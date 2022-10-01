Вера в чудеса

Мы пройдем через Богородничную аллею, которую высадили монахини при новом крещении, к старинной каменной трапезной.

Я покажу Вам уцелевшие кельи и часть каменной стены.

Дойдем до Серафимовских камней — Медведей. Порассуждаем о вере в чудеса.

Чай и новые впечатления

Я — политеист, не рассказываю о Боге, меня интересуют только люди. О них и поговорим.

Покажу старинное монашеское кладбище.

Расскажу почему пытали и убили настоятельницу. И откуда здесь мраморный склеп.

Как Советское время прошлось катком по стенам скита. Что тут было потом, кто жил, что делал, что происходит сейчас.

Попьем чаю из термоса, подышим чистым воздухом. Можем сходить в гости к новым монахиням, построившим чудесную современную часовню по старинным обычаям.

Программа будет простая, общение дружеское, новые впечатления гарантированы.