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Волшебный Дагестан: 5 дней, всё включено

Откройте для себя уникальные сокровища Дагестана
Волшебный Дагестан: 5 дней, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Волшебный Дагестан: 5 дней, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Волшебный Дагестан: 5 дней, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Откройте для себя уникальные сокровища Дагестана — земли гор и древних традиций! Наш тур подарит вам захватывающие дух виды величественных Кавказских вершин, неспешные прогулки по старинным горным селениям с их колоритной архитектурой и насыщенной культурой, а также знакомство с гостеприимными местными жителями. Вы насладитесь настоящей кавказской кухней и узнаете тайны древних ремесел, побываете у священных источников и услышите легенды, передающиеся из поколения в поколение. Этот тур — это погружение в атмосферу живой истории, природы и аутентичного образа жизни, который останется в сердце навсегда.

Программа тура по дням

1 день

Самый древний город России

Программа дня

Маршрут: Каспийское море — Дербент — Нарын-Кала — Старый город

Начало тура

Встреча группы с 08:00 до 09:00 утра по адресу: г. Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, 100

Если ваш рейс не подходит по времени или прилёт задерживается, мы организуем для вас индивидуальный трансфер за дополнительную плату. Так вы сможете присоединиться к группе в любой день тура. Подробности уточняйте в личных сообщениях.

Рекомендуем прилетать за день до начала тура, чтобы успеть отдохнуть и подготовиться к насыщенному дню. Возможен прилёт и в день старта (предпочтительно до 08:00), чтобы избежать задержек и успеть к началу путешествия. При необходимости мы предложим проверенные и доступные варианты отелей для комфортного пребывания.

Пошаговое описание первого дня

После сбора всей группы мы начинаем наше увлекательное пятидневное путешествие!

Первый пункт — древний город Дербент, один из старейших городов мира.

Главная достопримечательность — крепость Нарын-Кала, объект Всемирного наследия Юнеско, которой более 5000 лет.

С крепостных стен открываются впечатляющие виды на старый город и побережье Каспийского моря.

Внутри крепости вас ждут храмы, мечети, средневековые бани и руины шахского дворца — настоящее путешествие сквозь века!

После экскурсии мы устроим обед, чтобы вы могли восстановить силы перед продолжением маршрута.

Далее направляемся к пляжам Каспийского моря, где вы сможете насладиться морским свежим воздухом, а в летний сезон — искупаться.

Вечером мы прибудем в горы, где вас ждёт заселение в уютный гостевой дом. На ужин мы соберёмся вместе, чтобы познакомиться и отдохнуть.

Важные моменты

Завтрак — самостоятельно перед началом тура.

Встреча группы в 08:30 в Махачкале.

Обед — по маршруту.

Ужин — в гостевом доме в горах.

Ночёвка — в гостевом доме.

Важно

Программа может быть изменена в случае плохой погоды, форс-мажорных обстоятельств или других непредвиденных ситуаций.

Самый древний город РоссииСамый древний город РоссииСамый древний город России
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Аул призрак Гамсутль

Программа Дня

Мы отправляемся в незабываемое путешествие по самым впечатляющим достопримечательностям Дагестана: Чохские террасы — настоящий Кавказский Мачу-Пикчу, древний заброшенный аул Гамсутль, волшебная Салтинская теснина с подземным водопадом и многое другое.

Пошаговое описание

Завтрак начнется в гостевом доме с 07:30 до 08:00. Выйдем на маршрут в это же время — с 07:30 до 08:00.

День обещает быть очень насыщенным и запоминающимся. Приготовьте фото- и видеотехнику — виды здесь поистине захватывающие дух!

Первой остановкой станет удивительный аул Гамсутль — построенный на гребне горы на высоте 1600 метров. Дома аулы выглядят как часть самой горы, возведённые из отвесных скал. Село заброшено уже несколько десятилетий, а до 2015 года здесь жил всего один человек. Сегодня Гамсутль — одна из самых колоритных и таинственных достопримечательностей горного Дагестана.

Подъем к аулу — самая физически требовательная часть программы, но впечатления того стоят!

Для подъема предлагаем три варианта:

1. Проехать половину пути на внедорожниках (вазиках или бульханках), оставшуюся часть пройти пешком (около 40 минут — 1 час).

2. Подняться верхом на лошадях — удобный и живописный способ (сроки зависят от погоды).

3. Доехать на буханке до задней части села, затем пеший спуск к самому аулу (около 40 минут).

Гид подробно расскажет о возможностях каждого варианта и поможет выбрать лучший в зависимости от сезона и состояния трассы.

После насыщенного подъема нас ждет вкусный обед в живописном месте, где можно отдохнуть и набраться сил.

Далее мы отправимся в живописную Салтинскую теснину. Если повезет, сезон позволит увидеть уникальный многослойный гротовый водопад — редкое природное явление, где вода спускается по вековым скалам, образуя настоящие каскады.

