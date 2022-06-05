Древний город Дмитров, как и столица, основан князем Юрием Долгоруким. Во время пешеходной экскурсии вы увидите его самые главные памятники: Кремль с земляными валами, Успенский собор, прогуляетесь по старинным улочкам, побываете в монастыре, посвященном первым русским святым Борису и Глебу.

Исторические достопримечательности Дмитрова

Наше знакомство с Дмитровом начнется с рассказа о его основателе, князе Юрии Долгоруком. Памятник князю был установлен в 2001 году, он необычный и о нем спорят до сих пор. В кремле мы полюбуемся Успенским собором, у знаем о его святынях. На пешеходной улице нас «ждут» горожане – скульптуры дмитровчан XIX века, каждая скульптура исполняет уникальное желание. В Борисоглебском монастыре вспомним Ивана Грозного и патриарха Никона.

Дмитровский кремль

Это мощное и красивое пространство, окруженное земляными валами, поразительной сохранности. Внутри кремля увидим камень, установленный на месте основания города, а на нем подкову, по преданию потерянную лошадью Юрия Долгорукова. Возле Успенского собора поговорим еще об одном Юрии, Дмитровском князе, правившем в XVI веке. Возможно он, по

примеру своего отца Ивана III, пригласил для его строительства итальянских зодчих. На территории кремля полюбуемся ажурной Елизаветинской церковью и памятниками братьям просветителям Кириллу и Мефодию и епископу Серафиму.

Кропоткинская улица

Ее называют «Дмитровский Арбат», она примыкает в кремлю и любима местными жителями и всегда нравится туристам. Несколько лет назад здесь были установлены фигуры местных жителей XIX века разных сословий, и улица как будто ожила. Вот солидный купец, а вот курсистка спешит на занятия, рядом прогуливается дворянская чета.

Борисоглебский монастырь

По одной из версий Борисоглебский монастырь основал Юрий Долгорукий вместе с основанием города, по другой – Иван Грозный велел заложить здесь святую обитель и построить главный собор монастыря. Мы побываем в нем, увидим памятник первым русским святым князьям Борису и Глебу, полюбуемся храмом, возведенным в их честь, миниатюрной часовней Сошествия Святого Духа, пройдем на птичий двор, где обитают даже павлины.