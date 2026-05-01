Описание тура
Это идеальный тур для того чтобы провести насыщенные яркие выходные в горах. Максимум впечатлений с комфортом и безопасностью. Лучшие локации и непередаваемые виды!
Программа тура по дням
Водопады, прогулки на лошадях и термы
Мы встретим Вас с аэропорту/Жд вокзале Минеральных вод, в день начала тура (встречаем в 10.00). Если вы прилетели накануне заберем Вас с отеля (в Мин. водах или Кисловодске) Уже по дороге вы увидите знаменитые горы лакколиты Кавказских минеральных вод, а возможно, и сам Эльбрус, выглянет из шапки облаков.
По этой живописной дороге мы приедем в место известное еще во времена Михаила Лермонтова, удивительную кольцо-гору с панорамными видами на Кисловодскую долину. Затем отправимся на очаровательные медовые водопады. По пути мы посетим смотровую площадку с прекрасным видом на ущелье и качелями над пропастью. Желающие, за доплату, смогут прокатиться на самом длинном зиплайне России: пролететь над высоким ущельем и оценить долину с водопадами сверху. Так же над ущельем расположены горные качели, где можно сделать прекрасные снимки. Далее спускаемся к самим водопадам, где у вас будет достаточно свободного времени чтобы насладиться этим чудом природы, прогуляться по ущелью и, если уже проголодались, отведать сытные хычины. После водопадов отправимся в чайный домик, где можно бесплатно продегустировать местную продукцию (множество видов варенья и чая, конскую колбасу и др), а желающие могут совершить прогулку на лошадях (600 рублей прогулка). Прогулка по желанию, лошадки очень спокойные, подходят для любого возраста и без физической подготовки. По прибытию в Кисловодск мы разместимся в комфортабельном отеле и, вечером у вас будет возможность отправиться на прогулку по самому большому парку Европы, расположенному на склонах Джинальского хребта. Желающие могут поднятьсяпешком или на канатной дороге на смотровую площадку с которой открываются отличные виды на Эльбрус, Кисловодск и окрестности. Посетить старинную питьевую галерею и оценить на вкус три вида нарзана, прогуляться по известному бульвару, как в свое время это делали Пушкин, Лермонтов или Чехов и заглянуть в старинную крепость города, где расположен музей города.
По желанию, можно дополнить день поездкой на термальные источники (за дополнительную плату).
Домбай
Домбай — знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. Мы увидим окружающие его вечные снега и ледники, хвойные леса и озера с ярко-бирюзовой водой, водопады и нарзаны.
Мы проедем по старой Военно-Сухумской дороге, по местам где когда-то проходил Шелковой путь и шли легендарные торговые караваны. Остановимся на высокогорном перевале Гум-Баши, где огромный впечатляющий Эльбрус виден как на ладони. Далее посетим сырные пещеры и поедем, по долине самой крупной реки Северного Кавказа - Кубани, в Тебердинский заповедник.
По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, где с высоты более 2200 метром восхитимся впечатляющими горными пейзажами.
После подъёма мы пообедаем в кафе местной кухни и отправимся к чистейшей горной реке Уллу-Муруджи. Это стремительная горная река с чистейшей питьевой водой.
Далее мы посетим Шоанийский храм, расположенный высоко в горах. Этот старинный храм был возведен в X веке и с его колокольни открываются захватывающие горные панорамы. И полюбуемся на удивительное озеро Кара-кёль.
Вечером возвращаемся в отель для отдыха перед следующий насыщенным днем.
Выезд около 7 утра, ориентировочная продолжительность поездки 12 часов.
Эльбрус
Кабардино-Балкария покорит вас заснеженными горными вершинами, чистейшими озёрами и реками, величественными скалами, разнообразными минеральными источниками и завораживающей красотой горного края!
Мы привезём вас на лучшие смотровые площадки, расскажем о местных традициях и обычаях, истории и природных достопримечательностях, и сделаем всё, чтобы вы насладились красотой этого необыкновенного региона Северного Кавказа.
Во время нашего путешествия на Эльбрус вы увидите:
Озеро Гижгит — сияющее кристально чистой водой бирюзового цвета, как жемчужина среди величественных скал.
