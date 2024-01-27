Ранним утром выезжаем из Москвы в Муром. Добравшись до города, отправимся на обзорную экскурсию: вы услышите историю об Илье Муромце, рассмотрим водонапорную башню и колоритные торговые ряды, заглянем в Дом купца Зворыкина с экспозицией местного художественного музея и угостимся муромским калачом.

После обеда посетим Троицкий женский монастырь с мощами святых Петра и Февронии, а также Благовещенскую и Спасо-Преображенскую обители. Затем прогуляемся по Окскому парку, откуда с видовой площадки насладимся панорамой старинного города, раскинувшегося вдоль реки.

К вечеру — переезд в Дивеево и размещение в отеле, расположенном у Серафимо-Дивеевского монастыря. Вечернее и утреннее время свободно для посещения служб и источников.