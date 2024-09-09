скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборУютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Завтра в 10:00
12 сен в 10:00
66665 333₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы: индивидуальная экскурсия
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
12 сен в 09:00
13 сен в 16:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Уютный старинный Дмитров (в группе)
Познакомиться с одним из самых древних, красивых и благоустроенных городов области
Начало: Около ж/д вокзала
22 сен в 11:00
28 сен в 11:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин9 сентября 2024Экскурсию для нас проводил Александр. Чуствуется, что человек с рождения живёт в Дмитрове и знает много интересной и полезной информации об истории города. В рамках экскурсии прошли практически весь туристический центр города. Очень интересно и познавательно. Рекомендую!
- ЕЕлена3 сентября 202431.08.2024 экскурсию проводил Александр. Было интересно и познавательно. Очень понравилось. Александр - великолепный рассказчик и профессионал своего дела. Огромное спасибо
- ЕЕлена22 августа 2024Восхищены экскурсией в Дмитров. Экскурсовод Ольга глубоко и интересно раскрыла историко-архитектурные, географо-краеведческие и социальные аспекты. Детально раскрыта тема защиты города
- ССветлана29 июля 2024Мы очень довольны экскурсией. Мария показала нам другой Дмитров- спокойный, величественный, с богатой историей, а не тот, который мы часто
- ВВладимир9 июля 2024экскурсию проводила Мария. Очень понравилось. Даже мальчишку 14 летнего удерживала рассказом. Рекомендую.
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»»
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