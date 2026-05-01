В горах холодно даже летом, чем выше тем холоднее. Обязательно брать теплые вещи и защиту от солнца. Удобная и устойчивая обувь, теплая непродуваемая одежда (даже в жаркий день, на высоте может быть очень холодно). Защита от солнца (даже зимой). Солнцезащитные очки (даже зимой тк отражение солнечного света от снега невероятно яркое).

Программа может быть изменена (т. е. предложена другая поездка не входящая в программу) из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, это бывает крайне редко, но если так случится, мы всегда стараемся найти замену которая всем понравится.

Последовательность локаций по дням определяется тревел-экспертом. Мы меняем указанные в программе поездки местами, когда у нас есть информация о плохой погоде на одной локации и более приятной на другой (под дождем и ветром Вам самим будет некомфортно) или, нам заранее известно о мероприятиях закрытия или частичного закрытия канатных дорог (когда вы не сможете подняться наверх или потеряете много времени в очередях), информации о закрытии или частичном перекрытии дорог (чтобы никто не опоздал в аэропорт или не просидел весь день в пробках на дороге) и других форс-мажорах. При этом, мы, конечно, не можем всегда знать обо всех изменениях или событиях заранее, изредка бывают ситуации когда программу приходится менять по пути. В этом случае мы предлагаем различные возможные варианты группе и группа выбирает совместно.

Термальные источники могут быть противопоказаны, например, при беременности и некоторых заболеваниях. В нижнем белье запрещен вход даже мужчинам.

У меня широкие рамки возраста участия в поездке, но пожалуйста, правильно оцените свои возможности. Путешествие достаточно лёгкое, обязательные пешие прогулки здесь совсем небольшие, хотя вы всегда можете забраться выше и прогуляться дальше, но бывают длительные переезды на автомобиле, + резкий подъем на высоты выше 2000 метров на канатной дороге, в редких случаях, может вызвать ухудшение самочувствия. Десятки и сотни людей разного возраста ежедневно посещают эти локации, но Ваши (и Ваших детей) возможности/ограничения известны только Вам. Если вас укачивает возьмите с собой аптечные средства.

Если у вас есть пожелания по отелю/проживанию, в виде двухспальной или раздельных кроватей, вида из окна, месторасположения отеля и прочее, пожалуйста, сообщите их до внесения предоплаты. Мы не сможем обеспечить особое питание (веган/без глютен и прочее). Завтракать в отеле мы обычно не успеваем тк часто выезжаем около 7 утра (иначе мы не успеем спокойно и без спешки посетить все локации). Для завтрака заезжаем в кафе национальной кухни (в некоторых отелях так же предусмотрены ланч-боксы) или останавливаемся на панорамных площадках, варим кофе и предлагаем горячий чай (перекус можно взять с собой). Если Вам не понравилось в кафе, пожалуйста, обязательно сообщите мне (мы следим за отзывами, и всегда стараемся выбирать лучшее). Я рекомендую кафе, но вы всегда можете выбрать любое другое, в рамках отведенного свободного времени.

Дорогие туристы, я всегда стараюсь чтобы от путешествия остались только лучшие впечатления, но при этом, я, к сожалению, не могу влиять на погоду и не знаю какая она будет в даты вашего путешествия (она может быть ясной и теплой зимой, или обрушиться дождем и ураганным ветром даже летом и еще 100 разных вариантов; даже накануне выезда, прогноз погоды может оказаться неверным). Пожалуйста, примите к сведению: я не могу гарантировать: работу канатных дорог, работу кафе и других людей/организаций, возможность проезда до локации, в случае сошедшей сели или сильного снегопада и других погодных условий, ясное голубое небо для идеальных фото, совпадения ваших ожиданий и реальности.

При бронировании моих программ у вас есть возможность один раз перенести даты поездки (если так получилось что вы не можете поехать), для этого нужно сообщить мне в чате или напрямую об этом до того как отмена номера станет невозвратной (обычно это за 3 суток, но бывает и за 14 и за сутки до начала поездки). Перенести можно на любую открытую дату, где есть места, в течение года (если стоимость на новую дату выше, будет доплата). Если вы покупаете услугу возвратный тур, то все вопросы по возврату, решаете напрямую с поддержкой ютpeвел. Если вы не покупаете эту услугу: то 15% от стоимости бронирования (не 15% от предоплаты!) становится невозвратной через 24 часа после внесения предоплаты (это не моя прихоть, это условия работы агрегатора).