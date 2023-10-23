Ранним утром экскурсия на Домбай из Кисловодска начнется с того, что вам предложат разместиться в комфортабельном транспорте.

В ходе экскурсии Вы:

познакомитесь с достопримечательностями и заповедными видами Карачаево-Черкесской республики;

услышите легенды о тех или иных местах, повстречавшихся по пути;

узнаете об обычаях и традициях народов Кавказа;

проедете по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши;

увидите горные аулы Верхней и Нижней Мары;

посетите один из самых древних храмов России;

побываете на берегу озера Кара-Кёль;

прогуляетесь и попьете чистейшей во всей России и Европе воды у реки Уллу-Муруджу, занесенную в книгу рекордов Гиннеса;

подниметесь канатными дорогами на вершину горы Мусса-Ачитара, где с высоты более 3000 метров над уровнем моря будете наслаждаться незабываемыми видами Кавказских Гор.

Дорога до Домбая.

Примерно через 3 часа мы доберемся до Домбая. И вы сразу же поймете, почему это место западает в душу многим туристам!

День будет длинным и очень насыщенным. У нас есть все для комфортного путешествия — уютный транспорт с опытным водителем и профессиональный гид с бесконечным количеством знаний, которыми он готов поделиться. Гид будет сопровождать вас весь день, и с радостью ответит на все ваши вопросы, не стесняйтесь их задавать.

Как только мы выедем за пределы Кисловодска, вы увидите первые кавказские красоты. Они нас будут сопровождать всю дорогу до самого Домбая.

Важная информация: