Что вас ждет Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод. В путешестии вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и так любимыми туристами Домбае и Эльбрусе. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• проживание, • завтраки, • экскурсионное и транспортное обслуживание. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты, • обеды и ужины, • трансфер: ж/д вокзал Кисловодск-гостиница — 350 руб. /машина/в одну сторону, а/п Минеральные Воды-гостиница — 1600 руб. /машина/в одну сторону, • курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).