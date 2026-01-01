1 день

Очаровательный город-курорт Кисловодск

Мы встретим Вас с аэропорту/Жд вокзале Минеральных вод, в день начала тура в 13.00; если Ваш рейс прибывает позднее или задерживается мы можем организовать для вас индивидуальный трансфер (за доп. плату).

Уже по дороге в Кисловодск вы увидите знаменитые горы Кавказских минеральных вод, а возможно и сам Эльбрус. По прибытию в Кисловодск мы разместимся в комфортабельном отеле (заселение с 15.00) и у вас будет возможность отправиться на прогулку по самому большому парку Европы. Желающие могут подняться на канатной дороге на смотровую площадку с которой открываются отличные виды на Кисловодск и окрестности, а в ясную погоду на двуглавый Эльбрус. Прогуляться по тропе Косыгина к удивительным огромным гротам и пещерам. Посетить старинную питьевую галерею и оценить на вкус три вида нарзана, прогуляться по цветущему бульвару и заглянуть в старинную крепость города.

По желанию можно дополнить день поездкой на термальные источники. Чтобы успеть на купание в термальных источниках, прилёт/прибытие должно быть до 17.00

