Дмитров. Первое знакомство с городом

Дмитров

Дмитров. Первое знакомство с городом
Дмитров. Первое знакомство с городом
Дмитров. Первое знакомство с городом
Дмитров. Первое знакомство с городом
Дмитров. Первое знакомство с городом
Дмитров. Первое знакомство с городом

Что вас ожидает 🤩

  • Кремль, Никольские ворота, Успенский собор, Елизаветинская церковь, памятник епископу Серафиму, памятник Кириллу и Мефодию, камень Желаний, земляные волы. Памятник Юрию Долгорукому.
  • Кропоткинская улица, скульптурная группа «Дмитровские горожане», памятник П. А. Кропоткину. Музей лягушки. Борисоглебский монастырь. Памятник Борису и Глебу, Борисоглебский собор, Свято-Духовская часовня, иконная лавка
Древний город Дмитров, как и столица, основан князем Юрием Долгоруким. Во время пешеходной экскурсии вы увидите его самые главные памятники: Кремль с земляными валами, Успенский собор, прогуляетесь по старинным улочкам, побываете в монастыре, посвященном первым русским святым Борису и Глебу.

Исторические достопримечательности Дмитрова

Наше знакомство с Дмитровом начнется с рассказа о его основателе, князе Юрии Долгоруком. Памятник князю был установлен в 2001 году, он необычный и о нем спорят до сих пор. В кремле мы полюбуемся Успенским собором, у знаем о его святынях. На пешеходной улице нас «ждут» горожане – скульптуры дмитровчан XIX века, каждая скульптура исполняет уникальное желание. В Борисоглебском монастыре вспомним Ивана Грозного и патриарха Никона.

Дмитровский кремль

Это мощное и красивое пространство, окруженное земляными валами, поразительной сохранности. Внутри кремля увидим камень, установленный на месте основания города, а на нем подкову, по преданию потерянную лошадью Юрия Долгорукова. Возле Успенского собора поговорим еще об одном Юрии, Дмитровском князе, правившем в XVI веке. Возможно он, по
примеру своего отца Ивана III, пригласил для его строительства итальянских зодчих. На территории кремля полюбуемся ажурной Елизаветинской церковью и памятниками братьям просветителям Кириллу и Мефодию и епископу Серафиму.

Кропоткинская улица

Ее называют «Дмитровский Арбат», она примыкает в кремлю и любима местными жителями и всегда нравится туристам. Несколько лет назад здесь были установлены фигуры местных жителей XIX века разных сословий, и улица как будто ожила. Вот солидный купец, а вот курсистка спешит на занятия, рядом прогуливается дворянская чета.

Борисоглебский монастырь

По одной из версий Борисоглебский монастырь основал Юрий Долгорукий вместе с основанием города, по другой – Иван Грозный велел заложить здесь святую обитель и построить главный собор монастыря. Мы побываем в нем, увидим памятник первым русским святым князьям Борису и Глебу, полюбуемся храмом, возведенным в их честь, миниатюрной часовней Сошествия Святого Духа, пройдем на птичий двор, где обитают даже павлины.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дмитрова

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Дмитрове

Дмитров - младший брат Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Дмитров - младший брат Москвы
Приглашаю вас посетить древнерусский город Дмитров, город Великих Князей Древней Руси
6 000 за 1-8 чел.
Уютный старинный Дмитров
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.8
4 отзыва
Уютный старинный Дмитров
Познакомиться с одним из самых древних, красивых и благоустроенных городов области
5 июня
7 июня
8 июня
3 900 за 1-10 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.9
23 отзыва
Дмитров - младший брат Москвы
Открыть увлекательную историю древнерусского города Великих Князей
1 июня
3 июня
4 июня
5 850 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дмитрове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дмитрове
ХОРОШО
🧭
ТАМ