Топ Дагестана: всё включено, 5 дней

Описание тура

Дагестан это край величественных гор, древних крепостей, живописных каньонов и гостеприимных людей. Место, где переплетаются культуры и традиции, а каждый уголок дышит историей. Мечтаете увидеть все это своими глазами? Тогда наш тур это то, что вам нужно!

Этот тур не просто поездка, это настоящее приключение, которое останется в вашей памяти навсегда! Мы позаботились обо всем, чтобы вы могли расслабиться и наслаждаться красотами Дагестана.

Что вас ждет?

  • Самые топовые локации Дагестана: Мы покажем вам самые известные и живописные места, включая: Сулакский каньон: Один из самых глубоких каньонов в мире, поражающий своей красотой и величием. Прогулка на катерах по Сулакскому каньону: Вы увидите знаменитые плачущие водопады, спускающиеся прямо в каньон. Кахиб и Гоор: Древние аулы-призраки, расположенные на вершинах гор, с захватывающими видами и богатой историей. И многое другое!

  • Двух разовое питание: Попробуйте настоящую дагестанскую кухню, приготовленную из свежих и натуральных продуктов. Мы учли все ваши пожелания и предлагаем разнообразное меню.

  • Ночёвки в горах в отельных номерах/гостевых домах: Отдохните после насыщенного дня в комфортных условиях. Мы выбрали лучшие отели и гостевые дома с удобствами и живописными видами.

  • Джиппинг (Пересадка в Кахибе/Гоор/Гамсутль): Почувствуйте адреналин, преодолевая горные перевалы на внедорожниках. Это самый удобный и безопасный способ добраться до труднодоступных мест.

  • Включены все входные билеты: Вам не нужно беспокоиться о дополнительных расходах. Все входные билеты на посещаемые объекты уже включены в стоимость тура.

У вас будет целых 5 дней — 5 дней на то, чтобы смотреть топовые места республики, чувствовать колорит, пробовать национальную кухню и знакомиться с бытом местных жителей

Программа тура по дням

1 день

Дербент+ Экраноплан Лунь

Выезжаем из Махачкалы, столицы Республики. Именно тут находится аэропорт и сюда приходят все поезда. И сразу едем в самый колоритный город Дагестана — Дербент. Будем гулять по древнему восточному городу!

До сих пор идут споры, сколько же ему на самом деле лет две тысячи или пять.

Ответ будем искать сердцем гуляя по крепости Нарын-кала, которая входит в список всемирного наследия Юнеско.

И по магалам — узким извилистым улочкам, которые были заложены арабами и напоминают старые части арабских городов в Тунисе. А некоторым и сцену из фильма Бриллиантовая рука, в которой Никулин поскальзывается и падает на одной из улиц Баку. В магалах увидите даже кафе Черт побери!

На обед попробуете знаменитый суп южной части дагестана дюшпере, дулму и чуду. Чаепитие тоже устроим, с пах-пахом, как полагается.

Полюбуетесь городом с высоты! В нём по-настоящему можно прочувствовать восточную культуру. Среди старых кварталов, крепостных стен, чаепитий с армудами и длинноносыми чайниками, яркими коврами на улице и пальмами.

Посмотрим на красивейшей пальмы улице Мамедбекова! С которой открывается вид и на город, и на море. Пройдётесь по мосту!

А потом поедем делать киношные фотографии около экраноплана Лунь, который находится недалеко от Дербента. Гигантский не корабль, не самолёт стоит прямо на берегу Каспийского моря. Так что морем тоже полюбуетесь.

А после всей программы отправимся в горы, на ночевки. Для посещения всех топовых горных локаций. Все 4 ночевки у вас будут в горах! Все места будут уже рядом. От этого разъездов и усталости будет меньше.

2 день

Гоор (язык тролля) +Кахиб+Датуна

На 2-й день подъем примерно в 8 утра, и вас будет ждать завтрак вкуснейший завтрак в горах. Гости тура обычно сами раньше встают чтобы выпить кофе или чай любуясь восходом в горах

Отправляемся к знаменитому дагестанскому Языку Троля и другим выступам, которые находятся над пропастью в Шамильском районе вблизи аула Старый Гоор. Еще один день с сумасшедшими видами на горы и реку Аварское Койсу

Девушки смогут сделать красивые фотографии в красивых струящихся платьях с длинным шлейфом на языке тролля с крутейшим видом (Фото снизу платьев есть?)

