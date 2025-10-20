Описание тура
Откройте для себя уникальные сокровища Дагестана — земли гор и древних традиций! Наш тур подарит вам захватывающие дух виды величественных Кавказских вершин, неспешные прогулки по старинным горным селениям с их колоритной архитектурой и насыщенной культурой, а также знакомство с гостеприимными местными жителями. Вы насладитесь настоящей кавказской кухней и узнаете тайны древних ремесел, побываете у священных источников и услышите легенды, передающиеся из поколения в поколение. Этот тур — это погружение в атмосферу живой истории, природы и аутентичного образа жизни, который останется в сердце навсегда.
Программа тура по дням
Самый древний город России
Программа дня
Маршрут: Каспийское море — Дербент — Нарын-Кала — Старый город
Начало тура
Встреча группы с 08:00 до 09:00 утра по адресу: г. Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, 100
Если ваш рейс не подходит по времени или прилёт задерживается, мы организуем для вас индивидуальный трансфер за дополнительную плату. Так вы сможете присоединиться к группе в любой день тура. Подробности уточняйте в личных сообщениях.
Рекомендуем прилетать за день до начала тура, чтобы успеть отдохнуть и подготовиться к насыщенному дню. Возможен прилёт и в день старта (предпочтительно до 08:00), чтобы избежать задержек и успеть к началу путешествия. При необходимости мы предложим проверенные и доступные варианты отелей для комфортного пребывания.
Пошаговое описание первого дня
После сбора всей группы мы начинаем наше увлекательное пятидневное путешествие!
Первый пункт — древний город Дербент, один из старейших городов мира.
Главная достопримечательность — крепость Нарын-Кала, объект Всемирного наследия Юнеско, которой более 5000 лет.
С крепостных стен открываются впечатляющие виды на старый город и побережье Каспийского моря.
Внутри крепости вас ждут храмы, мечети, средневековые бани и руины шахского дворца — настоящее путешествие сквозь века!
После экскурсии мы устроим обед, чтобы вы могли восстановить силы перед продолжением маршрута.
Далее направляемся к пляжам Каспийского моря, где вы сможете насладиться морским свежим воздухом, а в летний сезон — искупаться.
Вечером мы прибудем в горы, где вас ждёт заселение в уютный гостевой дом. На ужин мы соберёмся вместе, чтобы познакомиться и отдохнуть.
Важные моменты
Завтрак — самостоятельно перед началом тура.
Встреча группы в 08:30 в Махачкале.
Обед — по маршруту.
Ужин — в гостевом доме в горах.
Ночёвка — в гостевом доме.
Важно
Программа может быть изменена в случае плохой погоды, форс-мажорных обстоятельств или других непредвиденных ситуаций.
Аул призрак Гамсутль
Программа Дня
Мы отправляемся в незабываемое путешествие по самым впечатляющим достопримечательностям Дагестана: Чохские террасы — настоящий Кавказский Мачу-Пикчу, древний заброшенный аул Гамсутль, волшебная Салтинская теснина с подземным водопадом и многое другое.
Пошаговое описание
Завтрак начнется в гостевом доме с 07:30 до 08:00. Выйдем на маршрут в это же время — с 07:30 до 08:00.
День обещает быть очень насыщенным и запоминающимся. Приготовьте фото- и видеотехнику — виды здесь поистине захватывающие дух!
Первой остановкой станет удивительный аул Гамсутль — построенный на гребне горы на высоте 1600 метров. Дома аулы выглядят как часть самой горы, возведённые из отвесных скал. Село заброшено уже несколько десятилетий, а до 2015 года здесь жил всего один человек. Сегодня Гамсутль — одна из самых колоритных и таинственных достопримечательностей горного Дагестана.
Подъем к аулу — самая физически требовательная часть программы, но впечатления того стоят!
Для подъема предлагаем три варианта:
1. Проехать половину пути на внедорожниках (вазиках или бульханках), оставшуюся часть пройти пешком (около 40 минут — 1 час).
2. Подняться верхом на лошадях — удобный и живописный способ (сроки зависят от погоды).
3. Доехать на буханке до задней части села, затем пеший спуск к самому аулу (около 40 минут).
Гид подробно расскажет о возможностях каждого варианта и поможет выбрать лучший в зависимости от сезона и состояния трассы.
После насыщенного подъема нас ждет вкусный обед в живописном месте, где можно отдохнуть и набраться сил.
