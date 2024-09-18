Идеальное решение для тех, кто ограничен во времени, но хочет максимально эффективно познакомиться с природой, культурой и историей Дагестана.Увидим самые известные и живописные места Дагестана: жемчужину Дагестана — Сулакский каньон,

побродим по самому древнему городу Дербенту и посетим крупнейший песчаный бархан в Европе — бархан Сарыкум. А также ночевки в гостевых домах в горах, что дает уникальную возможность прочувствовать ритм жизни горцев и познакомиться с их традициями изнутри — опыт, недоступный тем, кто возвращается каждый вечер в городской отель.

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17:00-18:0 0 Трансфер в аэропорт Махачкалы или в город.

Прощальный вечер в этнодоме с шах-пловом, долмой и чаепитием под живую музыку.

Обед в ресторане Дербента с южно-дагестанскими деликатесами — долма и свежие овощи.

Завтрак в гостевом доме или гостинице с традиционными чуду и ароматным чаем.

Ночевка в гостевом доме в Гунибе или в Дербенте (в зависимости от погоды).

Душевный вечер в гостевом доме с шах-пловом и рассказами о кавказских легендах у костра.

Обед в кафе Адат в Гунибе — горячие блюда и свежие овощи от местных поваров.

Виды на горы Седло и Маяк заворожат вас.

Подъем к заброшенному аулу , прозванному дагестанским Мачу-Пикчу (4 часа, включая заброску на авто и пеший маршрут 1,8 км с перепадом высот 14501670 м).

07:30-08:30 Завтрак в гостевом доме с домашними лепешками и местным медом.

Заселение в уютный гостевой дом в Гунибе (комнаты на 23 человека, удобства на 23 комнаты).

Вечер в гостевом доме с национальными блюдами — чуду и травяной чай, под рассказы гида о дагестанских традициях.

Гимринская башня и Ирганайское водохранилище: Короткие остановки (30 и 15 минут) для знакомства с историей и природой.

Обед — ароматный хинкал и свежий урбеч в форелевом хозяйстве Главрыба или уютном Персиковом Саду.

Чиркейское водохранилище — короткая остановка у крупнейшего водохранилища Северного Кавказа и катание на катере , чтобы почувствовать ветер свободы.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в Гунибе / Чалда и в гостинице в Дербенте/Махачкалы (отели 3* и сертифицированные гостевые дома) — в зависимости от погоды.

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении в зависимости от даты заезда, руб:

Заезд Стоимость Октябрь 26990 Сентябрь 49990

Ниже указаны варианты размещения, которые были в 2024 году. Отели 3* и сертифицированные гостевые дома бронируются по запросу дат отдыха, поэтому наименование объекта размещения будет сообщено позднее.