Продолжайте наслаждаться каждым моментом путешествия — природа готовит для вас настоящие чудеса!

Вечером возвращаемся в гостевой дом. Нас ждет ужин, а затем — развлекательная программа с настольными играми, танцами и музыкой или свободное время.

Впечатления Дня

  • Завтрак в уютном гостевом доме в горах с 07:30 до 09:00

  • Выезд группы на маршрут с 07:30 до 09:00

  • Обед на горном маршруте

  • Ужин в гостевом доме

  • Ночлег в гостевом доме в горах

Аул призрак ГамсутльАул призрак ГамсутльАул призрак Гамсутль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Старый гоор

Программа Дня

Карадахская теснина. Высокогорный аул Гоор с легендарным Языком Тролля и древними башнями.

Подробное описание

Завтрак в гостевом доме сервируется с 08:00 до 09:00. В этот же промежуток мы выезжаем на маршруты.

Наш первый день в горах начнется с плотного национального завтрака, который зарядит вас энергией для активного дня. Далее путь лежит к уникальной Карадахской теснине — узкому каньону высотой 170 метров и шириной всего 4-10 метров, напоминающему волшебные ворота в сказочный мир.

После легкой прогулки по теснине вас ждет захватывающий сплав по горной реке! Представьте кристально чистую воду, мощные горные вершины, свежий воздух и дружескую атмосферу. Под шум волн и брызг вы отправитесь в настоящее водное приключение, дарящее прилив адреналина и свободы. Независимо от вашего опыта, профессиональные гиды обеспечат безопасность и настрой на веселье.

Если сплав — не для вас, можно отдохнуть на базе: купить в горах, насладиться ароматным горным чаем и полюбоваться панорамными видами.

Далее наш маршрут приведет в высокогорный аул Гоор — одно из самых живописных мест Кавказа. Здесь находятся знаменитые боевые башни, символы горного Дагестана. Нас ждет обед в доме местных жителей — настоящая гастрономическая феерия от талантливой хозяйки, с блюдами национальной кухни. Будьте готовы к плотному и вкусному приему!

После обеда мы прогуляемся у края башен и познакомимся с так называемым Языком тролля — уникальной природной скалой, открывающей потрясающий вид на реку Аварская Койсу и горный ландшафт. Это место — кладезь для потрясающих фотографий и вдохновения, где горцы на конях создают атмосферу настоящей сказки.

По пути назад в гостевой дом мы посетим Датунский храм — уникальное тысячелетнее христианское святилище, спрятанное в горном ущелье, которое гармонично соседствует с многонациональным Дагестаном.

Возможно, при хорошем времени, гид организует дополнительную остановку в селе Старый Кахиб с великолепными панорамами.

Важные детали

Доступ к Карадахской теснине зависит от погодных условий: при дожде, снеге или даже сырости вход закрыт из соображений безопасности.

Сплав по реке проводится с апреля по октябрь при хорошей погоде.

В программу могут вноситься изменения из-за погодных условий, задержек или других непредвиденных обстоятельств.

Впечатления Дня

  • Завтрак в гостевом доме с 08:00 до 09:00

  • Выезд на маршруты с 08:00 до 09:00

  • Незабываемый сплав по горной реке

  • Обед у местных жителей в аулах

  • Ужин и ночевка в гостевом доме в горах

Старый гоорСтарый гоорСтарый гоор
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Хунзахский район

Программа Дня

Село Хунзах. Хунзахское плато. Водопады Тобот и Итлятляр. Матлас и многое другое.

Подробное описание

Завтрак с 07:30 до 08:00. Выезд группы на локации в 08:30.

Мы продолжаем наше увлекательное путешествие по живописным горам Дагестана. Этот день — один из самых впечатляющих и спокойных, без сложных переходов, что позволит насладиться красотой природы по максимуму.

Наш маршрут начнется у бирюзовых вод Ирганайского водохранилища. Здесь мы отправимся на прогулку на sup-бордах, окружённые зелёными горами. Не переживайте, опыт не нужен — уже через 15 минут вы почувствуете уверенность и насладитесь каждой минутой. Тем, кто не захочет кататься, будет возможность просто отдохнуть или искупаться в чистых водах.

Для любителей экстрима есть аренда гидроциклов — скорость, ветер в волосах и простор водохранилища позволят получить настоящий заряд адреналина. Желающие смогут почувствовать свободу, совершая прыжки с трамплина — каждый прыжок наполнит вас энергией и восторгом.

После вкусного обеда мы отправимся в село Хунзах, чтобы увидеть мощные и живописные водопады Тобот и Итлятляр. Их красота меняется с сезонами — от бурных потоков весной до величественных замерзших каскадов зимой. Атмосфера здесь волшебная и незабываемая.

Далее вас ждёт конная прогулка по просторным зелёным лугам, бодрящий спуск по зиплайну над живописными обрывами и захватывающие прыжки с верёвкой для самых смелых. Этот день — настоящее приключение для души и тела!

