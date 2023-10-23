В ходе экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями Карачаево-Черкесской республики, узнаете об обычаях и традициях народов Кавказа, увидите один из самых древних храмов, попробуете воду из чистейшей в Европе реки Уллу-Муруджу, подниметесь канатными дорогами на вершину горы Мусса-Ачитара, где с высоты более 3000 метров над уровнем моря будете наслаждаться видами.
Ближайшие даты:
23
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Что вас ожидает:
- Карачаевск
- Домбай
- Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
- Домбайская полянаТеберда
- Круговая панорама гор и ледников
- Река Улу-Муруджу
- Гора Мусса-Ачитара
- Туманлы-Кёль — озеро в Гоначхирском ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ранним утром экскурсия на Домбай из Кисловодска начнется с того, что вам предложат разместиться в комфортабельном транспорте.
В ходе экскурсии Вы:
- познакомитесь с достопримечательностями и заповедными видами Карачаево-Черкесской республики;
- услышите легенды о тех или иных местах, повстречавшихся по пути;
- узнаете об обычаях и традициях народов Кавказа;
- проедете по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши;
- увидите горные аулы Верхней и Нижней Мары;
- посетите один из самых древних храмов России;
- побываете на берегу озера Кара-Кёль;
- прогуляетесь и попьете чистейшей во всей России и Европе воды у реки Уллу-Муруджу, занесенную в книгу рекордов Гиннеса;
- подниметесь канатными дорогами на вершину горы Мусса-Ачитара, где с высоты более 3000 метров над уровнем моря будете наслаждаться незабываемыми видами Кавказских Гор.
- Дорога до Домбая.
Примерно через 3 часа мы доберемся до Домбая. И вы сразу же поймете, почему это место западает в душу многим туристам!
День будет длинным и очень насыщенным. У нас есть все для комфортного путешествия — уютный транспорт с опытным водителем и профессиональный гид с бесконечным количеством знаний, которыми он готов поделиться. Гид будет сопровождать вас весь день, и с радостью ответит на все ваши вопросы, не стесняйтесь их задавать.
Как только мы выедем за пределы Кисловодска, вы увидите первые кавказские красоты. Они нас будут сопровождать всю дорогу до самого Домбая.
Важная информация:
- 1. Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождения для детей, а также медицинский полис.
- 2. Мы будем много ходить, наденьте удобную одежду и обувь.
- 3. Возьмите с собой защиту от солнца и теплую одежду (погода в горах непредсказуемая!).
- 3. На маршруте соблюдайте технику безопасности, не прыгайте в обрывы, не становитесь на камни не внушающие Вам доверия, и не пытайтесь искупаться в бурных горных реках.
- 4. Возьмите с собой еду и воду, если вы не собираетесь посещать кафе, а в некоторых районах их просто нет.
- 5. Если хотите набрать минеральную или ледниковую воду — не забудьте взять с собой бутылку.
- 6. Не опаздывайте, пожалуйста.
- 7. Народы Кавказа относятся к туристам очень доброжелательно и гостеприимно, так же как и мы с уважением относимся к чужим обычаям и традициям.
- 8. Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
В любой день, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги проффесионального гида с многолетним опытом
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел).
- Въезд в Гоначхирское ущелье (≈400 руб) по погодным условиям
- Билет на канатную дорогу в Домбае (500-1300р)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. КисловодскЗавершение: Кисловодск, по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, в любое времяЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- 1. Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождения для детей, а также медицинский полис
- 2. Мы будем много ходить, наденьте удобную одежду и обувь
- 3. Возьмите с собой защиту от солнца и теплую одежду (погода в горах непредсказуемая!)
- 3. На маршруте соблюдайте технику безопасности, не прыгайте в обрывы, не становитесь на камни не внушающие Вам доверия, и не пытайтесь искупаться в бурных горных реках.
- 4. Возьмите с собой еду и воду, если вы не собираетесь посещать кафе, а в некоторых районах их просто нет
- 5. Если хотите набрать минеральную или ледниковую воду — не забудьте взять с собой бутылку.
- 6. Не опаздывайте, пожалуйста.
- 7. Народы Кавказа относятся к туристам очень доброжелательно и гостеприимно, так же как и мы с уважением относимся к чужим обычаям и традициям.
- 8. Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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