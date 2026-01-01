Описание тура
Если вас трое и более дополнительная скидка 15%.
Самые известные и впечатляющие горы Кавказа. Яркие впечатления, захватывающие виды, маленькие группы и современные отели для максимального комфорта.
Программа тура по дням
Самая высокая канатная станция Европы на Эльбрусе
Ранним утром отправимся к подножию великого Эльбруса.
Наш путь пройдет по живописным местам Кавказских Минеральных вод, мимо необычного озера Тамбукан, лечебная грязь которого используется в большинстве санаториев Кавказа. Уже в дороге можно любоваться уходящим в бесконечную даль заснеженным Кавказским хребтом. А как только мы въедем в Баксанское ущелье, горы станут еще ближе и выше. Мы поднимемся по горной дороге к одному из самых живописных озер Кабардино-Балкарии, озеру Гижгит (второе название Былымское), рукотворное, но невероятно красивое, словно драгоценная жемчужина, оно сияет окруженное ожерельем высоких гор.
В пути мы обязательно расскажем Вам об истории этого края, его удивительных местах, обычаях и конечно заедем в уютное кафе где полакомимся вкуснейшими хычинами и другими национальными блюдами этого гостеприимного края.
Вкусно подкрепившись мы отправляемся к главной цели нашего путешествия - горе Эльбрус! Это популярное место не только для горнолыжников, но и у многих туристов. На поляне Азау, с которой стартуют подъемники, работают вагончик и новые кабинки фуникулера. Три очереди подъёма вознесут Вас на невероятную высоту 3847 метров (верхняя станция Гарабаши занесена в Книгу Рекордов России, как самая высокая станция канатной дороги в Европе). Здесь даже в жаркий летний день лежит снег. Для туристов на верхней станции расположены разные фотозоны, на террасах кафе можно отдохнуть наслаждаясь невероятными видами или отправить открытку из самого высокогорного почтового ящика России. С панорамных смотровых площадок в ясную погоду вы увидите горную гряду Главного кавказского хребта и 4 пятитысячника и, конечно, сам легендарный Эльбрус самую высокую точку Европы пики 5642 м и 5621 м. А если Вам повезет Вы увидите и местную звезду - лисичку Муху, которая частенько приходит за вкусняшками к туристам и альпинистам.
Далее отправимся на поляну Нарзанов, ведь вулкан Эльбрус это кладовая минеральных вод, некая природная подземная химическая лаборатория, которая вырабатывает и выталкивает из земли популярный и чудодейственный нарзан. Места извержения нарзана выглядят словно земля на Марсе из-за содержащегося в воде железа, а на поляне можно попробовать сразу несколько различных по вкусу минеральных вод или прогуляться по небольшому рынку, где прикупить местных сувениров для себя и своих близких.
Среднее время поездки 12 часов (выезд около 7 утра, на поляне Азау, для подъёма на Эльбрус проводим около 3-4 часов), дорога в одну сторону около 3х часов).
Домбай - жемчужина Карачаево-Черксессии
Отдохнув в отеле, утром выезжаем в Домбай.
Дорога в Домбай проходящая вдоль горной реки Теберда, по одному из самых зеленых заповедников России, наверное никого не оставит равнодушным. Пейзажи здесь совсем другие, нежели по те что мы видели по пути на Эльбрус, но очаровывают они совсем не меньше. Зеленые вековые ели и выглядывающие на поворотах острые покрытые снегом горные пики, водопады и лазурные реки, сказочная природа Домбая завораживает и бесповоротно влюбляет в эти места.
Одна из первых остановок будет на смотровой площадке горного перевала Гум-баши (в переводе песчаная голова, и вы сами убедитесь в верности этого названия, рассматривая гору которая невероятно похожа на огромного сфинкса), в хорошую погоду с этого места один из лучших видов на Эльбрус. Мы остановимся для завтрака в кафе национальной кухни и попробуем другие хычины и блюда (ведь это уже другой регион Кавказа. . вместо вчерашней Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессия).
Удивительные горные долины, где кажется течет совсем другая жизнь, а стада мирно пасущиеся на склонах будто специально украшают картины этих мест. Дорога приведет нас в Карачаевск, где высоко в горах мы посетим старинный христианский храм X века. Шоанинский храм был построен во времена развития северного ответвления знаменитого шелкового пути и расцвета царства Алании, он словно парит в небесах, а с его стен открываются восхитительные виды на окружающие горы и долины.
Дольше мы посетим загадочное озеро Кара-кель и узнаем чем оно знаменито, и чистейшую горную реку Улу-муруджу.
