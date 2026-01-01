Мои заказы

Яркие выходные в горах: Домбай, Эльбрус

Самые известные горы Кавказа - Эльбрус и Домбай
5
17 отзывов
Описание тура

Это идеальный тур для того чтобы провести насыщенные яркие выходные в горах. Максимум впечатлений с комфортом и безопасностью. Лучшие локации и непередаваемые виды!

Программа тура по дням

1 день

Очаровательный город-курорт Кисловодск

Мы встретим Вас с аэропорту/Жд вокзале Минеральных вод, в день начала тура в 13.00; если Ваш рейс прибывает позднее или задерживается мы можем организовать для вас индивидуальный трансфер (за доп. плату).

Уже по дороге в Кисловодск вы увидите знаменитые горы Кавказских минеральных вод, а возможно и сам Эльбрус. По прибытию в Кисловодск мы разместимся в комфортабельном отеле (заселение с 15.00) и у вас будет возможность отправиться на прогулку по самому большому парку Европы. Желающие могут подняться на канатной дороге на смотровую площадку с которой открываются отличные виды на Кисловодск и окрестности, а в ясную погоду на двуглавый Эльбрус. Прогуляться по тропе Косыгина к удивительным огромным гротам и пещерам. Посетить старинную питьевую галерею и оценить на вкус три вида нарзана, прогуляться по цветущему бульвару и заглянуть в старинную крепость города.

По желанию можно дополнить день поездкой на термальные источники. Чтобы успеть на купание в термальных источниках, прилёт/прибытие должно быть до 17.00

2 день

Домбай

Домбай — знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. Мы увидим окружающие его вечные снега и ледники, хвойные леса и озера с ярко-бирюзовой водой, водопады и нарзаны.

Мы проедем по старой Военно-Сухумской дороге, по местам где когда-то проходил Шелковой путь и шли легендарные торговые караваны. Остановимся на высокогорном перевале Гум-Баши, где огромный впечатляющий Эльбрус виден как на ладони. Далее посетим сырные пещеры и поедем, по долине самой крупной реки Северного Кавказа - Кубани, в Тебердинский заповедник.

По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, где с высоты более 3200 метров восхитимся впечатляющими горными пейзажами.

После подъёма мы пообедаем в кафе местной кухни и отправимся к чистейшей горной реке Уллу-Муруджи. Это стремительная горная река с чистейшей питьевой водой.

Далее мы посетим Шоанинский храм, расположенный высоко в горах. Этот старинный храм был возведен в X веке и с его колокольни открываются захватывающие горные панорамы. И полюбуемся на удивительное озеро Кара-кёль.

Вечером возвращаемся в отель для отдыха перед следующий насыщенным днем.

Выезд около 7 утра, ориентировочная продолжительность поездки 12 часов.

3 день

Эльбрус

Кабардино-Балкария покорит вас заснеженными горными вершинами, чистейшими озёрами и реками, величественными скалами, разнообразными минеральными источниками и завораживающей красотой горного края!

Мы привезём вас на лучшие смотровые площадки, расскажем о местных традициях и обычаях, истории и природных достопримечательностях, и сделаем всё, чтобы вы насладились красотой этого необыкновенного региона Северного Кавказа.

Во время нашего путешествия к Эльбрусу вы увидите:

Озеро Гижгит — сияющее кристально чистой водой бирюзового цвета, как жемчужина среди величественных скал.

Живописное Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и увидим памятник Первым покорителям Эльбруса.

Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро с известными целебными грязями.

Поляну Азау — горнолыжный курорт расположенный у подножия Эльбруса

Канатная дорога, я возможностью подняться на одну из высочайших вершин Европы и мира!

Самый высокогорный город в России.

Поляну Нарзанов — где вкуснейший нарзан бьёт прямо из земли.

4 день

Водопады и лошадки, дегустация

В этот заключительный день нашего путешествия мы не будем рано просыпаться, выспимся и отдохнем, что тоже необходимо в длительном путешествии. Отдохнув и позавтракав отправляемся к медовым водопадам.