Живописное Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и увидим памятник Первым покорителям Эльбруса.
Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро с известными целебными грязями.
Поляну Азау — горнолыжный курорт расположенный у подножия Эльбруса
Канатная дорога, я возможностью подняться на одну из высочайших вершин Европы и мира!
Самый высокогорный город в России.
Поляну Нарзанов — где вкуснейший нарзан бьёт прямо из земли.
Осетия
Невероятно красивая природа Северной Осетии никого не оставит равнодушным!
Проезжая по
Куртатинскому ущелью, где альпийские
луга гармонично соседствуют с горными
хребтами и реками, мы остановимся у
самого узкого места Кадаргаванского
каньона, где мощная горная река Фиагдон
пробила себе путь среди горных
скал. Совершим часовую прогулку по долине Мидаграбин,
в которой расположено около 50 водопадов
разной высоты и мощности.
Древний
некрополь Даргавс, расположенный на
живописном склоне, стал местом последнего
упокоения нескольких поколений горцев.
И сегодня, находясь в городе мертвых,
в окошках склепов можно
увидеть человеческие кости.
Вы увидите
башню братьев-основателей Куртатинского
и Тагаурского обществ — Курта и Тага,
наскальную Дзивгисскую крепость, стены
которой почти незаметны на фоне скал и
самый высокогорный Православный
монастырь на территории России.
Также посетим
два популярных арт-объекта. Фиагдонские
качели, или как их еще называют качели
над пропастью, прокатиться на которых
может каждый желающий. И арт-объект
— буква осетинского алфавита, установленную
среди горных вершин с головокружительной
панорамой.
Кармадонское ущелье одно из самых известных и посещаемых в Северной Осетии. Из-за схода ледника Колка в 2002 году здесь погибли люди, в том числе и съемочная группа Сергея Бодрова. Мы посетим это место: увидим засыпанные тоннели и следы мощных селевых потоков.
Ориентировочное время прибытия в аэропорт/вокзал Мин. вод 21 час (если вы остаетесь мы отвезем Вас в ваш отель в Мин. водах или Кисловодске).
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 10:00 в аэропорту/жд вокзале Мин. вод (если вы прилетели накануне мы заберем Вас из отеля в Мин. водах). Групповой трансфер обратно
- Проживание в отеле в 2х, 3х местных номерах со всеми удобствами, в отелях с высоким рейтингом (если вы вдвоем = двухместный номер)
- Сопровождение опытного тревел-эксперта по всему маршруту и экскурсионное обслуживание
- Путешествие на комфортабельном внедорожнике по всему маршруту
- Кофе, чай и вкусняшки на остановках в путешествии
- Подсказки по лучшим местам и идеям для шикарных фотографий
- Подскажем/поможем выбрать подходящий авиарейс или отель для проживания (если хотите приехать пораньше или остаться подольше), обязательно подскажем куда ещё можно сходить, что интересного посмотреть и где вкусно поесть:)
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу (стоимость зависит от выбранной вами вида канатной дороги и высоты подъёма, + возраста и наличия льгот)
- Питание и сувениры
- Проезд и посещение термальных источников (по желанию)
- Доплата при проживании в одноместном номере - 9000 рублей (за все три ночи), если вы путешествуете без спутника/спутницы по вашему желанию мы можем предложить другому путешественнику объединиться, но не можем гарантировать что такой участник будет найден.)
- Любые дополнительные развлечения или активности по личным пожеланиям: фото на яке или с другими животными/костюмами, зиплайн, альпаки, лошади, квадроциклы, сапы, парапланы и прочее. На разных локациях множество местных жителей предлагают самые разнообразные варианты развлечений, которые вы можете выбрать и оплатить самостоятельно, в рамках свободного времени которое заранее сообщает гид
- Трансфер в аэропорт в другое время/дни (если вы прилетаете раньше или улетаете/уезжаете позже окончания/начала программы, или если ваш рейс задерживается)
Пожелания к путешественнику
В горах холодно даже летом, чем выше тем холоднее. Обязательно брать теплые вещи и защиту от солнца. Удобная и устойчивая обувь, теплая непродуваемая одежда (даже в жаркий день, на высоте может быть очень холодно). Защита от солнца (даже зимой). Солнцезащитные очки (даже зимой тк отражение солнечного света от снега невероятно яркое).
