Что вас ждет

Дивеевский монастырь и Казанская церковь

В рамках расширенной экскурсии вы сможете получить подробную информацию о Дивеевском монастыре, познакомиться с его святынями.

Знакомство с обителью начнется с визита в Казанскую церковь, на месте которой в XVIII веке матушке Александре было видение Пресвятой Богородицы. Внутри храма хранятся мощи Святых Дивеевских сестёр, а в четверике можно увидеть сохранившиеся росписи дивеевских мастериц.

Троицкий собор

Далее мы направимся в Троицкий собор и приложимся к мощам Преподобного Серафима Саровского. Неподалеку от храма находится Святая Канавка Царицы Небесной, которая считается одной из важнейших святынь Дивеевского монастыря.

Храм Преображения Господня

Экскурсия по обители продолжится в храме Преображения Господня. Здесь предлагают масло от святых мощей и сухарики, которые были освящены в чугунке Серафима Саровского.

Святые Дивеевские источники

После осмотра храмов экскурсия приведет нас к святым Дивеевским источникам, которые в разные годы являли многие чудеса исцеления.

Наиболее почитаемым является источник Серафима Саровского, который располагается в 17 км от монастыря. На роднике находятся небольшая часовня и три купальни, где может искупаться каждый желающий.