Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Источник преподобной Александры

Сначала мы посетим источник преподобной Александры. Как гласит предание, изначально он истекал из могилы первоосновательницы обители, а после строительства плотины в начале 1970-х годов появился на своем нынешнем месте.

Источник Иверской иконы Божией Матери

Далее экскурсия приведет нас к источнику Иверской иконы Божией Матери, вода которого обладает целебной силой. Каждый год на праздник Преполовения Пятидесятницы по монастырю совершается крестный ход с освящением воды на Иверском источнике.

Казанский источник

Самым древним считается Казанский источник, который существует с XVI столетия. Согласно преданиям, именно над ним совершилось явление большой иконы Казанской Божией Матери, поэтому родник считают святым. В текущем столетии над ним были устроены еще два источника — Пентелеймона и иконы Божией Матери «Умиление».

Источник Пантелеймона

На источнике Пантелеймона находится самая лучшая дивеевская купальня. Считается, что она излечивает детей и помогает в избавлении от затянувшихся заболеваний.

Источник иконы Божией Матери «Умиление»

Источник иконы Божией Матери «Умиление» размещается в Голубином овраге. Отмечено, что вода из родника лечит болезни сердца, сосудов, нервной системы.