Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку

В рамках расширенной экскурсии вы сможете получить подробную информацию о Дивеевском монастыре,...

5
1 отзыв
В рамках расширенной экскурсии вы сможете получить подробную информацию о Дивеевском монастыре, познакомиться с его святынями.

Знакомство начнется с визита в Казанскую церковь.

Далее мы направимся в Троицкий собор и приложимся к мощам Преподобного Серафима Саровского.

Затем направимся в храм Преображения Господня.

А после осмотра храмов экскурсия приведет нас к святым Дивеевским источникам, которые в разные годы являли многие чудеса исцеления.
Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку
Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку
Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку
Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку
Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку
Расширенная экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку

Что вы увидите 🤩

  • Дивеевский монастырь
  • Казанская церковь
  • Троицкий собор
  • Храм Преображения Господня
  • Святые Дивеевские источники
Что вас ждет
Дивеевский монастырь и Казанская церковь
В рамках расширенной экскурсии вы сможете получить подробную информацию о Дивеевском монастыре, познакомиться с его святынями.
Знакомство с обителью начнется с визита в Казанскую церковь, на месте которой в XVIII веке матушке Александре было видение Пресвятой Богородицы. Внутри храма хранятся мощи Святых Дивеевских сестёр, а в четверике можно увидеть сохранившиеся росписи дивеевских мастериц.
Троицкий собор
Далее мы направимся в Троицкий собор и приложимся к мощам Преподобного Серафима Саровского. Неподалеку от храма находится Святая Канавка Царицы Небесной, которая считается одной из важнейших святынь Дивеевского монастыря.
Храм Преображения Господня
Экскурсия по обители продолжится в храме Преображения Господня. Здесь предлагают масло от святых мощей и сухарики, которые были освящены в чугунке Серафима Саровского.
Святые Дивеевские источники
После осмотра храмов экскурсия приведет нас к святым Дивеевским источникам, которые в разные годы являли многие чудеса исцеления.
Наиболее почитаемым является источник Серафима Саровского, который располагается в 17 км от монастыря. На роднике находятся небольшая часовня и три купальни, где может искупаться каждый желающий.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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