Что вы можете увидеть 🤩

Село Дивеево - это место, где каждый найдет что-то для себя.



Здесь расположены пять уникальных источников, каждый из которых обладает своей историей и целебными свойствами.



Посетители смогут ощутить атмосферу древности, прикоснуться к православным святыням и насладиться природной красотой. Это путешествие подходит как для верующих, так и для любителей истории и архитектуры. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в мир духовности и тайн

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Дивеево - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и посещения источников. В это время можно насладиться всей красотой природы и архитектуры. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия также доступна, но потребуется теплая одежда.

Сейчас август — это идеальное время.