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подача. Были затронуты все эпохи истории Дмитрова. Люблю те экскурсии, которые стимулируют и побуждают ещё что-то почитать из истории этого места. Эта экскурсия - то, что мне надо. С Ольгой договорились немного сократить время экскурсии, так как я один, но рассказ и ответы на мои вопросы продолжались почти три с половиной часа. Очень умно построен маршрут. Спасибо Ольге. Всем рекомендую: получите истинное наслаждение от экскурсии.