Домбай, Эльбрус, Джилы-Су - классный микс за 4 дня

Тур для активистов, не меньше! Создан по вашему запросу
Описание тура

Тур для активистов и любителей шикарных видов, не меньше!

Создан по вашему запросу. За адекватную цену и минимальное количество дней - мы смотрим как можно больше топовых локаций в регионе! Потрясающе живописный Домбай, всеми любимый путь к урочищу Джилы-су и нарзанам, красавец Эльбрус - в этой программе мы видим всё!

Смотрите тур по дням, пишите мне вопросы в личку и, конечно, бронируйте! С нами всегда очень комфортно (на жилье, как и прежде, не экономим). Едем в мини-группе и создаем тот самый вайб авторского тура за которым хочется возвращаться!

До встречи, дорогие туристы;)

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, туркомплекс Медовые, Гум-Баши и Домбай

Прилететь нужно до обеда (или днем ранее). В 12-12.30 выезжаем в направлении Карачаево-Черкесии! Посещаем уютный туркомплекс Медовые с его знаменитыми водопадами и зиплайном над Аликоновским ущельем (по желанию).

Перекусываем национальным хычином, запиваем фирмменным лимонадом Груша и едем в горную часть Республики! Впереди видовой перевал Гум-Баши на высоте 2000м. При хорошей погоде любуемся Эльбрусом. Впечатляет!

Заезжаем в кафе на обед. Дальше - только Домбай с его живописными видами)

Заселяемся в отель. Кто желает, выходим на прогулку по вечернему поселку и ужин.

2 день

Подъем на Мусса-Ачитара и Гоначхирское ущелье

В 9.30 с вещами выходим из отеля. Впереди подъем на канатных дорогах на высоту 3200м г. Мусса-Ачитара! Те виды, за которыми мы ехали! Они останутся надолго в ваших воспоминаниях!

В 13 ч. спускаемся на обед. На горе советую выпить чай/кофе/глинтвейн))

В 14 часов выезжаем из поселка. Впереди очень красивое ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-кель. Поляна Косыгина, граница с Абхазией - останавливаемся и фотографируемся на всех знаковых точках и возвращаемся обратно.

Едем вдоль Теберды, именно там организованы конные прогулки. Если есть желающие покататься - останавливаемся, часовая прогулка нам вполне доступна по времени.

Кто не хочет этой активности - на территории есть кафе, где можно провести время.

Едем в Ставропольский край, г. Пятигорск. Заселяемся в отель и отдыхаем. Завтра ранний подъем!

3 день

Урочище Джилы-Су - самая живописная дорога края

Джилы-Су - одно из самых красивых мест на Кавказе. Здесь много природных достопримечательностей: живописные водопады, каменные изваяния и, конечно, минеральные источники. Стоит отметить, что вся суть нашего путешествия именно в достопримечательностях и видах по дороге!

В урочище около 15 целебных источников, которые отличаются по температуре, минеральному составу и вкусу. Каждый из них показан при определённых заболеваниях, о которых написано на специальных табличках.

Температура самого большого нарзанного источника — 24C. Возле него организована ванна для купаний, советую окунуться и добавить эмоций))

Выезжаем на экскурсию рано утром - в 7.00 нужно быть готовыми. Возвращаемся ближе к вечеру. Если остались силы - можно прогуляться по городу и бульвару. Но помним, что завтра ранний подъем (выезжаем из гостиницы уже с собранными вещами).

4 день

Красавец Эльбрус и обратный трансфер

Ну что, финалим тур красиво?!))

Впереди у нас Кабардино-Балкария и главный ее символ - Эльбрус!

По живописному Баксанскому ущелью мы добираемся до нашей главной точки.

Для подъема можно выбрать сам Эльбрус или гору Чегет, с которой Эльбрус, как на ладони и видно Донгуз-Орун, ледник Семерка, Накра-Тау, горный массив Когутай, Ушбу и пр. вершины. А также Баксанское ущелье, тянущееся вниз!

Заезжаем на Поляну Нарзанов, обед.

В 15 часов выезжаем в аэропорт. Обратный рейс должен быть не ранее 19ти часов или на следующий день.

Обнимаемся, как близкие друзья и обещаем встретиться вновь!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту программы
  • Проживание в очень комфортных гостиницах
  • Вкусные завтраки
  • Работа гидов-водителей
  • Эко-сборы
  • Чай/кофе на видовых точках
  • Наша безграничная поддержка и внимание каждому участнику тура
Что не входит в цену
  • Канатные дороги (обязательная доплата на месте). Домбай - 2700, Эльбрус до станции Гара-Баши (гондольного типа) - 3200. Чегет (при желании, канатно-кресельная) - 1300
  • Конная прогулка - 1500р
  • Зиплайн - 2500р
  • Обеды/ужины - от 700р
  • Банька, спа - от 1500р/чел
  • Одноместное размещение - 8000р
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