По прибытии в Домбай, вы отправитесь на вершины горы Мусса Ачитара. Три разные канатные дороги, по вашему предпочтению, поднимут Вас на высоту до 3200 метров. Перед теми, кто поднимется до второй и верхней станции, в ясную погоду откроются виды на Кавказский хребет, пик Софруджу, горы Белалакая и Эльбрус.
Погуляв и пообедав (3-4 часа проводим в Домбае) мы отправимся в обратный путь. Это длительная поездка занимает около 12 часов.
Прибытие в аэропорт в 20.00.
Невероятная и колоритная Осетия
На один день окунутся в самобытный колорит Северной Осетии: насладится вкуснейшими блюдами осетинской кухни, восхититься горными ущельями и каньонами, открыть истории родовых башен и взлететь над пропастью на горных качелях.
Наш путь лежит сквозь три волшебных ущелья Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское! Целый день мы будем любоваться величественной красотой Кавказских гор и погружаться в увлекательные истории, легенды и богатую культуру осетинского народа.
Нас ожидает встреча с живописным Куртатинским ущельем, протянувшимся на 50 километров. Мы побываем в очаровательном поселке Верхний Фиагдон, откуда открываются потрясающие горные виды, привлекающие тысячи туристов.
Затем мы отправимся в Кардаваганскую теснину - глубокую и узкую расселину, где бурная река Фиагдон словно меч рассекает ущелье на две части. Это поистине захватывающее зрелище!
Мы посетим Дзивгисская крепость, величественную скальную цитадель, созданную природой и доработанную руками человека. Узнаем о ее богатой истории, о стойкости защитников, выдержавших множество набегов.
Наше путешествие приведет нас к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю - духовному центру Алании и самой высокогорной обители в России.
Мы увидим знаменитые башни Курта и Тага, названные в честь двух братьев. Узнаем о их особенностях и услышим легенды, связанные с ними. А после сможем прокатиться на захватывающих качелях над пропастью!
В Даргавсе, символе Северной Осетии и самом известном некрополе Кавказа, мы окажемся на зеленом холме, словно усыпанном склепами. Познакомимся с тонкостями их строения и погребальными обычаями осетинского народа.
Наконец, посетим Кармадонское ущелье, известное своими завораживающими видами, но также несущее в себе память о трагических событиях 2002 года. Мы почтим память съемочной группы Сергея Бодрова и вспомним о силе природы.
Встреча, трансфер в отель и купание в термах
Встречаем всех участников группы в аэропорту Минеральные воды в 15.00 (можем так же забрать с вокзала, и с отеля, если вы прилетели накануне). Заселяемся в отель. Свободное время на прогулку по горному парку с возможностью подняться на канатной дороге на гору Большое седло с видом на Эльбрус и пообедать. Вечером выезд на термальные источники (по желанию).
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповая встреча в аэропорту и возвращение в аэропорт (или в место вашего проживания/прибытия, по согласованию) в день начала и окончания нашего путешествия
- Все переезды по программе и сопровождение тревел-эксперта
- Проживание в комфортабельном отеле, в номерах со всеми удобствами
- Чай из альпийских горных трав и свежесвареный кофе, на остановках в живописных локациях
- Помощь в выборе отеля, если вы приезжаете раньше или хотите задержаться. Возможность расширить программу и добавить дни/поездки (+в день окончания нашего путешествия, можем отвезти Вас так же в Пятигорск/Кисловодск)
Что не входит в цену
- Питание мы завозим в кафе по маршруту, также на Эльбрусе и в Домбае дается время для обеда. Сувениры/фото/местные деликатесы
- Оплата подъемников в Домбае, Эльбрусе (вы сами решаете, на каком подъемнике вы поедете и на какую высоту - от этого зависит стоимость)
- Если вы бронируете поездку на одного человека, обязательная доплата за одноместное проживание (9000 за весь тур если нет другого участника готового объединится)
- Индивидуальный трансфер если ваш рейс задержался или прилетает позже времени встречи, а так же обратный трансфер в другое время/день
- Поездка на термальные источники
О чём нужно знать до поездки
В поездке в горы, необходима удобная и устойчивая обувь (даже летом можно наступить в снег в горах или попасть под сильный дождь, выбирайте обувь исходя из этого!). Теплая, непродуваемая и непромокаемая одежда (в горах погода может быстро меняться, а лишнюю одежду можно всегда оставить в машине). Паспорт, наличные деньги. Головной убор, солнцезащитные очки и средства.
Пожелания к путешественнику
В программе возможны изменения в случае опасной дороги в горах и/или предупреждений Мчс. Последовательность поездок по дням определяется организатором накануне выезда (в зависимости от погоды, ситуации на дорогах, закрытия/профилактику канатных дорог). Учтите, что на Кавказе не приветствуется слишком открытая одежда.