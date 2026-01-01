1 день

Самая высокая канатная станция Европы на Эльбрусе

Ранним утром отправимся к подножию великого Эльбруса.

Наш путь пройдет по живописным местам Кавказских Минеральных вод, мимо необычного озера Тамбукан, лечебная грязь которого используется в большинстве санаториев Кавказа. Уже в дороге можно любоваться уходящим в бесконечную даль заснеженным Кавказским хребтом. А как только мы въедем в Баксанское ущелье, горы станут еще ближе и выше. Мы поднимемся по горной дороге к одному из самых живописных озер Кабардино-Балкарии, озеру Гижгит (второе название Былымское), рукотворное, но невероятно красивое, словно драгоценная жемчужина, оно сияет окруженное ожерельем высоких гор.

В пути мы обязательно расскажем Вам об истории этого края, его удивительных местах, обычаях и конечно заедем в уютное кафе где полакомимся вкуснейшими хычинами и другими национальными блюдами этого гостеприимного края.

Вкусно подкрепившись мы отправляемся к главной цели нашего путешествия - горе Эльбрус! Это популярное место не только для горнолыжников, но и у многих туристов. На поляне Азау, с которой стартуют подъемники, работают вагончик и новые кабинки фуникулера. Три очереди подъёма вознесут Вас на невероятную высоту 3847 метров (верхняя станция Гарабаши занесена в Книгу Рекордов России, как самая высокая станция канатной дороги в Европе). Здесь даже в жаркий летний день лежит снег. Для туристов на верхней станции расположены разные фотозоны, на террасах кафе можно отдохнуть наслаждаясь невероятными видами или отправить открытку из самого высокогорного почтового ящика России. С панорамных смотровых площадок в ясную погоду вы увидите горную гряду Главного кавказского хребта и 4 пятитысячника и, конечно, сам легендарный Эльбрус самую высокую точку Европы пики 5642 м и 5621 м. А если Вам повезет Вы увидите и местную звезду - лисичку Муху, которая частенько приходит за вкусняшками к туристам и альпинистам.

Далее отправимся на поляну Нарзанов, ведь вулкан Эльбрус это кладовая минеральных вод, некая природная подземная химическая лаборатория, которая вырабатывает и выталкивает из земли популярный и чудодейственный нарзан. Места извержения нарзана выглядят словно земля на Марсе из-за содержащегося в воде железа, а на поляне можно попробовать сразу несколько различных по вкусу минеральных вод или прогуляться по небольшому рынку, где прикупить местных сувениров для себя и своих близких.

Среднее время поездки 12 часов (выезд около 7 утра, на поляне Азау, для подъёма на Эльбрус проводим около 3-4 часов), дорога в одну сторону около 3х часов).