Одна их первых остановок гора кольцо, сквозное отверстие в скале диаметром 8 метров. Красота созданная самой природой и овеянная легендами и историями. Необычная форма Кольцо-горы и открывающиеся виды никого не оставляют равнодушным. Даже Михаил Лермонтов неоднократно поднимался на гору и описывал в письмах к друзьям.

Проехав вдоль Баргустанского хребтам, мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на ущелье и качелями над пропастью. Желающие, за доплату, смогут прокатиться на самом длинном зиплайне России над высоким ущельем и оценить водопады сверху. Так же над ущельем расположены горные качели, где можно сделать прекрасные снимки. Далее мы спускаемся к самим водопадам, где у вас будет достаточно свободного времени чтобы насладиться этим чудом природы и отведать сытные хычины или попробовать местное вино.

После водопадов посетим в уютный чайный домик, в котором можно бесплатно продегустировать местную продукцию (множество видов варенья, включая очень экзотичные, и чая, конскую колбасу, балхан, урбеч и др), а желающие могут совершить небольшую прогулку на лошадях по горному плато (по желанию, за доплату на месте).

Групповой трансфер в аэропорт (прибываем в аэропорт в 17.00), далее на жд вокзал Мин. вод. Если вы остаетесь мы отвезем вас в отель в Кисловодске или Мин. водах (Пятигорск, Железноводск и Ессентуки, при договоренности до внесения предоплаты).

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и трансфер обратно (если вы прилетели накануне мы заберем вас с адреса в г. Мин. воды)
  • Проживание в отеле в 2х, 3х местных номерах со всеми удобствами, в отелях с высоким рейтингом. Если вы забронировали вдвоем у вас будет двухместный номер
  • Сопровождение опытного тревел-эксперта по всему маршруту
  • Путешествие на комфортабельном внедорожнике по всему маршруту
  • Кофе, чай и вкусняшки на остановках в путешествии
  • Подсказки по лучшим местам и идеям для шикарных фотографий
  • Подскажем/поможем выбрать подходящий авиарейс или отель для проживания (если хотите приехать пораньше или остаться подольше)
  • Обязательно подскажем куда ещё можно сходить, что интересного посмотреть и где вкусно поесть:
Что не входит в цену
  • Билеты на канатную дорогу, стоимость зависит от выбранной вами вида канатной дороги и высоты подъёма, + возраста и наличия льгот (на февраль 2026: стандартный подъем до верхней станции Домбая (три уровня) 2900 руб)
  • Питание и сувениры, лошадки, квадроциклы, зиплайн, билеты в музеи и прочие доп. активности (по желанию)
  • Проезд и посещение термальных источников (поездка по желанию)
  • Доплата при проживании в одноместном номере - 6000 рублей за все ночи (по вашему желанию мы можем предложить другому путешественнику объединиться, но не можем гарантировать что такой участник будет найден)
Пожелания к путешественнику

В горах холодно даже летом, чем выше тем холоднее. Обязательно брать теплые вещи и защиту от солнца.

Программа тура может быть изменена, для вашей безопасности, из-за погоды или ограничений Мчс.

Мы встречаем в 13 в аэропорту и на вокзале Мин. вод. Если вы прилетаете позднее то мы готовы предложить Вам индивидуальный платный трансфер (учитывайте, что при прибытии после 13 часов у Вас останется меньше времени для прогулки по парку, если вы хотите поехать на купание в термальных источниках).

После окончания программы мы привозим в аэропорт около 17:00 (пожалуйста, учитывайте это при покупке билетов. Вылет желательно не ранее 18:30). Если вы остаетесь, мы отвезем вас в отель в Мин. водах и Кисловодске (Пятигорск, только при согласовании, до бронирования).

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Меня зовут Алексей, я представитель опытной команды гидов которая уже 15 лет помогает туристам посетить самые интересные и красивые места северного Кавказа! Мы накопили огромный опыт увлекательных автотуров по Кавказу и собрали лучшие локации для самых запоминающихся путешествий. Мы позаботимся о вашем комфорте, ярких впечатлениях и восхитительных фотографиях!

