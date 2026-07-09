Описание тура
Трекинг с комфортом и без рюкзаков. Для новичков и не только.
Лучше гор могут быть только горы В. Высоцкий
Основные природные и исторические достопримечательности:
Бадукские озера
Дуккинские озера
Турье озеро
Водопад Алибек
Софийские водопады
гора Мусса-Ачитара
Шоанинский храм
… а так же влюбиться в пейзажи Кавказа и познакомиться с гостеприимством этого края.
- Маршрут в Домбай и Архыз я не провожу на постоянной основе, хотя, как мне кажется, это красивейшие места на Кавказе. а часто не провожу именно по причине своей любви к ним. таких туров в году немного, буквально 3-4. они особенные, любимые, долгожданные.
- Я люблю каждый поворот, каждую вершину и не могу на них насмотреться.
- В этой поездке я постаралась собрать самые вкусные локации, чтобы и Вы с трепетом возвращались в эти места.
- Не смотрите на небольшое количество локаций, этот тур без воды и ненужных остановок на маршруте
- Я знаю места где время останавливается, где вы почувствуете всю их мощь и красоту. После путешествия вы никогда не возвращаетесь прежними.
Программа тура по дням
Едем в Архыз
Встреча группы, знакомство. выезжаем в сторону Архыза
Суворовские термальные источники — это популярный бальнеологический комплекс на Кавказских Минеральных Водах, расположенный в станице Суворовская. Вода добывается из скважины с глубины более 1200 метров и обладает уникальным щелочным составом с высокой концентрацией кремнезема. На территории расположено три бассейна с разной температурой воды
Обед.
Прибытие в Архыз. Заселение
А после отправимся встретить закат на перевал Пхия- это живописная панорамная точка в окрестностях Архыза, расположенная на высоте 2100. оттуда нам будет виден маршрут следующего дня. (Если погода не позволит увидеть закат- прогуляемся и разомнемся близ поселка Архыз)
Возвращение в поселок. отдых перед нелегким днем.
---организационная часть----
Встречаем Вас в аэропорту Минеральные воды с 11:30 до 12:00.
Кто прилетел заранее-в мин. водах встреча у Трц Вершина в 12:00
Знакомимся. Тур начинается. Выезжаем по маршруту. При соблюдении этих условий- включен общий трансфер из Минеральных вод
Дуккинские озера
Плотный завтрак.
Заброска на маршрут.
Дуккинские озера — это, пожалуй, золотое кольцо Архыза. группа из трех высокогорных водоемов (Рыбка, Аркасарское и Сказка Кавказа), расположенных на высоте 2400-2500 метровв верховьях реки Малая Дукка. Это один из самых популярных и доступных маршрутов Архыза, который идеально подходит для однодневного похода.
Озеро Рыбка: Первое, нижнее и самое доступное на пути. Свое название получило из-за вытянутой формы, напоминающей рыбу, если смотреть сверху. Берега его покрыты рододендроном,
Озеро Аркасарское (Глубокое или же Бездонное): Второе озеро, самое верхнее и суровое, часто окруженное снежниками даже в середине лета
Озеро Сказка Кавказа: пожалуй, самое фотогеничное. Крупнейшее в этой группе. Отличается насыщенным ярко-голубой или бирюзовой водой, в зависимости от освещения.
в июне рододендрон превращает все вокруг в бело-розовое облако, в июле и августе насладитесь альпийским разнотравьем, а в сентябре, октябре застанете золотую осень.
---организационная часть----
завтрак самостоятельно в коттедже. пикник на маршруте. ужин- организовано- сделаем вечео барбекю. при желании сможете посетить баню внутри поселка
Набор высоты 550 метров. время прохождения маршрута 4-5 часов.
Софийская поляна и водопады
Завтрак, собираем вещи.
Выезжаем на Софийскую поляну. пересаживаемся на болотоходы или на технику повышенной проходимости. Если у вас есть опыт вождения квадроциклом- можно попробовать порулить)))
Софийская поляна и Софийские водопады — знаковые природные достопримечательности и визитные карточки курорта Архыз, расположенные у подножия горы София. Поляна служит основным перевалочным пунктом и базой для отдыха. Здесь расположены кемпинги, турбазы, кафе с национальной кухней.
