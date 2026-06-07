Лучшее время для посещения Дмитрова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить комфорт передвижения.

Индивидуальная экскурсия по Дмитрову предлагает путешествие в прошлое. Основанный князем Юрием Долгоруким, город хранит множество тайн и легенд.Гости увидят величественный Кремль с его земляными валами и Успенским собором, а также

прогуляются по Кропоткинской улице, где оживают фигуры дмитровчан XIX века. Борисоглебский монастырь удивит историей и архитектурой, связанной с Иваном Грозным. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит по-новому взглянуть на историю России

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древний город Дмитров

Древний город Дмитров, основанный князем Юрием Долгоруким, погружает нас в мир истории. Во время пешеходной экскурсии у вас будет возможность увидеть величественные памятники, такие как Кремль с его земляными валами, Успенский собор, а также прогуляться по старинным улочкам и посетить Борисоглебский монастырь — место, посвященное первым русским святым Борису и Глебу.

Исторические достопримечательности Дмитрова

Наше знакомство с Дмитровом начнется с рассказа о его основателе, князе Юрии Долгоруком. Памятник князю был установлен в 2001 году и по сей день вызывает споры среди ценителей истории. В Кремле вы сможете полюбоваться Успенским собором и узнать о его святынях.

Прогулка по пешеходной улице

На пешеходной улице нас встретят скульптуры жителей Дмитрова XIX века. Каждая из них исполняет уникальное желание, добавляя особый шарм ситуации. В Борисоглебском монастыре вспомним об Иване Грозном и патриархе Никоне, ведь этот монастырь полон историй.

Дмитровский Кремль

Этот мощный и красивый комплекс, окруженный земляными валами, удивляет своей сохранностью. Внутри Кремля мы увидим камень на месте основания города, на котором изображена подкова, по преданию потерянная лошадью Юрия Долгорукого. Рядом с Успенским собором мы поговорим о Дмитровском князе Юрии, правившем в XVI веке, который, возможно, пригласил итальянских зодчих по примеру своего отца Ивана III.

Красота и значение Кремля

На территории Кремля можно полюбоваться ажурной Елизаветинской церковью и памятниками братьям-просветителям Кириллу и Мефодию, а также епископу Серафиму.

Кропоткинская улица

Кропоткинскую улицу называют «Дмитровский Арбат». Она примыкает к Кремлю и завоевала любовь местных жителей и туристов. Несколько лет назад здесь были установлены фигуры местных жителей XIX века, представляющих разные сословия. Улица словно ожила:

Солидный купец

Курсистка спешащая на занятия

Дворянская чета, прогуливающаяся вдоль улочки

Борисоглебский монастырь

Согласно одной из версий, Борисоглебский монастырь был основан Юрием Долгоруким одновременно с городом. По другой версии, здесь его заложил Иван Грозный, велев построить главный собор монастыря. Мы посетим этот святой обитель, увидим памятник первым русским святым князьям Борису и Глебу, а также полюбуемся храмом, возведенным в их честь, и миниатюрной часовней Сошествия Святого Духа. Не забудьте заглянуть на птичий двор, где обитают даже павлины!

Важная информация!

Экскурсия может быть забронирована только после внесения 100% предоплаты!