Это Кавказ: путешествие по городам КМВ из Кисловодска

Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод.

В путешестии вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и так любимыми туристами Домбае и Эльбрусе.
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ из Кисловодска
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ из Кисловодска
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ из Кисловодска
Ближайшие даты:
Время начала: 13:45

Описание тура

Что вас ждет Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод. В путешестии вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и так любимыми туристами Домбае и Эльбрусе. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• проживание, • завтраки, • экскурсионное и транспортное обслуживание. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты, • обеды и ужины, • трансфер: ж/д вокзал Кисловодск-гостиница — 350 руб. /машина/в одну сторону, а/п Минеральные Воды-гостиница — 1600 руб. /машина/в одну сторону, • курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).

Понедельник в 13:45

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Кисловодск
  • Музей Н.А. Ярошенко
  • Курорт «Приэльбрусье»
  • Г. Железноводск
  • Г. Еccентуки
  • Домбай
  • Г. Пятигорск
Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обеды и ужины
  • Трансфер:
  • - ж/д вокзал Кисловодск-гостиница - 500 руб. /машина/в одну сторону
  • - а/п Минеральные Воды-гостиница - 1800 руб. /машина/в одну сторону
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Кисловодск, бул. Курортный, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 13:45
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В телефонном режиме за несколько дней до заезда с туристами свяжется куратор тура и обговорит с ними все детали и нюансы поездки (конт. тел. 8-928-348-58-48)
  • Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Кисловодску
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
  • В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18:00-19:00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д - 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными
  • Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Домбая

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