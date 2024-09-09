Дом-музей Кропоткина – экскурсии в Дмитрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Кропоткина» в Дмитрове, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Уютный старинный Дмитров
Пешая
скидка
20%
93 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Завтра в 10:00
12 сен в 10:00
66665 333 за всё до 10 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Пешая
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы: индивидуальная экскурсия
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
12 сен в 09:00
13 сен в 16:00
6 500 за всё до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров (в группе)
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Уютный старинный Дмитров (в группе)
Познакомиться с одним из самых древних, красивых и благоустроенных городов области
Начало: Около ж/д вокзала
22 сен в 11:00
28 сен в 11:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    9 сентября 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Экскурсию для нас проводил Александр. Чуствуется, что человек с рождения живёт в Дмитрове и знает много интересной и полезной информации об истории города. В рамках экскурсии прошли практически весь туристический центр города. Очень интересно и познавательно. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Уютный старинный Дмитров
    31.08.2024 экскурсию проводил Александр. Было интересно и познавательно. Очень понравилось. Александр - великолепный рассказчик и профессионал своего дела. Огромное спасибо
  • Е
    Елена
    22 августа 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Восхищены экскурсией в Дмитров. Экскурсовод Ольга глубоко и интересно раскрыла историко-архитектурные, географо-краеведческие и социальные аспекты. Детально раскрыта тема защиты города
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    и канала от немецко-фашистских захватчиков, а также научные открытия выдающегося ученого П. Крапоткина. В целом, поразил профессионализм, научный кругозор и увлеченность экскурсовода. Спасибо организаторам и Ольге. Очень рекомендуем. С уважением, Елена и Дмитрий.

  • С
    Светлана
    29 июля 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    Мы очень довольны экскурсией. Мария показала нам другой Дмитров- спокойный, величественный, с богатой историей, а не тот, который мы часто
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    видели, приезжая на жд вокзал на дачу. Маршрут отличный, рассказ интересный, бабушка-историк в восторге, и все мы тоже довольны. Учитывайте, если маленькие дети- на пути есть детские площадки, но дороги вверх-вниз с горки на горку в городе. 7летняя выдержала хорошо, а двухлетняя через час свернула на детскую площадку.

  • В
    Владимир
    9 июля 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    экскурсию проводила Мария. Очень понравилось. Даже мальчишку 14 летнего удерживала рассказом. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
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    города, а также интересного места - усадьбы Подлипичье. Нам очень повезло с погодой, было не сильно жарко, не было дождя. Поэтому мы совершенно не устали и не хотели расставаться с Марией после завершения экскурсии. Большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Дом-музей Кропоткина»

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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Дмитровский кремль
  2. Борисоглебский монастырь
  3. Успенский Собор
  4. Дом-музей Кропоткина
  5. Самое главное
  6. Елизаветинская церковь
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в сентябре 2024
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