1 чел.
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Мини-группа
5 часов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
«зайти в Сентинский храм 965 года, расположенный на отроге горного хребта близ реки Теберды, и познакомиться с культурой и традициями Карачаево-Черкесии»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Групповая экскурсия в Домбай: канатная дорога, озеро Кара-кель, древние храмы и легенды Карачаево-Черкессии. Узнайте больше о культуре и традициях Кавказа
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа»
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: панорамы, легенды и природа Кавказа
Погрузитесь в красоту Домбая и узнайте легенды Карачаево-Черкессии на увлекательной экскурсии из Пятигорска
Завтра в 06:15
11 июня в 06:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
12 часов красоты Карачаево-Черкесии: путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, насладитесь уникальными пейзажами и культурным наследием региона
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
«В ходе экскурсии Вы: - познакомитесь с достопримечательностями и заповедными видами Карачаево-Черкесской республики»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бадукские Озера: эксклюзивное путешествие в сердце Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в удивительный мир Тебердинского заповедника, где каждый шаг открывает новые грани красоты
Начало: По договоренности с путешественником
«Наши путешественники попадут в один из красивейших заповедников Карачаево-Черкесии: Тебердинский Государственный Заповедник»
Расписание: Каждый день
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Кисловодска: Живописные уголки и древние храмы
Вас ждет погружение в мир горных вершин, кристальных озер и древних легенд Карачаево-Черкессии
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: путешествие по жемчужинам Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в атмосферу Кавказа с экскурсией, где горные вершины и древние храмы оживут перед вами
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ММаксим20 апреля 2024Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
- ЛЛюдмила24 октября 2023С погодой повезло. Прошли 3 подъёма, красота необыкновенная. Информации получили от экскурсовод полностью. Хочется объявить благодарность экскурсоводу ИРИНЕ ЮРЬЕВНЕ З.
- ИИван28 сентября 2023Спасибо, все было супер)
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Карачаево-Черкессия»
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