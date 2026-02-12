Описание тура
Тур для активистов и любителей шикарных видов, не меньше!
Создан по вашему запросу. За адекватную цену и минимальное количество дней - мы смотрим как можно больше топовых локаций в регионе! Потрясающе живописный Домбай, всеми любимый путь к урочищу Джилы-су и нарзанам, красавец Эльбрус - в этой программе мы видим всё!
Смотрите тур по дням, пишите мне вопросы в личку и, конечно, бронируйте! С нами всегда очень комфортно (на жилье, как и прежде, не экономим). Едем в мини-группе и создаем тот самый вайб авторского тура за которым хочется возвращаться!
До встречи, дорогие туристы;)
Программа тура по дням
Знакомство, туркомплекс Медовые, Гум-Баши и Домбай
Прилететь нужно до обеда (или днем ранее). В 12-12.30 выезжаем в направлении Карачаево-Черкесии! Посещаем уютный туркомплекс Медовые с его знаменитыми водопадами и зиплайном над Аликоновским ущельем (по желанию).
Перекусываем национальным хычином, запиваем фирмменным лимонадом Груша и едем в горную часть Республики! Впереди видовой перевал Гум-Баши на высоте 2000м. При хорошей погоде любуемся Эльбрусом. Впечатляет!
Заезжаем в кафе на обед. Дальше - только Домбай с его живописными видами)
Заселяемся в отель. Кто желает, выходим на прогулку по вечернему поселку и ужин.
Подъем на Мусса-Ачитара и Гоначхирское ущелье
В 9.30 с вещами выходим из отеля. Впереди подъем на канатных дорогах на высоту 3200м г. Мусса-Ачитара! Те виды, за которыми мы ехали! Они останутся надолго в ваших воспоминаниях!
В 13 ч. спускаемся на обед. На горе советую выпить чай/кофе/глинтвейн))
В 14 часов выезжаем из поселка. Впереди очень красивое ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-кель. Поляна Косыгина, граница с Абхазией - останавливаемся и фотографируемся на всех знаковых точках и возвращаемся обратно.
Едем вдоль Теберды, именно там организованы конные прогулки. Если есть желающие покататься - останавливаемся, часовая прогулка нам вполне доступна по времени.
Кто не хочет этой активности - на территории есть кафе, где можно провести время.
Едем в Ставропольский край, г. Пятигорск. Заселяемся в отель и отдыхаем. Завтра ранний подъем!
Урочище Джилы-Су - самая живописная дорога края
Джилы-Су - одно из самых красивых мест на Кавказе. Здесь много природных достопримечательностей: живописные водопады, каменные изваяния и, конечно, минеральные источники. Стоит отметить, что вся суть нашего путешествия именно в достопримечательностях и видах по дороге!
В урочище около 15 целебных источников, которые отличаются по температуре, минеральному составу и вкусу. Каждый из них показан при определённых заболеваниях, о которых написано на специальных табличках.
Температура самого большого нарзанного источника — 24C. Возле него организована ванна для купаний, советую окунуться и добавить эмоций))
Выезжаем на экскурсию рано утром - в 7.00 нужно быть готовыми. Возвращаемся ближе к вечеру. Если остались силы - можно прогуляться по городу и бульвару. Но помним, что завтра ранний подъем (выезжаем из гостиницы уже с собранными вещами).
Красавец Эльбрус и обратный трансфер
Ну что, финалим тур красиво?!))
Впереди у нас Кабардино-Балкария и главный ее символ - Эльбрус!
По живописному Баксанскому ущелью мы добираемся до нашей главной точки.
Для подъема можно выбрать сам Эльбрус или гору Чегет, с которой Эльбрус, как на ладони и видно Донгуз-Орун, ледник Семерка, Накра-Тау, горный массив Когутай, Ушбу и пр. вершины. А также Баксанское ущелье, тянущееся вниз!
Заезжаем на Поляну Нарзанов, обед.
В 15 часов выезжаем в аэропорт. Обратный рейс должен быть не ранее 19ти часов или на следующий день.
Обнимаемся, как близкие друзья и обещаем встретиться вновь!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту программы
- Проживание в очень комфортных гостиницах
- Вкусные завтраки
- Работа гидов-водителей
- Эко-сборы
- Чай/кофе на видовых точках
- Наша безграничная поддержка и внимание каждому участнику тура
Что не входит в цену
- Канатные дороги (обязательная доплата на месте). Домбай - 2700, Эльбрус до станции Гара-Баши (гондольного типа) - 3200. Чегет (при желании, канатно-кресельная) - 1300
- Конная прогулка - 1500р
- Зиплайн - 2500р
- Обеды/ужины - от 700р
- Банька, спа - от 1500р/чел
- Одноместное размещение - 8000р