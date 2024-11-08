скидка
20%
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Уютный старинный Дмитров (в группе)
Прикоснитесь к истории Дмитрова, гуляя по его древним улочкам и узнавая о легендарных событиях и личностях. Это будет незабываемо
Начало: Около ж/д вокзала
3 мар в 10:00
15 мар в 11:00
12501000₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
Познакомиться с наследием города и узнать о знаковых личностях, связанных с ним
Начало: На Советской площади
8 мар в 11:30
9 мар в 11:30
4000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Квест
до 3 чел.
Аудиоквест «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
1200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий8 ноября 2024Был на экскурсии с Ольгой 5 ноября. Группа состояла из меня одного))). Я в восторге. Прекрасное знание материала и его
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Для пенсионеров»
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