Увидите старинные оборонительные башни. Проникнитесь историей горцев.

На обед заедем в кафе на дому к местным жителям, вы там сможете почувствовать домашний коллорит горцев. Попробуете плов и настоящий горный хинкал

Побываете в красивом заброшенном ауле Кахиб, в котором можно рассмотреть руины домов и камни с языческими, христианскими символами и с арабской вязью.

Спуститесь к христианскому храму Датуна, построенному грузинскими миссионерами. Издалеко похожему на домик, из песчаника, c простой и в то же время необычной архитектурой

Будет возможность прокатиться по канатной дороге в аул Кахиб

Получится огромное количество классных фотографий. Это очень красивые и колоритные места.

А после насыщенного дня отправимся в отель, после у вас будет также свободное время, вы сможете его провести по собственному желанию как хотите либо с другими участниками тура

3 день

Хунзах+Матлас+Каменная чаша ущелье

3-й день подъем примерно в 8 утра, и вас будет ждать завтрак вкуснейший завтрак в горах. Гости тура обычно сами раньше встают чтобы выпить кофе или чай любуясь восходом в горах

Едем в Хунзах!

В один из самых живописных районов Дагестана. Край горных водопадов — будет и Тобот, и Итлятляр, и Хундерилтляр. Согласна, сложно, запоминать необязательно, просто поверьте, это очень красиво))

Сделаете красивые фотографии на Хунзахском плато, откуда с высоты 2000 метров открывается вид на равнину с садами и пастбищами

Погуляете в ущелье- лабиринте Каменная чаша внутри которого даже летом лежат жёлтые листья, отчего складывается ощущение будто попадаешь в другое время года;

Увидите самые знаменитые водопады Дагестана — Тобот, Итлятляр, Хундерилтляр.

Заедем в село Гонох в кафе на обед с национальными блюдами с крутым видом на горы. В это кафе приезжают все звезды обычно при посещении Дагестана. Не давно наши туристы встретили там Ксению Собчак

Сделаете фото на фоне Цолотлинский каньон, который красиво смотрится в любое время года

Увидите самый длинный высокогорный подвесной мост в Рф!

Посетим обязательно в экстрим парк где вы пожеланию сможете воспользоваться такими услугами как ропджампинг (прыжок с высоты в Цолотинский каньон) либо зиплайн, скоростной спуск по натянутому стальному канату.

А после насыщенного дня отправимся в отель, после у вас будет также свободное время, вы сможете его провести по собственному желанию как хотите либо с другими участниками тура

4 день

Гамсутль (аул призрак) +Салта (Подземный водопад) +Чох

Слышали такое высказывание Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане? . Люди часто передают друг другу эти слова. Мы увидим Гуниб с самых лучших ракурсов! Со смотровой возле мемориала Журавли, места, которое одновременно связано с великим поэтом Расулом Гамзатовым, ядерной атакой на Хиросиму, японской девочкой Садако Сасаки, всеми солдатами, которые страдали в войнах и песней, которую, наверное, знает каждый — Журавли. Оттуда открывается вид на утёс, разноцветные крыши домов горного аула и красивые ровные туи.

Отправляемся в Гунибский район!

4-й день подъем примерно в 8 утра, и вас будет ждать завтрак вкуснейший завтрак в горах. Гости тура обычно сами раньше встают чтобы выпить кофе или чай любуясь восходом в горах

В этот же день сделаете восхождение к самому знаменитому в Дагестане аулу-призраку Гамсутль, откроете те самые знаменитые двери с видом на горы.

На обед заедем в классное горное кафе в селе Кегер, где вы хорошо плотно пообедаете национальными блюдами

Увидите Салтинский подземный водопад, который бьёт потоком воды прям сквозь скалу в теснине

Чохские земледельческие террасы схожие с террасами Индонезии, которые, пожалуй, одни из самых красивых в Дагестане. Такие живописные ступеньки часто создавались вблизи аулов, чтобы можно было выращивать среди гор пшеницу, кукурузу, просо и садовые деревья. Но, вы знали, что Дагестан входит в зону, откуда, считается, террасная культура вообще распространилась? Дагестан и другая часть Кавказа. Всё это вы увидите своими глазами!

