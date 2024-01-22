Туры на автобусе в Домбае

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Домбае, цены от 17 450 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ из Кисловодска
На автобусе
5 дней
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ из Кисловодска
Начало: Кисловодск, бул. Курортный, 8
Расписание: Понедельник в 13:45
30 сен в 13:45
7 окт в 13:45
41 900 за человека
Выходные на Кавказе из Пятигорска
На автобусе
2 дня 10 часов
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: По пятницам в 13:00, с мая по ноябрь включительно
27 сен в 13:00
4 окт в 13:00
17 450 за человека
Кавказская мозаика из Пятигорска
На автобусе
5 дней
Кавказская мозаика из Пятигорска
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: по средам в 12:45
2 окт в 12:45
9 окт в 12:45
37 850 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сокровища Домбая
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сокровища Домбая
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Д
    Дмитрий
    20 января 2024
    Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
    Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.
    Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи
  • Н
    Наталия
    19 января 2024
    Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
    Впечатления хорошие.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Сокровища Домбая
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
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    эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • А
    Андрей
    13 декабря 2023
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
    Хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему гиду за то, что показал нам местные красоты и познакомил с местной культурой. А так же спасибо базе отдыха. Встретили как родного)) обязательно ещё вернусь сюда!
  • А
    Александр
    15 ноября 2023
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
    Просто невероятная неделя отдыха. Скучать вообще не приходилось, великолепная природа, истории гида, горы, Эльбрус на закате, первый снег в горах,
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    местная кухня, гостеприимство и душевная атмосфера - всё на сто двадцать процентов. Будущим путешественникам очень рекомендую найти возможность съездить ночью посмотреть на звезды - это очень впечатляет! Я очень рад, что выбрал Вас, ребята, и надеюсь на повторную встречу!

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2023
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
    Кавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увидели такие красоты, от которых
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    до сих пор захватывает дух, и это на всегда в наших сердцах. Горы, перевалы, пещеры, а небо голубое и самый чистый воздух, это нужно увидеть словами это невозможно передать. Рекомендую всем!!!!

    Кавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увидели
  • А
    Александр
    1 марта 2023
    Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
    Всё отлично,экскурсии в полном объёме,не хочется уезжать.
    Всё отлично,экскурсии в полном объёме,не хочется уезжать

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Домбае
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Это Кавказ: путешествие по городам КМВ из Кисловодска
  2. Выходные на Кавказе из Пятигорска
  3. Кавказская мозаика из Пятигорска
Сколько стоит тур в Домбае в сентябре 2024
Сейчас в Домбае в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 17 450 до 41 900.
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