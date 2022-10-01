Царский скит

Мы побываем в подворье Серафимо-Понетаевского монастыря

Мы побываем в подворье Серафимо-Понетаевского монастыря, близ г. Саров. Еще Александр II подарил эти земли монастырю за исцеление его дочери. В скиту жило около 50 монахинь-художниц.

Они создали вокруг стены из красного кирпича, похожие на кремлевские и украсили их рисунками из жизни Серафима Саровского. Сейчас это место почти разрушено. Я расскажу про жизнь и быт скита, про забытый Серафимо-Понетаевский монастырь. Это не православная экскурсия, она про людей.
Царский скит
Царский скит
Царский скит
Царский скит
Царский скит
Царский скит

Что вас ожидает 🤩

  • Уцелевшие постройки Царского скита (кельи, трапезную)
  • Серафимовские камни
  • Богородничную аллею
  • Серафимо-Понетаевский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вера в чудеса

Мы пройдем через Богородничную аллею, которую высадили монахини при новом крещении, к старинной каменной трапезной.
Я покажу Вам уцелевшие кельи и часть каменной стены.
Дойдем до Серафимовских камней — Медведей. Порассуждаем о вере в чудеса.

Чай и новые впечатления

Я — политеист, не рассказываю о Боге, меня интересуют только люди. О них и поговорим.
Покажу старинное монашеское кладбище.
Расскажу почему пытали и убили настоятельницу. И откуда здесь мраморный склеп.
Как Советское время прошлось катком по стенам скита. Что тут было потом, кто жил, что делал, что происходит сейчас.
Попьем чаю из термоса, подышим чистым воздухом. Можем сходить в гости к новым монахиням, построившим чудесную современную часовню по старинным обычаям.
Программа будет простая, общение дружеское, новые впечатления гарантированы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чай с плюшками
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: д. Дивеево
Завершение: пос. Прибрежный Первомайский район
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Место встречи обговаривается индивидуально
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмы

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