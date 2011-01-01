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Соборы

На территории монастыря находятся четыре величественных собора. Казанский собор построен на месте, где в XVIII веке преподобной матушке Александре явилась сама Царица Небесная. К западу от него возвышается Троицкий собор, а сразу за ним размещается Спасо-Преображенский собор, в котором хранятся мощи преподобной Марфы Дивеевской. Четвертый собор — Благовещенский — завершает линию храмов и стоит у начала Канавки Пресвятой Богородицы — одной из важнейших святынь обители.

Во время осмотра села Дивеево мы побываем на 5 целебных источниках, обустроенных часовенками и купальнями.

Источник Иверской иконы Божией Матери и Источник Матушки Александры

Источник Иверской иконы Божией Матери располагается у берегов реки Вичкинза. Его выкопала сама преподобная Александра для утоления жажды рабочих, которые добывали камень для строительства Казанского собора. Неподалеку от него находится источник Матушки Александры — ближайший к монастырю. По преданию, он истек из могилы первоосновательницы, погребенной у алтаря Казанской церкви.

Казанский источник и Источник иконы Божией Матери «Умиление»

Казанский источник является самым старым в обители. Он появился еще в XVI веке и, согласно преданиям, помогает лечить детские болезни. Рядом с ним в 2011 году был обустроен источник иконы Божией Матери «Умиление», в котором ищут исцеления люди с заболеваниями сердца и нервной системы.