обед.
переезд в поселок Теберда, близ Домбая.
по пути нас ждет еще одна локация- Шоанинский храм на краю скалы, который считается христианской святыней, принадлежащей аланской епархии. Это здание было построено на заре Х века.
Бадукские озера
Бадукские озера
Это живописный каскад из трёх горных озёр в Тебердинском заповеднике, расположенный на высоте 2000 метров над уровнем моря, в окружении хвойного леса и скал. Подъём к ним считается маршрутом средней сложности, который в обе стороны занимает 56 часов и радует туристов сменой ландшафтов: от бурной реки до монументальных каменных россыпей. Вода в озёрах отличается кристальной чистотой и меняет цвет от бирюзового до глубокого синего, оставаясь ледяной даже в разгар лета.
Километраж в одну сторону 4,3 км, набор высоты 600 м.
---Организационная часть---
8:00 завтрак
9:00 выезд из коттеджа
9:30 выход на тропу.
перекус возьмем с собой, пикник будет по прибытию на третье озеро.
Алибек
Завтрак.
Несложный трекинг, завораживающий маршрут! - день для Алибека и Турьего озеро.
Он состоит из трех частей:
Красивейший водопад Алибек
Массивный Ледник- его мы увидим со стороны, т. к. подходить к нему небезопасно
Турье озеро, спрятанное от глаз туристов до самой последней минуты.
Цвет воды в озере часто меняется в зависимости от погоды, но он всегда глубокий и насыщенный. Озеро не зря называется турьим. Иногда там можно увидеть прекрасных горных обитателей.
По пути увидим всю красоту Домбая. Снежные вершины, горные реки, сосновый и смешанный лес и растения занесенные в красную книгу
Возвращение в отель. Отдых, Ужин, Свободное время
----организационная часть---
завтрак в коттедже, обед- перекус на маршруте. ужин в кафе в Домбае.
маршрут 5 км. 4 часа. перепад высот 400 метров
Канатная дорога
Сегодняшний день посвящен отдыху и канатной дороге на гору Мусса Ачитара
Как бы мне не хотелось показать вам все красоты Домбая, но отдых обязателен.
В этот день после завтрака вы прокатимся на канатной дороге и сможем с высоты птичьего полета осмотреть места которые посетили, увидим панораму Главного Кавказского хребта, озеро Павлиний глаз и ущелье Гоначхир, увидим знаменитый Нло в горах Домбая, попробуем карачаевские хычины
Едем на перевал Гумбаши- пожалуй это самый живописный способ добраться из Домбая до Кисловодска и Минеральных вод. Это не просто дорога, а полноценная смотровая площадка длиной в несколько десятков километров.
Пришло время прощаться.
Трансфер в Кисловодск/Железноводск или Минеральные воды на выбор.
Прибытие в аэропорт мин. воды в 18:00-18:30
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Транспортное обслуживание по программе
- Все заброски на внедорожном транспорте включенные в программу тура
- Проживание в гостиницах и гостевых домах, коттеджах в горах (2х-3х местные номера)
- Оборудование для трекинга у кого нет личного (трекинговые палки, сидушка, рюкзак для личных вещей, легкий дождевик)
- Продукты для приготовления завтрака
- Пикники в дни пеших маршрутов
- Экскурсионное обслуживание по программе в дни переездов
- Все входные билеты в музеи и заповедники
- Термальные источники
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты до Мин вод
- Личные траты на сувениры
- Питание не по программе
- Канатная дорога (по желанию)
- Проживание в гостинице до и после тура при необходимости
- Развлечения не включенные в программу: квадроциклы в свободное время, лошади, прочие активности
О чём нужно знать до поездки
Последовательность посещаемых мест может быть изменена в связи с погодными условиями или же по иным причинам. При резком изменении погоды возможны замены мест посещения.
Пункты отмеченные по желанию не являются обязательными.
Пожелания к путешественнику
Кавказ- гостеприимный край. Преимущественно мусульманские республики. Просим воздержаться от чрезмерно открытых вырезов и прозрачной одежды.
Гости предпочитают брать с собой одежду и платья для съемок в горах, это допустимо и мною приветствуется. Ходить в них вряд ли будет комфортно, но фотозоны мы с вами, с удовольствием, найдем.