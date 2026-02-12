Описание тура
Сбалансированная программа сочетающая в себе трекинг по горам со спокойным отдыхом!
Малая группа до 8 человек!
Мы познакомимся с одной из главных локациях Карачаево-Черкесской республики, знаменитым курортом с более чем полувековой историей - Архызом!
За это недельное путешествие мы не только поверхностно познакомимся с этими потрясающими природными объектами, но и пройдёмся глубже в горы, к красивейшим первозданным озёрам и водопадам.
А сопровождать на части маршрутов (2-3 дня) нас будет неподражаемая Зара - аляскинский маламут!
Мы окунёмся в дикую природу, но при этом не забывая о комфорте. Все ночёвки по программе запланированы в комфортных номерах с удобствами. Каждый вечер у нас будет возможность принять душ, просушить вещи, хорошенько покушать в кафе и конечно же полноценно выспаться!
Важно! Это не лёгкая прогулка по парку, а тур в горы. Мы будем ходить по горным тропам с естественным рельефом и набором высоты в среднем 700 м в день и дистанцией 12 км.
Для участия в программе специальные навыки не нужны, подходит людям в нормальной физической форме, включая новичков!
Программа тура по дням
Трансферт в Архыз
В 14.00 наш трансфер отправляется от аэропорта Минеральные воды.
Нас ждёт достаточно долгая дорога до села Архыз, в пути будем находиться около 4х часов!
К вечеру окажемся в окружении гор, пора познакомиться поближе и обсудить первый день и планы на ближайшую неделю) После заселения в наш уютный гостевой дом отправляемся на ознакомительную прогулку по селу Архыз и на общий ужин к одно из местных кафе.
Озёра балки Орлёнок
Сегодня нас ждёт первый день пешеходной программы. Мы отправимся в район знаменитой Софийской поляны, откуда и начнётся наш трекинговый маршрут к небольшим горным озёрам Орлёнок.
Маршрут сегодня не слишком длинный, но местами тропа достаточно крутая, придётся немного попотеть. Наградой нам станет потрясающие виды и конечно же приём пищи с панорамным видом на горы и озеро!
В хорошую погоду приготовим полноценный обед прямо на берегу озера с видом на величественные горы!
Спускаемся по той же тропе и к вечеру возвращаемся в наш отель, где сможем принять душ и переодеться.
Вечером отправляемся в кафе на ужин.
Пешеходная часть маршрута около 8-10 км и набором высоты 700 метров
Дуккинские озёра
После завтрака выезжаем на трансфере к началу нашего пешего маршрута.
Мы отправляемся к одним из самых знаменитых озёр Архыза - Дуккинским озёрам! Здесь в верховьях реки Малая Дукка расположились три горных озера. На самом деле они все три имеют свои названия (Рыбка, Аркасарское и Сказка кавказа), но для упрощения туристы называют их в честь реки, которая вытекает из этих озёр.
На озёрах сделаем привал и конечно же вкусно пообедаем и выпьем свежего кофе!
В зависимости от погоды и сил группы мы посетим 2 или 3 озера.
Всего сегодня нас ждёт переход около 10 км и набором высоты 600 метров.
Софийские озёра/водопады
В зависимости от сил группы сегодня можем отправиться в самый сложный из выходов нашей программы - к Софийским озёрам. (Иногда по решению инструктора маршрут может быть заменён на Софийские водопады в зависимости от погоды, уровня физподготовки участников и др факторов)
В июне озёра и перевал ещё закрыты снегом, поэтому в программе будут Софийские водопады!
Софийские озёра - визитная карточка Архыза, и наиболее сложный из дней. Поэтому кто не уверен в своих силах, может отдохнуть в этот день или остаться погулять на Софийской поляне.
Нас ждёт относительно небольшая дистанция в 9 км, однако подъём и спуск составит около 1000 метров по вертикали!
В этот день нас ждёт часовая заброска на Уазике к началу маршрута. Это будет так же незабываемое приключение)
Невероятные виды точно стоят того!
Отъезд домой
Позавтракав неспешно собираемся и выезжаем в сторону Минеральных вод.
Ориентировочное время прибытия в аэропорт не позже 14.00.
Однако, не рекомендуем спешить домой, стоит задержаться ещё хотя бы на денёк в Пятигорске/Кисловодске и погулять по улочкам этих не менее интересных городов.