А есть ещё одна локация — точка Айвазовского. Айвазовский побывав в этом месте написал одну из немногих своих картин без моря — Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны. Сам вид настолько красив, что художник маренист пройти мимо не смог. С этого ракурса гора напоминает седло. Вы побываете и там. В месте, где стоял Айвазовский

А после насыщенного дня отправимся в отель, после у вас будет также свободное время, вы сможете его провести по собственному желанию как хотите либо с другими участниками тура

5 день

Сулакский каньон с катанием на катере

5-й и последний день тура, после завтрака в отеле в горах

Едем смотреть визитную карточку Дагестана — Сулаксий каньон!

Покатаетесь на катере по самому каньону — в горном селе Старое Зубутли. Под порящими орлами. Увидите вблизи плачущие водопады и бирюзовую воду, которая создает великолепный контраст с горными породами и растениями.

Погуляете по Главрыбе и пройдётесь по знаменитому подвесному мосту в комплексе пещер Нохъо.

На обед у вас будет возможность попробовать знаменитую Сулакскую форель запеченную на углях. Это прям очень вкус но

Вы побываете и около реки Сулак, и в поселке Дубки, где на каньон можно будет посмотреть сверху.

Обязательно заедем и на Чиркейское водохранилище.

Посмотрите на Гэс с природного выступа Тещин Язык

Возвращение в аэропорт/Махачкалу на пятый день, после всей пройденной программы, до 18:00. Так же вы сможете без доплаты поехать с нами в Избербаш или Дербент, если захотите остаться после тура еще в Дагестане

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки, обеды Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь со мной и мы обсудим с вами, что вам подойдет
  • Мангальный вечер (пожарим шашлык под звездным небом) - 1 ужин
  • Национальная одежда для фотосессии папаха, костюм джигита и костюм горянки, платья со шлейфом
  • Кофе сваренный в турке на топовых локация
  • Чаепитие в Горах. Чай из самовара
  • Транспорт
  • Услуги гида проводника
  • Прогулка на катере - Входные билеты на локациях
  • Джиппинг (Пересадка в Кахибе гоор гамсутль Забутли)
  • Заселение в отельные номера по 2-3 человека Если вы семейная пара, у вас будет отдельный номер от группы (сообщить заранее организатору тура)
Что не входит в цену
  • Есть услуги, которыми вы можете воспользоваться за доплату исключительно по вашему желанию:
  • Экстрим развлечения
  • Покупка сувениров
  • Личные расходы
  • Ужин
О чём нужно знать до поездки

  • паспорт;

  • наличные деньги;

  • телефон;

  • зарядка для телефона + powerbank;

  • лекарства + таблетки от укачивание - кто тяжело переносит дорогу;

  • солнцезащитный крем;

  • солнцезащитные очки;

  • головной убор;

  • антисептик;

  • средства личной гигиены;

  • купальник;

  • полотенце;

  • дождевик;

  • удобная обувь и шлепки;

  • удобные вещи по погоде (вечерами в горах может быть прохладно)

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Пожелания к путешественнику

Дресс код

Дагестан — это светская республика, но по большей части в ней живут мусульмане, поэтому рекомендуется соблюдать нормы поведения, принятые в исламском обществе, особенно если вы планируете поездки в горную местность.

Одежда не должна сильно оголять руки и ноги.

Шорты нежелательно носить как женщинам так и мужчинам. Несмотря на доброжелательное отношение к туристам, местные жители могут подойти и сделать замечание.

Мужчинам:

Многим мужчинам непривычно ходить в брюках летом, но это часть культуры. Можно взять с собой лёгкую льняную одежду, она особенно пригодится при посещении мечетей и священных для мусульман мест.

Женщинам:

Женщинам на территории Республики можно носить и брюки, и джинсы,к этому относятся совершенно нормально, местные тоже так одеваются, Брючные варианты одежды считаются исконно мужскими. Все эти правила закреплены исключительно моральными нормами. На 100% им следуют религиозные люди. Можно носить и брюки, и джинсы, но лучше отдавать предпочтение юбкам и платьям.

Визы
Не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Самир
Самир — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Вся Жизнь нашей Команды проходит в режиме путешествий non-stop. Мы разведываем новые места, подбираем и проверяем новые направления, планируем программы, чтобы затем упаковать все это в готовые идеи для вашего
отпуска! Так же, у нас есть свой штат квалифицированных гидов, водителей! Индивидуальный подход к каждому. У нас имеются Однодневные и Многодневные туры по Дагестану. Мы будем очень рады увидеть вас у нас в Гостях!

