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Горнолыжный Архыз, Домбай и термальные ванны

Любите снежные вершины, яркое солнце и активный отдых?
Горнолыжный Архыз, Домбай и термальные ванныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горнолыжный Архыз, Домбай и термальные ванныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горнолыжный Архыз, Домбай и термальные ванныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Любите снежные вершины, яркое солнце и активный отдых?! Этот тур для Вас!

Мы предлагаем не только лыжные «покатушки» в одном из лучших курортов Кавказа, но и культурную программу, с посещением термальных источников, горных монастырей и дегустацией минеральных вод. Дружная компания и местный колорит прилагаются бонусом!

Итак, Архыз! Один из самых молодых и быстроразвивающихся горнолыжных курортов Кавказа. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе. Для матерых лыжников тут огромное количество трасс разной сложности. Для новичков работают опытные инструкторы, которые быстро и не дорого поставят вас на лыжи или борд и дадут основы техники спуска. Все трассы логично соединены современными кресельными и гондольными подъемники. Плюсом - развитая инфраструктура (кафе, прокаты снаряжения, туалеты, мед. служба…), места для развлечения детей и прочее. Изюминкой является постоянное наличие снега и практически всегда комфортная температура для катания. И еще, тут не бывает столпотворений, как на Красной поляне!

Но есть и подвох! Всё это великолепие труднодоступно без собственного автомобиля. А добираться на перекладных утомительно и долго. Для упрощения этой задачи и был создан данный тур.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, переезд в Архыз

День первый - Встреча группы в аэропорту Минеральные воды. Всем участникам необходимо прибыть до 13 часов дня. Переезжаем в Архыз, заселяемся в гостиницу. Вечером можно изучить поселок, подобрать комплект снаряжения в прокате, поужинать…

Встреча группы, переезд в АрхызВстреча группы, переезд в АрхызВстреча группы, переезд в Архыз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Знакомство с трассами, обучение

С утра выезд на трассы Архыза. Покупка скипасов, выбор инструктора, обучение и катание…..

Знакомство с трассами, обучениеЗнакомство с трассами, обучениеЗнакомство с трассами, обучение
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Продолжаем кататься

Со схемой и расположением трасс мы уже знакомы. теперь можно быть смелее и "оторваться"по полной - это для тех кто хорошо стоит на лыжах. Новички же продолжат осваивать технику.

Продолжаем кататьсяПродолжаем кататьсяПродолжаем кататься
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Горячие термальные источники

Горные склоны это прекрасно, но нужно и отдыхать. И отдыхать на контрасте! Итак сегодня мы едем в комплекс термальных источников. Тут в 5 разных бассейнах термальная вода с температурой от 5С до 42С градусов! Есть хамам, русская баня, кедровая бочка и плавательный бассейн. Перекусить можно тут же в кафе.

Горячие термальные источникиГорячие термальные источникиГорячие термальные источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Вновь на склоны

Пора возвращаться к нашему основному занятию, ведь мы приехали кататься. А потому утром все в машину и склоны! Катаемся до вечера. Если кто то не успел отдохнуть, может остаться дома. Посёлок расположен на берегу реки и зимой тут очень живописно! Желающие могут совершить променад вдоль берега…

Вновь на склоныВновь на склоныВновь на склоны
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Поездка на Домбай

Архыз хорош, но рядом есть не менее замечательное место - поселок Домбай. Пожалуй, это один из самых знаменитых курортов на Кавказе еще с советских времен. Помните, у Визбора -"Домбайский вальс"…? Поселок находится в соседней от нас долине и по дороге к нему успеем заглянуть в один из горных монастырей. Христианские монастыри тут редкость и находятся, как правило, высоко в горах на обрывистых уступах. После катаемся на склонах Домбая. Более живописного пейзажа на окружающие вершины чем тут, представить сложно. Вечером возвращаемся домой.

Поездка на ДомбайПоездка на ДомбайПоездка на Домбай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Финальный день. Возвращаемся в Мин. Воды

Вот и закончились наши "покатушки". Утром собираемся, укладываем вещи и едем назад, в аэропорт Минеральных вод. По дороге заедем на рынок сувениров и посмотрим уникальный артефакт Лик Христа. Прощай Архыз!

Финальный день. Возвращаемся в Мин. ВодыФинальный день. Возвращаемся в Мин. ВодыФинальный день. Возвращаемся в Мин. Воды
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Трансфер Аэропорт-Архыз-Аэропорт
  • Трансфер Архыз - горнолыжка - Архыз
  • Трансфер Архыз - горячие источники - Архыз
  • Поездка в на Домбай
  • Посещение комплекса термальных источников
  • Сопровождение гида
  • Советы и рекомендации руководителя
Что не входит в цену
  • Комплект - лыжи, очки, шлем, ботинки, палки - от 1500 руб/сут
  • Комплект - Борд, ботинки, очки, шлем - от 1500 руб/сут
  • Ski pass (билет на подъемник) - 1 день от 3200 руб. (при покупке через интернет). Детям (6-13 лет) скидка 30%
  • Питание не включено Кафе от 450 руб
О чём нужно знать до поездки

Расписание мероприятий по дням может меняться в зависимости от разных факторов - погодных условий, физического состояния участников и т. п

Так же, поездки в термальные источники или Домбай, не являются обязательными. Вы можете остаться в Архызе и покататься самостоятельно.

Пожелания к путешественнику

Важно!

Прибытие в аэропорт Мин. вод должно быть до 13.00 в день старта.

Обратные билеты из Минеральных вод нужно смотреть на время после 16.00 в день окончания маршрута.

ПИТАНИЕ!

Питаниев стоимость не входит.

Во всех местах проживания группы есть оборудованные кухни со всем необходимым и возможностью готовить самостоятельно. Как показывает опыт, утром все завтракают дома, обедают на склонах, а ужинают в одной из многочисленных кафе или дома.

Наличие магазинов позволяет приобретать все необходимые продукты.

Термальные источники

  • Купальник, плавки
  • Резиновые шлепанцы
  • Большое полотенце
  • фен (там есть, но женщины его не хвалят)

Необходимые вещи

  • Перчатки лыжные
  • Термобелье
  • Шапка зимняя
  • Бафф, или подшлемник
  • Лыжный костюм
  • Рюкзачок для вещей на время катани

Полезные вещи (по желанию)

  • Рация
  • Термос
  • Аптечка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
44 года. Много лет занимаюсь горным туризмом. Организую и провожу походы разного типа и сложности в разных частях мира. Крым, Турция, Непал, Карпаты, Кипр…

Тур входит в следующие категории Домбая

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