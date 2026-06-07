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Дмитров. Первое знакомство с городом

Погрузитесь в атмосферу древнего Дмитрова, прогуливаясь по его историческим улочкам и открывая для себя уникальные памятники и архитектуру
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову предлагает путешествие в прошлое. Основанный князем Юрием Долгоруким, город хранит множество тайн и легенд.

Гости увидят величественный Кремль с его земляными валами и Успенским собором, а также
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прогуляются по Кропоткинской улице, где оживают фигуры дмитровчан XIX века. Борисоглебский монастырь удивит историей и архитектурой, связанной с Иваном Грозным. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит по-новому взглянуть на историю России

4.9
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные памятники
  • 🕍 Исторические монастыри
  • 🗿 Скульптуры дмитровчан
  • 🌿 Прогулка по Кремлю
  • 🕌 Успенский собор

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Дмитрова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Дмитров. Первое знакомство с городом
Дмитров. Первое знакомство с городом
Дмитров. Первое знакомство с городом

Что можно увидеть

  • Дмитровский кремль
  • Успенский собор
  • Кропоткинская улица
  • Борисоглебский монастырь

Описание экскурсии

Древний город Дмитров

Древний город Дмитров, основанный князем Юрием Долгоруким, погружает нас в мир истории. Во время пешеходной экскурсии у вас будет возможность увидеть величественные памятники, такие как Кремль с его земляными валами, Успенский собор, а также прогуляться по старинным улочкам и посетить Борисоглебский монастырь — место, посвященное первым русским святым Борису и Глебу.

Исторические достопримечательности Дмитрова

Наше знакомство с Дмитровом начнется с рассказа о его основателе, князе Юрии Долгоруком. Памятник князю был установлен в 2001 году и по сей день вызывает споры среди ценителей истории. В Кремле вы сможете полюбоваться Успенским собором и узнать о его святынях.

Прогулка по пешеходной улице

На пешеходной улице нас встретят скульптуры жителей Дмитрова XIX века. Каждая из них исполняет уникальное желание, добавляя особый шарм ситуации. В Борисоглебском монастыре вспомним об Иване Грозном и патриархе Никоне, ведь этот монастырь полон историй.

Дмитровский Кремль

Этот мощный и красивый комплекс, окруженный земляными валами, удивляет своей сохранностью. Внутри Кремля мы увидим камень на месте основания города, на котором изображена подкова, по преданию потерянная лошадью Юрия Долгорукого. Рядом с Успенским собором мы поговорим о Дмитровском князе Юрии, правившем в XVI веке, который, возможно, пригласил итальянских зодчих по примеру своего отца Ивана III.

Красота и значение Кремля

На территории Кремля можно полюбоваться ажурной Елизаветинской церковью и памятниками братьям-просветителям Кириллу и Мефодию, а также епископу Серафиму.

Кропоткинская улица

Кропоткинскую улицу называют «Дмитровский Арбат». Она примыкает к Кремлю и завоевала любовь местных жителей и туристов. Несколько лет назад здесь были установлены фигуры местных жителей XIX века, представляющих разные сословия. Улица словно ожила:

  • Солидный купец
  • Курсистка спешащая на занятия
  • Дворянская чета, прогуливающаяся вдоль улочки

Борисоглебский монастырь

Согласно одной из версий, Борисоглебский монастырь был основан Юрием Долгоруким одновременно с городом. По другой версии, здесь его заложил Иван Грозный, велев построить главный собор монастыря. Мы посетим этот святой обитель, увидим памятник первым русским святым князьям Борису и Глебу, а также полюбуемся храмом, возведенным в их честь, и миниатюрной часовней Сошествия Святого Духа. Не забудьте заглянуть на птичий двор, где обитают даже павлины!

Важная информация!

Экскурсия может быть забронирована только после внесения 100% предоплаты!

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремль, Никольские ворота, Успенский собор, Елизаветинская церковь, памятник епископу Серафиму, памятник Кириллу и Мефодию, камень Желаний, земляные волы. Памятник Юрию Долгорукому
  • Кропоткинская улица, скульптурная группа «Дмитровские горожане», памятник П.А. Кропоткину. Музей лягушки. Борисоглебский монастырь. Памятник Борису и Глебу, Борисоглебский собор, Свято-Духовская часовня, иконная лавка
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия может быть забронирована только после внесения - 100% предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
2
3
2
1
А
Все очень понравилось!!! Гид прекрасный и программа интересная. Огромное спасибо
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Т
Добрый день! Вчера посетили город Дмитров, с очаровательным, хорошо знающим город гидом Галиной Михайловной. Встречала нас Юлия Борисовна в музее лягушек. С первых минут видно, что обе очень любят и
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знают свой город, музей, с уважением относятся к экскурсантам. Дамы, спасибо вам огромное!
Город очень светлый, приветливый.
Впечатлили изразцовые иконы в храме Успения.
Музей лягушек добавил настроения.
Фонтаны интересные, но жаль, что «Ожидание» не оправдал ожидания, не работал.
Спасибо за приятный день в Вашем городе! До свидания!

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А
Экскурсия, которая провела Ольга, была суперинформативна, мы увидели практически все, что было интересного в городе, нас свозили и за город, чтобы мы могли лучше оценить всю ситуацию обороны г. Дмитрова
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в 1941 г. Экскурсовод не просто прекрасно подготовлен, она действительно много читает, смогла ответить на все наши вопросы и очень хорошо рассказывает, без всяких сомнений могу рекомендовать ее для любого человека, желающего ознакомится с Дмитровым и не только.

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А
Экскурсия, которая провела Ольга, была суперинформативна, мы увидели практически все, что было интересного в городе, нас свозили и за город, чтобы мы могли лучше оценить всю ситуацию обороны г. Дмитрова
читать дальшеуменьшить

в 1941 г. Экскурсовод не просто прекрасно подготовлен, она действительно много читает, смогла ответить на все наши вопросы и очень хорошо рассказывает, без всяких сомнений могу рекомендовать ее для любого человека, желающего ознакомится с Дмитровым и не только.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия, которая провела Ольга, была суперинформативна, мы увидели практически все, что было интересного в городе, нас свозили и за город, чтобы мы могли лучше оценить всю ситуацию обороны г. Дмитрова
читать дальшеуменьшить

в 1941 г. Экскурсовод не просто прекрасно подготовлен, она действительно много читает, смогла ответить на все наши вопросы и очень хорошо рассказывает, без всяких сомнений могу рекомендовать ее для любого человека, желающего ознакомится с Дмитровым и не только.

Вам был полезен этот отзыв?
J
Очень интересная экскурсия, Татьяна рассказала много интересного, взглянув на исторические события с совершенно неожиданных ракурсов. Получили истинное удовольствие, как от самой экскурсии, так и от города. Дмитров замечательный!
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