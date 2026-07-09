Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 49 000 ₽ за человека

Описание тура

Трекинг с комфортом и без рюкзаков. Для новичков и не только.

Лучше гор могут быть только горы В. Высоцкий

Основные природные и исторические достопримечательности:

Бадукские озера

Дуккинские озера

Турье озеро

Водопад Алибек

Софийские водопады

гора Мусса-Ачитара

Шоанинский храм

… а так же влюбиться в пейзажи Кавказа и познакомиться с гостеприимством этого края.