Программа может быть изменена (т. е. предложена другая поездка не входящая в программу) из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, это бывает крайне редко, но если так случится, мы всегда стараемся найти замену которая всем понравится.
Последовательность локаций по дням определяется тревел-экспертом. Мы меняем указанные в программе поездки местами, когда у нас есть информация о плохой погоде на одной локации и более приятной на другой (под дождем и ветром Вам самим будет некомфортно) или, нам заранее известно о мероприятиях закрытия или частичного закрытия канатных дорог (когда вы не сможете подняться наверх или потеряете много времени в очередях), информации о закрытии или частичном перекрытии дорог (чтобы никто не опоздал в аэропорт или не просидел весь день в пробках на дороге) и других форс-мажорах. При этом, мы, конечно, не можем всегда знать обо всех изменениях или событиях заранее, изредка бывают ситуации когда программу приходится менять по пути. В этом случае мы предлагаем различные возможные варианты группе и группа выбирает совместно.
Термальные источники могут быть противопоказаны, например, при беременности и некоторых заболеваниях. В нижнем белье запрещен вход даже мужчинам.
У меня широкие рамки возраста участия в поездке, но пожалуйста, правильно оцените свои возможности. Путешествие достаточно лёгкое, обязательные пешие прогулки здесь совсем небольшие, хотя вы всегда можете забраться выше и прогуляться дальше, но бывают длительные переезды на автомобиле, + резкий подъем на высоты выше 2000 метров на канатной дороге, в редких случаях, может вызвать ухудшение самочувствия. Десятки и сотни людей разного возраста ежедневно посещают эти локации, но Ваши (и Ваших детей) возможности/ограничения известны только Вам. Если вас укачивает возьмите с собой аптечные средства.
Если у вас есть пожелания по отелю/проживанию, в виде двухспальной или раздельных кроватей, вида из окна, месторасположения отеля и прочее, пожалуйста, сообщите их до внесения предоплаты. Мы не сможем обеспечить особое питание (веган/без глютен и прочее). Завтракать в отеле мы обычно не успеваем тк часто выезжаем около 7 утра (иначе мы не успеем спокойно и без спешки посетить все локации). Для завтрака заезжаем в кафе национальной кухни (в некоторых отелях так же предусмотрены ланч-боксы) или останавливаемся на панорамных площадках, варим кофе и предлагаем горячий чай (перекус можно взять с собой). Если Вам не понравилось в кафе, пожалуйста, обязательно сообщите мне (мы следим за отзывами, и всегда стараемся выбирать лучшее). Я рекомендую кафе, но вы всегда можете выбрать любое другое, в рамках отведенного свободного времени.
Дорогие туристы, я всегда стараюсь чтобы от путешествия остались только лучшие впечатления, но при этом, я, к сожалению, не могу влиять на погоду и не знаю какая она будет в даты вашего путешествия (она может быть ясной и теплой зимой, или обрушиться дождем и ураганным ветром даже летом и еще 100 разных вариантов; даже накануне выезда, прогноз погоды может оказаться неверным). Пожалуйста, примите к сведению: я не могу гарантировать: работу канатных дорог, работу кафе и других людей/организаций, возможность проезда до локации, в случае сошедшей сели или сильного снегопада и других погодных условий, ясное голубое небо для идеальных фото, совпадения ваших ожиданий и реальности.
При бронировании моих программ у вас есть возможность один раз перенести даты поездки (если так получилось что вы не можете поехать), для этого нужно сообщить мне в чате или напрямую об этом до того как отмена номера станет невозвратной (обычно это за 3 суток, но бывает и за 14 и за сутки до начала поездки). Перенести можно на любую открытую дату, где есть места, в течение года (если стоимость на новую дату выше, будет доплата). Если вы покупаете услугу возвратный тур, то все вопросы по возврату, решаете напрямую с поддержкой ютpeвел. Если вы не покупаете эту услугу: то 15% от стоимости бронирования (не 15% от предоплаты!) становится невозвратной через 24 часа после внесения предоплаты (это не моя прихоть, это условия работы агрегатора).