Также мы посетим впечатляющий Матлаский водопад, где можно испытать ещё один спуск по зиплайну, наслаждаясь свободой и красотой природы. Не забудьте подготовить камеру — такие моменты хочется запомнить навсегда.

В зимний сезон в программу входит выезд к Мочохскому озеру, где вместо водных развлечений вас ждут прогулки на коньках по ледяной глади.

Завершит день возвращение в гостевой дом, где можно отдохнуть и подготовиться к следующему дню. Обратите внимание, что некоторые активности зависят от сезона — мы адаптируем программу, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и впечатляющим.

Хунзахский районХунзахский районХунзахский район
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон

Программа Дня

Пещера нахъо. Сулакский каньон. Чиркейское водохранилище. Бирюзовые горные реки.

Подробное описание

Завтрак в гостевом доме с 08:00 до 08:30. После завтрака — выезд группы с чемоданами на локации.

Наш завершающий день тура начнётся с знакомства с жемчужиной Дагестана — Сулакским каньоном. Это самый глубокий каньон России и один из глубочайших в мире: его длина — 53 км, а глубина достигает 1920 метров — на 120 метров больше, чем у знаменитого Гранд-Каньона в Сша. Мы посетим обзорную площадку на вершине ущелья, откуда откроются потрясающие панорамные виды.

Затем нас ждёт вторая малая смотровая площадка Сулакского каньона — ещё одно незабываемое место для фотографий и впечатлений.

По пути мы остановимся у Чиркейского водохранилища — крупнейшего водоёма Северного Кавказа, созданного на реке Сулак. Это удивительное место с красивыми пейзажами и свежим горным воздухом. Здесь вы сможете прокатиться на катере — настоящее приключение, наполняющее энергией и радостью.

Обед состоится в одном из лучших ресторанов Дагестана, где вы по достоинству оцените местную кухню и атмосферу.

После обеда мы отправимся на крупнейший в Евразии песчаный массив — бархан Сарыкум. Его высота достигает 250 метров, а летом поверхность раскаляется до 55-60C. Уникальный климат способствует существованию редких и исчезающих видов флоры и фауны, занесённых в Красные книги России и Дагестана. До сих пор учёные не могут объяснить появление этого островка пустыни в горном регионе. Здесь мы будем гулять, фотографироваться и наслаждаться волшебством Дагестана. Девушки могут взять с собой красивые наряды для фото и видео.

За время путешествия мы стали не просто партнёрами в приключениях, а настоящими друзьями. Наши общие моменты — смех, радость и поддержка — навсегда останутся в памяти. Хотя тур подходит к концу, мы не говорим прощай, а лишь до новых встреч и с нетерпением ждём вас снова.

Завершение тура

Прибытие в аэропорт Махачкалы запланировано в интервале с 17:30 до 18:30. Для комфортного вылета рекомендуем выбирать рейсы, отправляющиеся не ранее 19:45.

Если ваш рейс не подходит по времени или возникнут изменения, мы организуем индивидуальный трансфер до аэропорта за дополнительную плату. В любой день тура вы также можете заказать трансфер — для уточнений пишите в личные сообщения.

Оставляйте вопросы — мы всегда рады помочь! Пишите нам если у вас остались вопросы!

Основные моменты дня

Завтрак в гостевом доме с 08:00 до 08:30

Выезд группы на локации с чемоданами

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу

Обед в живописном месте

Трансфер до Махачкалы и аэропорта

Рекомендуемые рейсы с 19:45 и позже

Жемчужина Дагестана - Сулакский каньонЖемчужина Дагестана - Сулакский каньонЖемчужина Дагестана - Сулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный трансфер
  • Проживание
  • Питание
  • Гид
  • Сопровождение
  • Катание на катерах
  • Лучшее фото и видео на память
  • Кофе на природе
  • Чай самоварный
Что не входит в цену
  • Авиабилеты и жд-билеты из Вашего города до Махачкалы и обратно
  • Личные траты на сувениры И.Т. д
  • Одноместное размещение
  • Экстремальные виды развлечений, например: тарзанки, зиплайн, квадроциклы, катание на лошадях И.Т. д
  • Проживание в гостинице до и после тура
  • Входные билеты + экскурсии на крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Радим
Радим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Радим — я опытный гид и профессиональный организатор туристических поездок. Моя миссия — помочь вам открыть для себя самые живописные и интересные уголки нашего мира, подарить незабываемые
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впечатления и эмоции. Вместе со мной вы отправитесь в уникальные путешествия, где каждый день наполнен открытиями, комфортом и увлекательными приключениями. Я продумываю маршруты так, чтобы вы увидели не только популярные достопримечательности, но и скрытые жемчужины, знакомясь с культурой, историей и традициями мест.

Тур входит в следующие категории Дербента

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