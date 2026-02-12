Мои заказы

Архыз с комфортом в компании маламута

Однодневные прогулки с проживанием в комфортных номерах. Группа до 8 человек
5
10 отзывов
Архыз с комфортом в компании маламута
Описание тура

Сбалансированная программа сочетающая в себе трекинг по горам со спокойным отдыхом!

Малая группа до 8 человек!

Мы познакомимся с одной из главных локациях Карачаево-Черкесской республики, знаменитым курортом с более чем полувековой историей - Архызом!

За это недельное путешествие мы не только поверхностно познакомимся с этими потрясающими природными объектами, но и пройдёмся глубже в горы, к красивейшим первозданным озёрам и водопадам.

А сопровождать на части маршрутов (2-3 дня) нас будет неподражаемая Зара - аляскинский маламут!

Мы окунёмся в дикую природу, но при этом не забывая о комфорте. Все ночёвки по программе запланированы в комфортных номерах с удобствами. Каждый вечер у нас будет возможность принять душ, просушить вещи, хорошенько покушать в кафе и конечно же полноценно выспаться!

Важно! Это не лёгкая прогулка по парку, а тур в горы. Мы будем ходить по горным тропам с естественным рельефом и набором высоты в среднем 700 м в день и дистанцией 12 км.

Для участия в программе специальные навыки не нужны, подходит людям в нормальной физической форме, включая новичков!

Программа тура по дням

1 день

Трансферт в Архыз

В 14.00 наш трансфер отправляется от аэропорта Минеральные воды.

Нас ждёт достаточно долгая дорога до села Архыз, в пути будем находиться около 4х часов!

К вечеру окажемся в окружении гор, пора познакомиться поближе и обсудить первый день и планы на ближайшую неделю) После заселения в наш уютный гостевой дом отправляемся на ознакомительную прогулку по селу Архыз и на общий ужин к одно из местных кафе.

Трансферт в АрхызТрансферт в АрхызТрансферт в Архыз
2 день

Озёра балки Орлёнок

Сегодня нас ждёт первый день пешеходной программы. Мы отправимся в район знаменитой Софийской поляны, откуда и начнётся наш трекинговый маршрут к небольшим горным озёрам Орлёнок.

Маршрут сегодня не слишком длинный, но местами тропа достаточно крутая, придётся немного попотеть. Наградой нам станет потрясающие виды и конечно же приём пищи с панорамным видом на горы и озеро!

В хорошую погоду приготовим полноценный обед прямо на берегу озера с видом на величественные горы!

Спускаемся по той же тропе и к вечеру возвращаемся в наш отель, где сможем принять душ и переодеться.

Вечером отправляемся в кафе на ужин.

Пешеходная часть маршрута около 8-10 км и набором высоты 700 метров

Озёра балки ОрлёнокОзёра балки ОрлёнокОзёра балки Орлёнок
3 день

Дуккинские озёра

После завтрака выезжаем на трансфере к началу нашего пешего маршрута.

Мы отправляемся к одним из самых знаменитых озёр Архыза - Дуккинским озёрам! Здесь в верховьях реки Малая Дукка расположились три горных озера. На самом деле они все три имеют свои названия (Рыбка, Аркасарское и Сказка кавказа), но для упрощения туристы называют их в честь реки, которая вытекает из этих озёр.

На озёрах сделаем привал и конечно же вкусно пообедаем и выпьем свежего кофе!

В зависимости от погоды и сил группы мы посетим 2 или 3 озера.

Всего сегодня нас ждёт переход около 10 км и набором высоты 600 метров.

Дуккинские озёраДуккинские озёраДуккинские озёра
4 день

Софийские озёра/водопады

В зависимости от сил группы сегодня можем отправиться в самый сложный из выходов нашей программы - к Софийским озёрам. (Иногда по решению инструктора маршрут может быть заменён на Софийские водопады в зависимости от погоды, уровня физподготовки участников и др факторов)

В июне озёра и перевал ещё закрыты снегом, поэтому в программе будут Софийские водопады!

Софийские озёра - визитная карточка Архыза, и наиболее сложный из дней. Поэтому кто не уверен в своих силах, может отдохнуть в этот день или остаться погулять на Софийской поляне.

Нас ждёт относительно небольшая дистанция в 9 км, однако подъём и спуск составит около 1000 метров по вертикали!

В этот день нас ждёт часовая заброска на Уазике к началу маршрута. Это будет так же незабываемое приключение)

Невероятные виды точно стоят того!

Софийские озёра/водопадыСофийские озёра/водопадыСофийские озёра/водопады
5 день

Отъезд домой

Позавтракав неспешно собираемся и выезжаем в сторону Минеральных вод.

Ориентировочное время прибытия в аэропорт не позже 14.00.

Однако, не рекомендуем спешить домой, стоит задержаться ещё хотя бы на денёк в Пятигорске/Кисловодске и погулять по улочкам этих не менее интересных городов.

Отъезд домойОтъезд домойОтъезд домой
6 день

Водопад Баритовый и рафтинг

После двух дней достаточно активного трекинга нам необходимо немного отдохнуть.

Сегодня планируем достаточно короткий, но не менее красочный маршрут к водопаду Баритовый. Маршрут начинается прямо от села Архыз, где мы и проживаем, поэтому сегодня без трансфера.

