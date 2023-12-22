Горнолыжный Домбай и термальные источники

Групповой тур в Домбае
Домбай — один из самых известных зимних курортов.

Здесь множество канатных дорог, интересные трассы в окружении острых пиков и хорошо организованная туристическая инфраструктура. Но мы отправимся сюда не только покорять склоны.

Мы также посетим Тебердинский заповедник, пообщаемся с зубрами, пройдёмся к Алибекскому леднику и замёрзшему водопаду. А главное — побываем у минеральных источников и поплаваем в горячих — термальных.
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Горнолыжный Домбай и термальные источники
Ближайшие даты:
22
дек
15
янв
5
фев
14
мар

Что вас ожидает:

Кавказские термы
Кавказские термы
Термальные источники зимой — это нечто. Обязательно в этом убедимся
Горнолыжный Домбай
Горнолыжный Домбай
Посетим места, в которые слетаются профессионалы со всей страны и сами освоим склоны
Треккинг к Алибеку
Треккинг к Алибеку
Отправимся к замёрзшему водопаду Алибек и одноимённому леднику

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники

В первый день отправляемся на воды — термальные источники Жемчужина Кавказа. Горячие, в т. ч — открытые. Благо, в этом регионе их предостаточно.

Можно искупаться в мороз прямо под открытым небом в горячей воде! Термальные источники зимой — это нечто.

К вечеру переезжаем в Домбай

Термальные источникиТермальные источники
2 день

Гостиница «Тарелка»

Сегодня первый день именно горнолыжных приключений.

Нас ждет канатная дорога, которая поднимет к знаменитой гостинице «Тарелка» — символу именно горнолыжного Домбая. Трассы здесь удобные, и кататься — одно удовольствие!

Весь день катаемся на лыжах.

Гостиница «Тарелка»Гостиница «Тарелка»Гостиница «Тарелка»Гостиница «Тарелка»
3 день

Гора Мусса-Ачитара

Вновь на канатную дорогу. Поднимаемся в другое место — на вершину горы Мусса-Ачитара. Это лучшая смотровая всего Домбая. Самая высшая точка доступная для все желающих Высота — более 3000 метров.

Вы на уровне ледников. Здесь вы понимаете, что значит находиться на заснеженной вершине.

Гора Мусса-АчитараГора Мусса-АчитараГора Мусса-Ачитара
4 день

Новая канатная дорога

В Домбае построили новую канатную дорогу, ведущую на высоту 3200 метров. На 6 уровень.

Надо подняться (а позже спуститься на лыжах) по ней хоть один раз!

Новая канатная дорогаНовая канатная дорога
5 день

Тебердинский заповедник

Сегодня разгрузка. Можем опять кататься утром, а вечером отдохнуть.

Посещаем Тебердинский заповедник и два озера — Туманлы-Кель и Кара-Кель. Они замерзают. Всюду заснеженные вершины, а в заповеднике (в вольерах) — еще и дикие животные.

Тебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедник
6 день

Горные лыжи и сноуборд

Сегодня вновь горнолыжный день. В Домбае множество канатных дорог и трасс. Можно выбрать себе любую под свой стиль катания.

Постоянно строят и канатки, и новые трассы. Отправимся туда, где еще не были.

Горные лыжи и сноубордГорные лыжи и сноубордГорные лыжи и сноубордГорные лыжи и сноуборд
7 день

Мост поцелуев

Это последний день. Нас ждет сувенирный рынок. К нему ведет мост Поцелуев, переброшенный через реку Домбай. Выше по течению сливаются три русла.

На рынке можно приобрести местные сувениры, которые останутся с вами как память о прошедшей поездке. На обратном пути посещаем Кисловодск, знаменитый своей нарзанной галереей.

Мост поцелуевМост поцелуевМост поцелуевМост поцелуев

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или отеле поселка Домбай. Двухместное размещение в номерах с удобствами.

Варианты проживания

Гостиница в Домбае

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
  • Трансфер из / в аэропорт
  • Переезды по маршруту
  • Питание по программе (завтрак, ужин)
  • Билет на термальные источники
Что не входит
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание вне программы
  • Ски-пасс
  • Аренда горнолыжного снаряжения
  • Услуги профессионального инструктора
  • Активности вне программы (баня, снегоходы, лошади, квадроциклы, вертолет и др.)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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