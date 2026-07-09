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Прекрасные Домбай и Архыз: все важные локации за 6 дней

Трекинг с комфортом и без рюкзаков
Прекрасные Домбай и Архыз: все важные локации за 6 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Прекрасные Домбай и Архыз: все важные локации за 6 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Прекрасные Домбай и Архыз: все важные локации за 6 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Трекинг с комфортом и без рюкзаков. Для новичков и не только.

Лучше гор могут быть только горы В. Высоцкий

Основные природные и исторические достопримечательности:

  • Бадукские озера

  • Дуккинские озера

  • Турье озеро

  • Водопад Алибек

  • Софийские водопады

  • гора Мусса-Ачитара

  • Шоанинский храм

… а так же влюбиться в пейзажи Кавказа и познакомиться с гостеприимством этого края.

  • Маршрут в Домбай и Архыз я не провожу на постоянной основе, хотя, как мне кажется, это красивейшие места на Кавказе. а часто не провожу именно по причине своей любви к ним. таких туров в году немного, буквально 3-4. они особенные, любимые, долгожданные.
  • Я люблю каждый поворот, каждую вершину и не могу на них насмотреться.
  • В этой поездке я постаралась собрать самые вкусные локации, чтобы и Вы с трепетом возвращались в эти места.
  • Не смотрите на небольшое количество локаций, этот тур без воды и ненужных остановок на маршруте
  • Я знаю места где время останавливается, где вы почувствуете всю их мощь и красоту. После путешествия вы никогда не возвращаетесь прежними.

Программа тура по дням

1 день

Едем в Архыз

Встреча группы, знакомство. выезжаем в сторону Архыза

  • Суворовские термальные источники — это популярный бальнеологический комплекс на Кавказских Минеральных Водах, расположенный в станице Суворовская. Вода добывается из скважины с глубины более 1200 метров и обладает уникальным щелочным составом с высокой концентрацией кремнезема. На территории расположено три бассейна с разной температурой воды

Обед.

Прибытие в Архыз. Заселение

  • А после отправимся встретить закат на перевал Пхия- это живописная панорамная точка в окрестностях Архыза, расположенная на высоте 2100. оттуда нам будет виден маршрут следующего дня. (Если погода не позволит увидеть закат- прогуляемся и разомнемся близ поселка Архыз)

Возвращение в поселок. отдых перед нелегким днем.

---организационная часть----

Встречаем Вас в аэропорту Минеральные воды с 11:30 до 12:00.

Кто прилетел заранее-в мин. водах встреча у Трц Вершина в 12:00

Знакомимся. Тур начинается. Выезжаем по маршруту. При соблюдении этих условий- включен общий трансфер из Минеральных вод

Едем в АрхызЕдем в АрхызЕдем в Архыз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Дуккинские озера

Плотный завтрак.

Заброска на маршрут.

Дуккинские озера — это, пожалуй, золотое кольцо Архыза. группа из трех высокогорных водоемов (Рыбка, Аркасарское и Сказка Кавказа), расположенных на высоте 2400-2500 метровв верховьях реки Малая Дукка. Это один из самых популярных и доступных маршрутов Архыза, который идеально подходит для однодневного похода.

  • Озеро Рыбка: Первое, нижнее и самое доступное на пути. Свое название получило из-за вытянутой формы, напоминающей рыбу, если смотреть сверху. Берега его покрыты рододендроном,

  • Озеро Аркасарское (Глубокое или же Бездонное): Второе озеро, самое верхнее и суровое, часто окруженное снежниками даже в середине лета

  • Озеро Сказка Кавказа: пожалуй, самое фотогеничное. Крупнейшее в этой группе. Отличается насыщенным ярко-голубой или бирюзовой водой, в зависимости от освещения.

в июне рододендрон превращает все вокруг в бело-розовое облако, в июле и августе насладитесь альпийским разнотравьем, а в сентябре, октябре застанете золотую осень.

---организационная часть----

завтрак самостоятельно в коттедже. пикник на маршруте. ужин- организовано- сделаем вечео барбекю. при желании сможете посетить баню внутри поселка

Набор высоты 550 метров. время прохождения маршрута 4-5 часов.

Дуккинские озераДуккинские озераДуккинские озера
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Софийская поляна и водопады

Завтрак, собираем вещи.

Выезжаем на Софийскую поляну. пересаживаемся на болотоходы или на технику повышенной проходимости. Если у вас есть опыт вождения квадроциклом- можно попробовать порулить)))

Софийская поляна и Софийские водопады — знаковые природные достопримечательности и визитные карточки курорта Архыз, расположенные у подножия горы София. Поляна служит основным перевалочным пунктом и базой для отдыха. Здесь расположены кемпинги, турбазы, кафе с национальной кухней.

обед.

переезд в поселок Теберда, близ Домбая.

по пути нас ждет еще одна локация- Шоанинский храм на краю скалы, который считается христианской святыней, принадлежащей аланской епархии. Это здание было построено на заре Х века.

Софийская поляна и водопадыСофийская поляна и водопадыСофийская поляна и водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Бадукские озера

  • Бадукские озера

Это живописный каскад из трёх горных озёр в Тебердинском заповеднике, расположенный на высоте 2000 метров над уровнем моря, в окружении хвойного леса и скал. Подъём к ним считается маршрутом средней сложности, который в обе стороны занимает 56 часов и радует туристов сменой ландшафтов: от бурной реки до монументальных каменных россыпей. Вода в озёрах отличается кристальной чистотой и меняет цвет от бирюзового до глубокого синего, оставаясь ледяной даже в разгар лета.

