Неспешные экскурсии Дмитрова для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Дмитрове, цены от 1000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Уютный старинный Дмитров (в группе)
Пешая
скидка
20%
1 отзыв
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Уютный старинный Дмитров (в группе)
Прикоснитесь к истории Дмитрова, гуляя по его древним улочкам и узнавая о легендарных событиях и личностях. Это будет незабываемо
Начало: Около ж/д вокзала
3 мар в 10:00
15 мар в 11:00
12501000 за человека
Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
Познакомиться с наследием города и узнать о знаковых личностях, связанных с ним
Начало: На Советской площади
8 мар в 11:30
9 мар в 11:30
4000 за всё до 6 чел.
Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 3 чел.
Аудиоквест «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
1200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    8 ноября 2024
    Уютный старинный Дмитров (в группе)
    Был на экскурсии с Ольгой 5 ноября. Группа состояла из меня одного))). Я в восторге. Прекрасное знание материала и его
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    подача. Были затронуты все эпохи истории Дмитрова. Люблю те экскурсии, которые стимулируют и побуждают ещё что-то почитать из истории этого места. Эта экскурсия - то, что мне надо. С Ольгой договорились немного сократить время экскурсии, так как я один, но рассказ и ответы на мои вопросы продолжались почти три с половиной часа. Очень умно построен маршрут. Спасибо Ольге. Всем рекомендую: получите истинное наслаждение от экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Для пенсионеров»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уютный старинный Дмитров (в группе)
  2. Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
  3. Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
Какие места ещё посмотреть в Дмитрове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Дмитровский кремль
  2. Успенский Собор
  3. Борисоглебский монастырь
  4. Дом-музей Кропоткина
  5. Самое главное
  6. Елизаветинская церковь
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в марте 2025
Сейчас в Дмитрове в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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