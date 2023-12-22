1 день

Термальные источники

В первый день отправляемся на воды — термальные источники Жемчужина Кавказа. Горячие, в т. ч — открытые. Благо, в этом регионе их предостаточно.

Можно искупаться в мороз прямо под открытым небом в горячей воде! Термальные источники зимой — это нечто.

К вечеру переезжаем в Домбай