Километраж в одну сторону 4,3 км, набор высоты 600 м.

---Организационная часть---

8:00 завтрак

9:00 выезд из коттеджа

9:30 выход на тропу.

перекус возьмем с собой, пикник будет по прибытию на третье озеро.

Бадукские озераБадукские озераБадукские озера
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Алибек

Завтрак.

Несложный трекинг, завораживающий маршрут! - день для Алибека и Турьего озеро.

Он состоит из трех частей:

  • Красивейший водопад Алибек

  • Массивный Ледник- его мы увидим со стороны, т. к. подходить к нему небезопасно

  • Турье озеро, спрятанное от глаз туристов до самой последней минуты.

Цвет воды в озере часто меняется в зависимости от погоды, но он всегда глубокий и насыщенный. Озеро не зря называется турьим. Иногда там можно увидеть прекрасных горных обитателей.

По пути увидим всю красоту Домбая. Снежные вершины, горные реки, сосновый и смешанный лес и растения занесенные в красную книгу

Возвращение в отель. Отдых, Ужин, Свободное время

----организационная часть---

завтрак в коттедже, обед- перекус на маршруте. ужин в кафе в Домбае.

маршрут 5 км. 4 часа. перепад высот 400 метров

АлибекАлибекАлибек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Канатная дорога

Сегодняшний день посвящен отдыху и канатной дороге на гору Мусса Ачитара

Как бы мне не хотелось показать вам все красоты Домбая, но отдых обязателен.

В этот день после завтрака вы прокатимся на канатной дороге и сможем с высоты птичьего полета осмотреть места которые посетили, увидим панораму Главного Кавказского хребта, озеро Павлиний глаз и ущелье Гоначхир, увидим знаменитый Нло в горах Домбая, попробуем карачаевские хычины

Едем на перевал Гумбаши- пожалуй это самый живописный способ добраться из Домбая до Кисловодска и Минеральных вод. Это не просто дорога, а полноценная смотровая площадка длиной в несколько десятков километров.

Пришло время прощаться.

Трансфер в Кисловодск/Железноводск или Минеральные воды на выбор.

Прибытие в аэропорт мин. воды в 18:00-18:30

Канатная дорогаКанатная дорогаКанатная дорога
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Все заброски на внедорожном транспорте включенные в программу тура
  • Проживание в гостиницах и гостевых домах, коттеджах в горах (2х-3х местные номера)
  • Оборудование для трекинга у кого нет личного (трекинговые палки, сидушка, рюкзак для личных вещей, легкий дождевик)
  • Продукты для приготовления завтрака
  • Пикники в дни пеших маршрутов
  • Экскурсионное обслуживание по программе в дни переездов
  • Все входные билеты в музеи и заповедники
  • Термальные источники
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или Жд-билеты до Мин вод
  • Личные траты на сувениры
  • Питание не по программе
  • Канатная дорога (по желанию)
  • Проживание в гостинице до и после тура при необходимости
  • Развлечения не включенные в программу: квадроциклы в свободное время, лошади, прочие активности
О чём нужно знать до поездки

Последовательность посещаемых мест может быть изменена в связи с погодными условиями или же по иным причинам. При резком изменении погоды возможны замены мест посещения.

Пункты отмеченные по желанию не являются обязательными.

Пожелания к путешественнику

Кавказ- гостеприимный край. Преимущественно мусульманские республики. Просим воздержаться от чрезмерно открытых вырезов и прозрачной одежды.

Гости предпочитают брать с собой одежду и платья для съемок в горах, это допустимо и мною приветствуется. Ходить в них вряд ли будет комфортно, но фотозоны мы с вами, с удовольствием, найдем.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет друзья! Меня зовут Екатерина. Родилась я на равнине в городе Нижний Новгород и уже с 2011 года жила в окружении Уральских гор и работала управленцем в крупной компании. Но
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по воле случая я оказалась на Кавказе в 2018 году и сменила полностью не только среду обитания, но и образ жизни. Мне горы подсказали мое предназначение. Это была любовь с первого взгляда и теперь хочу делиться ей с каждым их Вас. В туризме я с 2014 и тогда это были, преимущественно, походы и сложные маршруты. Ну а сейчас же программы на любой вкус. Основное мое направление Грузия и Кабардино-Балкария. Но так же проводим туры по Дагестану, Ингушетии, С. Осетии, Чечне и КЧР. Находясь в кругу организаторов, я обращаю внимание на их работу и стараюсь перенять у каждого плюсы и исключить видимые минусы проведения поездок, при этом не потеряв индивидуальность. Программы моих туров построены по разному- какие то активные и нонстоп, другие же наоборот, позволяют поставить время на паузу и каждый решает что нужно ему. Я хочу выделить основное и важное для меня- приезжающий ко мне человек должен чувствовать себя тепло и уютно, как будто он приехал к близкому человеку, которого просто давно не видел. Я рада, что так и получается. Больше всего не люблю "беготню". Мои туры подходят для большого круга людей, готовых видеть прекрасное и наслаждаться своим отпуском, общаться и познавать новое.

Тур входит в следующие категории Домбая

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