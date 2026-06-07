Гости увидят величественный Кремль с его земляными валами и Успенским собором, а также
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные памятники
- 🕍 Исторические монастыри
- 🗿 Скульптуры дмитровчан
- 🌿 Прогулка по Кремлю
- 🕌 Успенский собор
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Дмитровский кремль
- Успенский собор
- Кропоткинская улица
- Борисоглебский монастырь
Описание экскурсии
Древний город Дмитров
Древний город Дмитров, основанный князем Юрием Долгоруким, погружает нас в мир истории. Во время пешеходной экскурсии у вас будет возможность увидеть величественные памятники, такие как Кремль с его земляными валами, Успенский собор, а также прогуляться по старинным улочкам и посетить Борисоглебский монастырь — место, посвященное первым русским святым Борису и Глебу.
Исторические достопримечательности Дмитрова
Наше знакомство с Дмитровом начнется с рассказа о его основателе, князе Юрии Долгоруком. Памятник князю был установлен в 2001 году и по сей день вызывает споры среди ценителей истории. В Кремле вы сможете полюбоваться Успенским собором и узнать о его святынях.
Прогулка по пешеходной улице
На пешеходной улице нас встретят скульптуры жителей Дмитрова XIX века. Каждая из них исполняет уникальное желание, добавляя особый шарм ситуации. В Борисоглебском монастыре вспомним об Иване Грозном и патриархе Никоне, ведь этот монастырь полон историй.
Дмитровский Кремль
Этот мощный и красивый комплекс, окруженный земляными валами, удивляет своей сохранностью. Внутри Кремля мы увидим камень на месте основания города, на котором изображена подкова, по преданию потерянная лошадью Юрия Долгорукого. Рядом с Успенским собором мы поговорим о Дмитровском князе Юрии, правившем в XVI веке, который, возможно, пригласил итальянских зодчих по примеру своего отца Ивана III.
Красота и значение Кремля
На территории Кремля можно полюбоваться ажурной Елизаветинской церковью и памятниками братьям-просветителям Кириллу и Мефодию, а также епископу Серафиму.
Кропоткинская улица
Кропоткинскую улицу называют «Дмитровский Арбат». Она примыкает к Кремлю и завоевала любовь местных жителей и туристов. Несколько лет назад здесь были установлены фигуры местных жителей XIX века, представляющих разные сословия. Улица словно ожила:
- Солидный купец
- Курсистка спешащая на занятия
- Дворянская чета, прогуливающаяся вдоль улочки
Борисоглебский монастырь
Согласно одной из версий, Борисоглебский монастырь был основан Юрием Долгоруким одновременно с городом. По другой версии, здесь его заложил Иван Грозный, велев построить главный собор монастыря. Мы посетим этот святой обитель, увидим памятник первым русским святым князьям Борису и Глебу, а также полюбуемся храмом, возведенным в их честь, и миниатюрной часовней Сошествия Святого Духа. Не забудьте заглянуть на птичий двор, где обитают даже павлины!
Важная информация!
Экскурсия может быть забронирована только после внесения 100% предоплаты!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль, Никольские ворота, Успенский собор, Елизаветинская церковь, памятник епископу Серафиму, памятник Кириллу и Мефодию, камень Желаний, земляные волы. Памятник Юрию Долгорукому
- Кропоткинская улица, скульптурная группа «Дмитровские горожане», памятник П.А. Кропоткину. Музей лягушки. Борисоглебский монастырь. Памятник Борису и Глебу, Борисоглебский собор, Свято-Духовская часовня, иконная лавка
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
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Важная информация
- Экскурсия может быть забронирована только после внесения - 100% предоплаты