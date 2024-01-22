5 дней
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ из Кисловодска
Начало: Кисловодск, бул. Курортный, 8
Расписание: Понедельник в 13:45
30 сен в 13:45
7 окт в 13:45
41 900₽ за человека
2 дня 10 часов
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: По пятницам в 13:00, с мая по ноябрь включительно
27 сен в 13:00
4 окт в 13:00
17 450₽ за человека
5 дней
Кавказская мозаика из Пятигорска
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: по средам в 12:45
2 окт в 12:45
9 окт в 12:45
37 850₽ за человека
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- ДДмитрий20 января 2024Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный турНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.
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- ЕЕкатерина10 января 2024Сокровища ДомбаяСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ААндрей13 декабря 2023Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зимаХотелось бы сказать отдельное спасибо нашему гиду за то, что показал нам местные красоты и познакомил с местной культурой. А так же спасибо базе отдыха. Встретили как родного)) обязательно ещё вернусь сюда!
- ААлександр15 ноября 2023Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зимаПросто невероятная неделя отдыха. Скучать вообще не приходилось, великолепная природа, истории гида, горы, Эльбрус на закате, первый снег в горах,
- ННаталья7 ноября 2023Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зимаКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увидели такие красоты, от которых
- ААлександр1 марта 2023Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный турВсё отлично,экскурсии в полном объёме,не хочется уезжать.
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На автобусе»
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