Водопад Баритовый и рафтинг
После двух дней достаточно активного трекинга нам необходимо немного отдохнуть.
Сегодня планируем достаточно короткий, но не менее красочный маршрут к водопаду Баритовый. Маршрут начинается прямо от села Архыз, где мы и проживаем, поэтому сегодня без трансфера.
Наш ждёт достаточно крутой, но не длинный маршрут к водопаду и смотровой площадке на сам Архыз. Спуск планируем не поздний, чтобы желающие могли успеть на ещё одну захватывающую часть нашего приключения - сплав по реке на рафте!
Озеро Семицветное
Завершаем день активных прогулок выходом к озеру Семицветное.
Нас ждёт пожалуй самый длинный маршрут, однако не самый сложный)
Начинаем наш путь там же, откуда выходили к Дуккинским озёрам, только в этот раз идём в другую сторону.
Сначала двигаемся по несложной тропе, которая со временем становится круче и в конце преодолев финальный подъём очутимся на берегу красивого горного озера! Здесь устроим пикник, насладимся прекрасными пейзажами и помечтаем о новых приключениях)
Дистанция 12-15 км с набором высоты около 600 метров.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание все дни программы в 2-3 местных номерах с удобствами
- Завтраки и обеды/перекусы на маршруте
- Сопровождение инструктором на всех маршрутах по программе
- Страхование путешественников на все дни программы
- Все проходы на территорию нацпарка
- Аренда трекинговых палок на дни программы
Что не входит в цену
- Одноместное размещение
- Ужины
- Рафтинг
- Развлечения и сувениры не включенные в программу (баня, ферма альпак, прогулки на лошадях и тд)
О чём нужно знать до поездки
Программа тура может корректироваться инструктором в одностороннем порядке в зависимости от физической подготовки группы, погоды, законодательных актов (закрытие заповедников и тд) и прочих факторов.
Снаряжение
Рюкзак (20-30 литров)
Накидка на рюкзак от дождя
Очки солнцезащитные
Треккинговые палки
Одежда
Одежда для сна
Нижнее бельё
Носки или термоноски
Футболка
Теплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Перчатки(осенью)
Шапка
Головной убор (бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Тапки (для хождения по отелю)
Личные вещи
Паспорт
Страховка
Деньги
Бутылка для воды
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Медицинский полис
Пожелания к путешественнику
Для участия в программе специальный опыт и навыки работы с каким-либо снаряжением не требуются. Однако, это не лёгкая прогулка по городскому парку.
Ежедневно мы будем проходить дистанции 10-18 км по горной местности на высотах 2000-4000 метров над уровнем моря с набором высоты (и затем спуском) 600-1000 метров. Тропы проходят по естественному рельефу (песок, камни, трава, снег).
Бронируя место в группе вы подтверждаете отсутствие у вас противопоказаний для занятий активным отдыхом в горной местности, а так же подтверждаете, что ваш уровень физического и психологического состояния соответствует уровню сложности программы.
Инструктор-проводник имеет право отстранить участника от активной части программы в случае несоответствия физического состояния участника уровню программы, при нарушении участником требований безопасности, общественного порядка и законодательства Рф.
Участники обязуются исполнять распоряжения инструктора-проводника на время программы.
Если вы не уверены в своих силах, но хотите попробовать такой формат отдыха, рекомендуем ознакомить с новой облегчённой версией программы (посмотреть можно в профиле организатора). Ну и в любом случае не стесняйтесь, пишите свои вопросы и сомнения, постараемся подобрать подходящую программу!
Программа подразумевает проживание в номерах по 2-3 человека. Если вы едете в одиночку, то по возможности найдём вам пару, чтобы не пришлось доплачивать за одноместное размещение, но гарантировать этого не можем, поэтому закладывайте вероятность оплаты одноместного размещения! Стараемся размещать в номерах с разбивкой по половому признаку, однако, гарантировать это не можем, так как группы небольшие! Кровати во всех номерах раздельные!
Программа тура может корректироваться инструктором в зависимости от погодных условий, физического состояния группы и прочих внешних факторов!
Важно! В зависимости от дат программы могут проводиться разными инструкторами, так же в одни даты могут быть две параллельные группы под руководством разных инструкторов.