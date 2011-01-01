Дивеевский монастырь и село Дивеево

Дивеево является духовным центром России и славится своим Серафимо-Дивеевским монастырем

Дивеево является духовным центром России и славится своим Серафимо-Дивеевским монастырем.

Во время экскурсии вы побываете в 4 соборах: Казанский собор, Троицкий собор, Спасо-Преображенский собор и Благовещенский собор.

А также на 5 целебных источниках, обустроенных часовенками и купальнями.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Дивеевский монастырь и село Дивеево

Что вы увидите 🤩

  • Казанский собор
  • Троицкий собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Благовещенский собор
  • Источник Иверской иконы Божией Матери
  • Источник Матушки Александры
  • Казанский источник
  • Источник иконы Божией Матери «Умиление»
Что вас ждет
Соборы
На территории монастыря находятся четыре величественных собора. Казанский собор построен на месте, где в XVIII веке преподобной матушке Александре явилась сама Царица Небесная. К западу от него возвышается Троицкий собор, а сразу за ним размещается Спасо-Преображенский собор, в котором хранятся мощи преподобной Марфы Дивеевской. Четвертый собор — Благовещенский — завершает линию храмов и стоит у начала Канавки Пресвятой Богородицы — одной из важнейших святынь обители.
Во время осмотра села Дивеево мы побываем на 5 целебных источниках, обустроенных часовенками и купальнями.
Источник Иверской иконы Божией Матери и Источник Матушки Александры
Источник Иверской иконы Божией Матери располагается у берегов реки Вичкинза. Его выкопала сама преподобная Александра для утоления жажды рабочих, которые добывали камень для строительства Казанского собора. Неподалеку от него находится источник Матушки Александры — ближайший к монастырю. По преданию, он истек из могилы первоосновательницы, погребенной у алтаря Казанской церкви.
Казанский источник и Источник иконы Божией Матери «Умиление»
Казанский источник является самым старым в обители. Он появился еще в XVI веке и, согласно преданиям, помогает лечить детские болезни. Рядом с ним в 2011 году был обустроен источник иконы Божией Матери «Умиление», в котором ищут исцеления люди с заболеваниями сердца и нервной системы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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