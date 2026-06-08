Описание тура
Любите снежные вершины, яркое солнце и активный отдых?! Этот тур для Вас!
Мы предлагаем не только лыжные «покатушки» в одном из лучших курортов Кавказа, но и культурную программу, с посещением термальных источников, горных монастырей и дегустацией минеральных вод. Дружная компания и местный колорит прилагаются бонусом!
Итак, Архыз! Один из самых молодых и быстроразвивающихся горнолыжных курортов Кавказа. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе. Для матерых лыжников тут огромное количество трасс разной сложности. Для новичков работают опытные инструкторы, которые быстро и не дорого поставят вас на лыжи или борд и дадут основы техники спуска. Все трассы логично соединены современными кресельными и гондольными подъемники. Плюсом - развитая инфраструктура (кафе, прокаты снаряжения, туалеты, мед. служба…), места для развлечения детей и прочее. Изюминкой является постоянное наличие снега и практически всегда комфортная температура для катания. И еще, тут не бывает столпотворений, как на Красной поляне!
Но есть и подвох! Всё это великолепие труднодоступно без собственного автомобиля. А добираться на перекладных утомительно и долго. Для упрощения этой задачи и был создан данный тур.
Программа тура по дням
Встреча группы, переезд в Архыз
День первый - Встреча группы в аэропорту Минеральные воды. Всем участникам необходимо прибыть до 13 часов дня. Переезжаем в Архыз, заселяемся в гостиницу. Вечером можно изучить поселок, подобрать комплект снаряжения в прокате, поужинать…
Знакомство с трассами, обучение
С утра выезд на трассы Архыза. Покупка скипасов, выбор инструктора, обучение и катание…..
Продолжаем кататься
Со схемой и расположением трасс мы уже знакомы. теперь можно быть смелее и "оторваться"по полной - это для тех кто хорошо стоит на лыжах. Новички же продолжат осваивать технику.
Горячие термальные источники
Горные склоны это прекрасно, но нужно и отдыхать. И отдыхать на контрасте! Итак сегодня мы едем в комплекс термальных источников. Тут в 5 разных бассейнах термальная вода с температурой от 5С до 42С градусов! Есть хамам, русская баня, кедровая бочка и плавательный бассейн. Перекусить можно тут же в кафе.
Вновь на склоны
Пора возвращаться к нашему основному занятию, ведь мы приехали кататься. А потому утром все в машину и склоны! Катаемся до вечера. Если кто то не успел отдохнуть, может остаться дома. Посёлок расположен на берегу реки и зимой тут очень живописно! Желающие могут совершить променад вдоль берега…
Поездка на Домбай
Архыз хорош, но рядом есть не менее замечательное место - поселок Домбай. Пожалуй, это один из самых знаменитых курортов на Кавказе еще с советских времен. Помните, у Визбора -"Домбайский вальс"…? Поселок находится в соседней от нас долине и по дороге к нему успеем заглянуть в один из горных монастырей. Христианские монастыри тут редкость и находятся, как правило, высоко в горах на обрывистых уступах. После катаемся на склонах Домбая. Более живописного пейзажа на окружающие вершины чем тут, представить сложно. Вечером возвращаемся домой.
Финальный день. Возвращаемся в Мин. Воды
Вот и закончились наши "покатушки". Утром собираемся, укладываем вещи и едем назад, в аэропорт Минеральных вод. По дороге заедем на рынок сувениров и посмотрим уникальный артефакт Лик Христа. Прощай Архыз!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Трансфер Аэропорт-Архыз-Аэропорт
- Трансфер Архыз - горнолыжка - Архыз
- Трансфер Архыз - горячие источники - Архыз
- Поездка в на Домбай
- Посещение комплекса термальных источников
- Сопровождение гида
- Советы и рекомендации руководителя
Что не входит в цену
- Комплект - лыжи, очки, шлем, ботинки, палки - от 1500 руб/сут
- Комплект - Борд, ботинки, очки, шлем - от 1500 руб/сут
- Ski pass (билет на подъемник) - 1 день от 3200 руб. (при покупке через интернет). Детям (6-13 лет) скидка 30%
- Питание не включено Кафе от 450 руб
О чём нужно знать до поездки
Расписание мероприятий по дням может меняться в зависимости от разных факторов - погодных условий, физического состояния участников и т. п
Так же, поездки в термальные источники или Домбай, не являются обязательными. Вы можете остаться в Архызе и покататься самостоятельно.
Пожелания к путешественнику
Важно!
Прибытие в аэропорт Мин. вод должно быть до 13.00 в день старта.
Обратные билеты из Минеральных вод нужно смотреть на время после 16.00 в день окончания маршрута.
ПИТАНИЕ!
Питаниев стоимость не входит.
Во всех местах проживания группы есть оборудованные кухни со всем необходимым и возможностью готовить самостоятельно. Как показывает опыт, утром все завтракают дома, обедают на склонах, а ужинают в одной из многочисленных кафе или дома.
Наличие магазинов позволяет приобретать все необходимые продукты.
Термальные источники
- Купальник, плавки
- Резиновые шлепанцы
- Большое полотенце
- фен (там есть, но женщины его не хвалят)
Необходимые вещи
- Перчатки лыжные
- Термобелье
- Шапка зимняя
- Бафф, или подшлемник
- Лыжный костюм
- Рюкзачок для вещей на время катани
Полезные вещи (по желанию)
- Рация
- Термос
- Аптечка