Наш ждёт достаточно крутой, но не длинный маршрут к водопаду и смотровой площадке на сам Архыз. Спуск планируем не поздний, чтобы желающие могли успеть на ещё одну захватывающую часть нашего приключения - сплав по реке на рафте!

Водопад Баритовый и рафтингВодопад Баритовый и рафтингВодопад Баритовый и рафтинг
7 день

Озеро Семицветное

Завершаем день активных прогулок выходом к озеру Семицветное.

Нас ждёт пожалуй самый длинный маршрут, однако не самый сложный)

Начинаем наш путь там же, откуда выходили к Дуккинским озёрам, только в этот раз идём в другую сторону.

Сначала двигаемся по несложной тропе, которая со временем становится круче и в конце преодолев финальный подъём очутимся на берегу красивого горного озера! Здесь устроим пикник, насладимся прекрасными пейзажами и помечтаем о новых приключениях)

Дистанция 12-15 км с набором высоты около 600 метров.

Озеро СемицветноеОзеро СемицветноеОзеро Семицветное
Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание все дни программы в 2-3 местных номерах с удобствами
  • Завтраки и обеды/перекусы на маршруте
  • Сопровождение инструктором на всех маршрутах по программе
  • Страхование путешественников на все дни программы
  • Все проходы на территорию нацпарка
  • Аренда трекинговых палок на дни программы
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение
  • Ужины
  • Рафтинг
  • Развлечения и сувениры не включенные в программу (баня, ферма альпак, прогулки на лошадях и тд)
О чём нужно знать до поездки

Программа тура может корректироваться инструктором в одностороннем порядке в зависимости от физической подготовки группы, погоды, законодательных актов (закрытие заповедников и тд) и прочих факторов.

Снаряжение

  • Рюкзак (20-30 литров)

  • Накидка на рюкзак от дождя

  • Очки солнцезащитные

  • Треккинговые палки

Одежда

  • Одежда для сна

  • Нижнее бельё

  • Носки или термоноски

  • Футболка

  • Теплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)

  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)

  • Перчатки(осенью)

  • Шапка

  • Головной убор (бандана, кепка, шляпа)

  • Накидка от дождя с капюшоном

  • Треккинговые ботинки

  • Тапки (для хождения по отелю)

Личные вещи

  • Паспорт

  • Страховка

  • Деньги

  • Бутылка для воды

  • Туалетная бумага

  • Индивидуальная аптечка

  • Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада

  • Предметы личной гигиены

  • Медицинский полис

Пожелания к путешественнику

Для участия в программе специальный опыт и навыки работы с каким-либо снаряжением не требуются. Однако, это не лёгкая прогулка по городскому парку.

Ежедневно мы будем проходить дистанции 10-18 км по горной местности на высотах 2000-4000 метров над уровнем моря с набором высоты (и затем спуском) 600-1000 метров. Тропы проходят по естественному рельефу (песок, камни, трава, снег).

Бронируя место в группе вы подтверждаете отсутствие у вас противопоказаний для занятий активным отдыхом в горной местности, а так же подтверждаете, что ваш уровень физического и психологического состояния соответствует уровню сложности программы.

Инструктор-проводник имеет право отстранить участника от активной части программы в случае несоответствия физического состояния участника уровню программы, при нарушении участником требований безопасности, общественного порядка и законодательства Рф.

Участники обязуются исполнять распоряжения инструктора-проводника на время программы.

Если вы не уверены в своих силах, но хотите попробовать такой формат отдыха, рекомендуем ознакомить с новой облегчённой версией программы (посмотреть можно в профиле организатора). Ну и в любом случае не стесняйтесь, пишите свои вопросы и сомнения, постараемся подобрать подходящую программу!

Программа подразумевает проживание в номерах по 2-3 человека. Если вы едете в одиночку, то по возможности найдём вам пару, чтобы не пришлось доплачивать за одноместное размещение, но гарантировать этого не можем, поэтому закладывайте вероятность оплаты одноместного размещения! Стараемся размещать в номерах с разбивкой по половому признаку, однако, гарантировать это не можем, так как группы небольшие! Кровати во всех номерах раздельные!

Программа тура может корректироваться инструктором в зависимости от погодных условий, физического состояния группы и прочих внешних факторов!

Важно! В зависимости от дат программы могут проводиться разными инструкторами, так же в одни даты могут быть две параллельные группы под руководством разных инструкторов.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
В 2015 году побывав на Кавказе влюбился в горы. С тех пор забросил городскую жизнь и большинство времени провожу в горах. Сейчас постоянно проживаю в Приэльбрусье, поэтому знаю эти места не
читать дальше

только в рамках программ. Закончил школу инструкторов пешеходного туризма, имею дипломы инструктора-проводника по горному туризму и альпинизму, а так же пешеходному туризму и треккингу. Второй разряд по альпинизму, сертификат о прохождении курсов первой помощи…. Побывал на Камчатке, Байкале зимой и летом, Алтае, Хибинах, Киргизии, Норвегии и тд. Однако, больше всего полюбился Кавказ, где и провожу большинство времени) Сводил более 20 групп на Эльбрус. Важнейшим в турах считаю безопасность и комфорт. Поэтому решил специализироваться на турах комфорт класса, которые будут под силу большинству людей. Работаю официально, имею компанию, официально зарегистрированную в реестре туроператоров. В команду беру только проверенных ребят, которые не просто приезжают чтобы отвести программу, но и сами проживают в этих же местах и знают не только маршрут программы, но и о жизни в горах более подробно)

