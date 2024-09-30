Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод.
В путешестии вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и так любимыми туристами Домбае и Эльбрусе.
В путешестии вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и так любимыми туристами Домбае и Эльбрусе.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:45
Описание тура
Что вас ждет Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод. В путешестии вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и так любимыми туристами Домбае и Эльбрусе. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• проживание, • завтраки, • экскурсионное и транспортное обслуживание. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты, • обеды и ужины, • трансфер: ж/д вокзал Кисловодск-гостиница — 350 руб. /машина/в одну сторону, а/п Минеральные Воды-гостиница — 1600 руб. /машина/в одну сторону, • курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Понедельник в 13:45
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Кисловодск
- Музей Н.А. Ярошенко
- Курорт «Приэльбрусье»
- Г. Железноводск
- Г. Еccентуки
- Домбай
- Г. Пятигорск
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обеды и ужины
- Трансфер:
- - ж/д вокзал Кисловодск-гостиница - 500 руб. /машина/в одну сторону
- - а/п Минеральные Воды-гостиница - 1800 руб. /машина/в одну сторону
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Кисловодск, бул. Курортный, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 13:45
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- В телефонном режиме за несколько дней до заезда с туристами свяжется куратор тура и обговорит с ними все детали и нюансы поездки (конт. тел. 8-928-348-58-48)
- Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Кисловодску
- Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
- В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18:00-19:00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д - 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта
- Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными
- Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Домбая
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