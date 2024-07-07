Музеи и искусство Дмитрова

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Дмитрове, цены от 5 324 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютный старинный Дмитров
Пешая
скидка
20%
82 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
«Кроме того, вы познакомитесь с волшебными «Горожанами» на улице с целым скульптурным музеем под открытым небом»
13 июля в 14:00
20 июля в 10:00
66555 324 за всё до 10 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Пешая
40 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы: индивидуальная экскурсия
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
«Если захотите, можно также посетить музей «Дмитровский Кремль», дом-музей Кропоткина и даже музей Лягушки с коллекцией, собранной любителями этих земноводных»
Завтра в 09:00
14 июля в 14:00
6 500 за всё до 6 чел.
Былинный град Дмитров
Пешая
скидка
15%
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:30
12 июля в 10:00
67455 734 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 июля 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Благодарю Александра за очень подробный рассказ и интересную экскурсию!
  • А
    Анастасия
    1 июля 2024
    Былинный град Дмитров
    Очень понравилась экскурсия, было познавательно и очень интересно! Не смотря на жару, мы прекрасно погуляли по центру города в течение 2-х часов! Очень рекомендую экскурсию! Павел, спасибо вам большое!!!!
  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Былинный град Дмитров
    Экскурсия очень понравилась. С нами был маленький ребенок в коляске и Павел скорректировал маршрут под наши потребности. Рассказ очень интересный,
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    подробный, запоминающийся. Лет 8 назад была на экскурсии в Дмитрове, но данная экскурсия понравилась намного больше. Большое спасибо и успехов в дальнейшем.

  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Былинный град Дмитров
    очень интересная и познавательная экскурсия. очень рекомендую.
  • А
    Анастасия
    14 июня 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Благодарю Александра за очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Интересно было всем, даже детям. Рекомендую экскурсию
  • Л
    Лена
    9 июня 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Экскурсию проводила не Ольга, а мужчина. Очень хороший гид, но мы немного подустали за 3 часа. В целом все супер, оч квалифицированый гид
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
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    города, а также интересного места - усадьбы Подлипичье. Нам очень повезло с погодой, было не сильно жарко, не было дождя. Поэтому мы совершенно не устали и не хотели расставаться с Марией после завершения экскурсии. Большое спасибо!!!

  • С
    Светлана
    17 марта 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    Огромное спасибо Дмитрию за отличную экскурсию и прогулку! У Дмитрия была сложная задача: всё рассказать и показать, и при этом чтобы понравилось ребятам подросткам. И у него это получилось! Было весело и очень познавательно
  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2023
    Дмитров - младший брат Москвы
    Экскурсия проходила в очень комфортном ритме, неожиданно много нового и интересного о казалось бы известных местах. Гид Мария очень внимательная и обаятельная.

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Музеи»

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Какие места ещё посмотреть в Дмитрове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Дмитровский кремль
  2. Борисоглебский монастырь
  3. Успенский Собор
  4. Дом-музей Кропоткина
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в июле 2024
Сейчас в Дмитрове в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5 324 до 6 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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