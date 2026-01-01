Описание тура
Это идеальный тур для того чтобы провести насыщенные яркие выходные в горах. Максимум впечатлений с комфортом и безопасностью. Лучшие локации и непередаваемые виды!
Программа тура по дням
Очаровательный город-курорт Кисловодск
Мы встретим Вас с аэропорту/Жд вокзале Минеральных вод, в день начала тура в 13.00; если Ваш рейс прибывает позднее или задерживается мы можем организовать для вас индивидуальный трансфер (за доп. плату).
Уже по дороге в Кисловодск вы увидите знаменитые горы Кавказских минеральных вод, а возможно и сам Эльбрус. По прибытию в Кисловодск мы разместимся в комфортабельном отеле (заселение с 15.00) и у вас будет возможность отправиться на прогулку по самому большому парку Европы. Желающие могут подняться на канатной дороге на смотровую площадку с которой открываются отличные виды на Кисловодск и окрестности, а в ясную погоду на двуглавый Эльбрус. Прогуляться по тропе Косыгина к удивительным огромным гротам и пещерам. Посетить старинную питьевую галерею и оценить на вкус три вида нарзана, прогуляться по цветущему бульвару и заглянуть в старинную крепость города.
По желанию можно дополнить день поездкой на термальные источники. Чтобы успеть на купание в термальных источниках, прилёт/прибытие должно быть до 17.00
Домбай
Домбай — знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. Мы увидим окружающие его вечные снега и ледники, хвойные леса и озера с ярко-бирюзовой водой, водопады и нарзаны.
Мы проедем по старой Военно-Сухумской дороге, по местам где когда-то проходил Шелковой путь и шли легендарные торговые караваны. Остановимся на высокогорном перевале Гум-Баши, где огромный впечатляющий Эльбрус виден как на ладони. Далее посетим сырные пещеры и поедем, по долине самой крупной реки Северного Кавказа - Кубани, в Тебердинский заповедник.
По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, где с высоты более 3200 метров восхитимся впечатляющими горными пейзажами.
После подъёма мы пообедаем в кафе местной кухни и отправимся к чистейшей горной реке Уллу-Муруджи. Это стремительная горная река с чистейшей питьевой водой.
Далее мы посетим Шоанинский храм, расположенный высоко в горах. Этот старинный храм был возведен в X веке и с его колокольни открываются захватывающие горные панорамы. И полюбуемся на удивительное озеро Кара-кёль.
Вечером возвращаемся в отель для отдыха перед следующий насыщенным днем.
Выезд около 7 утра, ориентировочная продолжительность поездки 12 часов.
Эльбрус
Кабардино-Балкария покорит вас заснеженными горными вершинами, чистейшими озёрами и реками, величественными скалами, разнообразными минеральными источниками и завораживающей красотой горного края!
Мы привезём вас на лучшие смотровые площадки, расскажем о местных традициях и обычаях, истории и природных достопримечательностях, и сделаем всё, чтобы вы насладились красотой этого необыкновенного региона Северного Кавказа.
Во время нашего путешествия к Эльбрусу вы увидите:
Озеро Гижгит — сияющее кристально чистой водой бирюзового цвета, как жемчужина среди величественных скал.
Живописное Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и увидим памятник Первым покорителям Эльбруса.
Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро с известными целебными грязями.
Поляну Азау — горнолыжный курорт расположенный у подножия Эльбруса
Канатная дорога, я возможностью подняться на одну из высочайших вершин Европы и мира!
Самый высокогорный город в России.
Поляну Нарзанов — где вкуснейший нарзан бьёт прямо из земли.
Водопады и лошадки, дегустация
В этот заключительный день нашего путешествия мы не будем рано просыпаться, выспимся и отдохнем, что тоже необходимо в длительном путешествии. Отдохнув и позавтракав отправляемся к медовым водопадам.
Одна их первых остановок гора кольцо, сквозное отверстие в скале диаметром 8 метров. Красота созданная самой природой и овеянная легендами и историями. Необычная форма Кольцо-горы и открывающиеся виды никого не оставляют равнодушным. Даже Михаил Лермонтов неоднократно поднимался на гору и описывал в письмах к друзьям.
Проехав вдоль Баргустанского хребтам, мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на ущелье и качелями над пропастью. Желающие, за доплату, смогут прокатиться на самом длинном зиплайне России над высоким ущельем и оценить водопады сверху. Так же над ущельем расположены горные качели, где можно сделать прекрасные снимки. Далее мы спускаемся к самим водопадам, где у вас будет достаточно свободного времени чтобы насладиться этим чудом природы и отведать сытные хычины или попробовать местное вино.
После водопадов посетим в уютный чайный домик, в котором можно бесплатно продегустировать местную продукцию (множество видов варенья, включая очень экзотичные, и чая, конскую колбасу, балхан, урбеч и др), а желающие могут совершить небольшую прогулку на лошадях по горному плато (по желанию, за доплату на месте).
Групповой трансфер в аэропорт (прибываем в аэропорт в 17.00), далее на жд вокзал Мин. вод. Если вы остаетесь мы отвезем вас в отель в Кисловодске или Мин. водах (Пятигорск, Железноводск и Ессентуки, при договоренности до внесения предоплаты).
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно (если вы прилетели накануне мы заберем вас с адреса в г. Мин. воды)
- Проживание в отеле в 2х, 3х местных номерах со всеми удобствами, в отелях с высоким рейтингом. Если вы забронировали вдвоем у вас будет двухместный номер
- Сопровождение опытного тревел-эксперта по всему маршруту
- Путешествие на комфортабельном внедорожнике по всему маршруту
- Кофе, чай и вкусняшки на остановках в путешествии
- Подсказки по лучшим местам и идеям для шикарных фотографий
- Подскажем/поможем выбрать подходящий авиарейс или отель для проживания (если хотите приехать пораньше или остаться подольше)
- Обязательно подскажем куда ещё можно сходить, что интересного посмотреть и где вкусно поесть:
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу, стоимость зависит от выбранной вами вида канатной дороги и высоты подъёма, + возраста и наличия льгот (на февраль 2026: стандартный подъем до верхней станции Домбая (три уровня) 2900 руб)
- Питание и сувениры, лошадки, квадроциклы, зиплайн, билеты в музеи и прочие доп. активности (по желанию)
- Проезд и посещение термальных источников (поездка по желанию)
- Доплата при проживании в одноместном номере - 6000 рублей за все ночи (по вашему желанию мы можем предложить другому путешественнику объединиться, но не можем гарантировать что такой участник будет найден)
Пожелания к путешественнику
В горах холодно даже летом, чем выше тем холоднее. Обязательно брать теплые вещи и защиту от солнца.
Программа тура может быть изменена, для вашей безопасности, из-за погоды или ограничений Мчс.
Мы встречаем в 13 в аэропорту и на вокзале Мин. вод. Если вы прилетаете позднее то мы готовы предложить Вам индивидуальный платный трансфер (учитывайте, что при прибытии после 13 часов у Вас останется меньше времени для прогулки по парку, если вы хотите поехать на купание в термальных источниках).
После окончания программы мы привозим в аэропорт около 17:00 (пожалуйста, учитывайте это при покупке билетов. Вылет желательно не ранее 18:30). Если вы остаетесь, мы отвезем вас в отель в Мин. водах и Кисловодске (Пятигорск, только при согласовании, до бронирования).