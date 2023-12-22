Здесь множество канатных дорог, интересные трассы в окружении острых пиков и хорошо организованная туристическая инфраструктура. Но мы отправимся сюда не только покорять склоны.
Мы также посетим Тебердинский заповедник, пообщаемся с зубрами, пройдёмся к Алибекскому леднику и замёрзшему водопаду. А главное — побываем у минеральных источников и поплаваем в горячих — термальных.
дек
янв
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Термальные источники
В первый день отправляемся на воды — термальные источники Жемчужина Кавказа. Горячие, в т. ч — открытые. Благо, в этом регионе их предостаточно.
Можно искупаться в мороз прямо под открытым небом в горячей воде! Термальные источники зимой — это нечто.
К вечеру переезжаем в Домбай
Гостиница «Тарелка»
Сегодня первый день именно горнолыжных приключений.
Нас ждет канатная дорога, которая поднимет к знаменитой гостинице «Тарелка» — символу именно горнолыжного Домбая. Трассы здесь удобные, и кататься — одно удовольствие!
Весь день катаемся на лыжах.
Гора Мусса-Ачитара
Вновь на канатную дорогу. Поднимаемся в другое место — на вершину горы Мусса-Ачитара. Это лучшая смотровая всего Домбая. Самая высшая точка доступная для все желающих Высота — более 3000 метров.
Вы на уровне ледников. Здесь вы понимаете, что значит находиться на заснеженной вершине.
Новая канатная дорога
В Домбае построили новую канатную дорогу, ведущую на высоту 3200 метров. На 6 уровень.
Надо подняться (а позже спуститься на лыжах) по ней хоть один раз!
Тебердинский заповедник
Сегодня разгрузка. Можем опять кататься утром, а вечером отдохнуть.
Посещаем Тебердинский заповедник и два озера — Туманлы-Кель и Кара-Кель. Они замерзают. Всюду заснеженные вершины, а в заповеднике (в вольерах) — еще и дикие животные.
Горные лыжи и сноуборд
Сегодня вновь горнолыжный день. В Домбае множество канатных дорог и трасс. Можно выбрать себе любую под свой стиль катания.
Постоянно строят и канатки, и новые трассы. Отправимся туда, где еще не были.
Мост поцелуев
Это последний день. Нас ждет сувенирный рынок. К нему ведет мост Поцелуев, переброшенный через реку Домбай. Выше по течению сливаются три русла.
На рынке можно приобрести местные сувениры, которые останутся с вами как память о прошедшей поездке. На обратном пути посещаем Кисловодск, знаменитый своей нарзанной галереей.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или отеле поселка Домбай. Двухместное размещение в номерах с удобствами.
Варианты проживания
Гостиница в Домбае
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
- Трансфер из / в аэропорт
- Переезды по маршруту
- Питание по программе (завтрак, ужин)
- Билет на термальные источники
- Что не входит
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание вне программы
- Ски-пасс
- Аренда горнолыжного снаряжения
- Услуги профессионального инструктора
- Активности вне программы (баня, снегоходы, лошади, квадроциклы, вертолет и др.)
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору