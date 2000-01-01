Еще несколько необычных экскурсий в Дивеево

Благословенное Дивеево Дивеево — место особенное, это четвертый и последний удел Богоматери на земле. Вы раскроете его богатую историю 📖 и увидите все главные святыни. Среди них:
Троицкий собор — главный храм монастыря, где вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и к его любимой иконе Умиления. А также я покажу вам личные вещи святого: мотыгу, кожаные рукавицы и лапти.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — именно здесь в 2000-м году была устроена усыпальница для святых мощей преподобных жен Дивеевских Александры, Марфы и Елены.
Казанский собор — вы услышите, как матушке Александре явилась во сне Богоматерь и предсказала основание великой женской лавры.
Святая Канавка — дорога, по которой прошла Царица Небесная.
Преображенский собор — я расскажу, почему его освятили только в 80-е годы прошлого столетия.
Дом-музей блаженной Параскевы Ивановны — в 1903 году здесь побывал император Николай II и услышал пророчество о грядущей судьбе своего семейства и России.
Благовещенский собор — вы узнаете, как было выбрано место для его строительства и почему вместо росписей на его стенах мозаики.
А также по желанию мы заедем на святые источники: Казанский, Серафима Саровского и преподобной Александры.
Организационные детали
Стоимость указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте
По желанию можно пообедать в монастырской трапезной. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Давайте знакомиться! Меня зовут Светлана, я состою в Нижегородской гильдии экскурсоводов. С радостью покажу вам самые интересные места нашего региона и расскажу о них нескучные факты. Надеюсь на скорую встречу.