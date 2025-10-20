1 день

Самый древний город России

Программа дня

Маршрут: Каспийское море — Дербент — Нарын-Кала — Старый город

Начало тура

Встреча группы с 08:00 до 09:00 утра по адресу: г. Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, 100

Если ваш рейс не подходит по времени или прилёт задерживается, мы организуем для вас индивидуальный трансфер за дополнительную плату. Так вы сможете присоединиться к группе в любой день тура. Подробности уточняйте в личных сообщениях.

Рекомендуем прилетать за день до начала тура, чтобы успеть отдохнуть и подготовиться к насыщенному дню. Возможен прилёт и в день старта (предпочтительно до 08:00), чтобы избежать задержек и успеть к началу путешествия. При необходимости мы предложим проверенные и доступные варианты отелей для комфортного пребывания.

Пошаговое описание первого дня

После сбора всей группы мы начинаем наше увлекательное пятидневное путешествие!

Первый пункт — древний город Дербент, один из старейших городов мира.

Главная достопримечательность — крепость Нарын-Кала, объект Всемирного наследия Юнеско, которой более 5000 лет.

С крепостных стен открываются впечатляющие виды на старый город и побережье Каспийского моря.

Внутри крепости вас ждут храмы, мечети, средневековые бани и руины шахского дворца — настоящее путешествие сквозь века!

После экскурсии мы устроим обед, чтобы вы могли восстановить силы перед продолжением маршрута.

Далее направляемся к пляжам Каспийского моря, где вы сможете насладиться морским свежим воздухом, а в летний сезон — искупаться.

Вечером мы прибудем в горы, где вас ждёт заселение в уютный гостевой дом. На ужин мы соберёмся вместе, чтобы познакомиться и отдохнуть.

Важные моменты

Завтрак — самостоятельно перед началом тура.

Встреча группы в 08:30 в Махачкале.

Обед — по маршруту.

Ужин — в гостевом доме в горах.

Ночёвка — в гостевом доме.

Важно

Программа может быть изменена в случае плохой погоды, форс-мажорных обстоятельств или других непредвиденных ситуаций.

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