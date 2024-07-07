Д Денис Уютный старинный Дмитров Благодарю Александра за очень подробный рассказ и интересную экскурсию!

А Анастасия Былинный град Дмитров Очень понравилась экскурсия, было познавательно и очень интересно! Не смотря на жару, мы прекрасно погуляли по центру города в течение 2-х часов! Очень рекомендую экскурсию! Павел, спасибо вам большое!!!!

А Анастасия Былинный град Дмитров читать дальше подробный, запоминающийся. Лет 8 назад была на экскурсии в Дмитрове, но данная экскурсия понравилась намного больше. Большое спасибо и успехов в дальнейшем. Экскурсия очень понравилась. С нами был маленький ребенок в коляске и Павел скорректировал маршрут под наши потребности. Рассказ очень интересный,

М Мария Былинный град Дмитров очень интересная и познавательная экскурсия. очень рекомендую.

А Анастасия Уютный старинный Дмитров Благодарю Александра за очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Интересно было всем, даже детям. Рекомендую экскурсию

Л Лена Уютный старинный Дмитров Экскурсию проводила не Ольга, а мужчина. Очень хороший гид, но мы немного подустали за 3 часа. В целом все супер, оч квалифицированый гид

Т Татьяна Дмитров - младший брат Москвы читать дальше города, а также интересного места - усадьбы Подлипичье. Нам очень повезло с погодой, было не сильно жарко, не было дождя. Поэтому мы совершенно не устали и не хотели расставаться с Марией после завершения экскурсии. Большое спасибо!!! Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра

С Светлана Дмитров - младший брат Москвы Огромное спасибо Дмитрию за отличную экскурсию и прогулку! У Дмитрия была сложная задача: всё рассказать и показать, и при этом чтобы понравилось ребятам подросткам. И у него это получилось! Было весело и очень познавательно