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3 часа
Уютный старинный Дмитров
Познакомиться с одним из самых древних, красивых и благоустроенных городов области
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Завтра в 14:00
12 июня в 15:00
66555 324₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Дмитров - младший брат Москвы
Открыть увлекательную историю древнерусского города Великих Князей
Начало: На ул. Лиры Никольской
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
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20%
Индивидуальная
2.5 часа
Былинный град Дмитров
Нескучное погружение в историю, архитектуру и природу русской провинции
Начало: На Советской площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
66805 344₽ за всё до 10 чел.
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Дмитров: истории, сказания и были
Увидеть главные места города и узнать о них занимательные факты на нескучной обзорной экскурсии
Начало: На Торговой площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65005 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
- ООльга3 июня 2024Посетили Дмитров 2 июня 2024 года. Наш экскурсовод Александр оказался настоящим профессионалом своего дела! Мы узнали о городе все и даже больше. Знания Александра просто впечатляет! Очень приятно встречать таких людей! Всем путешественникам рекомендую посетить данную экскурсию, останетесь довольным!
- ААлёна2 июня 2024Экскурсия отличная. Чувствуется, что экскурсовод Александр по-настоящему увлечён своим городом и его знаменитыми обитателями. Не знали, что последние три года
- ммарина19 мая 2024Сами по себе объекты были интересные, и факты исторические были, и с погодой вообщем нам повезло, а вот связанный рассказ
- ННаталья12 мая 2024Ничего лишнего, Павел хороший рассказчик. От города осталось очень приятное впечатление
- ЛЛюдмила1 мая 2024Очень интересная и насыщенная информацией экскурсия. Павел не только рассказал историю города, но и дополнил её интересными хужожественными деталями, справками, иллюстрациями выходя за пределы исторического экскурса. Павел, спасибо вам! Уверенна, что и другие экскурсии у вас тоже интересные) До новых встреч!
- ООльга15 апреля 2024Два часа экскурсии с Павлом прошли на одном дыхании, узнали много интересных фактов о городе Дмитров. Павел интересный рассказчик и собеседник, маршрут построен удобно, предусмотрены локации для отдыха во время пешей прогулки. Очень рекомендуем Павла. Большое спасибо.
- ССветлана17 марта 2024Огромное спасибо Дмитрию за отличную экскурсию и прогулку! У Дмитрия была сложная задача: всё рассказать и показать, и при этом чтобы понравилось ребятам подросткам. И у него это получилось! Было весело и очень познавательно
- ТТатьяна22 ноября 2023Экскурсия проходила в очень комфортном ритме, неожиданно много нового и интересного о казалось бы известных местах. Гид Мария очень внимательная и обаятельная.
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Для школьников»
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