Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом
Вы погуляете по улицам, пропитанным стариной, искупаетесь в купелях и насладитесь тишиной и благодатью древних обителей.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 900 ₽
Описание
Организационные детали
Это автобусный тур.
Программа тура по дням
История Мурома и посещение древних обителей
Ранним утром выезжаем из Москвы в Муром. Добравшись до города, отправимся на обзорную экскурсию: вы услышите историю об Илье Муромце, рассмотрим водонапорную башню и колоритные торговые ряды, заглянем в Дом купца Зворыкина с экспозицией местного художественного музея и угостимся муромским калачом.
После обеда посетим Троицкий женский монастырь с мощами святых Петра и Февронии, а также Благовещенскую и Спасо-Преображенскую обители. Затем прогуляемся по Окскому парку, откуда с видовой площадки насладимся панорамой старинного города, раскинувшегося вдоль реки.
К вечеру — переезд в Дивеево и размещение в отеле, расположенном у Серафимо-Дивеевского монастыря. Вечернее и утреннее время свободно для посещения служб и источников.
Дивеевские святые источники
После завтрака — обзорная экскурсия по селу Дивеево. Мы заедем в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и возьмём горсть земли из «канавки Богородицы», по которой, согласно верованиям, прошла Пресвятая Мать.
Также вы посетите места, известные исцеляющими свойствами: источники Казанской Божьей Матери, святого Пантелеймона-Целителя, Серафима Саровского и иконы «Умиление». Паломники из многих уголков страны совершают здесь омовение с верой в чудо.
После обеда, наполненные духом этого светлого места, возвращаемся в Москву.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее утроЗавершение: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.