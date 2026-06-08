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Описание тура

Любите снежные вершины, яркое солнце и активный отдых?! Этот тур для Вас!

Мы предлагаем не только лыжные «покатушки» в одном из лучших курортов Кавказа, но и культурную программу, с посещением термальных источников, горных монастырей и дегустацией минеральных вод. Дружная компания и местный колорит прилагаются бонусом!

Итак, Архыз! Один из самых молодых и быстроразвивающихся горнолыжных курортов Кавказа. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе. Для матерых лыжников тут огромное количество трасс разной сложности. Для новичков работают опытные инструкторы, которые быстро и не дорого поставят вас на лыжи или борд и дадут основы техники спуска. Все трассы логично соединены современными кресельными и гондольными подъемники. Плюсом - развитая инфраструктура (кафе, прокаты снаряжения, туалеты, мед. служба…), места для развлечения детей и прочее. Изюминкой является постоянное наличие снега и практически всегда комфортная температура для катания. И еще, тут не бывает столпотворений, как на Красной поляне!

Но есть и подвох! Всё это великолепие труднодоступно без собственного автомобиля. А добираться на перекладных утомительно и долго. Для упрощения этой задачи и был создан данный тур.