Далее мы отправимся в живописную Салтинскую теснину. Если повезет, сезон позволит увидеть уникальный многослойный гротовый водопад — редкое природное явление, где вода спускается по вековым скалам, образуя настоящие каскады.
Продолжайте наслаждаться каждым моментом путешествия — природа готовит для вас настоящие чудеса!
Вечером возвращаемся в гостевой дом. Нас ждет ужин, а затем — развлекательная программа с настольными играми, танцами и музыкой или свободное время.
Впечатления Дня
Завтрак в уютном гостевом доме в горах с 07:30 до 09:00
Выезд группы на маршрут с 07:30 до 09:00
Обед на горном маршруте
Ужин в гостевом доме
Ночлег в гостевом доме в горах
Старый гоор
Программа Дня
Карадахская теснина. Высокогорный аул Гоор с легендарным Языком Тролля и древними башнями.
Подробное описание
Завтрак в гостевом доме сервируется с 08:00 до 09:00. В этот же промежуток мы выезжаем на маршруты.
Наш первый день в горах начнется с плотного национального завтрака, который зарядит вас энергией для активного дня. Далее путь лежит к уникальной Карадахской теснине — узкому каньону высотой 170 метров и шириной всего 4-10 метров, напоминающему волшебные ворота в сказочный мир.
После легкой прогулки по теснине вас ждет захватывающий сплав по горной реке! Представьте кристально чистую воду, мощные горные вершины, свежий воздух и дружескую атмосферу. Под шум волн и брызг вы отправитесь в настоящее водное приключение, дарящее прилив адреналина и свободы. Независимо от вашего опыта, профессиональные гиды обеспечат безопасность и настрой на веселье.
Если сплав — не для вас, можно отдохнуть на базе: купить в горах, насладиться ароматным горным чаем и полюбоваться панорамными видами.
Далее наш маршрут приведет в высокогорный аул Гоор — одно из самых живописных мест Кавказа. Здесь находятся знаменитые боевые башни, символы горного Дагестана. Нас ждет обед в доме местных жителей — настоящая гастрономическая феерия от талантливой хозяйки, с блюдами национальной кухни. Будьте готовы к плотному и вкусному приему!
После обеда мы прогуляемся у края башен и познакомимся с так называемым Языком тролля — уникальной природной скалой, открывающей потрясающий вид на реку Аварская Койсу и горный ландшафт. Это место — кладезь для потрясающих фотографий и вдохновения, где горцы на конях создают атмосферу настоящей сказки.
По пути назад в гостевой дом мы посетим Датунский храм — уникальное тысячелетнее христианское святилище, спрятанное в горном ущелье, которое гармонично соседствует с многонациональным Дагестаном.
Возможно, при хорошем времени, гид организует дополнительную остановку в селе Старый Кахиб с великолепными панорамами.
Важные детали
Доступ к Карадахской теснине зависит от погодных условий: при дожде, снеге или даже сырости вход закрыт из соображений безопасности.
Сплав по реке проводится с апреля по октябрь при хорошей погоде.
В программу могут вноситься изменения из-за погодных условий, задержек или других непредвиденных обстоятельств.
Впечатления Дня
Завтрак в гостевом доме с 08:00 до 09:00
Выезд на маршруты с 08:00 до 09:00
Незабываемый сплав по горной реке
Обед у местных жителей в аулах
Ужин и ночевка в гостевом доме в горах
Хунзахский район
Программа Дня
Село Хунзах. Хунзахское плато. Водопады Тобот и Итлятляр. Матлас и многое другое.
Подробное описание
Завтрак с 07:30 до 08:00. Выезд группы на локации в 08:30.
Мы продолжаем наше увлекательное путешествие по живописным горам Дагестана. Этот день — один из самых впечатляющих и спокойных, без сложных переходов, что позволит насладиться красотой природы по максимуму.
Наш маршрут начнется у бирюзовых вод Ирганайского водохранилища. Здесь мы отправимся на прогулку на sup-бордах, окружённые зелёными горами. Не переживайте, опыт не нужен — уже через 15 минут вы почувствуете уверенность и насладитесь каждой минутой. Тем, кто не захочет кататься, будет возможность просто отдохнуть или искупаться в чистых водах.
Для любителей экстрима есть аренда гидроциклов — скорость, ветер в волосах и простор водохранилища позволят получить настоящий заряд адреналина. Желающие смогут почувствовать свободу, совершая прыжки с трамплина — каждый прыжок наполнит вас энергией и восторгом.
