – зимой теплую одежду;
  • портативная зарядное устройство;
  • медикаменты личного назначения (если такие есть) и аптечка;
  • удобная обувь (сменка) – в обуви должно быть удобно ходить по камням, песку. Не скользкая и не громоздкая;
  • наличные (в городах есть банкоматы – можно снять. Просто предупредите гида и мы об этом позаботимся);
  • крем от загара;
  • бутылочка для воды (в горах чистая вода, можно пить прямо из под крана).

Обязательно соблюдение дресс-кода. Юбки и брюки ниже колена, закрытые плечи, живот и зона декольте. Одежда не должна быть прозрачной.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Безопасно ли ехать одной девушке?

Вполне. Ещё никто не оставался одиноким в туре. Вы будете всё время среди людей (если сами не пожелаете уединиться).

Гид всё время рядом или на связи. Местные жители славятся радушием, добротой и гостеприимством

С детьми какого возраста можно поехать в Дагестан?

Наши туры весьма интенсивные. Мы рекомендуем ехать с детьми старше 8 лет.

Но мы не отказываем родителям, которые уверены в силах своих детей.

Оплата по карте как часто встречается?

Встречается, но очень редко. Чаще всего оплата производится наличными, либо переводом на карту сбербанка. Лучше запастись наличными или снять их в крупных городах (оповестите гида, он об этом побеспокоится)

Какие мобильные операторы сотовой связи работают?

МТС, Мегафон, Билайн, Йота (нужно учитывать, что в горах, конечно, связь прерывается – предупредите об этом близких).

Можно ли употреблять спиртные напитки в туре?

Нет, употребление спиртных напитков является нежелательным.

Наша компания не поддерживает употребление спиртных напитков, в целом, и не допускает употребления во время тура.

Это возможно, только в свободное время (участник группы может быть исключен из неё, если находится в алкогольном опьянении или сильного похмелья).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
18 сен 2024
Все отлично, комфортабельный микроавтобус, все вовремя, суровый гид:). Очень интересный тур, горы, море, вкусная еда.
Г
18 сен 2024
Отдых очень понравился экскурсии были познавательные гид замечательный много интересного рассказал, и вообще побольше бы таких гидов, общительный, вежливый замечательный человек, цените таких. Спасибо всё было хорошо.
В
13 апр 2025
Встретили с самолета без вопросов, прилетели чуть раньше коридора, но все успешно заселили и тур прошел согласно плану.

Тур входит в следующие категории Дербента

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