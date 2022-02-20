Экскурсия по 5 источникам села Дивеево

Село Дивеево - небольшой населенный пункт в Нижегородской области

Индивидуальная
Село Дивеево — небольшой населенный пункт в Нижегородской области.

Здесь постоянно проживает менее 6,5 тысяч человек.

Но, вместе с тем, это крупнейший духовный центр православной России, место паломничества верующих со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Село славится своими храмами, православными артефактами, реликвиями, исцеляющими источниками, чудодейственной Канавкой, преданиями и поверьями.

В Дивеево есть что посетить и на что посмотреть ценителям архитектуры, людям, интересующимся историей и простым туристам.
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево

Что вы можете увидеть 🤩

  • Источник преподобной Александры
  • Источник Иверской иконы Божией Матери
  • Казанский источник
  • Источник Пентелеймона
  • Источник иконы Божией Матери «Умиление»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Источник преподобной Александры

Сначала мы посетим источник преподобной Александры. Как гласит предание, изначально он истекал из могилы первоосновательницы обители, а после строительства плотины в начале 1970-х годов появился на своем нынешнем месте.

Источник Иверской иконы Божией Матери

Далее экскурсия приведет нас к источнику Иверской иконы Божией Матери, вода которого обладает целебной силой. Каждый год на праздник Преполовения Пятидесятницы по монастырю совершается крестный ход с освящением воды на Иверском источнике.

Казанский источник

Самым древним считается Казанский источник, который существует с XVI столетия. Согласно преданиям, именно над ним совершилось явление большой иконы Казанской Божией Матери, поэтому родник считают святым. В текущем столетии над ним были устроены еще два источника — Пентелеймона и иконы Божией Матери «Умиление».

Источник Пантелеймона

На источнике Пантелеймона находится самая лучшая дивеевская купальня. Считается, что она излечивает детей и помогает в избавлении от затянувшихся заболеваний.
Источник иконы Божией Матери «Умиление»
Источник иконы Божией Матери «Умиление» размещается в Голубином овраге. Отмечено, что вода из родника лечит болезни сердца, сосудов, нервной системы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

Еще несколько похожих предложений в Дивеево

По святым местам: в Дивеево и Арзамас
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
5
1 отзыв
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Открыть православное наследие Нижегородской земли
от 6 500 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дивеево. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дивеево
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