После вкусного обеда мы отправимся в село Хунзах, чтобы увидеть мощные и живописные водопады Тобот и Итлятляр. Их красота меняется с сезонами — от бурных потоков весной до величественных замерзших каскадов зимой. Атмосфера здесь волшебная и незабываемая.
Далее вас ждёт конная прогулка по просторным зелёным лугам, бодрящий спуск по зиплайну над живописными обрывами и захватывающие прыжки с верёвкой для самых смелых. Этот день — настоящее приключение для души и тела!
Также мы посетим впечатляющий Матлаский водопад, где можно испытать ещё один спуск по зиплайну, наслаждаясь свободой и красотой природы. Не забудьте подготовить камеру — такие моменты хочется запомнить навсегда.
В зимний сезон в программу входит выезд к Мочохскому озеру, где вместо водных развлечений вас ждут прогулки на коньках по ледяной глади.
Завершит день возвращение в гостевой дом, где можно отдохнуть и подготовиться к следующему дню. Обратите внимание, что некоторые активности зависят от сезона — мы адаптируем программу, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и впечатляющим.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
Программа Дня
Пещера нахъо. Сулакский каньон. Чиркейское водохранилище. Бирюзовые горные реки.
Подробное описание
Завтрак в гостевом доме с 08:00 до 08:30. После завтрака — выезд группы с чемоданами на локации.
Наш завершающий день тура начнётся с знакомства с жемчужиной Дагестана — Сулакским каньоном. Это самый глубокий каньон России и один из глубочайших в мире: его длина — 53 км, а глубина достигает 1920 метров — на 120 метров больше, чем у знаменитого Гранд-Каньона в Сша. Мы посетим обзорную площадку на вершине ущелья, откуда откроются потрясающие панорамные виды.
Затем нас ждёт вторая малая смотровая площадка Сулакского каньона — ещё одно незабываемое место для фотографий и впечатлений.
По пути мы остановимся у Чиркейского водохранилища — крупнейшего водоёма Северного Кавказа, созданного на реке Сулак. Это удивительное место с красивыми пейзажами и свежим горным воздухом. Здесь вы сможете прокатиться на катере — настоящее приключение, наполняющее энергией и радостью.
Обед состоится в одном из лучших ресторанов Дагестана, где вы по достоинству оцените местную кухню и атмосферу.
После обеда мы отправимся на крупнейший в Евразии песчаный массив — бархан Сарыкум. Его высота достигает 250 метров, а летом поверхность раскаляется до 55-60C. Уникальный климат способствует существованию редких и исчезающих видов флоры и фауны, занесённых в Красные книги России и Дагестана. До сих пор учёные не могут объяснить появление этого островка пустыни в горном регионе. Здесь мы будем гулять, фотографироваться и наслаждаться волшебством Дагестана. Девушки могут взять с собой красивые наряды для фото и видео.
За время путешествия мы стали не просто партнёрами в приключениях, а настоящими друзьями. Наши общие моменты — смех, радость и поддержка — навсегда останутся в памяти. Хотя тур подходит к концу, мы не говорим прощай, а лишь до новых встреч и с нетерпением ждём вас снова.
Завершение тура
Прибытие в аэропорт Махачкалы запланировано в интервале с 17:30 до 18:30. Для комфортного вылета рекомендуем выбирать рейсы, отправляющиеся не ранее 19:45.
Если ваш рейс не подходит по времени или возникнут изменения, мы организуем индивидуальный трансфер до аэропорта за дополнительную плату. В любой день тура вы также можете заказать трансфер — для уточнений пишите в личные сообщения.
Оставляйте вопросы — мы всегда рады помочь! Пишите нам если у вас остались вопросы!
Основные моменты дня
Завтрак в гостевом доме с 08:00 до 08:30
Выезд группы на локации с чемоданами
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Обед в живописном месте
Трансфер до Махачкалы и аэропорта
Рекомендуемые рейсы с 19:45 и позже
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный трансфер
- Проживание
- Питание
- Гид
- Сопровождение
- Катание на катерах
- Лучшее фото и видео на память
- Кофе на природе
- Чай самоварный
Что не входит в цену
- Авиабилеты и жд-билеты из Вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные траты на сувениры И.Т. д
- Одноместное размещение
- Экстремальные виды развлечений, например: тарзанки, зиплайн, квадроциклы, катание на лошадях И.Т. д
- Проживание в гостинице до и после тура
- Входные билеты + экскурсии на крепости