Описание тура

Сбалансированная программа сочетающая в себе трекинг по горам со спокойным отдыхом!

Малая группа до 8 человек!

Мы познакомимся с одной из главных локациях Карачаево-Черкесской республики, знаменитым курортом с более чем полувековой историей - Архызом!

За это недельное путешествие мы не только поверхностно познакомимся с этими потрясающими природными объектами, но и пройдёмся глубже в горы, к красивейшим первозданным озёрам и водопадам.

А сопровождать на части маршрутов (2-3 дня) нас будет неподражаемая Зара - аляскинский маламут!

Мы окунёмся в дикую природу, но при этом не забывая о комфорте. Все ночёвки по программе запланированы в комфортных номерах с удобствами. Каждый вечер у нас будет возможность принять душ, просушить вещи, хорошенько покушать в кафе и конечно же полноценно выспаться!

Важно! Это не лёгкая прогулка по парку, а тур в горы. Мы будем ходить по горным тропам с естественным рельефом и набором высоты в среднем 700 м в день и дистанцией 12 км.

Для участия в программе специальные навыки не нужны, подходит людям в нормальной физической форме, включая новичков!