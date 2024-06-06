1 чел.
По популярности
Мини-группа
5 часов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 7 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 7 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Групповая экскурсия в Домбай: канатная дорога, озеро Кара-кель, древние храмы и легенды Карачаево-Черкессии. Узнайте больше о культуре и традициях Кавказа
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: панорамы, легенды и природа Кавказа
Погрузитесь в красоту Домбая и узнайте легенды Карачаево-Черкессии на увлекательной экскурсии из Пятигорска
Завтра в 06:15
11 июня в 06:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
12 часов красоты Карачаево-Черкесии: путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, насладитесь уникальными пейзажами и культурным наследием региона
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бадукские Озера: эксклюзивное путешествие в сердце Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в удивительный мир Тебердинского заповедника, где каждый шаг открывает новые грани красоты
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Каждый день
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Кисловодска: Живописные уголки и древние храмы
Вас ждет погружение в мир горных вершин, кристальных озер и древних легенд Карачаево-Черкессии
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: путешествие по жемчужинам Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в атмосферу Кавказа с экскурсией, где горные вершины и древние храмы оживут перед вами
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Комфортная поездка на хорошем автомобиле, Мурат интересный рассказчик, знает много, любит свою землю. Рекомендую!!!
- аалександр2 июня 2024Прекрасная экскурсия с комфортом по невероятно живописным местам. Мурат рассказал об истории Домбая, обычаях и традициях. Вообще никуда не торопил,
- ННаргиза20 мая 2024Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ННастя25 апреля 2024Отпуск был внезапный) но для себя я решила сразу, что хочу провести его исключительно с дочерью вдвоём. Поэтому никаких больших
- ММаксим20 апреля 2024Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
- ЛЛюдмила24 октября 2023С погодой повезло. Прошли 3 подъёма, красота необыкновенная. Информации получили от экскурсовод полностью. Хочется объявить благодарность экскурсоводу ИРИНЕ ЮРЬЕВНЕ З.
- ИИван28 сентября 2023Спасибо, все было супер)
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Выездные»
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Сейчас в Домбае в категории "Выездные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии по окрестностям Домбая и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август