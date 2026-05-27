День 1. Дербент+ Экраноплан Лунь

Выезжаем из Махачкалы, столицы Республики. Именно тут находится аэропорт и сюда приходят все поезда. И сразу едем в самый колоритный город Дагестана — Дербент. Будем гулять по древнему восточному городу!

До сих пор идут споры, сколько же ему на самом деле лет две тысячи или пять.

Ответ будем искать сердцем гуляя по крепости Нарын-кала, которая входит в список всемирного наследия Юнеско.

И по магалам — узким извилистым улочкам, которые были заложены арабами и напоминают старые части арабских городов в Тунисе. А некоторым и сцену из фильма Бриллиантовая рука, в которой Никулин поскальзывается и падает на одной из улиц Баку. В магалах увидите даже кафе Черт побери!

На обед попробуете знаменитый суп южной части дагестана дюшпере, дулму и чуду. Чаепитие тоже устроим, с пах-пахом, как полагается.

Полюбуетесь городом с высоты! В нём по-настоящему можно прочувствовать восточную культуру. Среди старых кварталов, крепостных стен, чаепитий с армудами и длинноносыми чайниками, яркими коврами на улице и пальмами.

Посмотрим на красивейшей пальмы улице Мамедбекова! С которой открывается вид и на город, и на море. Пройдётесь по мосту!

А потом поедем делать киношные фотографии около экраноплана Лунь, который находится недалеко от Дербента. Гигантский не корабль, не самолёт стоит прямо на берегу Каспийского моря. Так что морем тоже полюбуетесь.

А после всей программы отправимся в горы, на ночевки. Для посещения всех топовых горных локаций. Все 4 ночевки у вас будут в горах! Все места будут уже рядом. От этого разъездов и усталости будет меньше.

