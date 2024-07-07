1 чел.
По популярности
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
«Кроме того, вы познакомитесь с волшебными «Горожанами» на улице с целым скульптурным музеем под открытым небом»
13 июля в 14:00
20 июля в 10:00
66555 324₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы: индивидуальная экскурсия
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
«Если захотите, можно также посетить музей «Дмитровский Кремль», дом-музей Кропоткина и даже музей Лягушки с коллекцией, собранной любителями этих земноводных»
Завтра в 09:00
14 июля в 14:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:30
12 июля в 10:00
67455 734₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июля 2024Благодарю Александра за очень подробный рассказ и интересную экскурсию!
- ААнастасия1 июля 2024Очень понравилась экскурсия, было познавательно и очень интересно! Не смотря на жару, мы прекрасно погуляли по центру города в течение 2-х часов! Очень рекомендую экскурсию! Павел, спасибо вам большое!!!!
- ААнастасия24 июня 2024Экскурсия очень понравилась. С нами был маленький ребенок в коляске и Павел скорректировал маршрут под наши потребности. Рассказ очень интересный,
- ММария17 июня 2024очень интересная и познавательная экскурсия. очень рекомендую.
- ААнастасия14 июня 2024Благодарю Александра за очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Интересно было всем, даже детям. Рекомендую экскурсию
- ЛЛена9 июня 2024Экскурсию проводила не Ольга, а мужчина. Очень хороший гид, но мы немного подустали за 3 часа. В целом все супер, оч квалифицированый гид
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
- ССветлана17 марта 2024Огромное спасибо Дмитрию за отличную экскурсию и прогулку! У Дмитрия была сложная задача: всё рассказать и показать, и при этом чтобы понравилось ребятам подросткам. И у него это получилось! Было весело и очень познавательно
- ТТатьяна22 ноября 2023Экскурсия проходила в очень комфортном ритме, неожиданно много нового и интересного о казалось бы известных местах. Гид Мария очень внимательная и обаятельная.
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дмитрове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дмитрове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в июле 2024
Сейчас в Дмитрове в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5 324 до 6 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Дмитрове на 2024 год по теме «Музеи», 135 ⭐ отзывов, цены от 5324₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь