Что вы можете увидеть 🤩

Село Дивеево - это место, где каждый найдет что-то для себя.
Здесь расположены пять уникальных источников, каждый из которых обладает своей историей и целебными свойствами.
Посетители смогут ощутить атмосферу древности, прикоснуться к православным святыням и насладиться природной красотой. Это путешествие подходит как для верующих, так и для любителей истории и архитектуры. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в мир духовности и тайн
Здесь расположены пять уникальных источников, каждый из которых обладает своей историей и целебными свойствами.
Посетители смогут ощутить атмосферу древности, прикоснуться к православным святыням и насладиться природной красотой. Это путешествие подходит как для верующих, так и для любителей истории и архитектуры. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в мир духовности и тайн
5 причин купить эту экскурсию
- 💧 Пять уникальных источников
- 🏛️ Духовный центр России
- 🌿 Целебные свойства воды
- 📜 Богатая история и предания
- 🕌 Уникальная архитектура
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Дивеево - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и посещения источников. В это время можно насладиться всей красотой природы и архитектуры. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия также доступна, но потребуется теплая одежда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Источник преподобной Александры
- Источник Иверской иконы Божией Матери
- Казанский источник
- Источник Пантелеймона
- Источник иконы Божией Матери «Умиление»
Описание экскурсииЧто вас ждет Источник преподобной Александры Сначала мы посетим источник преподобной Александры. Как гласит предание, изначально он истекал из могилы первоосновательницы обители, а после строительства плотины в начале 1970-х годов появился на своем нынешнем месте. Источник Иверской иконы Божией Матери Далее экскурсия приведет нас к источнику Иверской иконы Божией Матери, вода которого обладает целебной силой. Каждый год на праздник Преполовения Пятидесятницы по монастырю совершается крестный ход с освящением воды на Иверском источнике. Казанский источник Самым древним считается Казанский источник, который существует с XVI столетия. Согласно преданиям, именно над ним совершилось явление большой иконы Казанской Божией Матери, поэтому родник считают святым. В текущем столетии над ним были устроены еще два источника — Пентелеймона и иконы Божией Матери «Умиление». Источник Пантелеймона На источнике Пантелеймона находится самая лучшая дивеевская купальня. Считается, что она излечивает детей и помогает в избавлении от затянувшихся заболеваний. Источник иконы Божией Матери «Умиление» Источник иконы Божией Матери «Умиление» размещается в Голубином овраге. Отмечено, что вода из родника лечит болезни сердца, сосудов, нервной системы. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Источник преподобной Александры
- Источник Иверской иконы Божией Матери
- Казанский источник
- Источник Пентелеймона
- Источник иконы Божией Матери «Умиление»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Не могу сказать, что экскурсия оставила однозначное впечатление — скорее, смешанное. С одной стороны, поездка получилась полезной: информацию от экскурсовода мы получили и впитали, все работающие источники посетили без единой
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А
Прекрасная экскурсия, интересные комментарии к известным фактам, теплое и внимательное отношение.
Спасибо
Спасибо
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Т
Благодарю вас, все понравилось.
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А
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Е
Нам экскурсия не понравилась. Экскурсия получилась неинформативная, экскурсовод отвоекалась на личные звонки. В общем, как-то не очень
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