В Владимир Дмитров: истории, сказания и были Дата посещения: 4 октября 2025 Гид живой, увлечён своей работой. Рассказывает о городом доступной, увлекательно манере. За два часа не разу не хотелось прервать гида. Так держать, твердая 5.

К Курданина Дмитров: истории, сказания и были Дата посещения: 18 марта 2025 Очень понравилась экскурсия с Геннадием, интересное, легкое повествование, с юмором, интересные факты, фотографии. Для первого знакомства с городом идеально!

Ю Юрий Знакомство с Дмитровом Татьяна опытный гид и приятный человек. Экскурсия по Дмитрову прошла на одном дыхании!

Татьяна прекрасный рассказчик, влюбила нас в город, мы слушали её с огромным интересом. Название экскурсии полностью себя оправдало, мы познакомились с Дмитровом, и самое главное — знакомство хочется продолжать, изучать историю города дальше. Также хочу отметить, что Татьяна внимательный к деталям организатор, назначила встречу в удобном месте, была на связи с момента бронирования. Рекомендуем!)

Е Екатерина Дмитров: истории, сказания и были



С самого начала он сориентировал, где лучше поставить автомобиль и порекомендовал, как лучше одеться в соответствии с погодой. Встретил нас в стилизованном русском наряде и сразу вовлек в удивительное путешествие по старинному городу Дмитрову.



Во время неспешной прогулки посетили знаковые места исторического центра Дмитрова и узнали множество интересных фактов и легенд об истории города и его жителях.



Интересно и увлекательно было и взрослым и девочке двенадцати лет. Подача Геннадия-Ключника такая, что истории мест и людей предстали перед нами очень живописно.



По ходу экскурсии мы не только слушали, но и отвечали на вопросы, за правильные ответы на которые получили бонусы в в виде «ключиков», что тоже создавало азарт и несомненно приятно:)



Сегодня спонтанно решили погулять по Дмитрову с пользой. Получилось оперативно забронировать экскурсию у Геннадия. С самого начала он сориентировал, где лучше поставить автомобиль и порекомендовал, как лучше одеться в соответствии с погодой. Встретил нас в стилизованном русском наряде и сразу вовлек в удивительное путешествие по старинному городу Дмитрову.

К Константин Дмитров: истории, сказания и были Отличная экскурсия. Колоритный гид Геннадий рассказал доходчиво и интересно об истории Дмитрова. Интересное представление материала. Почти театральное представление. Неспешная прогулка по центральной части города. Спасибо за оперативную экскурсию и отлично проведенное время.

Т Татьяна Знакомство с Дмитровом Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию.

Организовано замечательно, заранее позвонила, все уточнили, проговорили. Посоветовала, где лучше припарковаться и прекрасные кафе, где можно поесть.



Во время экскурсии ответила на все вопросы. Было очень увлекательно, и время пролетело незаметно!

С удовольствием буду рекомендовать!

И Ирина Уютный старинный Дмитров Отлично организована экскурсия, продуман маршрут, Ольга как экскурсовод превыше всяких похвал. Море впечатлений! Спасибо огромное. Очень рекомендую экскурсовода!

Ю Юлия Дмитров: истории, сказания и были Спасибо большое Геннадию за интересную, насыщенную историческую экскурсию про город Дмитров. За такую театрализованную подачу материала. Было очень приятно слушать и общаться с человеком знающим и любящем свое дело.

Е Елена Дмитров: истории, сказания и были Экскурсия просто супер.

М Мария Дмитров: истории, сказания и были Отличная и комфортная экскурсия! Геннадию персональное спасибо от двух юных баскетболистов из ЦСКА, которые с интересом слушали и гуляли, как и их мамы!

Ю Юлия Былинный град Дмитров Экскурсия очень хорошая. За 2 часа пройдена вся программа. Много нового и интересного узнали на экскурсии. Павел очень хороший рассказчик, много знает и с удовольствием делится информацией о городе. Рекомендую данную экскурсию как ознакомительную с историей города.

Т Татьяна Уютный старинный Дмитров

Так получилось, что я была одна, но и на одного экскурсанта Александр потратил больше времени, чем было заявлено, причем все это время было заполнено очень интересной информацией.

Великолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом Александром. Так получилось, что я была одна, но и на одного экскурсанта Александр потратил больше времени, чем было заявлено, причем все это время было заполнено очень интересной информацией. Александр прекрасный рассказчик с большим багажом знаний в разных областях и с прекрасным чувством юмора. Поэтому наше общение (подчас рассказ переходил в общение) доставила мне массу удовольствия. Я очень много узнала про город Дмитров и полюбила его благодаря экскурсоводу. Поэтому привезу для общения с Александром и своих друзей.

А Анна Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков» читать дальше по пути посетили ряд музеев)

Не всегда понятно, когда этап экскурсии предполагает прослушивание информации по ходу к очередному объекту, а когда - остаемся на месте.

+ Требуется устойчивая интернет связь. Был момент, когда экскурсия прервалась по техническим причинам, а при повторном входе пропустился этап, в начале которого мы находились (зачлось, как пройденное). Спасибо организаторам - оперативно решили вопрос. Интересный формат, особенно для семей с детьми. В любой момент можно поставить на паузу и после перерыва продолжить. Мы, например,

Т Татьяна Былинный град Дмитров Экскурсия Былинный град Дмитров, проведенная Павлом, очень содержательна, запоминается многими деталями, подходит для всех возрастов. После этой экскурсии хочется приехать в город еще раз.

Огромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, очень интересный рассказ, легкое и увлекательное повествование, интерактив, как с детьми, так и с родителями; внимание ко всем участникам группы, знания, эрудированность, честность!!!;) и открытость в общении - что еще тут добавить?!! Дай Бог каждому городу по такому гиду! Горячо рекомендуем всем путешественникам да и местным тоже полезно будет! Спасибо! Всех благ!

И Ирина Знакомство с Дмитровом Отличная получилась экскурсия по городу Дмитров. Татьяна лёгкий приятный человек, хорошо знает историю города и России. С погодой тоже повезло. По времени 2 часа вполне оптимально. Рекомендую.

Хотелось бы выразить благодарность Александру за проведённую экскурсию. В Дмитров мы собирались давно. В интернете достаточно скудная и однобокая информация о городе. Мы выбрали эту экскурсию, потому что стало интересно что в Дмитрове можно смотреть целых 3 часа. На деле же экскурсия продлилась почти 4 часа. Это было интересно, профессионально и интерактивно. Узнали много нового. От души рекомендуем! Хорошо, что есть настолько увлеченные своими городами люди. Большое спасибо!

В Василий Знакомство с Дмитровом



Замечательная экскурсия и экскурсовод. Время пролетело незаметно (хотя экскурсия 2,5 часа) и, к сожалению, быстро. Узнали много нового. Татьяна не только рассказала об истории и достопримечательностях Дмитрова, но и показала умение очень хорошо общаться с любой аудиторией и показала знания, выходящие за пределы экскурсии