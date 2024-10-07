За один день мы с вами увидим отвесные песчаные скалы и снежный пики.
удивительные «сырные пещеры», стремительные горные реки с кристально чистой бирюзовой водой, обрывающиеся на десятки метров вниз водопады, искупаемся
удивительные «сырные пещеры», стремительные горные реки с кристально чистой бирюзовой водой, обрывающиеся на десятки метров вниз водопады, искупаемся
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Домбай — лучшее, что случится с вами на Кавказе! Путь к Домбаю лежит через перевал Мара (Гум Баши) — одну из лучших смотровых площадок на гору Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Поднимаемся на машине непосредственно на гору Губ Баши — самую высокую точку на перевале (2300 м) Почти спустившись с перевала нас ждет следующая достопримечательность — «Сырные» пещеры. Удивительно, какие причудливые формы могут создать в песчаной породе два самых древних архитектора на Земле — вода и воздух! Через час пути по живописной дороге вдоль горной кристально чистой реки Теберда останавливаемся, чтобы прогуляться по живописному подвесному мостику, ведущему к Бадукским озерам. Отсюда уже видны снежные пики горнолыжного курорта Домбай среди хвойно-лиственного леса Тебердинского заповедника. Канатные дороги Домбая — главная цель нашего путешествия Поднимая нас на высоту до 3200 м. на гору Мусса-Ачитара. В зимний период ее склоны служат трассами для горнолыжников и сноубордистов, в летний — это лучшая смотровая площадка на горы Главного Кавказского хребта во главе с пиком Домбай Ульген — самой высокой точкой Абхазии. Незадолго после выезда с курорта Домбай, поворачиваем в Гоначхирское ущелье. Живописная дорога проходит вдоль стремительной бирюзовой реки Гоначхир по территории Тебердинского заповедника и ведёт к высокогорному озеру Туманлы-Кëль, а далее — к Клухорскому перевалу и границе с Абхазией, где с отвесных склонов несет свои бурные воды река Кичи-Муруджу. В хорошую летнюю погоду купаемся в озере с видом на снежные пики во главе с горой Чотча (3500 м) Одна из вкуснейших и чистейших вод в России Возвращаясь обратно по Военно-Сухумской дороге, останавливаемся у реки Улу-Муруджу, которая несёт тонны воды каждую секунду с высокогорных родниковых озёр. Её вода — одна из вкуснейших и чистейших в России, а местный колоритный рынок порадует сувенирами, изделиями из овчины и национальными целебными бальзамами по хорошей цене. Финальная точка нашего путешествия — Шоанинский храм, построенный Аланами совместно с византийскими монахами в 10 веке, сохранившийся в первозданном виде до наших времён. Дорога к нему ведет по грунтовому серпантину на гору Шаона, а у ее подножья можно перекусить национальной аланской кухни в домашнем кафе. Что вы узнаете: Во время нашей экскурсии вы узнаете о том, сколько лет Кавказским горам в пересчете на человеческие годы и какая сила образовывала эти живописные ущелья. Я расскажу вам об истории образования курорта Домбай и откуда «прилетела» загадочная летающая тарелка — символ Домбая, находящаяся на четвёртой очереди канатной дороги. Поговорим об отважных альпинистах, восходящих на Эльбрус и о том, как Эльбрус питает весь Северный Кавказ водой и лечит множество недугов местных народов. Представим как по этим дорогам когда-то шли торговцы из Китая в Византию по Великому Шелковому пути и как они укрывались от набегов варваров в аланском городище. Я расскажу вам об истории местных горцев и о происхождении их национального напитка — айрана, и о том, чем отличаются карачаевские хычины от балкарских. Важная информация: С собой на экскурсию обязательно берём тёплые вещи и удобную обувь, солнцезащитные очки и наличные деньги.
Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-баши
- «Сырные» пещеры
- Бадукские озера
- Гора Мусса-Ачитара (с канатной дорогой)
- Гоначхирское ущелье
- Озеро Туманлы-Кëль (с купанием летом)
- Река Улу-Муруджу
- Шоанинский храм
Что включено
- Трансфер с любой точки Кисловодска
- Полное экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Обед в любом месте по желанию
- Канатные дороги - 3200 руб./чел.
- Экологический сбор в Тебердинском заповеднике - 200 руб./чел.
Место начала и завершения?
По месту заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Понравилось всё. Отличная подготовка. Путешествие стоит своих денег. Экскурсовод отработал на все 100.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Домбая
Похожие экскурсии на «Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска»
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Начало: По месту вашего проживания в Домбае или Теберде
9 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
4200 ₽
5250 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
4200 ₽
5250 ₽ за человека
-
16%
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
4200 ₽
5000 ₽ за человека
24 500 ₽ за экскурсию