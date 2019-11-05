  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. По святым местам: в Дивеево и Арзамас

Открыть православное наследие Нижегородской земли

Алексей
Задать вопрос
Алексей – ваш гид
Во время путешествия я познакомлю вас с историей православия, расскажу о том, что было на месте Дивеевского монастыря до его основания, об «академии монашества» — Саровском монастыре, о старце Серафиме и его роли в прославлении Дивеевской обители.

Вы познакомитесь с православными святынями, откроете поразительную церковную архитектуру Арзамаса, увидите знаковые религиозные объекты Дивеево, а легенды и предания помогут вам почувствовать дух и атмосферу русской православной старины.
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас

Что вас ожидает

Знакомство с Арзамасом
В старину город был похож на монастырь: в нем было около тридцати церквей и четыре монашеских обители. Церковная архитектура Арзамаса поразительна тем, что здесь возводились такие сооружения, перед которыми даже московские церкви этого же периода казались провинциальными. Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри, а также знаковые православные места. Мы поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории города и украсивших его: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, внесших посильную копейку на храмоздание и благотворительность. Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса.

Знаковые объекты города

  • главная достопримечательность города — Воскресенский собор (в летний период), который «по общему облику и прекрасным пропорциям не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова». Уникальные росписи храма, построенного в честь победы русского оружия над Наполеоном, его масштаб и величие, позолоченный искусной резьбы иконостас и древнейшая в Арзамасе икона «Воскресение Христово» оставят неизгладимое впечатление;
  • церковь Живоносного источника, которая в зимний период выполняет функции кафедрального собора, откуда переносят сюда главную святыню арзамасской земли — животворящий Крест Господень (XVII в.);
  • территория древнейшей обители — мужского Спасского монастыря, а также действующий Николаевский женский монастырь с чудотворными иконами;
  • подворье Серафимо-Дивеевского монастыря — некогда самый крупный приходской храмовый комплекс дореволюционного Арзамаса, удивившего своей обширностью самого епископа Иеремию;
  • памятник патриарху Сергию Страгородскому;
  • огромный сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери в Выездном с сохранившимися интерьерами.

Православное наследие Дивеево
Дивеевская обитель известна всему православному миру. Именно здесь, на некогда языческой земле, по преданию, сама Божия Матерь выбрала себе Четвёртый Удел. Рядом, в знаменитом Саровском монастыре, подвизался один из самых любимых в народе старцев, будущий православный святой Серафим Саровский — духовный покровитель Дивеева. Вы посетите Казанскую церковь, давшую начало Дивеевскому монастырю. На экскурсии я расскажу вам, почему Серафим говорил про нее: «такой будет храм, какого и нет подобного». В программе будет Троицкий собор, в котором покоятся мощи батюшки Серафима и Благовещенский собор, строительство которого предсказал старец. Также вы сможете пройти по Святой Канавке и побывать у источника матушки Александры, чтобы набрать воды и окунуться.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится из Нижнего Новгорода или Арзамаса.
  • Транспорт предоставляется путешественниками или оплачивается дополнительно: от 4500 руб. за 1-3 человека (легковой автомобиль), от 6000 руб. за 4-10 человек (минивен или микроавтобус).
  • Экскурсия в музей русского патриаршества оплачивается дополнительно: 80 руб./чел. + 300 руб. за экскурсию.
  • Экскурсия по территории Дивеевского монастыря проводится сотрудниками Паломнического центра и оплачивается дополнительно: 800 руб. (за всю группу).
  • Важно! При посещении храмов и монастырей женщины должны быть в юбках (длинных платьях) с покрытой головой, мужчины — в брюках (или джинсах). Для омовения в источниках женщинам нужна сорочка, мужчинам — рубаха.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
По святым местам: в Дивеево и Арзамас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 ноября 2019
Экскурсия отличная Алексей молодец спасибо

Выбирайте и другие экскурсии в Дивеево

ИндивидуальныеИстория и архитектураВсеНа автомобиле