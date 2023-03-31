2-дневный индивидуальный тур из Дивеево: Святые Камни и мощи Серафима Саровского
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Что вас ожидает 🤩
- Дивеево
- Святые Камни
- Мощи Серафима саровского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие в с. Дивеево+священные камни
Отправляемся в увлекательный 2х дневный автотур по святым русским местам!
🔵 Дивеево:
Крупнейший современный центр православия на древней вотчине татарского князя
🔵 Святая канавка.
Самая известная и необычная святыня Дивеевского монастыря появилась в XIX веке благодаря видениям Серафима Саровского. Богородица, обойдя обитель кругом, велела окружить ее канавкой и рвом, чтобы препятствовать проникновению Антихриста.
🔵 Свято - Троицкий собор (XIX в.)
Считается, что главный собор монастырского комплекса также построен на месте, указанном самой Богородицей.
В соборе хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, причисленного к лику святых.
🔵 Спасо - Преображенский собор (XX в.)
Здесь хранятся мощи преподобной 19тилетней Марфы и блаженной Параскевы, предсказавшей гибель царской династии.
🔵 Благовещенский собор (XXI в.)
В монастыре бережно хранятся и чтутся мощи преподобных Александры, Марфы и Елены, блаженных Пелагии, Параскевы и Марии, а так же преподобноисповедницы Матроны.
🔵 Святые камни
По преданию, положенные Серафимом Саровским на землю, небольшие камни «выросли» в огромные валуны и, как и предсказывал преподобный, начали исцелять всех страждущих.
Достоверно известно, что сам преподобный принимал, водрузившись на валун, тысячедневный подвиг молитвы.
До сих пор, следуя примеру Серафима, верующие со всей России молятся, ложась ничком на валуны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Что не входит
- Проживание в гостинице
- Питание
- Место начала и завершения?
- м коломенская выход из метро №7
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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